Бабочки оказались старше, чем мы думали - ученые нашли доказательства

20:09 05 Январь Киев, Украина

Исследователи, изучающие образцы геологических пород, полученные от глубокого бурения, иногда бывают сердитыми. Наряду с их любимыми пыльцой и спорами часто находится какой-то мусор. И это отделение "мух от котлет" было рутинным делом, пока не оказалось, что этот непонятный мусор, является бабочкой Lepidoptera, эволюция которой была загадкой для ученых, потому что окаменевших останков Lepidoptera практически нет.

Своей находке эволюционный биолог Тимо ван Элдик и его соавторы присвоили возраст 201 миллион лет назад, а это, на минуточку, граница между периодами триаса и юры.



Новая находка подтверждает данные молекулярных часов о возникновении бабочек и помогает устранить загадочный пробел в летописи окаменелостей.



К исследованию было привлечено 70 образцов, обнаруженных в скважине глубиной более 300 метров. Находки являются чешуйками на крыльях бабочек.

Само прохождение света через эти преломляющие структуры и приводит к формированию разнообразных цветов и узоров. Световой микроскоп, а затем сканирующий электронный микроскоп, подтвердили предварительные предположения ученых.



/>Ученые также исследовали необычные перфорации на чешуйках. Они характерны для современной группы чешуйчатых – Glossata. Она объединяет всех бабочек, имеющих хоботок для сосания. Самый старый ранее известный ископаемый остаток такого существа имел возраст 129 миллионов лет.



Но эта находка свидетельствует не только о том, что хоботковые чешуйки возникли на несколько десятков миллионов раньше. Общепризнанным является то, что сосательный хоботок возник в результате появления цветковых растений. Этот "гаджет" позволяет бабочкам получать нектар, а растениям успешно опыляться.



Коэволюция бабочек и цветковых растений давно является предметом увлечения натуралистов. Невероятный человек, эволюционист, геолог, палеонтолог, зоолог и ботаник Чарлз Дарвин исследовал орхидеи Мадагаскара. У одного вида Angraecum sesquipedale он нашел нектар в самой глубине изогнутого в трубку цветка.

"Какое же насекомое сможет залезть в эту дыру?" написал Дарвин своему другу. Он предположил, что должна быть бабочка из семьи бражников с

таким огромным хоботком. И действительно, спустя 45 лет она была найдена! Бабочка Xanthopan morgani c почти 25 см хоботком легко могла опылить такую орхидею.

Авторы статьи полагают, что их данные разбивают теорию о том, что появление сосательного хоботка бабочек – это чешуекрылый ответ на появление цветковых растений. Вместо этого они настаивают, что переход насекомых к питанию исключительно жидкой пищей – это адаптация к глобальному потеплению и засушливым условиям позднего триаса.



Вполне возможно, что древние бабочки питались соком поврежденных листьев и только потом с удовольствием начали пользоваться ноу-хау цветковых растений. В мозге ряда ученых даже поселилась крамольная мысль – "Возможно, цветки появились как приспособление к сосательным хоботкам бабочек?"