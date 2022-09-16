Американцы нашли способ превратить древесину в экологическую альтернативу пластика

08:32 25 октября Киев, Украина

Американские материаловеды закалили липу и повысили ее прочность в 23 раза. Изготовленый из нее нож обошел в остроте коммерческий, а липовые гвозди имели характеристики не хуже стальных и пластиковых. Такой нож можно мыть в посудомоечной машине, а сам материал подвергается переработке, но не коррозии. Способ превратить древесину на экологическую альтернативу пластика описали ученые в журнале Matter.



Что не так со стальными ножами и гвоздями?



Кроме новых способов переработки пластика, ученые ищут материалы, способные не отставать от него по характеристикам, но при этом быть экологичной и экономически выгодной альтернативой. Сегодня пластиком наполненные реки, океаны, горы, почвы. Он содержится в телах большинства морских позвоночных и превратился в часть рациона молодых австралийских черепах.



Впрочем, пластик является не единственным материалом, который до сих пор не удается заменить чем-то более экологичным. Твердые материалы на основе сплавов никеля и титана, нитридов и карбидов металлов и даже алмазы - основные соединительные и крепежные материалы, а также защитные покрытия. Но для синтеза многих из них нужны экстремальные условия например, сверхвысокое давление и высокая температура, что требует огромных экономических затрат, затрат энергии, а также приводит к негативному воздействию на окружающую среду. Поэтому создание экологически безопасного и недорогого альтернативного твердого материала, который не требует сложных технологических процессов, все еще остается проблемой.

Инженеры из университета Мэриленда решили подойти к решению задачи по разработке потенциально недорогого, устойчивого и твердого материала, и в то же время самого распространенного - древесины.





Как древесина может заменить сталь?



Древесина широко используется как конструкционный материал уже на протяжении тысячелетий. Она возобновляема и доступна, а ее основной компонент - целлюлоза - является самым распространенным биополимером на Земле и обладает исключительными внутренними механическими свойствами.Например, жесткость целлюлозы составляет до 150 гигапаскалей, а теоретическая прочность на разрыв - 1,6-7,7 гигапаскаля. У целлюлозы невысокая плотность, что приносит ей удельную прочность в 1,0-5,1 гигапаскалей - выше, чем в большинстве конструкционных материалов, в том числе титановых сплавов. Ее предлагают использовать даже в электронике, так как нановолокна из целлюлозы имеют отличные механические и оптические свойства.



Материаловеды предложили новый подход к переработке древесины с целью повышения ей твердости. А чтобы продемонстрировать потенциальные возможности нового материала, они решили порезать им стейк и использовать его как гвозди.Так ученые лишили древесину некоторых ее составляющих - лигнина и гемицеллюлозы. Они заполняют собой каркас целлюлозы. Для этого американскую липу (Tilia americana) замочили в растворе на водной основе с гидроксидом и сульфитом натрия, которые вытеснили лигнин и гемицеллюлоза из пор образцов. Затем дерево кипятили при 100 градусах Цельсия в течение двух, четырех и шести часов. Авторы работы подчеркивают, что керамика также требует нагрева до тысячи градусов при обработке. Липа стала мягкой и гибкой, а для полного высыхания, ученые сжимали ее около шести часов под прессом в 20 мегапаскалей и температуре 105 градусов Цельсия. Полученные бруски в течение суток обрабатывали дополнительно маслами для водостойкости.

Где понадобилась такая липа?



В результате оказалось, что те образцы, которые вымачивали в течение четырех часов, владели лучшей структурой, чем те, на которые потратили 6 часов. В них обнаружили гораздо меньше дефектов, в том числе основных, от которых пытались избавиться, - пустоты - это каналы и поры, через которые в древесине циркулирует влага. Их уменьшение привело к 23-кратному увеличению твердости этих обработанных липовых брусков. Зависимость твердости от времени химической обработки ученые объяснили двухфазным эффектом процесса делигнификации: с одной стороны, делигнификация снижает жесткость, обеспечивая значительное уплотнение (особенно вблизи поверхности) обработанной древесины, а с другой стороны, процесс химической обработки неизбежно вызывает частичное растворение молекул целлюлозы в древесине, тем самым ослабляя механические свойства получаемого образца.



Из них ученые изготовили деревянный нож и несколько деревянных гвоздей. И оказалось, что столовый нож с такой обработанной липы можно изготовить быстрее, чем обычный, а сам он будет в три раза острее. Им исследователи не менее успешно порезали стейк. Липовый гвоздь также показал не хуже характеристики, чем стальной гвоздь аналогичного размера и при этом он невосприимчив к ржавчине - ключевого механизма выхода из строя стальных гвоздей.



Древесина в руках материаловедов приобретает самые разнообразные свойства. Так биопаста из отходов бумажного производства сделала 3D-печать экологичнее, а целлюлоза помогла создать самовосстанавливающиеся живые материалы. Аналог древесины удалось вирастить из клеток цветов на Майорке, что в будущем поможет снизить вырубку лесов, а цитрусовый экстракт сделал древесину прозрачной и полностью восстанавливаемой.