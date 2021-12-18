Американские ученые установили взаимосвязь между хроническим стрессом и ускоренным старением

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Как влияет стрессовая жизнь на организм? Согласно исследованию американских ученых, большое количество стресса в жизни связано с ускорением биологического старения даже у молодых здоровых людей, однако связь модулируется чертами психологической стойкости. Так, люди, которым хорошо удается контролировать себя и свои эмоции, существенно уменьшают или даже устраняют связь между стрессом и ускорением старения, говорится в статье журнала Translational Psychiatry .



Хотя кратковременный стресс может быть полезен, длительный и сильный стресс оказывает негативное влияние на здоровье. Следствием его часто бывают психиатрические и физические нарушения, включая сердечно-сосудистые и метаболические расстройства, ухудшение настроения, зависимости и другие. Одной из причин такого влияния является то, что стресс может ухудшать психологическую устойчивость человека, уменьшая самоконтроль, из чего может вытекать большая склонность к употреблению вредных веществ, таких как алкоголь, табак и наркотики, а также уменьшать мотивацию к здоровым деятельностям, например, активному образа жизни, соблюдения рационального питания и т.д. Кроме этого, стресс оказывает непосредственное влияние на физиологические процессы в организме, которые вовлечены в процессах воспаления и регуляции гормонов. Интересно, что эти же процессы связывают со



Как выяснить, помогает ли стрессоустойчивость оставаться молодыми? Хотя кратковременный стресс может быть полезен, длительный и сильный стресс оказывает негативное влияние на здоровье. Следствием его часто бывают психиатрические и физические нарушения, включая сердечно-сосудистые и метаболические расстройства, ухудшение настроения, зависимости и другие. Одной из причин такого влияния является то, что стресс может ухудшать психологическую устойчивость человека, уменьшая самоконтроль, из чего может вытекать большая склонность к употреблению вредных веществ, таких как алкоголь, табак и наркотики, а также уменьшать мотивацию к здоровым деятельностям, например, активному образа жизни, соблюдения рационального питания и т.д. Кроме этого, стресс оказывает непосредственное влияние на физиологические процессы в организме, которые вовлечены в процессах воспаления и регуляции гормонов. Интересно, что эти же процессы связывают со старением и некоторые исследованияуказывали на то , что стресс может приводить к ускоренному старению организма. Но ученые Йельского университета заинтересовались, имеет ли значение именно психологическая стойкость человека, если говорить о влиянии стресса на старение.



Человеческий возраст бывает биологическим и хронологическим. В обиходе мы используем хронологический, обозначающий время с момента рождения, но в отличие от него, биологический возраст указывает на фактическое износ организма, учитывая возрастные изменения, которые успели в нем произойти. На него влияет множество факторов как внутренних, так и внешних, поэтому биологический возраст двух рожденных в один день людей может быть неодинаковым. Современные технологии позволяют его измерить разными способами, одним из самых точных среди которых являются эпигенетические часы. Это метод определения биологического возраста, основанный на изучении метилирования ДНК (не связанных с нуклеотидной последовательностью изменений в ДНК), характер которого коррелирует с возрастом.



В новой работе авторы использовали эпигенетические часы GrimAge, чтобы выяснить, как связан стресс с маркерами биологического старения у молодых и среднего возраста людей. Для этого в исследование привлекли 444 здоровых участников в возрасте от 18 до 50 лет. Они сдали кровь для изучения маркеров биологического возраста, уровня инсулина, глюкозы и связанного со стрессом гормона кортизола. Также участники прошли собеседование с врачом для оценки их психологического состояния, включая переживания в течение жизни стресса и устойчивости к нему.



К какому выводу пришли ученые о связи стресса со старением?



Участники, в жизни которых было больше стрессовых событий, имели больший биологический возраст, чем хронологический, указывая на ускоренное старение. Различия остались даже после учета таких переменных, как возраст, пол, вредные привычки, семейный статус, индекс массы тела, раса, образование и доход. Из них только индекс массы тела и курения оказали частичное опосредованное влияние на биологический возраст. Ускоренное старение оказалось связанным и с большей инсулинорезистентностью и чувствительностью к стрессу надпочечников, вырабатывающих гормон кортизол.



Но что важно, способность контролировать свои эмоции и поведение оказалась весомее количества стресса. Люди, которые переживали много стресса, но могли себя контролировать, имели существенно более низкий показатель биологического возраста тех, кто имел в жизни столько же или даже меньше стресса, но хуже руководил эмоциями и собой. Кроме того, самоконтроль уменьшал связь уровня стресса и ускорения старения с показателем инсулинорезистентности.





Таким образом, ученые пришли к выводу, что даже у молодых здоровых людей много стресса приводит к ускоренному старению. Но главное, что на эту связь оказывает значительное влияние эмоциональная регуляция и самоконтроль. Это означает, что повышение психологической устойчивости через усовершенствование навыков управления эмоциями и действиями может помочь избежать ускоренного старения организма и связанных с этим последствий, в частности, сердечных и метаболических заболеваний и преждевременной смерти. Впрочем, построение этого исследования не позволяет говорить о причинно-следственных связях, из-за чего ученые отмечают необходимость проведения дополнительных изучений.