Более позднее перерезание пуповины снижает риск смерти недоношенных детей в первые годы жизни

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Исследование австралийских ученых указывает на долгосрочную пользу отсрочки перерезания пуповины у младенцев, рожденных ранее 30-й недели беременности. По его результатам, задержка с пережатием пуповины не менее 60 секунд после рождения недоношенных детей позволяет снизить риск смерти и тяжелых осложнений здоровья в первые два года жизни на 17%. Статья обнародована в журнале The Lancet Child and Adolescent Health .



Почему время перерезки пуповины имеет значение?



Во время внутриутробной жизни плод получает кислород и необходимы ему питательные вещества с кровью через пуповину. После рождения ребенка он все еще связан с плацентой наполненным кровью пупочным канатиком, который пережимается и перерезается медицинским персоналом. Время отделения новорожденного от плаценты может варьировать. Долгое время стандартной была ситуация раннего пережатия пуповины, когда процедуру осуществляют сразу после рождения ребенка



Сейчас преимущественно придерживаются отсроченное пережатие пуповины для доношенных новорожденных, однако целесообразность этого относительно преждевременно рожденных (ранее 37 недели беременности), особенно недоношенных (рожденных ранее 30 недели), детей все еще является спорным вопросом. Такие дети часто появляются на свет с нарушениями функционирования органов, в частности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому врачи часто принимают решение немедленно перерезать пуповину, чтобы при необходимости как можно быстрее оказать новорожденному специализированную помощь. Между тем, несколько исследований указывали, что отсроченное перерезание пуповины у этих пациентов может помочь снизить вероятность смерти и осложнений. Поскольку недоношенные дети имеют более высокий риск смерти и тяжелых заболеваний в первые годы жизни, австралийские исследователи во главе с учеными Сиднейского университета решили выяснить, помогает ли отсроченное пережатие пуповины снизить эти риски в течение первых двух лет жизни.



Как выясняли пользу отсроченного перерезания пуповины? Во время внутриутробной жизни плод получает кислород и необходимы ему питательные вещества с кровью через пуповину. После рождения ребенка он все еще связан с плацентой наполненным кровью пупочным канатиком, который пережимается и перерезается медицинским персоналом. Время отделения новорожденного от плаценты может варьировать. Долгое время стандартной была ситуация раннего пережатия пуповины, когда процедуру осуществляют сразу после рождения ребенка в течение первой минуты. Но потом начали появляться исследования, указывающие в пользу отсроченного пережатия пупочного канатика. К примеру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендуетперерезать пуповину не ранее чем через 1-3 минуты после рождения. Это обуславливается тем, что в течение нескольких минут после рождения пуповина по-прежнему доставляет к ребенку кровь. Немедленно пережимая ее, можно избавить от новорожденного существенного объема крови с важными питательными веществами, эритроцитами, иммунными клетками и другими компонентами, которые помогают избежать осложнений и поддерживать содержание железа в крови в течение последующих месяцев жизни.Сейчас преимущественно придерживаются отсроченное пережатие пуповины для доношенных новорожденных, однако целесообразность этого относительно преждевременно рожденных (ранее 37 недели беременности), особенно недоношенных (рожденных ранее 30 недели), детей все еще является спорным вопросом. Такие дети часто появляются на свет с нарушениями функционирования органов, в частности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому врачи часто принимают решение немедленно перерезать пуповину, чтобы при необходимости как можно быстрее оказать новорожденному специализированную помощь. Между тем, несколько исследований указывали, что отсроченное перерезание пуповины у этих пациентов может помочь снизить вероятность смерти и осложнений. Поскольку недоношенные дети имеют более высокий риск смерти и тяжелых заболеваний в первые годы жизни, австралийские исследователи во главе с учеными Сиднейского университета решили выяснить, помогает ли отсроченное пережатие пуповины снизить эти риски в течение первых двух лет жизни.



Ученые провели анализ, который охватывал данные 25 медицинских учреждений в семи странах за период между 2009 и 2017 годами. Всего в работу включили информацию о 1 531 младенце, рожденном ранее 30 недели беременности, между 2009 и 2017 годами. Приблизительно половина из этих детей испытала отсроченное пережатие пуповины, при котором процедуру осуществляли более чем через 60 секунд после рождения. Остальные новорожденные прошли немедленное перерезание пуповины в течение первых 10 секунд от рождения. Задачей авторов было сравнить частоту смертей и тяжелых расстройств (например, детского церебрального паралича, нарушение зрения и слуха, отставание когнитивного развития) между детьми двух групп в течение первых двух лет их жизни.



Какие отличия оказались связаны с временем пережатия пуповины?



Смерть или тяжелые расстройства в течение исследуемого периода отметили у 29 процентов детей в группе отсроченного пережатия пуповины (из них 8 процентов погибло), в то время как в группе немедленного перерезания - у 34 процентов (из которых погибло 11 процентов). Статистическая обработка результатов показала, что отсрочка перерезания пуповины по меньшей мере на 60 секунд связана со снижением риска наступления смерти или тяжелых осложнений здоровья недоношенных младенцев в первые два года на 17 процентов по сравнению с немедленным перерезанием. После внесения поправок на возраст, способ рождения, вес и т.д., отличие составило 13 процентов. Между тем сам риск смерти оценивают меньшим в среднем на 30 процентов при отсроченном перерезании пуповинного канатика.



Авторы отмечают, что их результаты согласуются с рекомендацией ВОЗ об отсрочке пережатия пуповины по меньшей мере на одну минуту у всех новорожденных, не имеющих асфиксии и не требующих реанимации. Немногие вмешательства при рождении связаны с уменьшением риска смерти на 30 или более процентов. А поскольку отсрочка пуповины проста и доступна, то ученые надеются, что такая практика поможет спасти многие жизни недоношенных детей. Поэтому они отмечают необходимость проведения дополнительных масштабных исследований для проверки и уточнения полученных результатов.