Знай врага в лицо: обнаруженные данные рашистов

21:53 07 Март Киев, Украина

Подлым нападением рашистов на Украину уже занимаются представители суда в Гааге. Однако, установленные данные военнослужащих 417-го разведывательного батальона противника, говорят о том, что многие из них, до международного суда не доберутся

417-ый разведывательный батальон родом из города Грозного, Чечни, воинской части 13242. Он относится к 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

Согласно проведенному расследованию, часть рядового состава этого батальона была прикомандирована к батальонно-тактической группе (БТГ), которая 24 февраля 2022 года проникла на территорию Украины из оккупированного Крыма и двигалась в сторону Херсона. Сообщается, что БТГ была атакована украинскими войсками и понесла значительные потери на пути к Херсону в районе города Олешки. Вероятно, значительная часть перечисленных военнослужащих погибла в бою.

Ниже приведенная информация представляет собой данные о структуре батальона, в которую входят штабная рота, 3 основные боевые роты, 1 рота разведки, а также 3 подразделения обеспечения. Всего в составе разведывательного батальона 314 штатных единиц. Однако на момент составления списка (2020-2021 годы) его фактическая численность составляла 249 человек, из них 92 должности были вакантными.

В процессе анализа данных удалось выявить часть персонала в социальных сетях и других открытых источниках. В результате были установлены личности 166 военнослужащих (примерно 66% батальона). Их персональные данные, представленные здесь, включают следующие поля: имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер, должность (даты начала и окончания), звание и фото. Также, в ходе идентификации, оказалось, что 35 военных из этого списка также были задействованы во время аннексии Крыма в 2014 году. Тогда военнослужащие из списка служили в разведбатах и батальонах специального назначения 18-я мотострелковая бригада.

Следует также отметить, что боевой опыт этих военнослужащих, а также их возраст и национальность различаются. Подавляющее большинство - опытные контрактники в возрасте около 40 лет, имеющие значительный опыт, включающий агрессию против Грузии в 2008 году, аннексию Крыма в 2014 году и боевые действия на Донбассе в 2014-2016 годах, а также в Сирии. Остальные в возрасте 21-25 лет, относительно неопытные, в основном работают механиками-водителями или занимают другие должности специалистов. Их национальность также различается и включает русских, этнических украинцев, местных чеченцев, в том числе бывших членов формирований «Запад» и «Восток», дагестанцев, калмыков и армян.

Структура 417-ого батальона 42-ой мотострелковой дивизии РФ

Иванов Олег Владимирович.

Родился: 07.03.1972.

ID У-717813.

Звание: подполковник.

Должность: командир разведывательного батальона.

Официальный контракт с 2018 года.

Горевой Сергей Анатольевич.

Дата рождения: 24.08.1984 г.

ID Х-974961.

Звание: майор.

Должность: заместитель командира разведывательного батальона.

Официально контракт с 2016 года.

В открытых источниках: По данным 2016 года украинской военной разведки, входил в состав батальонно-тактической группы 18-й ОМСБр, переброшенной в Украину.

Сенко Михаил Николаевич.

Дата рождения: 21.12.1987 г.

ID Ф-010296.

Ранг: капитан.

Должность: офицер по морали и идеологии.

Официальный контракт с 2018 года.

Поляков Алексей Николаевич

Дата рождения: 10.05.1984 г.

Место рождения/проживания: Новороссийск/Табунский район/Алтайского края/Омск/Калининград.

ID № Х-993680.

Звание: старший сержант.

Должность: Инструктор.

Официальный контракт с 2017 года.

Предыдущая служба: в/ч 3737 (2002-2004 гг.); в/ч 44882 291-го мотострелкового полка (с 2018 г.).

Бабаев Карен Рубенович

Родился: 02.12.1988.

Место рождения/проживания: Ростов-на-Дону/Екатеринбург.

ID ЕХ-575562.

Звание: сержант.

Должность: Инструктор.

Официально контракт с 2016 года.

Образование: В 2006-2009 гг. Санкт-Петербургская комплексная школа высшего спортивного мастерства (КШВСМ).

Чуркин Дмитрий Викторович

Дата рождения: 18.06.1983 г.

Место рождения/проживания: Волжск.

ID ф-081047.

Звание: старшина.

Должность: Инструктор.

Официальный контракт с 2017 года.

Предыдущая служба: в/ч 3761 46-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД, Чечня (2001-2003).

Мукашева Соногуль Хасмуратовна - психолог управления, гражданская.

Борисов Алексей Юрьевич

Дата рождения: 29.08.1985 г.

Место рождения/проживания: Бердск, Новосибирская область.

ID Х-974930.

Ранг: майор.

Должность: начальник штаба – заместитель командира батальона.

Официально контракт с 2016 года.

Образование: 2003-2008 гг. Новосибирский Высший Военно-Командный Институт (НВВКУ).

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в составе 18-й ОМСБр (№289).

Девятилов Дмитрий Владимирович

Дата рождения: 04.11.1989.

Место рождения/проживания: Череповец, Вологодская область.

ID Э-672506.

Ранг: капитан.

Должность: заместитель начальника штаба.

Официально контракт с 2016 года.

Образование: Череповецкий государственный университет (ЧГУ), педагогико-психологический факультет (2012 г.)

Тел.: +79211270930.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в составе 18-й ОМСБр (№803).

Смолинский Михаил Викторович.

Дата рождения: 04.11.1982.

ID Ф-289629.

Звание: старший лейтенант.

Должность: адъютант начальника штаба.

Официальный контракт с 2019 года.

Турлушкин Дмитрий Евгеньевич

Дата рождения: 24.04.1995 г.

Место рождения/проживания: Таганрог, Ростовская область.

ID СУ-068945.

Звание: сержант.

Должность: инструктор штаба.

Официально контракт с 2016 года.

Предыдущая служба: в/ч 42091 108-го военно-десантного полка, Новороссийск (2013-2015).

Тел.: 89518451590.

Тихомиров Сергей Идрисович

Дата рождения: 01.07.1992.

Место происхождения / проживания: г. Новочеремшанск Ульяновской области / г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.

ID Х-017320.

Звание: Рядовой.

Должность: Переводчик персонала.

Официальный контракт с 2019 года.

Андреева Аделина Ильдаровна - секретарь штаба, гражданская.

Тагаев Александр Маратович

Дата рождения: 15.10.1983 г.

Место рождения/проживания: Челябинск.

