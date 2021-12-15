"Коктейль" из вакцин улучшает защиту от коронавируса - исследование

Смешивание препаратов AstraZeneca или Pfizer с вакцинами Moderna или Novavax значительно увеличивает количество антител и Т-клеток, противодействующих COVID-19.
Об этом заявили исследователи из Оксфордского университета.
Как сообщает The Guardian, ученые выяснили, что сильнейший иммунный ответ спровоцировало сочетание вакцин AstraZeneca и Novavax.
В исследовании приняли участие 1070 человек. Они сделали первую прививку вакцинами AstraZeneca или Pfizer, а через 9 недель получили вторую дозу препарата Модерна или Novavax.
У тех, кто впервые прививался Pfizer, после второй дозы вакциной Moderna образовалось в 1, 3 раза больше антител, чем после двух доз Pfizer.
В то же время после укола Novavax антител было на 20% меньше.
Также сочетание вакцин Pfizer и Novavax оказалось более эффективным, чем прививка двумя дозами AstraZeneca. Однако это сочетание спровоцировало меньшее количество антител, чем две дозы Pfizer.
У тех, кто соединил вакцины AstraZeneca и Modernа, количество антител к COVID-19 увеличилось в 17 раз, если сравнивать с людьми, которые дважды прививались AstraZeneca.
Среди участников исследования, которые получили прививки AstraZeneca и Novavax, этот показатель был в 4 раза выше.
Об этом заявили исследователи из Оксфордского университета.
Как сообщает The Guardian, ученые выяснили, что сильнейший иммунный ответ спровоцировало сочетание вакцин AstraZeneca и Novavax.
В исследовании приняли участие 1070 человек. Они сделали первую прививку вакцинами AstraZeneca или Pfizer, а через 9 недель получили вторую дозу препарата Модерна или Novavax.
У тех, кто впервые прививался Pfizer, после второй дозы вакциной Moderna образовалось в 1, 3 раза больше антител, чем после двух доз Pfizer.
В то же время после укола Novavax антител было на 20% меньше.
Также сочетание вакцин Pfizer и Novavax оказалось более эффективным, чем прививка двумя дозами AstraZeneca. Однако это сочетание спровоцировало меньшее количество антител, чем две дозы Pfizer.
У тех, кто соединил вакцины AstraZeneca и Modernа, количество антител к COVID-19 увеличилось в 17 раз, если сравнивать с людьми, которые дважды прививались AstraZeneca.
Среди участников исследования, которые получили прививки AstraZeneca и Novavax, этот показатель был в 4 раза выше.
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