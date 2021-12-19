Moderna испытала вакцину против ВИЧ на животных

15:30 13 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США.



Эффективность вакцины проверяли на мышах и макаках. Сначала мышам вводили препарат, кодирующий информацию о белке



Что касается макак, то после первой иммунизации им через каждые восемь недель вводили белок Env против двух других вариантов вируса, чтобы усилить иммунный ответ. В итоге в первой подопытной группе у пяти животных обнаружили вирус, а два других остались здоровыми. Во второй непривитой группе вирус был у семи животных. Оказалось, что животные из первой группы получили вирус иммунодефицита позже, чем непривитые.



Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine, и, по мнению ученых, протестированная вакцина Американская фармацевтическая компания Moderna опробовала мРНК-вакцину против вируса иммунодефицита человека на животных.Об этом сообщили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США.Эффективность вакцины проверяли на мышах и макаках. Сначала мышам вводили препарат, кодирующий информацию о белке ВИЧ Env и белке Gag вируса иммунодефицита обезьян, это вызвало выработку антител у восьми подопытных. Затем мышам ввели только препарат, кодирующий информацию о белке Env, что вызвало иммунную реакцию уже у пяти испытуемых.Что касается макак, то после первой иммунизации им через каждые восемь недель вводили белок Env против двух других вариантов вируса, чтобы усилить иммунный ответ. В итоге в первой подопытной группе у пяти животных обнаружили вирус, а два других остались здоровыми. Во второй непривитой группе вирус был у семи животных. Оказалось, что животные из первой группы получили вирус иммунодефицита позже, чем непривитые.Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine, и, по мнению ученых, протестированная вакцина

снижает риск заражения в случае контакта с ВИЧ на 79%.

Технология мРНК – метод искусственного воспроизведения возбудителя вируса, который затем используют для основы вакцины. Именно этот метод использовала компания Moderna для разработки вакцины против коронавируса.



Украина лидер среди стран Европы по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.



До сих пор люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются со стигматизацией из-за своего диагноза. Это причина того, что представители так называемых групп риска боятся проходить тестирование, не знают своего ВИЧ-статуса, а некоторые до сих пор считают ВИЧ/СПИД исключительно болезнью гомосексуалов, работников и работниц коммерческого секса и наркозависимых.



Как свидетельствует статистика, за октябрь в Украине официально зарегистрировали 945 новых случаев ВИЧ-инфекции и диагностировали 231 случай СПИДа. Самым распространенным путем инфицирования в стране является незащищенный гетеросексуальный секс.