ID Ф-277518.

Звание: уорент-офицер.

Должность: командир специального секретного подразделения штаба.

Официально контракт с 2016 года.

Илларионова Виктория Сергеевна - работница специального секретного подразделения штаба, гражданская.

Ткаченко Александр Александрович.

Дата рождения: 22.07.1987 г.

ID Э-048785.

Должность: штабная техническая часть, заместитель командира батальона по вооружению – командир технической части.

Официальный контракт с 2017 года.

Донченко Максим Евгеньевич

Дата рождения: 24.07.1995 г.

Место рождения/проживания: Пенза.

ID Э-113035.

Звание: лейтенант.

Должность: командир ракетно-артиллерийского вооружения штабной технической части.

Официальный контракт с 2018 года.

Образование: Пензенский инженерно-артиллерийский институт (ПАИИ) 2018 г.

Крыжанов Алексей Эдуардович.

Дата рождения: 11.04.1996.

ID ВЕ-432979.

Звание: сержант.

Должность: техник.

Официальный контракт с 2017 года.

Вольвач Иван Алексеевич

Дата рождения: 01.10.1979.

Место происхождения/проживания: Темижбекская, Краснодарский край / Кропоткин, Краснодарский край.

ID Ф-170453.

Звание: уорент-офицер.

Должность: техник штаба (безопасность дорожного движения)- командир технического поста.

Официальный контракт с 2017 года.

Образование: Ростовский автомобильно-дорожный техникум (1997).

Тарасов Андрей Анатольевич.

Дата рождения: 18.03.1989 г.

ID Э-055096.

Звание: капитан.

Должность: заместитель командующего тылом – начальник штаба тыла.

Официальный контракт с 2019 года.

Пивкин Данил Александрович.

Дата рождения: 28.05.1995 г.

Место рождения/проживания: Уфа.

ID Э-057241. Звание: лейтенант.

Должность: штаб, командир службы продовольственного и материального обеспечения Тыла.

Официальный контракт с 2018 года.

Образование: Вольская военная академия материально-технического обеспечения (ВВИМО).

Куставинов Николай Владимирович.

Дата рождения: 17.09.1980 г.

ID Х-932432.

Звание: уорент-офицер.

Должность: штаб, тыловой техник.

Официальный контракт с 2019 года.

Вазаев Адам Айндинович

Работает в штабе, командир Квартирно-хозяйственной службы тыла, гражданский.

Дата рождения, предположительно: 28.05.1988 или 19.05.1983.

Место рождения/проживания: Гудермес, Чечня.

Образование: Грозненский государственный нефтяной технический университет (2010 г.).

Хутиева Асет Ахмедовна

Служащая тыла в штабе, гражданская.

Дата рождения, предположительно: 29.11.1959 г.

Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.

Образование: Грозненский культурно-просветительский институт (1992).

Белай Константин Александрович

Дата рождения: 24.11.1987 г.

Место рождения/проживания: Заринск, Алтайский край/Новосибирск.

ID Х-976038.

Звание: капитан.

Должность: командир 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Образование: Новосибирский высший военно-командный институт (НВВКУ); закончил в 2010 году.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в составе 18-й ОМСБр (№779).

Бадрутдинов Рамиль Гадылевич.

Дата рождения: 21.12.1977 г.

ID Х-257865.

Звание: уорент-офицер.

Должность: старший техник 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Титаровский Андрей Александрович

Дата рождения: 04.11.1972.

Место рождения/проживания: г. Иваново, РФ.

ID Ф-411378.

Звание: старший уорент-офицер.

Должность: старшина 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

По данным украинской военной разведки на 2016 год, участвовал в боевых действиях против Украины в должности наводчика 18-й ОМСБр. Паспорт гражданина РФ № 249904723519, выдан Ивановским подразделением МВД 21.03.2002 г.

Нагалюк Надежда Николаевна

Дата рождения: 07.07.1966.

Место происхождения / проживания: пос. Краснополье, Сумская область, Украина / Майкоп, Адыгея / Грозный, Чечня.

ID Ф-278135.

Звание: старшина.

Должность: Боевой медик, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Собовой Владимир Анреевич

Дата рождения: 26.06.1990.

Место рождения/проживания: Новочеркасск, Ростовская область.

ID Э-265040.

Звание: старший сержант.

Должность: старший разведчик, 1-го разведбатальона. Официально контракт с 2016 года.

Горитько Василий Александрович

Дата рождения: 10.04.1992 г.

Место рождения/проживания: Арзгир, Ставропольский край.

ID Ф-295844.

Звание: младший-сержант.

Должность: старший механик-водитель 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2017 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№322).

Каландия Дмитрий Владимирович

Дата рождения: 10.02.1995 г.

Место рождения/проживания: Тишенский район, Ставропольский край/Грозный, Чечня.

ID Ю-060882.

Звание: старший лейтенант.

Должность: командир 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2017 года.

Образование: Предположительно, Московский Высший Военно-Командный Институт; закончил в 2014 году.

Шабанов Расим Сулейманович.

Дата рождения: 09.09.1981 г.

ID ЕА-030697.

Звание: старший сержант.

Должность: командир 1-го отделения 1-го взвода 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2017 года.

Макеев Сергей Николаевич.

Дата рождения: 09.09.1985 г.

Место рождения/проживания: предположительно, г. Адлер, Краснодарский край.

ID Э-807588.

Звание: младший сержант.

Должность: старший разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Жанзаков Атем Эдуардович.

Дата рождения: 16.08.1999.

Место рождения/проживания: Предположительно, г. Усть-Мута, Алтайский край.

ID ВС-054775.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Шалаев Никита Сергеевич

Дата рождения: 09.11.1994.

Место рождения/проживания: г.Артемовский, Свердловская область/Екатеринбург.

ID ЕХ-546449.

Звание: Рядовой.

Должность: Разведчик-сапер 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2018 года.

Лиджиев Адриан Александрович.

Дата рождения: 08.05.1997.

Место рождения/проживания: Предположительно, Нарын Худук, Калмыкия.

ID ЕХ-578129.

Звание: Рядовой.

Должность: Разведчик-снайпер 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Куаншбеков Закир Сагидуллаевич

Дата рождения: 18.04.1985 г.

Место рождения/проживания: Астрахань.

ID Ф-250783.

Звание: Рядовой.

Должность: механик-водитель 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Бекбатыров Ренат Медетбекович.

