Знай врага в лицо: обнаруженные данные рашистов

Подлым нападением рашистов на Украину уже занимаются представители суда в Гааге. Однако, установленные данные военнослужащих 417-го разведывательного батальона противника, говорят о том, что многие из них, до международного суда не доберутся
417-ый разведывательный батальон родом из города Грозного, Чечни, воинской части 13242. Он относится к 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.
Согласно проведенному расследованию, часть рядового состава этого батальона была прикомандирована к батальонно-тактической группе (БТГ), которая 24 февраля 2022 года проникла на территорию Украины из оккупированного Крыма и двигалась в сторону Херсона. Сообщается, что БТГ была атакована украинскими войсками и понесла значительные потери на пути к Херсону в районе города Олешки. Вероятно, значительная часть перечисленных военнослужащих погибла в бою.
Ниже приведенная информация представляет собой данные о структуре батальона, в которую входят штабная рота, 3 основные боевые роты, 1 рота разведки, а также 3 подразделения обеспечения. Всего в составе разведывательного батальона 314 штатных единиц. Однако на момент составления списка (2020-2021 годы) его фактическая численность составляла 249 человек, из них 92 должности были вакантными.
В процессе анализа данных удалось выявить часть персонала в социальных сетях и других открытых источниках. В результате были установлены личности 166 военнослужащих (примерно 66% батальона). Их персональные данные, представленные здесь, включают следующие поля: имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер, должность (даты начала и окончания), звание и фото. Также, в ходе идентификации, оказалось, что 35 военных из этого списка также были задействованы во время аннексии Крыма в 2014 году. Тогда военнослужащие из списка служили в разведбатах и батальонах специального назначения 18-я мотострелковая бригада.
Следует также отметить, что боевой опыт этих военнослужащих, а также их возраст и национальность различаются. Подавляющее большинство - опытные контрактники в возрасте около 40 лет, имеющие значительный опыт, включающий агрессию против Грузии в 2008 году, аннексию Крыма в 2014 году и боевые действия на Донбассе в 2014-2016 годах, а также в Сирии. Остальные в возрасте 21-25 лет, относительно неопытные, в основном работают механиками-водителями или занимают другие должности специалистов. Их национальность также различается и включает русских, этнических украинцев, местных чеченцев, в том числе бывших членов формирований «Запад» и «Восток», дагестанцев, калмыков и армян.
Структура 417-ого батальона 42-ой мотострелковой дивизии РФ
Иванов Олег Владимирович.
Родился: 07.03.1972.
ID У-717813.
Звание: подполковник.
Должность: командир разведывательного батальона.
Официальный контракт с 2018 года.
Горевой Сергей Анатольевич.
Дата рождения: 24.08.1984 г.
ID Х-974961.
Звание: майор.
Должность: заместитель командира разведывательного батальона.
Официально контракт с 2016 года.
В открытых источниках: По данным 2016 года украинской военной разведки, входил в состав батальонно-тактической группы 18-й ОМСБр, переброшенной в Украину.
Сенко Михаил Николаевич.
Дата рождения: 21.12.1987 г.
ID Ф-010296.
Ранг: капитан.
Должность: офицер по морали и идеологии.
Официальный контракт с 2018 года.
Поляков Алексей Николаевич
Дата рождения: 10.05.1984 г.
Место рождения/проживания: Новороссийск/Табунский район/Алтайского края/Омск/Калининград.
ID № Х-993680.
Звание: старший сержант.
Должность: Инструктор.
Официальный контракт с 2017 года.
Предыдущая служба: в/ч 3737 (2002-2004 гг.); в/ч 44882 291-го мотострелкового полка (с 2018 г.).
Бабаев Карен Рубенович
Родился: 02.12.1988.
Место рождения/проживания: Ростов-на-Дону/Екатеринбург.
ID ЕХ-575562.
Звание: сержант.
Должность: Инструктор.
Официально контракт с 2016 года.
Образование: В 2006-2009 гг. Санкт-Петербургская комплексная школа высшего спортивного мастерства (КШВСМ).
Чуркин Дмитрий Викторович
Дата рождения: 18.06.1983 г.
Место рождения/проживания: Волжск.
ID ф-081047.
Звание: старшина.
Должность: Инструктор.
Официальный контракт с 2017 года.
Предыдущая служба: в/ч 3761 46-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД, Чечня (2001-2003).
