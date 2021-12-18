Американские ученые связали прием «Виагры» с уменьшением риска болезни Альцгеймера

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Что исследовали авторы новой работы? Американские ученые видят потенциальное лекарство для предотвращения или лечения болезни Альцгеймера в препарате силденафил, более известном под торговым названием «Виагра». Выводы сделаны на основе анализа действия более 1600 имеющихся лекарственных средств, который указал, что прием силденафила связан с сниженным шестилетним риском болезни Альцгеймера на 69 процентов. Детали проведения исследования обнародованы в журнале Nature Aging .



Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции, и она поражает около шести процентов людей старше 65 лет. Вопреки распространенности и экономическому и социальному бремени, сопровождающему болезнь, эффективного лекарства против нее еще не нашли. В США недавно одобрили препарат, ставший первым за 18 лет медикаментом, получившим разрешение на использование при болезни Альцгеймера. Однако его действенность невелика, а прием сопровождается частыми побочными действиями, и ряд ученых считает предоставление разрешения преждевременным.



Разработка нового лекарства является сложным и длительным процессом, который в лучшем случае затягивается на годы, а зачастую и на десятилетия. Причин тому и одними из них является потребность в поиске потенциально действенного вещества, доказательстве его безопасности на животных и людях и эффективности. Ускорить прохождение первых двух процедур можно, если рассматривать новым лекарством препараты, уже одобренные к использованию и длительно применяемые в лекарственной практике против других заболеваний. Это потому, что не редки случаи, когда средство оказывается эффективным при лечении разных не связанных состояний. Поисками лекарства против болезни Альцгеймера среди уже известных медикаментов занялись ученые Кливлендской клиники с коллегами.



Как и где искали новое лекарство против деменции?



Исследователи искали новый препарат среди 1608 одобренных Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) лекарственных средств. Поиски осуществляли с помощью сетевого анализа, который учитывал информацию о 351 444 взаимодействиях белков в человеческом организме, 15 367 взаимодействий лекарств с белками и 144 гена, связанных с тринадцатью эндофенотипами болезни Альцгеймера — наследственными биомаркерами заболевания, обусловленными генетическими особенностями.



Какие препараты назвали потенциальным лекарством против болезни Альцгеймера?



Анализ указал на список из нескольких подходящих препаратов. После исключения из него прошедших проверку на малом количестве испытуемых или связанных с более высоким риском болезни Альцгеймера, лекарством с наибольшим потенциалом оказался силденафил. Известный под торговой маркой «Виагра» препарат преимущественно применяется для лечения эректильной дисфункции. Однако предыдущие опыты уже указывали на то , что силденафил восстанавливает когнитивные способности у мышей с проявлениями болезни Альцгеймера. Поэтому в дальнейшем авторы проанализировали базу данных о 7,23 миллионах пациентов, чтобы выяснить, как связано прием силденафила с болезнью Альцгеймера.



Выяснилось, что у людей, принимающих силденафил, риск заболеть болезнью Альцгеймера ниже на 69 процентов по сравнению с теми, кто препарат не принимает. Следующие опыты с клетками пациентов с болезнью Альцгеймера показали, что силденафил способствует росту отростков нейронов и уменьшает выработку патологических тау-белков, связанных с когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. Это может стоять за его положительным влиянием на деменцию, однако нужно провести больше опытов, чтобы говорить наверняка. В частности, следующие клинические исследования помогут устранить ограничения этой работы, среди которых важна невозможность установить причинно-следственную связь между приемом силденафила и болезнью Альцгеймера.