Дата рождения: 30.09.1985 г.

ID Ф-988416.

Звание: сержант.

Должность: командир 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2017 года.

Успанов Янар Галимандарович.

Дата рождения: 05.12.1979.

ID Ф-988634.

Звание: сержант.

Должность: старший разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Бабичев Александр Александрович

Дата рождения: 01.11.1999.

Место рождения/проживания: г.Россошь, Воронежская область.

ID ВЕ-354980.

Звание: Рядовой.

Должность: Разведчик-гранатометчик 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Бойдоев Эркей Сергеевич

Дата рождения: 02.12.1994.

Место рождения/проживания: Горно-Алтайск/Грозный, Чечня.

ID СУ-079762.

Должность: разведчик-стрелок 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Терентьев Николай Николаевич.

Дата рождения – неизвестна.

ID Ю-500953.

Звание: Рядовой.

Должность: Разведчик-сапер 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Бухтуев Роман Сергеевич

Дата рождения: 21.11.1995 г.

Место рождения/проживания: г. Усть-Кокса, Алтайский край.

ID ЕХ-787442.

Звание: ефрейтор.

Должность: Разведчик-снайпер 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Бакаев Юрий Алексеевич

Дата рождения: 08.09.1990.

Место происхождения/проживания: г. Можга Удмуртской республики /г. Кострома.

ID Ю-163142.

Звание: сержант.

Должность: механик-водитель 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2017 года.

Стороженко Павел Анатольевич

Дата рождения: 27.08.1992 г.

Место рождения/проживания: г. Канск, Красноярский край.

ID Ю-128161.

Звание: сержант.

Должность: наводчик 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Ранее, в 2010-2011 годах, проходил срочную службу в 83-й десантно-штурмовой бригаде, в/ч 71289, г. Уссурийск.

Кобалев Максим Валерьевич.

Дата рождения: 15.02.1985 г.

ID Х-323070.

Звание: старший лейтенант.

Должность: командир 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Денишев Алихан Николаевич

Дата рождения: 25.08.1999.

Место рождения/проживания: Астрахань.

ID ВС-457956.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик-оператор 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Стороженко Андрей Иванович

Дата рождения: 24.06.1981 г.

Место рождения/проживания: Курская, Ставропольский край.

ID Ф-104790.

Звание: старший сержант.

Должность: разведчик-радист 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Кузьмин Дмитрий Алексеевич.

Дата рождения: 22.09.1985 г.

ID Х-588018.

Звание: младший сержант.

Должность: механик-водитель 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2018 года.

Бородаенко Алексей Сергеевич

Дата рождения: 07.04.1987.

Место рождения/проживания: Волгоград.

ID Э-420223.

Звание: младший сержант.

Должность: наводчик 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Емельяненко Роман Алексеевич.

Дата рождения: 24.07.1996 г.

ID Э-175412.

Звание: лейтенант.

Должность: командир 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Тажиев Рафаэль Газимжанович.

Дата рождения: 29.10.1980 г.

ID Ф-082846.

Звание: сержант.

Должность: командир 1-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Куслый Артем Александрович.

Дата рождения: 22.06.1991 г.

ID Ф-128612.

Звание: старший сержант.

Должность: Разведчик-наводчик 1-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Молчанов Томас Эдуардович

Дата рождения: 17.02.1995 г.

Место рождения/проживания: г. Кушевская, Краснодарский край.

ID ВС-211355.

Звание: Рядовой.

Должность: сапер 1-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Мулдагазиев Азамат Хабидуллаевич

Дата рождения: 28.11.1995 г.

Место рождения/проживания: Астрахань.

ID СУ-065040.

Звание: младший сержант

Должность: разведчик-снайпер 1-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Тоторов Максим Александрович

Дата рождения: 20.02.2001.

Место рождения/проживания: г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.

ID Х-984254.

Звание: младший сержант.

Должность: механик-водитель 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Буйлов Геннадий Васильевич

Дата рождения: 16.06.1989 г.

Место рождения/проживания: Астрахань.

ID Э-356312.

Звание: младший сержант.

Должность: командир 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Идынов Амадий Николаевич

Дата рождения: 01.06.1979.

Место рождения/проживания: Астрахань.

ID Х-670967.

Звание: Рядовой.

Должность: Разведчик-наводчик 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Морозов Андрей Сергеевич

Дата рождения: 24.09.1991 г.

Место рождения/проживания: Астрахань.

ID СУ-065378.

Звание: младший сержант.

Должность: Разведчик-сапер 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2018 года.

Байлагашев Данил Игоревич.

Дата рождения: 12.10.1980 г.

ID Х-925928.

Звание: младший сержант.

Должность: Разведчик-снайпер 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Лашенов Андрей Владимирович

Дата рождения: 07.07.1998 г.

Место происхождения/проживания: г. Гуково Ростовской области.

ID РА-240516.

Звание: Рядовой.

Должность: наводчик 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Маликов Владислав Юрьевич.

Дата рождения: 17.03.1975.

Место рождения/проживания: г. Елец, Липецкая область.

ID Ф-955509.

Звание: старшина.

Должность: командир 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Погосян Давид Гагикович

Дата рождения: 16.08.1995 г.

Место рождения/проживания: Краснодар.

ID ЕХ-585756.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Лазебных Виктор Александрович.

Дата рождения: 15.08.1994.

Место рождения/проживания: г. Камень-на-Оби, г. Барнаул, Алтайский край.

ID ВЕ-080500.

Звание: Рядовой

Должность: разведчик-оператор 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2017 года.

Запорожец Роман Сергей.

Дата рождения: 25.06.1990.

ID Ф-447811.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик-оператор 3-го отделения управления и наблюдения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Мариненко Игорь Владимирович

Дата рождения: 25.08.1995 г.

Место рождения/проживания: Красная Поляна, Ростовская область.

ID ВС-149173.

Звание: Рядовой.

Должность: механик-водитель 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2017 года.

Шилов Федор Александрович.

Дата рождения: 29.04.1981 г.

ID № Ф-830010.

Звание: капитан

Должность: командир 2-й разведывательной роты.

Официальный контракт с 2017 года.

Агаризаев Рустам Ризаевич.

Дата рождения: 29.07.1978 г.

Место происхождения / Проживает: Ляхля, Дагестан / Грозный, Чечня.

ID Ф-024032.

Звание: старший уорент-офицер.

Должность: старший техник 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Люльев Александр Михайлович.