Мукашева Соногуль Хасмуратовна - психолог управления, гражданская.
Борисов Алексей Юрьевич
Дата рождения: 29.08.1985 г.
Место рождения/проживания: Бердск, Новосибирская область.
ID Х-974930.
Ранг: майор.
Должность: начальник штаба – заместитель командира батальона.
Официально контракт с 2016 года.
Образование: 2003-2008 гг. Новосибирский Высший Военно-Командный Институт (НВВКУ).
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в составе 18-й ОМСБр (№289).
Девятилов Дмитрий Владимирович
Дата рождения: 04.11.1989.
Место рождения/проживания: Череповец, Вологодская область.
ID Э-672506.
Ранг: капитан.
Должность: заместитель начальника штаба.
Официально контракт с 2016 года.
Образование: Череповецкий государственный университет (ЧГУ), педагогико-психологический факультет (2012 г.)
Тел.: +79211270930.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в составе 18-й ОМСБр (№803).
Смолинский Михаил Викторович.
Дата рождения: 04.11.1982.
ID Ф-289629.
Звание: старший лейтенант.
Должность: адъютант начальника штаба.
Официальный контракт с 2019 года.
Турлушкин Дмитрий Евгеньевич
Дата рождения: 24.04.1995 г.
Место рождения/проживания: Таганрог, Ростовская область.
ID СУ-068945.
Звание: сержант.
Должность: инструктор штаба.
Официально контракт с 2016 года.
Предыдущая служба: в/ч 42091 108-го военно-десантного полка, Новороссийск (2013-2015).
Тел.: 89518451590.
Тихомиров Сергей Идрисович
Дата рождения: 01.07.1992.
Место происхождения / проживания: г. Новочеремшанск Ульяновской области / г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.
ID Х-017320.
Звание: Рядовой.
Должность: Переводчик персонала.
Официальный контракт с 2019 года.
Андреева Аделина Ильдаровна - секретарь штаба, гражданская.
Тагаев Александр Маратович
Дата рождения: 15.10.1983 г.
Место рождения/проживания: Челябинск.
ID Ф-277518.
Звание: уорент-офицер.
Должность: командир специального секретного подразделения штаба.
Официально контракт с 2016 года.
Илларионова Виктория Сергеевна - работница специального секретного подразделения штаба, гражданская.
Ткаченко Александр Александрович.
Дата рождения: 22.07.1987 г.
ID Э-048785.
Должность: штабная техническая часть, заместитель командира батальона по вооружению – командир технической части.
Официальный контракт с 2017 года.
Донченко Максим Евгеньевич
Дата рождения: 24.07.1995 г.
Место рождения/проживания: Пенза.
ID Э-113035.
Звание: лейтенант.
Должность: командир ракетно-артиллерийского вооружения штабной технической части.
Официальный контракт с 2018 года.
Образование: Пензенский инженерно-артиллерийский институт (ПАИИ) 2018 г.
Крыжанов Алексей Эдуардович.
Дата рождения: 11.04.1996.
ID ВЕ-432979.
Звание: сержант.
Должность: техник.
Официальный контракт с 2017 года.
Вольвач Иван Алексеевич
Дата рождения: 01.10.1979.
Место происхождения/проживания: Темижбекская, Краснодарский край / Кропоткин, Краснодарский край.
ID Ф-170453.
Звание: уорент-офицер.
Должность: техник штаба (безопасность дорожного движения)- командир технического поста.
Официальный контракт с 2017 года.
Образование: Ростовский автомобильно-дорожный техникум (1997).
Тарасов Андрей Анатольевич.
Дата рождения: 18.03.1989 г.
ID Э-055096.
Звание: капитан.
Должность: заместитель командующего тылом – начальник штаба тыла.
Официальный контракт с 2019 года.
Пивкин Данил Александрович.
Дата рождения: 28.05.1995 г.
Место рождения/проживания: Уфа.
ID Э-057241. Звание: лейтенант.
Должность: штаб, командир службы продовольственного и материального обеспечения Тыла.
Официальный контракт с 2018 года.
Образование: Вольская военная академия материально-технического обеспечения (ВВИМО).
Куставинов Николай Владимирович.
Дата рождения: 17.09.1980 г.
ID Х-932432.
Звание: уорент-офицер.
Должность: штаб, тыловой техник.
Официальный контракт с 2019 года.
Вазаев Адам Айндинович
Работает в штабе, командир Квартирно-хозяйственной службы тыла, гражданский.
