6 причин начать пить воду с лимоном

15:52 18 Январь Киев, Украина





По сути это просто сок лимона, смешанный с водой. Пропорции ингредиентов зависят от ваших личных пристрастий, к тому же наслаждаться напитком можно как холодным, так и горячим.



Особенно полезна вода с лимоном и медом, который является натуральным подсластителем, и обладает антибактериальными, антисептическими и антиоксидантными свойствами. И лимон, и мед являются очень полезными продуктами сами по себе, а их комбинация оказывает еще более сильное положительное влияние на



Как вода с лимоном улучшает здоровье.



1. Заряжает энергией утром

Лимон мгновенно заряжает энергией, которая будет долго поддерживать вас бодрым. Мед является природным энергетиком, состоящий в основном из простых сахаров, таких как фруктоза и глюкоза.



Столовая ложка меда снабдит вас 64 калориями. При пищеварении основные углеводы, фруктоза и глюкоза быстро переносятся в кровь и могут использоваться для энергетических нужд в течение дня.



Кроме того, лимоны могут быстро запускать в действие обмен веществ.



2. Освежает дыхание

Вы когда-нибудь натирали лимоном руки, чтобы удалить сильный неприятный запах? Считается, что он нейтрализует запахи. Это средство может применяться и для борьбы с неприятным запахом изо рта, вызванного потреблением таких продуктов, как чеснок, лук или рыба.



Поддерживайте свежее дыхание, выпивая стакан лимонной воды после еды и самое главное – с утра. Считается, что лимон стимулирует слюноотделение, а вода помогает предотвратить сухость во рту, которая и приводит к неприятному запаху, вызванному бактериями.



3. Активирует пищеварение и питает полезные бактерии кишечника

Аскорбиновая и лимонная кислоты, содержащиеся в лимоне, стимулируют выработку желудочной кислоты и способствуют перевариванию пищи. С другой стороны, мед предотвращает возникновение расстройств желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная болезнь, гастрит и гастроэнтерит. Он также оказывает пребиотический эффект на кишечник, то есть подпитывает хорошие бактерии в нем.



4. Улучшает иммунитет и предотвращает возникновение заболеваний

Медово-лимонная вода является лучшим напитком для начала вашего дня, если вы часто болеете. Цитрусовые, в частности лимон, богат витамином С, такими как сапонины, алкалоиды и флавоноиды, способствующие крепкому здоровью и укреплению иммунной системы.



Вода с лимоном стала популярным утренним напитком, поскольку помогает улучшить настроение, добавляет энергии, укрепляет иммунную систему и улучшает метаболизм.По сути это просто сок лимона, смешанный с водой. Пропорции ингредиентов зависят от ваших личных пристрастий, к тому же наслаждаться напитком можно как холодным, так и горячим.Особенно полезна вода с лимоном и медом, который является натуральным подсластителем, и обладает антибактериальными, антисептическими и антиоксидантными свойствами. И лимон, и мед являются очень полезными продуктами сами по себе, а их комбинация оказывает еще более сильное положительное влияние на здоровье Как вода с лимоном улучшает здоровье.Лимон мгновенно заряжает энергией, которая будет долго поддерживать вас бодрым. Мед является природным энергетиком, состоящий в основном из простых сахаров, таких как фруктоза и глюкоза.Столовая ложка меда снабдит вас 64 калориями. При пищеварении основные углеводы, фруктоза и глюкоза быстро переносятся в кровь и могут использоваться для энергетических нужд в течение дня.Кроме того, лимоны могут быстро запускать в действие обмен веществ.Вы когда-нибудь натирали лимоном руки, чтобы удалить сильный неприятный запах? Считается, что он нейтрализует запахи. Это средство может применяться и для борьбы с неприятным запахом изо рта, вызванного потреблением таких продуктов, как чеснок, лук или рыба.Поддерживайте свежее дыхание, выпивая стакан лимонной воды после еды и самое главное – с утра. Считается, что лимон стимулирует слюноотделение, а вода помогает предотвратить сухость во рту, которая и приводит к неприятному запаху, вызванному бактериями.3.Аскорбиновая и лимонная кислоты, содержащиеся в лимоне, стимулируют выработку желудочной кислоты и способствуют перевариванию пищи. С другой стороны, мед предотвращает возникновение расстройств желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная болезнь, гастрит и гастроэнтерит. Он также оказывает пребиотический эффект на кишечник, то есть подпитывает хорошие бактерии в нем.4.Медово-лимонная вода является лучшим напитком для начала вашего дня, если вы часто болеете. Цитрусовые, в частности лимон, богат витамином С, такими как сапонины, алкалоиды и флавоноиды, способствующие крепкому здоровью и укреплению иммунной системы.

В долгосрочной перспективе регулярное потребление медовой воды с лимоном может предотвратить возникновение многих болезней.

5. Улучшает состояние вашей кожи

Находящийся в лимонах витамин С может помочь уменьшить морщины на коже. В исследовании, проведенном американскими врачами, был сделан вывод, что люди, потреблявшие больше витамина С, имели меньшие риски появления морщин и сухости кожи.



Мнение, что употребление воды улучшает кожу противоречиво, но вот что мы знаем наверняка. Если ваша кожа теряет влагу, она становится сухой и склонной к морщинам. Что лучше – применять увлажняющий крем для кожи или пить больше воды, решать вам.



6. Ведет борьбу с инфекциями горла

Комбинация меда с лимоном особенно хороша при борьбе с инфекциями гортани. Мед обладает ранозаживляющими свойствами и может успокоить боль в горле. Мы уже упоминали антибактериальные свойства лимона.



Сочетание мед и лимона оказывает просто магическое действие против инфекций. Нагрейте воду до комфортной температуры. Смешайте с чайной ложкой меда. Теперь добавьте сок половины лимона и сразу выпейте.