NASA представили 50-секундный трек шума, исходящего от спутника Юпитера Ганимеда

12:47 28 Декабрь Киев, Украина

NASA представили 50-секундный трек, который записал аппарат "Юнона", приблизившись к спутнику Юпитера Ганимеду. Это первое за двадцать лет сближение с телом, а на аудио данные одного из инструментов «Юноны» Waves, который он собрал, пересекая магнитосферу спутника.



Как сблизились спутник и «Юнона»?



Система Юпитера стала одной из самых исследуемых за последние два с половиной десятилетия. И главной по самой большой и мощной планете Солнечной системы стала «Юнона» — на орбите газового гиганта она находится с июля 2016 года. И 7 июня этого года, на 34-м пролете мимо Юпитера, она совершила ближайший пролет над Ганимедом — его спутником, а по совместительству крупнейшим спутником Солнечной системы вообще (Ганимед больше Меркурия). Тогда ему удалось сфотографировать поверхность спутника с расстояния около тысячи километров.



Во время этого сближения "Юнона" была на расстоянии 1038 километров от поверхности Ганимеда, пролетая его со скоростью 67 тысяч километров в час. И смогла собрать информацию не только с помощью своих камер JunoCam, работающей в оптическом диапазоне света, и навигационной Stellar Reference Unit, но и послушать спутника благодаря инструменту Waves.

Он задумывался как эксперимент на «Юноне», который помог бы разобраться с электромагнитным излучением Юпитера, а также распространением волн в плазме. Waves должна принести информацию о взаимодействии магнитосферы Юпитера с атмосферой планеты, в частности, относительно полярных сияний. Он чувствителен к радиочастотам в диапазоне от 50 герцов до 40 мегагерцев, и при тесном приближении «Юноны» к системе гигантов ему удалось зафиксировать переход аппарата из одной части магнитосферы Ганимеда в другую.



Что мы слышим?



На представленном NASA видео можно услышать превращенное в звуки, к которым чувствительно ухо человека, собранное излучение в диапазоне от 10 до 50 килогерцев.

Если внимательно прислушаться, то можно услышать (и увидеть на визуализации) резкий переход к более высоким частотам – это переход «Юноны» в другой регион магнитосферы Ганимеда. Данные еще анализируются, однако ученые полагают, что зафиксированное изменение частоты может свидетельствовать о том, что «Юнона» перешла с ночного на дневную сторону спутника.



Как главная по самой большой системе в нашей Солнечной, «Юнона» принесла нам множество интересного о Юпитере. Именно она наблюдала за первые 20 своих орбит особые юпитерианские полярные сияния — рассветные бури — от начала до конца. И она создала изображение Ганимеда, у которого «Габбл», кстати, нашел водяной пар в атмосфере.