Дата рождения, предположительно: 28.05.1988 или 19.05.1983.
Место рождения/проживания: Гудермес, Чечня.
Образование: Грозненский государственный нефтяной технический университет (2010 г.).
Хутиева Асет Ахмедовна
Служащая тыла в штабе, гражданская.
Дата рождения, предположительно: 29.11.1959 г.
Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.
Образование: Грозненский культурно-просветительский институт (1992).
Белай Константин Александрович
Дата рождения: 24.11.1987 г.
Место рождения/проживания: Заринск, Алтайский край/Новосибирск.
ID Х-976038.
Звание: капитан.
Должность: командир 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Образование: Новосибирский высший военно-командный институт (НВВКУ); закончил в 2010 году.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в составе 18-й ОМСБр (№779).
Бадрутдинов Рамиль Гадылевич.
Дата рождения: 21.12.1977 г.
ID Х-257865.
Звание: уорент-офицер.
Должность: старший техник 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Титаровский Андрей Александрович
Дата рождения: 04.11.1972.
Место рождения/проживания: г. Иваново, РФ.
ID Ф-411378.
Звание: старший уорент-офицер.
Должность: старшина 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
По данным украинской военной разведки на 2016 год, участвовал в боевых действиях против Украины в должности наводчика 18-й ОМСБр. Паспорт гражданина РФ № 249904723519, выдан Ивановским подразделением МВД 21.03.2002 г.
Нагалюк Надежда Николаевна
Дата рождения: 07.07.1966.
Место происхождения / проживания: пос. Краснополье, Сумская область, Украина / Майкоп, Адыгея / Грозный, Чечня.
ID Ф-278135.
Звание: старшина.
Должность: Боевой медик, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Собовой Владимир Анреевич
Дата рождения: 26.06.1990.
Место рождения/проживания: Новочеркасск, Ростовская область.
ID Э-265040.
Звание: старший сержант.
Должность: старший разведчик, 1-го разведбатальона. Официально контракт с 2016 года.
Горитько Василий Александрович
Дата рождения: 10.04.1992 г.
Место рождения/проживания: Арзгир, Ставропольский край.
ID Ф-295844.
Звание: младший-сержант.
Должность: старший механик-водитель 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2017 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№322).
Каландия Дмитрий Владимирович
Дата рождения: 10.02.1995 г.
Место рождения/проживания: Тишенский район, Ставропольский край/Грозный, Чечня.
ID Ю-060882.
Звание: старший лейтенант.
Должность: командир 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2017 года.
Образование: Предположительно, Московский Высший Военно-Командный Институт; закончил в 2014 году.
Шабанов Расим Сулейманович.
Дата рождения: 09.09.1981 г.
ID ЕА-030697.
Звание: старший сержант.
Должность: командир 1-го отделения 1-го взвода 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2017 года.
Макеев Сергей Николаевич.
Дата рождения: 09.09.1985 г.
Место рождения/проживания: предположительно, г. Адлер, Краснодарский край.
ID Э-807588.
Звание: младший сержант.
Должность: старший разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Жанзаков Атем Эдуардович.
Дата рождения: 16.08.1999.
Место рождения/проживания: Предположительно, г. Усть-Мута, Алтайский край.
ID ВС-054775.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Шалаев Никита Сергеевич
Дата рождения: 09.11.1994.
Место рождения/проживания: г.Артемовский, Свердловская область/Екатеринбург.
ID ЕХ-546449.
Звание: Рядовой.
Должность: Разведчик-сапер 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2018 года.
Лиджиев Адриан Александрович.
Дата рождения: 08.05.1997.
Место рождения/проживания: Предположительно, Нарын Худук, Калмыкия.
ID ЕХ-578129.
Звание: Рядовой.
Должность: Разведчик-снайпер 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Куаншбеков Закир Сагидуллаевич
Дата рождения: 18.04.1985 г.
Место рождения/проживания: Астрахань.
ID Ф-250783.
Звание: Рядовой.
Должность: механик-водитель 1-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Бекбатыров Ренат Медетбекович.
Дата рождения: 30.09.1985 г.
ID Ф-988416.
Звание: сержант.
Должность: командир 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2017 года.
Успанов Янар Галимандарович.
Дата рождения: 05.12.1979.
ID Ф-988634.
Звание: сержант.