Дата рождения: 27.12.1967 г.

ID Ф-406012.

Звание: старшина.

Должность: старшина 2-й разведывательной роты.

Официально контракт с 2016 года.

Панферова Галина Николаевна

Дата рождения: 18.09.1965 г.

Место происхождения / Место жительства: Бородино, Красноярский край / Волгоград / Грозный, Чечня.

ID Ф-277521.

Звание: старший сержант.

Должность: боевой медик, 2-й разведывательный.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовала в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№664).

Кучерявых Денис Валерьевич.

Дата рождения: 11.06.1991.

Место происхождения/проживания: Предположительно, г. Громадск, Красноярский край.

ID Ю-0600541.

Звание: старший лейтенант.

Должность: командир 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Предположительно, он брат старшего лейтенанта Дмитрия Кучерявых (№151) — командира 1-го взвода, 3-й роты ЛРС того же батальона.

Паршин Андрей Евгеньевич

Дата рождения: 06.05.1996.

Место происхождения / проживания: Минеральные Воды, Ставропольский край.

ID ВЕ-436079.

Звание: сержант.

Должность: командир 1-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Коровин Алексей Вячеславович

Дата рождения: 12.04.1993.

Место происхождения / проживания: Минеральные Воды, Ставропольский край.

ID Э-859645.

Звание: младший сержант.

Должность: старший разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 г. участвовал в аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе в должности наводчика 18-й ОМСБр (№760).

Черемухин Максим Викторович

Дата рождения: 20.12.2000 г.

Место происхождения / проживания: г. Барда, Пермский край.

ID Х-251278.

Звание: Рядовой.

Должность: механик-водитель 1-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2019 года. Предположительно, он служил по призыву до декабря 2019 года, после чего подписал контракт на 1 год.

Тел.: 89082724095.

Арутюнян Амаяк Артурович

Дата рождения: 10.03.1997.

Место происхождения/ проживания: г. Георгиевск Ростовской области.

ID ВС-146197.

Звание: Рядовой.

Должность: наводчик 1-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2018 года.

Чухлов Дмитрий Николаевич

Дата рождения: 18.05.1977.

Место рождения /Проживает: г. Глазов, Удмуртская республика/Самара.

ID Х-105686.

Звание: старшина.

Должность: командир 2-го отделения 1-го взвода 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Султанов Гарифулла Альбертович.

Дата рождения: 14.01.1984 г.

ID Ф-037268.

Должность: старший разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Дата заключения контракта не известна.

Решетников Артем Валентинович.

Дата рождения: 08.07.1985.

ID X-257988.

Звание: сержант.

Должность: Разведчик-гранатометчик 2-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Пархатских Вячеслав Александрович

Дата рождения: 22.11.1993 г.

Место происхождения / проживания: Новосибирск.

ID СУ-080854.

Звание: Рядовой.

Должность: наводчик 2-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Безверхов Лев Михайлович

Дата рождения: 27.09.1980 г.

Место происхождения/проживания: Пенза.

ID Х-324958.

Должность: заместитель командира взвода – командир 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе в должности наводчика 18-й ОМСБр (№171).

Меньшиков Евгений Андреевич.

Дата рождения – не известна.

ID СУ-301900.

Звание: сержант.

Должность: разведчик-оператор 3-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Елкин Александр Анатольевич

Дата рождения: 27.03.1991.

Место происхождения/ проживания: г. Волгодонск Ростовской области.

ID Ф-218780.

Звание: Рядовой.

Должность: механик-водитель 3-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.

Предыдущая служба: призывник в Воздушно-десантных войсках.

Официальный контракт с 2017 года.

Будников Алексей Петрович.

Дата рождения: 02.02.1997.

ID Э-175394.

Звание: лейтенант.

Должность: командир 2-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Шовхалов Рустам Салманович.

Дата рождения: 12.09.1977.

ID Ф-308762.

Звание: сержант.

Должность: командир 1-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Беляев Эдуард Владимирович.

Дата рождения: 12.09.1977.

ID Ф-171614.

Звание: старший сержант.

Должность: командир 2-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Вершинин Виктор Сергеевич

Дата рождения: 10.11.1998 г.

Место происхождения/ проживания: г. Селитренное Астраханской области.

ID ВС-162639.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик-радист 2-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Хажевский Алексей Юрьевич.

Дата рождения: 12.10.1994.

Место происхождения/проживания – не известно.

ID Э-901852.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-гранатометчик 2-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2019 года.

Мовчиков Андрей Сергеевич

Дата рождения: 01.07.1979.

Место происхождения/проживания: г. Ахтубинск, Астраханская область.

ID ВЕ-488900.

Звание: сержант.

Должность: заместитель командира взвода – командир 3-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официально контракт с 2016 года.

Сыров Артем Владимирович

Дата рождения: 10.10.1990.

Место происхождения/Место проживания: Волгоград/Чита/Москва.

ID Х-713638.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-радист 3-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.

Официальный контракт с 2017 года.

Образование: Предположительно, Санкт-Петербургский военно-морской институт (2011 г.).

Тел.: 89295169899.

Электронная почта: [email protected].

Лычагин Владислав Николаевич

Дата рождения: 29.10.1990.

Место рождения/проживания: Новосибирск.

ID Ю-060694.

Звание: капитан.

Должность: командир 3-й роты отряда дальнего наблюдения (ОДН).

Официально контракт с 2016 года.

Образование: 2011-2015 Новосибирский Высший Военно-Командный Институт (НВВКУ).

Шидаев Альберт Хумейдович.

Дата рождения: 21.08.1981 г.

ID Х-073590.

Звание: капитан.

Должность: заместитель командира 3-й роты ОДН – инструктор по воздушно-десантной подготовке.

Официальный контракт с 2017 года.

Самолученко Николай Владимирович

Дата рождения: 25.03.1991.

Место рождения/проживания: г. Балаково, Самарская область.

ID Ю-611373.

Звание: младший сержант.

Должность: старший разведчик-радист штаба 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Кучерявых Дмитрий Валерьевич.

Дата рождения: 11.06.1991.

ID Ю-060540.

Звание: старший лейтенант.

Должность: командир 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Предположительно, он брат старшего лейтенанта Дениса Кучерявых (№91) - командира 1-го взвода, 2-го разведбатальона. Рота того же батальона.

Сергеев Александр Сергеевич.

Дата рождения: 12.06.1988 г.

ID Ф-977528.

