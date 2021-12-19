Биологические часы мужчин и женщин устроены не одинаково - ученые

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Внутренние часы – это самый важный метроном в нашей жизни: они определяют ритмы сна-бодрости, а также дневные циклы обмена веществ, выброса гормонов и работу иммунной защиты. Если ритмы дня-ночи смещаются – например из-за джетлага или посменной работы, это сказывается на деликатном равновесии функций человеческого организма и, соответственно, на здоровье человека. Последствиями может быть усиление уязвимости к депрессиям, развитию избыточного веса, диабета и рака.



Но внутренние часы «убегают» неодинаково – и это зависит от пола, как доказали Шон Андерсон (Sean Anderson) и Гаррет Фитцджеральд (Garret FitzGerald) из Пенсильванского университета в Филадельфии. Внутренние часы женщин и мужчин – не одинаковы: существуют субтильные отличия в биоритмах, доказало масштабное исследование. Согласно полученным результатам, у женщин ритмы дня-ночи более отчетливы и женщины утром более активны. То есть ночью им сложнее решать когнитивные задачи. Мужчины же сильнее реагируют на нехватку сна и джетлаг (рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом) – в частности у них просыпается волчий аппетит, сообщают ученые в журнале «Science».Внутренние часы – это самый важный метроном в нашей жизни: они определяют ритмы сна-бодрости, а также дневные циклы обмена веществ, выброса гормонов и работу иммунной защиты. Если ритмы дня-ночи смещаются – например из-за джетлага или посменной работы, это сказывается на деликатном равновесии функций человеческого организма и, соответственно, на здоровье человека. Последствиями может быть усиление уязвимости к депрессиям, развитию избыточного веса, диабета и рака.Но внутренние часы «убегают» неодинаково – и это зависит от пола, как доказали Шон Андерсон (Sean Anderson) и Гаррет Фитцджеральд (Garret FitzGerald) из Пенсильванского университета в Филадельфии.

«Новейшие исследования на людях и животных демонстрируют, как отличаются системы, отвечающие за циркадные ритмы, у представителей разных полов, – объяснили ученые. – И это потенциально может сказываться на здоровье каждого и его стойкости против расстройств в ритмах дня-ночи».

Первые доказательства отличий внутренних часов предоставили ранее исследование на мышах. У них ученые выяснили, что самки имеют более отчетливый ритм дня-ночи и утром более активны, чем самцы. Различались и активность кишечной флоры и определенных генов органов у представителей разных полов – в зависимости от времени суток. Это касается и людей, ученые проверили в ряде масштабных исследований.



Результат: и у людей часы «убегают» по-другому: у женщин – не так, как у мужчин. Сравнение активности в общей сложности 91 000 испытуемых выявило: дневная и ночная активность мужчин меньше отличается, чем у женщин. Женщины спят в среднем больше, и у них организм по вечерам высвобождает больше гормона сна мелатонина. Проснувшись ночью, женщины реагируют менее чувствительно и быстрее засыпают снова.



Различия проявились и во влиянии внутренних часов на пищевое поведение и энергетический обмен в организме: когда посменная работа или джетлаг вредят ритмам дня-ночи у женщин, их организм выбрасывает больше гормона голода грелина и меньше гормона сытости лептина. У мужчин уровень этих гормонов практически не меняется, но они испытывают сильный голод на очень калорийную пищу – обычно фаст-фуд.



Отличается и хронотип обоих полов, показало исследование с участием 53 000 участниц и участников.

«Дети, независимо от пола, обычно просыпаются рано, но ребята после полового созревания часто становятся совами», – сообщили Андерсон и Фитцджеральд. Женщины же больше склонны оставаться ранними птичками.

По крайней мере, некоторые из этих различий можно объяснить простой биологией: роль матери. Когда женщины обеспечивают своих детей материнским молоком в первые месяцы их жизни, то сталкиваются с неоднократными прерываниями ночного сна.

«Устойчивость к расстройствам, связанная со способностью хорошо спать, несмотря на постоянные пробуждения, может облегчать женщинам приспособления к этому периоду», – сказали Андерсон и Фитцджеральд.

Таким образом тенденция к утреннему хронотипу могла развиться у животных-самок и людей: поскольку дети – жаворонки, синхронизация внутренних часов матери с ритмом активности ребенка становится преимуществом, пояснили ученые.



Неясно до сих пор, влияет ли это различие внутренних часов на здоровье женщин и мужчин. Если гипотеза о том, что женщины менее уязвимы к расстройствам ритма дня-ночи, правдива, это должно сказываться на органах, обмене веществ и последствиях посменной работы и джетлаге. Но так ли это, до сих пор не исследовано. Этому вопросу нужно посвятить исследования в будущем, подчеркнули Андерсон и Фитцджеральд.