Должность: старший разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Бабичев Александр Александрович
Дата рождения: 01.11.1999.
Место рождения/проживания: г.Россошь, Воронежская область.
ID ВЕ-354980.
Звание: Рядовой.
Должность: Разведчик-гранатометчик 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Бойдоев Эркей Сергеевич
Дата рождения: 02.12.1994.
Место рождения/проживания: Горно-Алтайск/Грозный, Чечня.
ID СУ-079762.
Должность: разведчик-стрелок 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Терентьев Николай Николаевич.
Дата рождения – неизвестна.
ID Ю-500953.
Звание: Рядовой.
Должность: Разведчик-сапер 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Бухтуев Роман Сергеевич
Дата рождения: 21.11.1995 г.
Место рождения/проживания: г. Усть-Кокса, Алтайский край.
ID ЕХ-787442.
Звание: ефрейтор.
Должность: Разведчик-снайпер 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Бакаев Юрий Алексеевич
Дата рождения: 08.09.1990.
Место происхождения/проживания: г. Можга Удмуртской республики /г. Кострома.
ID Ю-163142.
Звание: сержант.
Должность: механик-водитель 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2017 года.
Стороженко Павел Анатольевич
Дата рождения: 27.08.1992 г.
Место рождения/проживания: г. Канск, Красноярский край.
ID Ю-128161.
Звание: сержант.
Должность: наводчик 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Ранее, в 2010-2011 годах, проходил срочную службу в 83-й десантно-штурмовой бригаде, в/ч 71289, г. Уссурийск.
Кобалев Максим Валерьевич.
Дата рождения: 15.02.1985 г.
ID Х-323070.
Звание: старший лейтенант.
Должность: командир 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Денишев Алихан Николаевич
Дата рождения: 25.08.1999.
Место рождения/проживания: Астрахань.
ID ВС-457956.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик-оператор 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Стороженко Андрей Иванович
Дата рождения: 24.06.1981 г.
Место рождения/проживания: Курская, Ставропольский край.
ID Ф-104790.
Звание: старший сержант.
Должность: разведчик-радист 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Кузьмин Дмитрий Алексеевич.
Дата рождения: 22.09.1985 г.
ID Х-588018.
Звание: младший сержант.
Должность: механик-водитель 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2018 года.
Бородаенко Алексей Сергеевич
Дата рождения: 07.04.1987.
Место рождения/проживания: Волгоград.
ID Э-420223.
Звание: младший сержант.
Должность: наводчик 3-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Емельяненко Роман Алексеевич.
Дата рождения: 24.07.1996 г.
ID Э-175412.
Звание: лейтенант.
Должность: командир 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Тажиев Рафаэль Газимжанович.
Дата рождения: 29.10.1980 г.
ID Ф-082846.
Звание: сержант.
Должность: командир 1-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Куслый Артем Александрович.
Дата рождения: 22.06.1991 г.
ID Ф-128612.
Звание: старший сержант.
Должность: Разведчик-наводчик 1-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Молчанов Томас Эдуардович
Дата рождения: 17.02.1995 г.
Место рождения/проживания: г. Кушевская, Краснодарский край.
ID ВС-211355.
Звание: Рядовой.
Должность: сапер 1-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Мулдагазиев Азамат Хабидуллаевич
Дата рождения: 28.11.1995 г.
Место рождения/проживания: Астрахань.
ID СУ-065040.
Звание: младший сержант
Должность: разведчик-снайпер 1-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Тоторов Максим Александрович
Дата рождения: 20.02.2001.
Место рождения/проживания: г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.
ID Х-984254.
Звание: младший сержант.
Должность: механик-водитель 2-го отделения, 1-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Буйлов Геннадий Васильевич
Дата рождения: 16.06.1989 г.
Место рождения/проживания: Астрахань.
ID Э-356312.
Звание: младший сержант.
Должность: командир 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Идынов Амадий Николаевич
Дата рождения: 01.06.1979.
Место рождения/проживания: Астрахань.
ID Х-670967.
Звание: Рядовой.
Должность: Разведчик-наводчик 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Морозов Андрей Сергеевич
Дата рождения: 24.09.1991 г.
Место рождения/проживания: Астрахань.
ID СУ-065378.
Звание: младший сержант.
Должность: Разведчик-сапер 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2018 года.
Байлагашев Данил Игоревич.
Дата рождения: 12.10.1980 г.
ID Х-925928.
