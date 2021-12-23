Биологи обнаружили богатое разнообразие животных под ледником Антарктиды

11:57 23 Декабрь Киев, Украина

Группа британских и немецких ученых обнаружила под шельфовым ледником Антарктиды группировку животных организмов, процветающую во тьме и холоде на протяжении тысячелетий. В общей сложности они указывают на находку из 77 видов животных, над которыми нависает более ста метров льда, описанную в журнале Current Biology.



Почему это любопытно?



Когда наземные ледники приближаются к берегу, их край может войти в море, превратившись в плавучие шельфовые ледники. При этом морское дно поглощается тьмой, поскольку из-за толщи льда солнечный свет не может к нему пробиться. Поэтому способные к фотосинтезу организмы, которые являются основой пищевых цепей большинства экосистем, не выживают там и среда очень бедна питательными веществами. Однако даже в таких условиях бурлит жизнь. Каким образом видам удается существовать при таких условиях недостатка ресурсов и тепла, неизвестно — группировки донных организмов, живущих под ледниками, являются одними из наименее изученных. Обычно сведения о них ученые получают путем создания скважин в льду и спуска в них фото- и видеокамер. К примеру, в начале года таким образом ученые обнаружилигруппу живых существ на глубине 900 метров под льдом в Антарктиде. В новой работе ученые из научной организации British Antarctic Survey вместе с британскими и немецкими коллегами описали собственные результаты изучения жизни, которая на протяжении тысячелетий смогла процветать в ледяной тьме вод Антарктиды.



Где искали жизнь и каким образом?



Результаты научной работы касаются исследования двух скважин в Антарктиде, обе из которых сделаны в 2018 году на шельфовом леднике Экстрем в море Веддела. Локация одной из них – EIS-2 – охватывает глубину 250 метров, из которых 192 приходится на толщу ледника, а 58 метров – воду под ним. Она расположена в 3,4 километрах от края ледника. Другая – EIS-3 – охватывает 300 метров глубины, из которых лед составляет 190 метров, а подледниковая вода простирается еще на 110 метров. Она располагается в 9,4 километрах от открытой воды. Из обеих скважин ученые отобрали образцы нашедших там организмов для дальнейшего изучения.



Кого нашли под ледником?



Ученые обнаружили неожиданно богатое биоразнообразие на морском дне. Они уверяют, что нашли больше видов, чем при всех других антарктических исследованиях. В сумме они обнаружили 77 видов донных организмов-фильтраторов из 49 родов, из которых 62 вида имелись на локации EIS-2, а 50 - на EIS-3.



Изучение фрагментов четырех мохуваток – Cellaria incula , Cellarinella margaritae , Cellarinella nutti и Cellarinella rogickae – показало, что рост этих животных не отличается от того, что наблюдается у их родственников в других открытых водах Антарктиды, а следовательно, не нарушен. А радиоуглеродная датировка фрагментов девяти мохуваток и одного двустворчатого моллюска показала, что жизнь там поддерживается уже не одну сотню лет. Возраст четырех фрагментов оценили в ориентировочно 450-1 350 лет, а остатки одной из мхаховок — в 5 800 лет. Все эти данные указывают, что питательные вещества поступают в группировку подледниковых животных в достаточном количестве в течение длительного времени.



Исследователи выдвигают предположение, как животным удается поддерживать жизнедеятельность в условиях кромешной тьмы, холода и отсутствия первичной продукции органического вещества. Вероятно, питательный фитопланктон регулярно заносится под шельфовый ледник, снабжая местных животных поживой. Так что, хотя долгое время считалось, что жизнь под шельфовыми ледниками нуждается, описанное открытие свидетельствует, что в некоторых местах его биоразнообразие еще выше, чем в открытых антарктических водах, отмечают авторы.



Предположение ученых также объясняет, как подобным найденным эндемическим организмам удалось пережить последний ледниковый максимум, когда большая часть антарктического шельфа была охвачена льдом, который простирался вплоть до дна. Исследования указывают, что в то время существовали небольшие места, где лед не достигал земли, и там могли оставаться донные животные. Они могли получать пищу благодаря естественным прорубям, участкам открытой воды посреди льда, в которых выживали фотосинтезирующие организмы и впоследствии заносились под лед.