Звание: сержант.

Должность: заместитель командира взвода – командир 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№510).

Гуд Антон Викторович

Дата рождения: 02.07.1987.

Место рождения/проживания: г. Шуя, Ивановская область.

ID Ф-037101.

Звание: младший сержант.

Должность: старший разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Электронная почта: [email protected]

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе в должности позиционера 18-й ОМСБр (№751).

Михайлов Роман Петрович.

Дата рождения: 05.11.1979.

ID Ф-988826.

Звание: старший сержант.

Должность: разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Яковенко Сергей Анатольевич.

Дата рождения: 28.05.1995 г.

ID СУ-079591.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Семичев Юрий Николаевич

Дата рождения: 21.08.1976 г.

Место рождения/проживания: г. Змеиногорск, Алтайский край.

ID Ф-202321.

Звание: сержант.

Должность: разведчик-снайпер 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Василенко Владимир Константинович

Дата рождения: 26.09.1988 г.

Место рождения/Место жительства: Холмская, Армавир, Краснодарский край/Грозный, Чечня.

ID Ф-429494.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-наводчик 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Бровко Илья Александрович.

Дата рождения: 19.08.1993 г.

Место рождения/проживания: Волжск.

ID Х-017263.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Мартын Андрей Андреевич

Дата рождения: 02.05.1994.

Место рождения/проживания: Екатеринбург.

ID ЕХ-542267.

Звание: сержант.

Должность: командир 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Заякин Виктор Павлович

Дата рождения: 28.06.1995 г.

Место рождения/проживания: Волжск.

ID ВЕ-412512.

Звание: младший сержант.

Должность: старший разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Абубакаров Рустам Ильясович

Дата рождения: 23.02.1981 г.

Место рождения/Место жительства: предположительно, г. Грозный, Чечня.

ID ВЕ-415192.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Ахметов Сабурла Мухаметалевич

Дата рождения: 08.09.1990.

Место рождения/проживания: г. Сабан-Антуста, Ставропольский край.

ID Ф-376411.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Агапов Дмитрий Валерьевич

Дата рождения: 21.12.1995 г.

Место рождения/Место жительства: г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл/Москва.

ID ВС-319728.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик – член экипажа 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Евстратов Николай Константинович

Дата рождения: 28.11.1993 г.

Место рождения/проживания: Ростов-на-Дону.

ID ВС-152726.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Меринов Артем Александрович

Дата рождения: 24.03.1983 г.

Место рождения/проживания: г. Курчатов, Курская область.

ID СУ-131751.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-радист 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Образование: Московский пограничный институт ФСБ.

Сергеев Александр Сергеевич

Дата рождения: 18.12.1992 г.

Место рождения/проживания: г. Ессентуки, Ставропольский край/г. Новосибирск.

ID Ю-060786.

Звание: лейтенант.

Должность: командир 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Образование: Новосибирский высший военно-командный институт (НВВКУ); закончил в 2018 году.

Шукиров Евгений Петрович

Дата рождения: 02.04.1985.

Место рождения/проживания: Ярмель, Элиста, Калмыкия.

ID Э-885780.

Звание: сержант.

Должность: заместитель командира взвода – командир 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Тел.: 89615469779.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№758).

Слинков Денис Юрьевич.

Дата рождения: 20.08.1992 г.

ID Э-334740.

Звание: сержант.

Должность: старший разведчик 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Егоров Владимир Рудольфович.

Дата рождения: 20.08.1992 г.

ID МТ-304308.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Демеев Николай Александрович.

Дата рождения: 12.01.1989 г.

ID Э-293809.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Кропотов Михаил Александрович.

Дата рождения: 08.08.1997.

Место рождения/проживания: г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.

ID ВС-319736.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик-стрелок 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Никитин Сергей Александрович.

Дата рождения: 03.10.1983.

ID Ф-038339.

Звание: сержант.

Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Дата заключения контракта не известна.

Лещинский Станислав Викторович

Дата рождения: 01.10.1982.

Место рождения/проживания: г. Верхняя Салда Свердловской области/г. Екатеринбург.

ID Х-257967.

Звание: младший сержант.

Должность: командир 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Гавриков Артем Игоревич

Дата рождения: 04.05.1994.

Место рождения/проживания: г. Старый Оскол, Белгородская область.

ID СУ-358823.

Звание: сержант.

Должность: старший разведчик 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Лусовский Евгений Александр

Дата рождения: 06.09.1994.

Место рождения/проживания: г. Таницкая, Ростовская область.

ID СУ-062417.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Денишев Айбек Николаевич.

Дата рождения: 25.08.1999.

ID ВС-457955.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Дата заключения контракта не известна.

Махмадхаджиев Юнус Исмаилович.

Дата рождения: 09.08.1964.

ID Ф-369120.

Звание: старшина.

Должность: разведчик – член экипажа 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Хамаев Рамзан Салманович

Дата рождения: 28.03.1986 г.

Место рождения/проживания: г. Грозный, Чечня.

ID Ф-308705.

Звание: старший сержант.

Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№66).

Дурдыев Рахим Бекмурзеевич

Дата рождения: 28.03.1998 г.

Место рождения/проживания: г. Сабан-Антуста, Ставропольский край.

ID ВС-215834.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-радист 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Бекханов Ибрагим Зияудинович.

Дата рождения: 19.02.1973 г.

Место рождения/проживания: г. Грозный, Чечня.

ID Ф-142738.

Звание: майор.

Должность: командир 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№58).

Казаков Виктор Андреевич

Дата рождения: 09.03.1994.

Место рождения/проживания: г. Батайск Ростовской области.

ID СУ-059122.

Звание: сержант.

Должность: заместитель командира взвода – командир 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

В 2012-2013 годах проходил срочную службу в в/ч 54801 (Ставрополь) 247-го десантно-штурмового полка 7-й воздушно-десантной дивизии.

Сашин Виталий Сергеевич

Дата рождения: 28.05.1988 г.

Место рождения/проживания: Элиста, Калмыкия.

ID Ф-161165.

Звание: младший сержант.

Должность: старший разведчик 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Филипов Илья Викторович.

Дата рождения: 02.11.1989.

ID Ф-377000.

Звание: рядовой.

Должность: разведчик 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Твердохлебов Евгений Александрович.

Дата рождения: 19.12.1998 г.

ID ВС-438717.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Савченко Дмитрий Александрович.

Дата рождения: 22.06.1993 г.

