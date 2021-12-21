12:39 20 Декабрь Киев, Украина

Компания Hyundai представила четырехколесную платформу MobED, независимая подвеска которой позволила прокатиться наклонными поверхностями с нагрузкой из башни из бокалов. По словам разработчиков, на платформу можно поставить детскую коляску, ваш заказ по доставке или телевизор. Как MobED удерживает равновесие, Hyundai планирует представить на конференции CES 2022.



Почему работы до сих пор не возили бокалы с шампанским?



Наземные роботизированные системы умеют держать равновесие и двигаться по непредсказуемым поверхностям, которые могут различаться по высоте, характеристикам трения и наклонам. Однако для автономного движения они являются значительными препятствиями, ведь работа должна хватить возможностей самостоятельно подстраиваться под новые условия.



Инженеры предлагают автономным работам несколько разных стратегий, которые помогут им справляться с дорогами за пределами лабораторий. Статические подходы предопределяют прочные механические системы, с которыми работа должна быть все равно на дорожные проблемы. Как например, у такого обычного колесного робота, которого, чтобы он мог держать равновесие, наделили «руками», чтобы тот мог опираться ими на стены и удерживать свое положение. Его пришлось наделить ими, поскольку фиксированным конструкциям сложно адаптироваться.



Также существуют активно- и пассивно адаптивные методы, помогающие работам регулировать свои физические свойства на разных этапах сложностей своего движения. К примеру, регулировать диаметр колес, пересоединять подвеску или даже изменять длину своих ног. Такие работы требуют много энергии для контроля и изменения своего режима передвижения, однако предлагают максимальную гибкость и гораздо меньшие риски рухнуть в результате неожиданного изменения высоты.



Что предлагает Hyundai?



Робот MobED, представленный Hyundai, умеет адаптироваться к препятствиям. Он имеет четыре колеса, в зависимости от высоты которых изменяется положение платформы благодаря независимой подвеске. Так он удержит на себе любую, даже не слишком стойкую нагрузку, как башню из бокалов. Эта подвеска позволяет платформе перемещаться в сложных городских условиях, свободно регулируя колесную базу и углы поворота.



Hyundai предполагает, что установка является модульной и ее можно масштабировать для размещения человека, но пока ее размер составляет 67 сантиметров в длину, 60 сантиметров в ширину и 33 сантиметра в высоту. Вес составляет 50 килограммов и сможет везти на себе коляску с ребенком, телевизор, штатив для камеры или ваш заказ по доставке.





Благодаря тому, что каждая из четырех колес работа в пневматических шинах оснащена тремя двигателями и системой управления, MobED умеет вращаться на месте и проходить крутые повороты. Поскольку высота платформы также регулируется, она остается на одном уровне с колесами, следовательно, порученный ей груз не пострадает от заезда MobED на высокий подъем.



Колесная база может увеличиваться до 65 сантиметров, чтобы не сбрасывать скорость при маневрах или, наоборот, уменьшаться до 45 сантиметров. Робот развивает максимальную скорость до 30 км/ч и способен проезжать четыре часа с одним зарядом аккумулятора. По словам разработчиков, платформа сможет ездить как автономно, так и в управлении.