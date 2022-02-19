10 базовых навыков, которые однажды могут спасти жизнь

14:32 16 Февраль Киев, Украина

Чрезвычайные ситуации наступают без уведомления. Это может произойти где угодно, с кем угодно и когда угодно. Окружающий мир скрывает много разных опасностей.



К счастью, базовые знания, здравый смысл и отсутствие паники могут помочь вам справиться с этими ситуациями. Ниже мы перечислим наиболее важные навыки спасения, которыми должен обладать каждый.



Помощь человеку, который чуть не утонул

Первая минута после того, как человека извлекли из воды, имеет решающее значение. Держите дыхательные пути открытыми, раздвигайте челюсти, позволяя человеку дышать.



Зажмите нос пострадавшего, затем прижимайте свои губы максимально плотно, чтобы сделать дыхание изо рта в рот. Делайте 2 вдоха, а затем 30 нажатий на грудную клетку.



Продолжайте этот процесс, пока человек не станет дышать или не приедет скорая помощь.



Как остановить кровотечение

Постарайтесь оказывать максимальное давление на рану через чистую ткань, пока кровотечение не остановится. При этом нужно по возможности приподнять поврежденную часть тела над уровнем сердца. Продолжайте зажимать рану до тех пор, пока не приедет скорая помощь.



Прием Геймлиха

Если взрослый подавился и не может дышать, с помощью приема Геймлиха вы можете вытолкнуть инородное тело из дыхательных путей. Рекомендованная техника исполнения состоит в том, чтобы обхватить руками спину человека сзади и поместить кулак под грудной клеткой жертвы, но над его пупком.



Возьмитесь за кулак другой рукой и быстро нажмите на верхнюю часть живота потерпевшего и продолжайте до тех пор, пока посторонний предмет не будет удалён. Чтобы осуществлять прием Геймлиха на детях, лучше пройти обучение, поскольку в этом случае действия должны быть максимально точными, чтобы не нанести еще больший ущерб.



Помощь при ожогах

При лечении ожогов вы должны учитывать как причину, так и степень ожога. Для ожога первой ступени и второй ступени:

Немедленно охладите пораженный участок проточной водой

Примените мазь с антибиотиками

Обработайте обгоревшее место спреем против ожогов.

При ожогах третьей или четвертой степени обратитесь за медицинской помощью.

Помощь при гипотермии (переохлаждение)

Гипотермия – состояние, когда внутренняя температура тела падает настолько, что нарушаются нормальные мышечные и церебральные функции. Если люди начинают бесконтрольно дрожать, теряют координацию, становятся сонливыми или вы заметили понижение сердцебиения

и частоту дыхательных сокращений, то скорее всего причина заключается в переохлаждении.

Если перед вами человек с гипотермией – выведите его с улицы, снимите мокрую одежду и заверните в одеяло или теплые вещи. Напоить ее теплой жидкостью без кофеина или алкоголя, это поможет стабилизировать температуру.



Принимаем роды

Рождение ребенка проходит естественным образом без каких-либо вмешательств, ваша роль состоит в том, чтобы создать безопасную и относительно комфортную среду для роженицы.



Также вы должны будете поддерживать голову и тело ребенка, когда он будет выходить из тела матери. Обсушите ребенка и держите его в тепле до прибытия скорой помощи.



Как выйти из горящего здания

Постарайтесь знать, где находится план эвакуации для любого здания, в которое вы входите. В каждом гостиничном номере, правительственном здании и большинстве офисных построек размещены схемы аварийного выхода.



Если в здании начался пожар, перед открытием двери проверьте, не нагрелись ли они, и никогда не пользуйтесь лифтом во время пожара, поскольку он может застрять или привезти вас на этаж, охваченный пламенем.



Возможно, вам придется ползти по полу, чтобы избежать вдыхания дыма, ведь иногда токсины в нем несут опасности больше, чем огонь.



Как правильно вести себя при укусе змеи

Если вас укусила змея, и вы думаете, что она ядовитая, отойдите от нее, сохраняйте спокойствие и зажмите укус, чтобы замедлить распространение яда по всему телу.



Затем позвоните в службу спасения. Снимите с рук все украшения до того, как у вас начнется отек и попытайтесь разместиться так, чтобы укушенная концовка находилась ниже уровня сердца.



Не пытайтесь использовать жгут, прикладывать лед или разрезать рану, чтобы высосать яд; эти методы не работают и могут принести больше вреда, чем пользы. Не пытайтесь поймать змею, лучше запомните ее размер и расцветку.



Вы никогда не знаете, когда придет ситуация, в которой вам понадобятся навыки выживания. Но лишними такие знания точно не будут.