Место рождения/проживания: предположительно Краснодар.

ID Э-896979.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-снайпер 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Шахмарданов Арбат Омарович

Дата рождения: 25.06.1988 г.

Место рождения/Проживание: Бут-Казмаляр, Дагестан/Грозный, Чечня.

ID Ю-579675.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик-наводчик 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Каренов Руслан Касенович

Дата рождения: 07.07.1999.

Место рождения/проживания: г. Харабала, Астраханская область.

ID ВС-163900.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Дурягин Анатолий Иванович

Дата рождения: 05.04.1975.

Место рождения/проживания: Вологда.

ID Ф-038394.

Звание: сержант.

Должность: командир 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№807).

Степанян Александр Александрович

Дата рождения: 07.04.1990.

Место рождения/Проживает: Гурьев, Казахстан/Черкесск, Карачаево-Черкесская республика.

ID Э-378151.

Звание: младший сержант.

Должность: старший разведчик 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Прошлая служба в/ч 65384 17-й ОМСБр, г. Шали, Чечня (2010-2012 гг.)

Тел.: 89631700374.

Жданов Евгений Александрович

Дата рождения: 21.12.1993 г.

Место рождения/проживания: г. Саблинская, Ставропольский край.

ID ЕХ-510503.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

В 2012-2013 годах проходил срочную службу в в/ч 66431 (Джава) 4-й м/базы, оккупированный Цхинвальский район, Грузия.

Манкатаев Ильдар Аманмуратович

Дата рождения: 21.12.1989 г.

Место рождения/проживания: г. Сабан-Антуста, Ставропольский край.

ID Ф-161433.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Высоцкий Александр Владимирович

Дата рождения: 18.06.1993 г.

Место рождения/проживания: г. Константиновск Ростовской области.

ID Э-817171.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик – член экипажа 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Предположительно, в 2012 году служил в 22-й бригаде специального назначения «ГРУ», г. Степной Ростовской области.

Тел.: 89515349352.

Дударов Ислам Умарович

Дата рождения: 20.05.1986 г.

Место рождения/проживания: г. Грозный, Чечня.

ID ВЕ-414664.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Татиев Нурлан Утибаевич

Дата рождения: 08.08.1982 г.

Место рождения/проживания: г. Грозный, Чечня.

ID Ф-252226.

Звание: рядовой.

Должность: разведчик-радист 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Юдин Роман Молдинович.

Дата рождения: 03.02.1987.

ID Э-890333.

Звание: лейтенант.

Должность: командир 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Быковский Дмитрий Игоревич

Дата рождения: 07.09.1985.

Место рождения/проживания: г. Уткуз, Тюменская область/г. Уссурийск.

ID Я-029478.

Звание: старший сержант.

Должность: заместитель командира взвода – командир 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№768).

Логинов Владимир Владимирович.

Дата рождения: 10.12.1987 г.

ID ЕА-054470.

Звание: сержант.

Должность: старший разведчик 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Марар Аркадий Анатольевич

Дата рождения: 30.07.1996 г.

Место рождения/проживания: Майкоп, Адыгея/Грозный, Чечня.

ID ВЕ-447420.

Звание: Рядовой.

Должность: разведчик 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Никитенко Анатолий Анатольевич

Дата рождения: 02.08.1995.

Место рождения/проживания: Астрахань.

ID ЕХ-599015.

Звание: рядовой.

Должность: разведчик 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Зайцев Алексей Николаевич

Дата рождения: 01.07.1988 г.

Место рождения/проживания: Предположительно, г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.

ID Э-009405.

Звание: рядовой.

Должность: разведчик-снайпер 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Хлюпин Николай Вячеславович

Дата рождения: 21.05.1997.

Место рождения/проживания: г. Суслонг, республика Марий Эл.

ID ВС-319616.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-наводчик 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Султанов Гирехан Валиханович.

Дата рождения – не известна.

ID Ю-611283.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2019 года.

Королев Эдуард Владимирович

Дата рождения: 17.05.1972 г.

Место рождения/Проживает: Южная Ломоватка, Украина/Нефтепромысловый, Крымск, Краснодарский край.

ID Ф-251793.

Звание: старшина.

Должность: командир 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

С 1990 года служил в различных частях ВС РФ, в том числе в так называемых “миротворческих войсках” в оккупированной Абхазии.

Керимов Марат Алиевич.

Дата рождения: 18.03.1981.

Место рождения/проживания: г. Дербент, Дагестан.

ID Ф-249009.

Звание: младший сержант.

Должность: старший разведчик 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика18-й ОМСБр (№500).

Шелудяков Владимир Анатольевич.

Дата рождения: 10.09.1987 г.

ID Э-380722.

Звание: рядовой.

Должность: разведчик 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Немыкин Юрий Николаевич

Дата рождения: 06.08.1994.

Место рождения/проживания: Белгород.

ID СУ-359615.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Пидалин Сергей Валерьевич

Дата рождения: 29.06.1993 г.

Место рождения/проживания: Предположительно, Краснодарский край.

ID Х-017162.

Звание: младший сержант.

Должность: разведчик – член экипажа 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Ревков Валерий Сергеевич

Дата рождения: 11.09.1995.

Место рождения/проживания: г. Могучи, Красноярский край.

ID СУ-106955.

Звание: рядовой.

Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Цалагов Ренат Майрамович.

Дата рождения: 25.02.1982 г.

Место рождения/проживания: Владикавказ, Северная Осетия.

ID Ф-212938.

Звание: рядовой.

Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Кульниязов Мутаир Гамзатович.

Дата рождения: 17.02.1989 г.

Место рождения/Проживание: Предположительно, Терекли-Мектеб, Дагестан.

ID ЕХ-737421.

Звание: младший сержант.

Должность: оператор – командир отделения наблюдения – аппаратуры связи 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

Клименко Роман Александрович.

Дата рождения: 29.04.1994.

ID ВС-166334.

Звание: младший сержант.

Должность: Старший разведчик-оператор разведывательно-сигнального отряда 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Кадылов Ренат Камильевич

Дата рождения: 01.10.1986.

ID СУ-065306.

Звание: старший сержант.

Должность: разведчик – оператор наблюдения – отряд сигнальных аппаратов 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Крупин Эдуард Владимирович

Дата рождения: 12.07.1981.

Место рождения/проживания: Кирово/Владикавказ, Северная Осетия.

ID Х-264470.

Звание: сержант.

