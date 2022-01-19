Американский стартап Zeva испытал первое в мире аэротакси. Видео

15:01 19 Январь Киев, Украина





Что такое тейлситтер? Разработанное американским стартапом Zeva аэротакси в форме летающей тарелки прошли первые летние испытания. Тейлситтер Zero через четыре минуты в режиме беспилотника вертикально подлетает, зависает в воздухе, выполняет несколько маневров и выполняет посадку на свой «хвост», на котором расположены шасси.



Тейлситерами или английским tailsitter от слова «хвост» называют летательные средства вертикального взлета и приземления, которые взлетают и приземляются на свой хвост. Это делает их гораздо менее требовательными к взлетно-посадочным площадкам и более маневровыми.



Американский стартап Zeva разрабатывает один из таких электросамолетов в форме летающей тарелки Zeva Zero, в котором пассажир сможет пролетать до 80 километров при скорости до 257 километров в час головой вперед, а лицом вниз, пока тарелка занимает горизонтальное положение.



Диаметр тарелки составляет 2,4 метра, а масса – 317 килограммов. Стоимость аппарата оценивают в 250 тысяч долларов, а использовать предлагают в качестве аэротакси для одного пассажира или для экстренных служб или для военных нужд.



На видео не слишком впечатляющий полет?



Это первые летние тесты для Zeva Zero. Их было четыре, у них пока не было пассажира, они были беспилотными и продолжались чуть больше четырех минут. Так разработчики продемонстрировали, как четыре электровинта с передней и задней сторон тарелки могут поднять ее в воздух, дать зависнуть в полете и совершить несколько небольших маневров, которые имитировали руление на небольших скоростях.



Когда тарелкой можно начать пилотировать компания не сообщила, однако испытания ее еще ждут, чтобы пройти сертификацию. Разработчики отмечают, что Zeva Zero, благодаря своей форме и маневровости, может стать перспективным видом транспорта, который обеспечит эффективный полет в городских условиях с нулевым уровнем выбросов в атмосферу.