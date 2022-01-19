10 природных способов расслабиться и успокоить нервы

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Тем не менее, пришло время действовать, когда тревоги, напряженности и даже стресса становится слишком много, а просто успокоиться – все труднее. Состояние постоянной нервозности и неконтролируемая тревожность может сильно повлиять на качество вашей жизни. Поэтому мы подобрали вам список способов как расслабиться и успокоить



1. Ведите активный образ жизни

Регулярные упражнения полезны для вашего физического и эмоционального здоровья. Как и лекарство, оно способно облегчить состояние тревожности у многих людей. И это будет иметь долгосрочный эффект: в течение нескольких часов после окончания упражнений вы можете сохранять спокойствие.



2. Перестаньте употреблять алкоголь

Алкоголь является естественным седативным средством. Сначала вы выпиваете бокал вина или рюмку виски, когда ваши нервы натянуты как струна. Однако после окончания напряжения тревожность может вернуться с новой силой. Таким образом, если просто употреблять алкоголь вместо борьбы с самой проблемой, вы закончите только тем, что станете на шаг поближе к алкозависимости.



3. Прекратите курить

Курящие люди часто хватаются за сигареты в состоянии стресса. Тем не менее, как и в случае с алкоголем, курение в таком состоянии приведет только к ухудшению ситуации. Исследования показали, что чем раньше вы начинаете курить, тем выше риск развития тревожных расстройств в Напряжение и тревога для многих из нас уже стали обычными спутниками. Это побочный эффект жизни в современном, часто напряженном и хаотичном мире. Однако чувство напряженности несет в себе и пользу. Оно заставляет осознавать опасность, мотивирует оставаться организованным и подготовленным, а также помогает управлять рисками.Тем не менее, пришло время действовать, когда тревоги, напряженности и даже стресса становится слишком много, а просто успокоиться – все труднее. Состояние постоянной нервозности и неконтролируемая тревожность может сильно повлиять на качество вашей жизни. Поэтому мы подобрали вам список способов как расслабиться и успокоить нервы вполне естественными способами, без употребления лекарственных препаратов.Регулярные упражнения полезны для вашего физического и эмоционального здоровья. Как и лекарство, оно способно облегчить состояние тревожности у многих людей. И это будет иметь долгосрочный эффект: в течение нескольких часов после окончания упражнений вы можете сохранять спокойствие.Алкоголь является естественным седативным средством. Сначала вы выпиваете бокал вина или рюмку виски, когда ваши нервы натянуты как струна. Однако после окончания напряжения тревожность может вернуться с новой силой. Таким образом, если просто употреблять алкоголь вместо борьбы с самой проблемой, вы закончите только тем, что станете на шаг поближе к алкозависимости.Курящие люди часто хватаются за сигареты в состоянии стресса. Тем не менее, как и в случае с алкоголем, курение в таком состоянии приведет только к ухудшению ситуации. Исследования показали, что чем раньше вы начинаете курить, тем выше риск развития тревожных расстройств в

будущем.

Исследование также показывает, что никотин и другие химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, изменяют нейронные связи в мозге, связанные с тревогой. И не в лучшую сторону.



4. Кофеин – не самый лучший выбор

Если вы часто нервничаете и замечаете за собой чрезмерную тревожность, то кофеин вам превращается в врага. Исследования показали, что кофеин может вызвать или усугублять тревожные расстройства, нервозность и волнение.



Исключение кофеинсодержащих продуктов в таких случаях может значительно улучшить общее состояние организма.



5. Здоровый сон

Бессонница является общим симптомом при стрессах и перенапряжении. И сделайте сон вашим приоритетом:

ложитесь спать только ночью, когда уже устали;

не читайте и не смотрите телевизор в постели;

не используйте свой телефон, планшет или компьютер в постели;

не крутитесь из стороны в сторону, если не можете сразу заснуть, лучше вставайте и идите в другую комнату, пока не будете чувствовать себя сонным;

избегайте кофе, больших приемов пищи и сигарет перед сном;

сделайте комнату темной и прохладной;

выработайте режим: ложитесь спать в одно и то же время каждую ночь.

6. Попробуйте медитацию

Главная цель медитации состоит в том, чтобы избавиться от хаотических мыслей и заменить их чувством покоя и осознания ценности настоящего момента. Медитация хорошо известна тем, что снимает стресс и тревогу. Исследования ученых доказывают, что всего 30 минут ежедневной медитации могут облегчить симптомы стресса и действовать как антидепрессанты.



7. Переходите на здоровую пищу

Низкий уровень сахара в крови, обезвоживание или химические вещества в обработанных пищевых продуктах, такие как искусственные ароматизаторы, искусственные красители и консерванты могут привести к изменениям в нашем настроении. Диета с высоким содержанием сахара может также повлиять на темперамент.



Если ваше состояние после еды не только не улучшается, а даже ухудшается, просмотрите свои пищевые привычки. Пейте больше воды, устраните из рациона вредные пищевые продукты и ешьте здоровую пищу, фрукты, зелень и овощи.



8. Упражняйте глубокое дыхание

Нестабильное, быстрое и поверхностное дыхание приводит к тревожности. Это может привести к ускоренному пульсу, ощущению вялости или головокружению, и даже панической атаке. Глубокие дыхательные упражнения как процесс сознательных медленных, а также глубоких вдохов могут помочь восстановить нормальный режим дыхания и уменьшить чувство напряженности.



9. Попробуйте ароматерапию

Ее суть в том, чтобы использовать ароматные эфирные масла для улучшения здоровья и хорошего самочувствия.

Эти масла можно вдыхать непосредственно из емкости, в которой они продаются, или добавить в теплую ванну или распылитель. Исследования доказали, что ароматерапия:

помогает человеку расслабиться;

улучшает сон;

поднимает настроение;

уменьшает частоту сердечных сокращений и уровень АД.

Вот список наиболее часто используемых эфирных масел для успокоения и снятия симптомов стресса:

бергамот;

лаванда;

шалфей мускатный;

грейпфрут;

иланг-иланг.

10. Пейте ромашковый чай

Чашка ромашкового чая является доступным домашним средством для успокоения нервов и улучшения сна. Проведенное еще в 2009 году исследование показало, что ромашка также может быть действенным средством против синдрома общей тревожности и стрессовых состояний.



Было исследовано, что люди, принимавшие капсулы с ромашкой обыкновенной (220 мг до пяти раз в день), значительно снижали количество балев в тестах, измеряющих симптомы нервного напряжения, чем те, кто получал плацебо.



Если вы чувствуете беспокойство, часто волнуетесь и вам трудно расслабиться, попробуйте вышеописанные идеи, они могут помочь вам успокоиться. Но помните, что домашние средства могут ослабить тревогу, но они ни в коем случае не заменяют профессиональную помощь. Если проблема не проходит, следует все же обратиться к врачу.