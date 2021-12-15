"Коктейль" из вакцин улучшает защиту от коронавируса - исследование

«Этот вывод имеет важное значение для стран с низким уровнем прибыли, еще не завершивших свои кампании первичной вакцинации. Поскольку он предполагает, что можно обеспечить защиту от COVID-19 без мРНК-вакцин и, следовательно, ультрахолодных хранилищ. Эти две вакцины (AstraZeneca и Novavax) можно хранить в холодильнике», - отметили ученые.