Должность: разведчик – оператор наблюдения – отряд сигнальных аппаратов 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2018 года.

Кафаров Руслан Наврузбекович

Дата рождения: 15.08.1988.

Место рождения/Проживание: Предположительно, Ставрополь/Моздок, Северная Осетия.

ID Ф-373370.

Звание: сержант.

Должность: разведчик – оператор наблюдения – отряд сигнальных аппаратов 3-й роты ОДН.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№515).

Гаврикин Сергей Олегович

Дата рождения: 21.06.1996 г.

Место рождения/проживания: г. Моздок, Северная Осетия.

ID ВЕ-468035.

Звание: сержант.

Должность: разведчик – оператор наблюдения – отряд сигнальных аппаратов 3-й роты ОДН.

Официальный контракт с 2017 года.

Голубов Алексей Алексеевич.

Дата рождения: 18.11.1986 г.

ID Ф-203195.

Звание: старший лейтенант.

Должность: командир взвода связи.

Официальный контракт с 2017 года.

Клубенко Дмитрий Александрович

Дата рождения: 01.11.1984.

Место рождения/проживания: г. Азов Ростовской области.

ID Э-201507.

Звание: младший сержант.

Должность: Водитель-электрик командирской машины (КШМ Р-149МА1) взвода связи.

Официальный контракт с 2017 года.

Поляков Станислав Александрович.

Дата рождения: 19.09.1980 г.

Место рождения/проживания: г. Азов Ростовской области.

ID Ф-203792.

Звание: старшина.

Должность: командир отделения диспетчерского канала взвода связи.

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр.

Абдулвагидова Альбина Гаджахмедовна.

Дата рождения: 30.06.1983 г.

ID Э-885292.

Звание: Рядовой.

Должность: радист отделения диспетчерского канала взвода связи.

Официальный контракт с 2019 года.

Сизов Александр Сергеевич.

Дата рождения: 08.05.1991.

Место рождения/проживания: г. Моревка, Ейский район, Краснодарский край.

ID Э-185248.

Звание: сержант.

Должность: механик отделения диспетчерского канала взвода связи.

Официально контракт с 2016 года.

Залевский Юрий Викторович.

Дата рождения: 11.01.1974.

ID Ф-043059.

Звание: сержант.

Должность: командир отделения каналов связи взвода связи.

Официально контракт с 2016 года.

Васькова Любовь Геннадьевна.

Дата рождения: 25.02.1978 г.

ID Ф-163336.

Звание: сержант.

Должность: радист отделения каналов связи взвода связи.

Официально контракт с 2016 года.

Церцеилов Дмитрий Юрьевич

Дата рождения: 12.04.1978 г.

Место рождения/проживания: г.Моздок, Северная Осетия.

ID Ф-202544.

Звание: младший сержант.

Должность: Радист-гранатометчик отделения каналов связи взвода связи.

Официальный контракт с 2017 года.

Хамзаев Идиал Дуйсебаевич

Дата рождения: 31.05.1979 г.

Место рождения/проживания: г. Астрахань.

ID ВЕ-488937.

Звание: младший сержант.

Должность: водитель-электрик отделения каналов связи взвода связи.

Официальный контракт с 2017 года.

Батырханова Саида Умаровна

Дата рождения: 07.12.1972.

Место рождения/проживания: г.Моздок, Северная Осетия.

ID Ф-043990.

Звание: рядовой.

Должность: радист – начальник маневров отделения каналов связи взвода связи.

Официально контракт с 2016 года.

Пильгаев Виталий Ильич.

Дата рождения: 22.10.1982 г.

ID Ю-449413.

Звание: старший уорент-офицер.

Должность: командир взвода поддержки.

Дата заключения контракта – не известна.

Он обнаружен в реестре должников (дом продается с аукциона)

Вазаев Ислам Хусайнович .

Дата рождения: 11.11.1981.

Место рождения/проживания: г.Моздок, Северная Осетия.

ID Ф-308711.

Звание: сержант.

Должность: командир эвакуационного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№69).

Кузин Павел Андреевич.

Дата рождения: 15.04.1994.

ID Ю-611121.

Звание: младший сержант.

Должность: такелажник – старший мастер эвакуационного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

Попов Андрей Владимирович.

Дата рождения: 04.04.1974.

ID Ф-251819.

Звание: сержант.

Должность: старший мастер эвакуационного отряда взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Назаренко Николай Алексеевич.

Дата рождения: 14.01.1994.

ID ЕХ-507908.

Звание: младший сержант.

Должность: механик-водитель эвакуационного отряда взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Стецько Анатолий Михайлович.

Дата рождения: 27.05.1987 г.

ID Ф-003799.

Звание: сержант.

Должность: командир ремонтного отряда взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2019 года.

Зайпулаев Бек Зайиндинович.

Дата рождения: 18.09.1983 г.

ID Ф-003799.

Звание: старший сержант.

Должность: специалист по аккумулятору – старший мастер ремонтной команды взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Безрученко Павел Евгеньевич.

Дата рождения: 09.07.1976.

Место рождения/проживания: г. Бутурлиновка Воронежской области.

ID Ф-993382.

Звание: старшина.

Должность: старший мастер ремонтного отряда взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Куриев Абухан Исмаилович.

Дата рождения: 16.07.1986 г.

ID Э-885536.

Звание: рядовой.

Должность: специалист по аккумулятору – командир ремонтной бригады взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№83).

Рыбальченко Динил Юрьевич.

Дата рождения: 26.06.2021.

ID МТ-449879.

Звание: рядовой.

Должность: командир ремонтной бригады взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2019 года.

Халидов Хизар Бауудинович.

Родился: 09.12.1971.

ID Ф-165729.

Звание: старший сержант

Должность: Специалист по компрессорам ремонтной бригады взвода обеспечения

Официально контракт с 2016 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№177).

Индаров Магомед Усамович.

Дата рождения: 02.01.1994.

Место рождения/проживания: Первомайская, Грозный, Чечня.

ID ВЕ-426534.

Звание: младший сержант.

Должность: водитель-электрик ремонтной бригады взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

Исламов Ильяс Ибрагимович.

Дата рождения: 02.07.1984.

Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.

ID ВЕ-414158.

Звание: младший сержант.

Должность: Водитель-компрессор ремонтной бригады взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2018 года.

Мирзабеков Ислам Ризаевич.

Дата рождения: 21.04.1988 г.