Звание: младший сержант.
Должность: Разведчик-снайпер 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Лашенов Андрей Владимирович
Дата рождения: 07.07.1998 г.
Место происхождения/проживания: г. Гуково Ростовской области.
ID РА-240516.
Звание: Рядовой.
Должность: наводчик 2-го отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Маликов Владислав Юрьевич.
Дата рождения: 17.03.1975.
Место рождения/проживания: г. Елец, Липецкая область.
ID Ф-955509.
Звание: старшина.
Должность: командир 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Погосян Давид Гагикович
Дата рождения: 16.08.1995 г.
Место рождения/проживания: Краснодар.
ID ЕХ-585756.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Лазебных Виктор Александрович.
Дата рождения: 15.08.1994.
Место рождения/проживания: г. Камень-на-Оби, г. Барнаул, Алтайский край.
ID ВЕ-080500.
Звание: Рядовой
Должность: разведчик-оператор 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2017 года.
Запорожец Роман Сергей.
Дата рождения: 25.06.1990.
ID Ф-447811.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик-оператор 3-го отделения управления и наблюдения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Мариненко Игорь Владимирович
Дата рождения: 25.08.1995 г.
Место рождения/проживания: Красная Поляна, Ростовская область.
ID ВС-149173.
Звание: Рядовой.
Должность: механик-водитель 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 2-го взвода, 1-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2017 года.
Шилов Федор Александрович.
Дата рождения: 29.04.1981 г.
ID № Ф-830010.
Звание: капитан
Должность: командир 2-й разведывательной роты.
Официальный контракт с 2017 года.
Агаризаев Рустам Ризаевич.
Дата рождения: 29.07.1978 г.
Место происхождения / Проживает: Ляхля, Дагестан / Грозный, Чечня.
ID Ф-024032.
Звание: старший уорент-офицер.
Должность: старший техник 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Люльев Александр Михайлович.
Дата рождения: 27.12.1967 г.
ID Ф-406012.
Звание: старшина.
Должность: старшина 2-й разведывательной роты.
Официально контракт с 2016 года.
Панферова Галина Николаевна
Дата рождения: 18.09.1965 г.
Место происхождения / Место жительства: Бородино, Красноярский край / Волгоград / Грозный, Чечня.
ID Ф-277521.
Звание: старший сержант.
Должность: боевой медик, 2-й разведывательный.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовала в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№664).
Кучерявых Денис Валерьевич.
Дата рождения: 11.06.1991.
Место происхождения/проживания: Предположительно, г. Громадск, Красноярский край.
ID Ю-0600541.
Звание: старший лейтенант.
Должность: командир 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Предположительно, он брат старшего лейтенанта Дмитрия Кучерявых (№151) — командира 1-го взвода, 3-й роты ЛРС того же батальона.
Паршин Андрей Евгеньевич
Дата рождения: 06.05.1996.
Место происхождения / проживания: Минеральные Воды, Ставропольский край.
ID ВЕ-436079.
Звание: сержант.
Должность: командир 1-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Коровин Алексей Вячеславович
Дата рождения: 12.04.1993.
Место происхождения / проживания: Минеральные Воды, Ставропольский край.
ID Э-859645.
Звание: младший сержант.
Должность: старший разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 г. участвовал в аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе в должности наводчика 18-й ОМСБр (№760).
Черемухин Максим Викторович
Дата рождения: 20.12.2000 г.
Место происхождения / проживания: г. Барда, Пермский край.
ID Х-251278.
Звание: Рядовой.
Должность: механик-водитель 1-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2019 года. Предположительно, он служил по призыву до декабря 2019 года, после чего подписал контракт на 1 год.
Тел.: 89082724095.
Арутюнян Амаяк Артурович
Дата рождения: 10.03.1997.
Место происхождения/ проживания: г. Георгиевск Ростовской области.
ID ВС-146197.
Звание: Рядовой.
Должность: наводчик 1-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2018 года.
Чухлов Дмитрий Николаевич
Дата рождения: 18.05.1977.
Место рождения /Проживает: г. Глазов, Удмуртская республика/Самара.
ID Х-105686.
Звание: старшина.
Должность: командир 2-го отделения 1-го взвода 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Султанов Гарифулла Альбертович.
Дата рождения: 14.01.1984 г.
ID Ф-037268.
Должность: старший разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Дата заключения контракта не известна.
Решетников Артем Валентинович.
Дата рождения: 08.07.1985.
ID X-257988.
Звание: сержант.
Должность: Разведчик-гранатометчик 2-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Пархатских Вячеслав Александрович
Дата рождения: 22.11.1993 г.
Место происхождения / проживания: Новосибирск.
ID СУ-080854.
Звание: Рядовой.
Должность: наводчик 2-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Безверхов Лев Михайлович
Дата рождения: 27.09.1980 г.
Место происхождения/проживания: Пенза.
ID Х-324958.
Должность: заместитель командира взвода – командир 3-го контрольно-наблюдательного отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе в должности наводчика 18-й ОМСБр (№171).
Меньшиков Евгений Андреевич.
Дата рождения – не известна.
ID СУ-301900.
Звание: сержант.
Должность: разведчик-оператор 3-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Елкин Александр Анатольевич
Дата рождения: 27.03.1991.
Место происхождения/ проживания: г. Волгодонск Ростовской области.
ID Ф-218780.
Звание: Рядовой.
Должность: механик-водитель 3-го отделения, 1-го взвода, 2-го разведбатальона.
Предыдущая служба: призывник в Воздушно-десантных войсках.
Официальный контракт с 2017 года.
Будников Алексей Петрович.
Дата рождения: 02.02.1997.
ID Э-175394.
Звание: лейтенант.
Должность: командир 2-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Шовхалов Рустам Салманович.
Дата рождения: 12.09.1977.
ID Ф-308762.
Звание: сержант.
Должность: командир 1-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Беляев Эдуард Владимирович.
Дата рождения: 12.09.1977.
ID Ф-171614.
Звание: старший сержант.
Должность: командир 2-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Вершинин Виктор Сергеевич
Дата рождения: 10.11.1998 г.
Место происхождения/ проживания: г. Селитренное Астраханской области.
ID ВС-162639.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик-радист 2-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Хажевский Алексей Юрьевич.
Дата рождения: 12.10.1994.
Место происхождения/проживания – не известно.
ID Э-901852.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-гранатометчик 2-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2019 года.
Мовчиков Андрей Сергеевич
Дата рождения: 01.07.1979.
Место происхождения/проживания: г. Ахтубинск, Астраханская область.
ID ВЕ-488900.
Звание: сержант.
Должность: заместитель командира взвода – командир 3-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официально контракт с 2016 года.
Сыров Артем Владимирович
Дата рождения: 10.10.1990.
Место происхождения/Место проживания: Волгоград/Чита/Москва.
ID Х-713638.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-радист 3-го отделения, 2-го взвода, 2-го разведбатальона.
Официальный контракт с 2017 года.
Образование: Предположительно, Санкт-Петербургский военно-морской институт (2011 г.).
Тел.: 89295169899.
Электронная почта: [email protected].
Лычагин Владислав Николаевич
Дата рождения: 29.10.1990.
Место рождения/проживания: Новосибирск.
ID Ю-060694.
Звание: капитан.
Должность: командир 3-й роты отряда дальнего наблюдения (ОДН).
Официально контракт с 2016 года.
Образование: 2011-2015 Новосибирский Высший Военно-Командный Институт (НВВКУ).
Шидаев Альберт Хумейдович.
Дата рождения: 21.08.1981 г.
ID Х-073590.
Звание: капитан.
Должность: заместитель командира 3-й роты ОДН – инструктор по воздушно-десантной подготовке.
Официальный контракт с 2017 года.
Самолученко Николай Владимирович
Дата рождения: 25.03.1991.
Место рождения/проживания: г. Балаково, Самарская область.
ID Ю-611373.
Звание: младший сержант.
Должность: старший разведчик-радист штаба 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Кучерявых Дмитрий Валерьевич.
Дата рождения: 11.06.1991.
ID Ю-060540.
Звание: старший лейтенант.
Должность: командир 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Предположительно, он брат старшего лейтенанта Дениса Кучерявых (№91) - командира 1-го взвода, 2-го разведбатальона. Рота того же батальона.
Сергеев Александр Сергеевич.
Дата рождения: 12.06.1988 г.
ID Ф-977528.
Звание: сержант.
Должность: заместитель командира взвода – командир 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№510).
Гуд Антон Викторович
Дата рождения: 02.07.1987.
Место рождения/проживания: г. Шуя, Ивановская область.
ID Ф-037101.
Звание: младший сержант.
