Батареи из переработанных материалов работают даже лучше, чем обычные - исследование

20:57 04 Январь Киев, Украина





Возрастающий спрос на аккумуляторы, питающие большинство популярных принадлежностей на нашей планете – от смартфонов до электромобилей, может привести к исчерпыванию важных ингредиентов для их создания. Например, доступные запасы кобальта не так уж велики.



Однако, в копилке человечества есть куча отработанных и выброшенных на произвол гаджетов с ценными элементами в своих деталях. Вторичная переработка может помочь предотвратить потенциальный дефицит.



Но некоторые изготовители опасаются, что примеси в переработанных материалах могут привести к снижению производительности аккумулятора.



Что ж, новое исследование, кажется, бьет этому скепсису под дых.



Материаловед Ян Ван из Ворчестерского политехнического института в Массачусетсе заявил следующее «Согласно нашему исследованию, переработанные материалы могут работать так же, как и оригинальные материалы, или даже лучше.



Исследование показало, что литий-ионные батареи с катодами, изготовленные в результате повторной переработки старых аккумуляторов, ничем не хуже, а даже лучше тех батарей, которые используются сейчас.Возрастающий спрос на аккумуляторы, питающие большинство популярных принадлежностей на нашей планете – от смартфонов до электромобилей, может привести к исчерпыванию важных ингредиентов для их создания. Например, доступные запасы кобальта не так уж велики.Однако, в копилке человечества есть куча отработанных и выброшенных на произвол гаджетов с ценными элементами в своих деталях. Вторичная переработка может помочь предотвратить потенциальный дефицит.Но некоторые изготовители опасаются, что примеси в переработанных материалах могут привести к снижению производительности аккумулятора.Что ж, новое исследование, кажется, бьет этому скепсису под дых.Материаловед Ян Ван из Ворчестерского политехнического института в Массачусетсе заявил следующее «Согласно нашему исследованию, переработанные материалы могут работать так же, как и оригинальные материалы, или даже лучше.

Используя отработанные батареи, Ван и его коллеги растворили металлы, содержащиеся в них в растворе кислоты.

Поигравшись с уровнями рН раствора, команда удалила такие примеси как железо и медь и восстановила более 90 процентов содержания трех ключевых металлов: никеля, марганца и кобальта. Именно из них и был создан один из электродов аккумулятора.



Потребовалось 11 600 циклов зарядки, чтобы аккумуляторы с переработанными катодами потеряли 30 процентов своей начальной емкости.



Это примерно на 50 процентов лучше, чем аналогичные устройства, создававшиеся из «первичных» материалов.



По данным авторов, такие электрохимические характеристики обусловлены микроструктурой материалов, образующейся в результате применяемого ими процесса переработки.