ID Х-268345.

Звание: рядовой.

Должность: водитель-сварщик ремонтной бригады взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2018 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№709).

Доценко Денис Николаевич.

Дата рождения: 10.07.1986 г.

ID Ф-082969.

Звание: сержант.

Должность: командир ремонтной бригады взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2019 года.

Варава Владимир Евгеньевич

Дата рождения: 22.06.1979 г.

Место рождения/проживания: г. Петровская, Краснодарский край.

ID Ф-043529.

Звание: сержант.

Должность: командир автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2019 года.

Горбунов Руслан Магомедович.

Дата рождения: 23.05.1991 г.

ID ЕХ-590619.

Звание: младший сержант.

Должность: старший водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Тайболин Андрей Вячеславович

Дата рождения: 23.04.1988 г.

Место рождения/проживания: г. Сальск Ростовской области.

ID Э-331314.

Звание: младший сержант.

Должность: старший водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Плетнев Леонид Геннальдиевич.

Дата рождения: 23.03.1993.

ID СУ-075372.

Ранг: младший сержант.

Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2018 года.

Дикаев Ахмед Шерваньевич.

Дата рождения: 23.02.1980 г.

Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.

ID Ф-161284.

Звание: рядовой

Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

Межиев Махмуд Якубович.

Дата рождения: 02.10.1980.

ID Ф-038153.

Звание: младший сержант.

Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Сусханов Хасан Мухамедович.

Дата рождения: 13.01.1984 г.

Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.

ID ВЕ-414515.

Звание: рядовой.

Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Борисов Анатолий Александрович

Дата рождения: 03.04.1991.

Место рождения/проживания: г. Шебекино Белгородской области.

ID Э-944386.

Звание: рядовой.

Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Нурпейсов Рысбек Муслимович

Дата рождения: 05.07.1997.

Место рождения/проживания: Тамбовка, Астраханская область.

ID ВЕ-491452.

Звание: рядовой.

Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2019 года.

Такаев Мавсар Султанович

Дата рождения: 28.01.1986 г.

Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.

ID ЕХ-590794.

Звание: младший сержант.

Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2018 года.

Залов Эльман Сабирович.

Дата рождения: 03.05.1988 г.

ID ЕХ-574695.

Звание: рядовой.

Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

Музаев Арби Имранович.

Дата рождения: 17.04.1977.

ID ЕХ-593891.

Звание: рядовой.

Должность: водитель-повар автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Ирисханов Ризван Мажитович.

Дата рождения: 29.05.1987 г.

Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.

ID ВС-167346.

Звание: рядовой.

Должность: водитель-повар автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2018 года.

Тонельян Владислав Алексеевич

Дата рождения: 07.06.1996.

Место рождения/проживания: г. Темрюк, Краснодарский край.

ID ВЕ-433145.

Звание: рядовой.

Должность: водитель-повар автотранспортного отделения взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

Ерошенко Александр Николаевич

Дата рождения: 24.07.1979 г.

Место рождения/проживания: Владикавказ, Северная Осетия.

ID Ф-164732.

Звание: сержант.

Должность: командир склада взвода обеспечения.

Официально контракт с 2016 года.

Матевосян Рубен Альбертович

Дата рождения: 08.04.1974.

Место рождения/проживания: Грозный, Чечня/Ростов-на-Дону/Ахалцихе.

ID Ф-024049.

Звание: уорент-офицер.

Должность: командир склада взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2018 года.

Архипова Анна Алексеевна - заведующая складом взвода обеспечения, гражданская.

Лабецкая Елена Александровна - заведующая складом взвода обеспечения, гражданская.

Солтуханов Сидек Вахаевич - заведующий складом взвода обеспечения, гражданский.

Абдулкаримов Рустам Исмаилович - заведующий складом взвода обеспечения, гражданский.

Кравченко Антон Александрович

Дата рождения: 17.06.1990.

ID Э-884346.

Звание: младший сержант.

Должность: командир склада воздушно-десантной техники и имущества взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

Бакашев Джамалай Хасанович.

Дата рождения: 16.08.1976 г.

ID Ф-987658.

Звание: сержант.

Должность: начальник склада воздушно-десантной техники и имущества взвода обеспечения.

Официальный контракт с 2017 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№129).

Мамедов Нариман Абдуллаевич

Дата рождения: 29.10.1991 г.

Место рождения/проживания: Дербент, Дагестан/Ростов-на-Дону.

ID ВЕ-441514.

Звание: старший лейтенант.

Должность: командир медицинской службы медицинского взвода.

Официальный контракт с 2017 года.

Образование: ростовский государственный медицинский университет.

Секрет Артур Александрович

Дата рождения: 10.01.1989 г.

ID ВС-423395.

Звание: младший сержант.

Должность: фельдшер медицинского взвода.

Официальный контракт с 2019 года.

Байрамбеков Качабек Ярметович.

Дата рождения: 29.11.1987 г.

ID Ф-424841.

Звание: сержант.

Должность: командир отделения – заместитель командира медицинского взвода.

Официальный контракт с 2017 года.

Кочко Татьяна Владимировна.

Дата рождения: 14.01.1969 г.

ID Ф-332022.

Звание: старшина.

Должность: фельдшер медицинского взвода.

Официально контракт с 2016 года.

Баудинов Магомед Усманович.

Дата рождения: 24.02.1975 г.

ID Ф-987661.

Звание: младший сержант.

Должность: фельдшер медицинского взвода.

Официальный контракт с 2017 года.

В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№201).

Караченцев Денис Викторович

Дата рождения: 21.11.1979 г.

Место рождения/проживания: Владикавказ, Северная Осетия.

ID Ф-308527.

Звание: старшина.

Должность: боевой медик – командир отделения спасения и эвакуации раненых медицинского взвода.

Официальный контракт с 2018 года.

Абасова Марина Сейидалиевна

Дата рождения: 29.06.1981.

Место рождения/проживания: Предположительно, Грозный, Ханкала, Чечня/Сыртыч, Махачкала, Дагестан.

ID Ф-984927.

Звание: младший сержант.

Должность: старший боевой медик отделения эвакуации раненых медицинского взвода.

Официально контракт с 2016 года.

Костенко Юлия Юрьевна.

Дата рождения: 02.10.1978.

ID Ф-130933.

Звание: старший сержант.

Должность: фельдшер отделения эвакуации раненых медицинского взвода.

Официальный контракт с 2018 года.