Должность: старший разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Электронная почта: [email protected]
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма и боевых действиях на Донбассе в должности позиционера 18-й ОМСБр (№751).
Михайлов Роман Петрович.
Дата рождения: 05.11.1979.
ID Ф-988826.
Звание: старший сержант.
Должность: разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Яковенко Сергей Анатольевич.
Дата рождения: 28.05.1995 г.
ID СУ-079591.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Семичев Юрий Николаевич
Дата рождения: 21.08.1976 г.
Место рождения/проживания: г. Змеиногорск, Алтайский край.
ID Ф-202321.
Звание: сержант.
Должность: разведчик-снайпер 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Василенко Владимир Константинович
Дата рождения: 26.09.1988 г.
Место рождения/Место жительства: Холмская, Армавир, Краснодарский край/Грозный, Чечня.
ID Ф-429494.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-наводчик 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Бровко Илья Александрович.
Дата рождения: 19.08.1993 г.
Место рождения/проживания: Волжск.
ID Х-017263.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Мартын Андрей Андреевич
Дата рождения: 02.05.1994.
Место рождения/проживания: Екатеринбург.
ID ЕХ-542267.
Звание: сержант.
Должность: командир 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Заякин Виктор Павлович
Дата рождения: 28.06.1995 г.
Место рождения/проживания: Волжск.
ID ВЕ-412512.
Звание: младший сержант.
Должность: старший разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Абубакаров Рустам Ильясович
Дата рождения: 23.02.1981 г.
Место рождения/Место жительства: предположительно, г. Грозный, Чечня.
ID ВЕ-415192.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Ахметов Сабурла Мухаметалевич
Дата рождения: 08.09.1990.
Место рождения/проживания: г. Сабан-Антуста, Ставропольский край.
ID Ф-376411.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Агапов Дмитрий Валерьевич
Дата рождения: 21.12.1995 г.
Место рождения/Место жительства: г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл/Москва.
ID ВС-319728.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик – член экипажа 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Евстратов Николай Константинович
Дата рождения: 28.11.1993 г.
Место рождения/проживания: Ростов-на-Дону.
ID ВС-152726.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Меринов Артем Александрович
Дата рождения: 24.03.1983 г.
Место рождения/проживания: г. Курчатов, Курская область.
ID СУ-131751.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-радист 2-го отделения, 1-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Образование: Московский пограничный институт ФСБ.
Сергеев Александр Сергеевич
Дата рождения: 18.12.1992 г.
Место рождения/проживания: г. Ессентуки, Ставропольский край/г. Новосибирск.
ID Ю-060786.
Звание: лейтенант.
Должность: командир 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Образование: Новосибирский высший военно-командный институт (НВВКУ); закончил в 2018 году.
Шукиров Евгений Петрович
Дата рождения: 02.04.1985.
Место рождения/проживания: Ярмель, Элиста, Калмыкия.
ID Э-885780.
Звание: сержант.
Должность: заместитель командира взвода – командир 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Тел.: 89615469779.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№758).
Слинков Денис Юрьевич.
Дата рождения: 20.08.1992 г.
ID Э-334740.
Звание: сержант.
Должность: старший разведчик 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Егоров Владимир Рудольфович.
Дата рождения: 20.08.1992 г.
ID МТ-304308.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Демеев Николай Александрович.
Дата рождения: 12.01.1989 г.
ID Э-293809.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Кропотов Михаил Александрович.
Дата рождения: 08.08.1997.
Место рождения/проживания: г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.
ID ВС-319736.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик-стрелок 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Никитин Сергей Александрович.
Дата рождения: 03.10.1983.
ID Ф-038339.
Звание: сержант.
Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Дата заключения контракта не известна.
Лещинский Станислав Викторович
Дата рождения: 01.10.1982.
Место рождения/проживания: г. Верхняя Салда Свердловской области/г. Екатеринбург.
ID Х-257967.
Звание: младший сержант.
Должность: командир 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Гавриков Артем Игоревич
Дата рождения: 04.05.1994.
Место рождения/проживания: г. Старый Оскол, Белгородская область.
ID СУ-358823.
Звание: сержант.
Должность: старший разведчик 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Лусовский Евгений Александр
Дата рождения: 06.09.1994.
Место рождения/проживания: г. Таницкая, Ростовская область.
ID СУ-062417.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Денишев Айбек Николаевич.
Дата рождения: 25.08.1999.
