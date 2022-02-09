20 уникальных и информативных карт, которые изменят ваш взгляд на вещи

Хотя большинство из нас ежедневно пользуются Google Maps и GPS, довольно редко можно найти подлинных поклонников картографии, изучения и практики создания и использования карт. Если вы в детстве не интересовались географией или историей, то, скорее всего, вы не очень любите карту.
Но сегодня мы собираемся изменить это! Сочетая науку, эстетику и технику, картография опирается на то, что реальность можно моделировать таким образом, чтобы эффективно передавать пространственную информацию. Ниже мы собрали некоторые из самых необычных, интригующих и информативных примеров карт, которые перенесут нашу реальность в совершенно новую сферу.
Но сегодня мы собираемся изменить это! Сочетая науку, эстетику и технику, картография опирается на то, что реальность можно моделировать таким образом, чтобы эффективно передавать пространственную информацию. Ниже мы собрали некоторые из самых необычных, интригующих и информативных примеров карт, которые перенесут нашу реальность в совершенно новую сферу.
1. Карта с центром в Антарктиде
2. Новое самое длинное возможное путешествие на поезде в мире
3. Сравнительные размеры Австралии и Средиземного моря
4. Зеленым отмечены штаты США, где атеистам запрещено занимать государственные должности
5. Канада, но это только дороги
6. Карта, визуализирующая геноцид армян, начатый 106 лет назад
7. Страны с наибольшим количеством островов
8. 20 лет вырубки лесов в Амазонии
9. Канада, но это просто деревья
10. Самый длинный в мире беспосадочный рейс
11. Каждая звезда представляет столицу страны
12. Европейское культурное преимущество
13. Запросы правительств на удаление содержимого (Google) с 2011 года
14. Европа и Северная Америка в одной широте
15. Эта карта всех затонувших японских кораблей Второй мировой войны поражает!
16. 15 октября 2019 – 1 ноября 2021: индийские домохозяйства с водопроводной водой (данные: Jal Jeevan Mission)
17. Европа: Протесты: 2020-2021
18. Это путешествие будет с одинаковой температурой круглый год
19. Является ли бегство преступлением?
20. Мир, если уровень моря снизится на 1000 метров
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии