SpaceX выведет на орбиту украинский спутник. Трансляция

15:37 13 Январь Киев, Украина





29-минутное окно для запуска открывается в 10:25 по местному времени или 17:25 по киевскому.



Компания SpaceX Илона Маска 13 января должна вывести на орбиту украинский спутник "Сич-2-30". Спутник запустят с базы города Канаверал, расположенного во Флориде (США), с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Миссия называется Transporter-3.29-минутное окно для запуска открывается в 10:25 по местному времени или 17:25 по киевскому.

Трансляцию запуска можно будет посмотреть на канале SpaceX в YouTube. Она начнется в 17:15 по Киеву.

Глава Государственного космического агентства (Госкосмос) Владимир Тафтай в комментарии сообщил, что общая стоимость проекта запуска украинского спутника составляет 250 миллионов гривен, четверть из которых – услуги SpaceX.

"Около 110 миллионов гривен инвестировало КБ "Южное" и 140 миллионов гривен было выделено из госбюджета", - уточнил он.

В последний раз Украина запускала свой спутник под эгидой Госкосмоса - "СИЧ-2" - в 2011 году к 20-летию независимости. Тогда ракетой-носителем стала украинско-российская ракета "Днепр", созданная на базе выпущенных еще при СССР баллистических ракет РС-20, подлежащих утилизации в рамках американо-российских договоров по ядерному разоружению. Запуск производился с российского космодрома. Но из-за потери энергоснабжения этот космический аппарат вместо запланированных пяти лет эксплуатации пробыл на орбите всего 16 месяцев. Поэтому возникла необходимость в создании нового космического аппарата.



Спутник дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "СИЧ-2-1", он же "СИЧ-2-30" стал фактически модификацией утраченного "СИЧ-2". Его можно смело назвать "космическим долгостроем", ведь разработку этого космического аппарата приступили еще в 2013 году. Запуск разработанного и построенного в КБ "Южное" в Днепре спутника планировался сначала на 2017 год. Однако из-за событий 2014 года и фактического разрыва украинско-российской кооперации в космосе шанс попасть на орбиту у него появился только сейчас.



Ранее запуск спутника "СИЧ-2-30" планировалось осуществить до конца 2021 года