10% людей одинаково успешно владеют обеими руками

20:35 06 Декабрь Киев, Украина

В отличие от животных, только среди людей количественно доминируют лучше владеющие правой рукой. Лишь около 10% всех людей можно назвать настоящими левшами, еще 10% одинаково успешно владеют обеими руками (амбидекстрия). По крайней мере, таковы результаты наибольшего исследования на эту тему. В нем ученые учли информацию о 2 миллионах 400 тысячах участников. Развивается ли «амбидекстрия» от природы, или она появляется в результате культурных влияний, до сих пор непонятно.



Писать, держать чашку или закручивать гайки – большинство людей для этого использует правую руку, только 10-15%, согласно исследованиям, будут использовать левую. Почему такое неравномерное распределение между двумя категориями людей, ученые понимают только грубее. Кажется, неравномерное владение обеими руками генетически обусловлено, но, по-видимому, здесь немаловажную роль играют и внутриутробные воздействия, а также время года, когда рождается ребенок.



Сколько же людей может назвать себя левши? Это исследовали Мариетта Пападату-Пасту (Marietta Papadatou-Pastou) из Афинского университета и ее коллеги в наиболее масштабном исследовании на эту тему. Они проанализировали данные пяти методов исследований, в которых учли информацию о более чем 2 миллионах 400 тысячах участников. Ученые измеряли уровень владения обеими руками, которые участники демонстрировали во время разнообразной активности.



Результат: самые точные оценки указывают на то, что в целом среди людей 10,6% левшей, сообщили ученые. Все же точная цифра зависит и от строгости критериев, применяемых для измерения того уровня, на котором участники обладают руками: достаточно ли писать левой, нужно ли ею

выполнять и другие действия?

По строгим критериям процент людей, обладающих левой рукой, составляет 9,34%, при менее строгих доля тех, кто не может назвать правую руку основной, составляет 18,1%, пояснили ученые.



Эта цифра подтверждает: по сравнению с другими животными, среди людей удивительно большое количество тех, которые пользуются правой рукой. Ведь у большинства приматов и других животных количество тех, у кого доминирует правая, а у кого левая конечность, примерно одинакова. То есть доля одних и других сбалансирована.



Интересно, что наряду с «настоящими» левшами существуют и настоящие «амбидекстры» – люди, которые для разных задач используют разные руки.

«Если брать за основу три категории – левша, обладающая правой рукой, и те, у которых нет выраженной мануальной асимметрии, – то доля последних будет составлять 9,33% – это почти столько же, как и левшей», – сообщила Пападату -Пасту и его коллеги.

По мнению ученой, полученные результаты свидетельствуют: существует значительно большая группа людей, что в зависимости от задачи предпочитает разные руки. Или при этом речь идет о левшах, что из-за общественно-культурного влияния приспособились по крайней мере к определенным видам деятельности (как принято говорить о Леонардо да Винчи), или эти люди были от природы лишены мануальной асимметрии? Это нужно еще выяснить.