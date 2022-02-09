20 уникальных и информативных карт, которые изменят ваш взгляд на вещи

19:28 09 Февраль Киев, Украина

Хотя большинство из нас ежедневно пользуются Google Maps и GPS, довольно редко можно найти подлинных поклонников картографии, изучения и практики создания и использования карт. Если вы в детстве не интересовались географией или историей, то, скорее всего, вы не очень любите карту.



Но сегодня мы собираемся изменить это! Сочетая науку, эстетику и технику, картография опирается на то, что реальность можно моделировать таким образом, чтобы эффективно передавать пространственную информацию. Ниже мы собрали некоторые из самых необычных, интригующих и информативных примеров карт, которые перенесут нашу реальность в совершенно новую сферу.





1. Карта с центром в Антарктиде

2. Новое самое длинное возможное путешествие на поезде в мире

3. Сравнительные размеры Австралии и Средиземного моря

4. Зеленым отмечены штаты США, где атеистам запрещено занимать государственные должности

5. Канада, но это только дороги

6. Карта, визуализирующая геноцид армян, начатый 106 лет назад

7. Страны с наибольшим количеством островов

8. 20 лет вырубки лесов в Амазонии

9. Канада, но это просто деревья

10. Самый длинный в мире беспосадочный рейс

11. Каждая звезда представляет столицу страны

12. Европейское культурное преимущество

13. Запросы правительств на удаление содержимого (Google) с 2011 года

14. Европа и Северная Америка в одной широте

15. Эта карта всех затонувших японских кораблей Второй мировой войны поражает!

16. 15 октября 2019 – 1 ноября 2021: индийские домохозяйства с водопроводной водой (данные: Jal Jeevan Mission)

17. Европа: Протесты: 2020-2021

18. Это путешествие будет с одинаковой температурой круглый год

19. Является ли бегство преступлением?

20. Мир, если уровень моря снизится на 1000 метров