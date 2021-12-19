Археологи нашли на востоке Англии скелеты, свидетельствующие о применении распятия среди древних римлян

18:32 10 Декабрь Киев, Украина

Британские археологи описали скелет мужчины в возрасте 1700-1900 годов, найденный в графстве Кембриджшир, с вбитым гвоздем в пятке. Исследование остатков показывает, что они могут быть первым физическим свидетельством распятия древними римлянами на территории Великобритании. Своей находкой исследователи поделились в журнале British Archaeology.



Что изучили археологи?



Группа британских археологов в 2017 году исследовала локацию в Кембриджшире на востоке Англии, которую планировалось отдать под жилую застройку. Тогда ученые встретили останки человеческой культуры, которая указывала, что они имеют дело с древнеримским поселением (часть Великобритании была провинцией Римской империи в период I-V века). Среди находок находились кости животных, монеты, украшения, сосуды и бронзовые фигуры.



Но что не менее важно, археологи встретили пять небольших кладбищ, из которых откопали всего 48 человеческих скелетов. Многие были представлены лишь отдельными разрушенными костями, но некоторые сохранились почти целыми. Ученые определили, что мужчин и женщин было примерно поровну. Их возраст к моменту смерти колебался от 18 до 50-60 лет, но среди похороненных было пятеро детей до восьми лет. Ученые не видели ничего удивительного среди останков тел, пока не отнесли их в лабораторию для очищения и не заметили, что впоследствии назовут лучшим физическим свидетельством осуществления римлянами распятия.



Что удивило ученых?



Одно из выявленных захоронений, скелета 4926 г., не привлекало значительного внимания ученых при раскопках. Тело лежало в земле на спине со скрещенными на животе руками. Вокруг него нашли двенадцать железных гвоздей, на части из которых были остатки древесины, указывая, что человек мог быть похоронен в деревянном гробу.



Тринадцатый гвоздь был найден только при очищении костей от грязи в лаборатории — он горизонтально торчал из правой пяточной кости скелета. Исследовав оставшуюся часть костей и место захоронения, ученые пришли к выводу о малой вероятности того, что гвоздь был вбит в ногу умершего случайно. Они склоняются к мысли, что человек был распят со скрепленными гвоздем стопами.



При этом нет удивления, так как смертная казнь из-за распятия была распространена у древних римлян. Однако это первое физическое свидетельство распятия на Британских островах, только четвертое в мире свидетельство распятия римлянами, основанное на остатках костей, второе с сохранившимся гвоздем в ноге и лучшее из всех, говорят авторы. Редкость разъясняется тем, что традиционно жертвы не прибивались к столбам, а привязывались к ним веревками. Гвозди использовали не часто, и не для фиксации человека, а скорее, чтобы он не мог изменить положение ног, облегчив себе страдание. Но и в таком случае после смерти наказанного из его тела вытаскивали гвозди, чтобы использовать повторно или переделать. А кроме этого тела жертв редко удостаивали чести быть погребенными, из-за чего они имели меньше шансов сохраниться до наших дней.



Кем был распят человек?



Радиоуглеродный анализ показал, что человек жил в период между 130 и 360 годами нашей эры. Изучение ДНК костей указывает, что они принадлежали мужчине, а по износу зубов можно судить, что на момент смерти ему было 25-35 лет. В общем, его зубы, как и у других тел с места раскопок, были в плохом состоянии: с множественным кариесом, признаками абсцессов и потери зубов.

К тому же скелет имеет ряд изменений, указывающих на их травматическое происхождение, в частности, углубление в малоберцовой кости, которое могло быть местом перелома или тесного связывания. Общее утончение берцовых костей позволяет предположить, что нижние части ног не использовались, но подвергались воздействию воспаления, инфекции или системной болезни. Авторы подытоживают, что человек был длительное время обездвижен травмой, болезнью или наказанием, например, из-за ношения оков.



Похороненный с гвоздем в ноге мужчина не родственник тем, чьи тела нашли рядом. Возможно, он был рабом, который римляне могли наказывать распятием за нарушение правил. Но это противоречит факту, что его почтительно похоронили, вероятно, в гробу, на общем кладбище.