Астронавты страдают от анемии как в космосе, так и на земле

15:11 18 Январь Киев, Украина





Почему важно контролировать эритроциты астронавтов во время полета? Новые исследования показали, что анемия сопровождает астронавтов во время всего полета, а также сохраняется после посадки, что разрушает предыдущие представления об анемии в космосе. В ходе шестимесячной миссии на Международной космической станции изучались анализы 14 астронавтов, которые показали, что в космических условиях человеческий организм уничтожает примерно на 54 процента больше эритроцитов, чем на Земле. Низкий уровень эритроцитов сохранялся еще в течение 3-4 месяцев после возвращения на Землю, поэтому последствия долгосрочны. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.



Анемия характеризуется уменьшением содержания гемоглобина и/или эритроцитов в единице крови, что приводит к кислородному голоданию тканей. Такое состояние сопровождается общей слабостью, частыми головными болями, одышкой, шумом в ушах и рядом других симптомов.



Космическую анемию ранее описывали понижением массы эритроцитов на 10-12 процентов в течение первых 10 дней пребывания в космосе. Ее признавали кратковременным, быстротечным состоянием, вызванным острой адаптацией к основным гемодинамическим событиям, связанным со смещением жидкости в верхнюю часть тела и низким уровнем гормона эритропоэтина, контролирующего образование красных кровяных клеток. Считалось, что через десять дней пребывания в космосе концентрация гемоглобина и регуляция образования эритроцитов возвращаются к нормальным значениям.



Ученые из Университета Оттавы подвергли сомнению современное понимание космической анемии. Полученные ими данные показали, что по прибытии в космос разрушается большее количество красных кровяных телец, в частности из-за того, что этот процесс происходит в течение всего периода миссии, и имеет долгосрочные последствия по возвращении домой.





Как проводили исследования анемии в космических условиях?



Всего за период с 2015 по 2020 годы изучались показатели крови и дыхания 14 астронавтов, из них 11 мужчин и 3 женщины. Продолжительность их миссий составляла 167±31 дней. Каждый астронавт, соблюдая заранее определенный график, собирал образцы крови для определения концентрации сывороточного железа, насыщения трансферрина, процента ретикулоцитов, концентрации ферритина, гемоглобина и эритропоэтина. Кроме того, они выполняли дыхательный тест, измеряющий количество оксида углерода в образцах, поскольку CO производится каждый раз, когда молекула гема, компонента эритроцитов, разрушается.



Каковы результаты образцов крови и дыхания?



Уничтожение красных кровяных телец является нормальным процессом в организме человека, который происходит ежесекундно. Однако было обнаружено, что во время пребывания в космосе повышается уровень продуктов распада гема как в выдыхаемом воздухе, так и в образцах крови, что является демонстрацией усиленного гемолиза, то есть разрушения эритроцитов. Выведение оксида углерода увеличилось на 54 процента по сравнению с предполетным. Это наблюдалось как у мужчин, так и у женщин даже через 120 дней пребывания в космосе, так что такое состояние сопровождало их непрерывно во время полета.



После приземления у пяти из 13 астронавтов была обнаружена клиническая анемия, еще у одного не взяли кровь на анализ. Хотя в целом гемолиз эритроцитов после завершения полета резко снизился, уровень эритроцитов стал возвращаться к нормальному только через три-четыре месяца. Но даже год спустя после возвращения астронавтов на Землю у них разрушалось на 30 процентов больше эритроцитов, чем до полета в космос. Производство эритроцитов не измеряли, но учитывая, что ни один астронавт не страдал тяжелой анемией, несмотря на значительные потери, можно предположить, что организм частично компенсировал их, производя больше красных кровяных телец, чем обычно.



О чем свидетельствуют эти результаты?



Эти показатели изменяют представление о космической анемии. Результаты свидетельствуют, что снижение уровня эритроцитов сопровождает астронавтов не в течение 10 дней, как считалось ранее, а в течение всего полета, и последствия проявляются даже по возвращении домой.



Ученым еще предстоит выявить, как долго организм сможет выдерживать столь высокую скорость разрушения и производства красных кровяных телец, а также выяснить стоящие за этим точные биологические механизмы, чтобы исследовать потенциал лечения и предотвращение анемии.