ID ВС-457955.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Дата заключения контракта не известна.
Махмадхаджиев Юнус Исмаилович.
Дата рождения: 09.08.1964.
ID Ф-369120.
Звание: старшина.
Должность: разведчик – член экипажа 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Хамаев Рамзан Салманович
Дата рождения: 28.03.1986 г.
Место рождения/проживания: г. Грозный, Чечня.
ID Ф-308705.
Звание: старший сержант.
Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№66).
Дурдыев Рахим Бекмурзеевич
Дата рождения: 28.03.1998 г.
Место рождения/проживания: г. Сабан-Антуста, Ставропольский край.
ID ВС-215834.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-радист 2-го отделения, 2-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Бекханов Ибрагим Зияудинович.
Дата рождения: 19.02.1973 г.
Место рождения/проживания: г. Грозный, Чечня.
ID Ф-142738.
Звание: майор.
Должность: командир 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№58).
Казаков Виктор Андреевич
Дата рождения: 09.03.1994.
Место рождения/проживания: г. Батайск Ростовской области.
ID СУ-059122.
Звание: сержант.
Должность: заместитель командира взвода – командир 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
В 2012-2013 годах проходил срочную службу в в/ч 54801 (Ставрополь) 247-го десантно-штурмового полка 7-й воздушно-десантной дивизии.
Сашин Виталий Сергеевич
Дата рождения: 28.05.1988 г.
Место рождения/проживания: Элиста, Калмыкия.
ID Ф-161165.
Звание: младший сержант.
Должность: старший разведчик 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Филипов Илья Викторович.
Дата рождения: 02.11.1989.
ID Ф-377000.
Звание: рядовой.
Должность: разведчик 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Твердохлебов Евгений Александрович.
Дата рождения: 19.12.1998 г.
ID ВС-438717.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Савченко Дмитрий Александрович.
Дата рождения: 22.06.1993 г.
Место рождения/проживания: предположительно Краснодар.
ID Э-896979.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-снайпер 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Шахмарданов Арбат Омарович
Дата рождения: 25.06.1988 г.
Место рождения/Проживание: Бут-Казмаляр, Дагестан/Грозный, Чечня.
ID Ю-579675.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик-наводчик 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Каренов Руслан Касенович
Дата рождения: 07.07.1999.
Место рождения/проживания: г. Харабала, Астраханская область.
ID ВС-163900.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Дурягин Анатолий Иванович
Дата рождения: 05.04.1975.
Место рождения/проживания: Вологда.
ID Ф-038394.
Звание: сержант.
Должность: командир 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№807).
Степанян Александр Александрович
Дата рождения: 07.04.1990.
Место рождения/Проживает: Гурьев, Казахстан/Черкесск, Карачаево-Черкесская республика.
ID Э-378151.
Звание: младший сержант.
Должность: старший разведчик 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Прошлая служба в/ч 65384 17-й ОМСБр, г. Шали, Чечня (2010-2012 гг.)
Тел.: 89631700374.
Жданов Евгений Александрович
Дата рождения: 21.12.1993 г.
Место рождения/проживания: г. Саблинская, Ставропольский край.
ID ЕХ-510503.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
В 2012-2013 годах проходил срочную службу в в/ч 66431 (Джава) 4-й м/базы, оккупированный Цхинвальский район, Грузия.
Манкатаев Ильдар Аманмуратович
Дата рождения: 21.12.1989 г.
Место рождения/проживания: г. Сабан-Антуста, Ставропольский край.
ID Ф-161433.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Высоцкий Александр Владимирович
Дата рождения: 18.06.1993 г.
Место рождения/проживания: г. Константиновск Ростовской области.
ID Э-817171.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик – член экипажа 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Предположительно, в 2012 году служил в 22-й бригаде специального назначения «ГРУ», г. Степной Ростовской области.
Тел.: 89515349352.
Дударов Ислам Умарович
Дата рождения: 20.05.1986 г.
Место рождения/проживания: г. Грозный, Чечня.
ID ВЕ-414664.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Татиев Нурлан Утибаевич
Дата рождения: 08.08.1982 г.
Место рождения/проживания: г. Грозный, Чечня.
ID Ф-252226.
Звание: рядовой.
Должность: разведчик-радист 2-го отделения, 3-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Юдин Роман Молдинович.
Дата рождения: 03.02.1987.
ID Э-890333.
Звание: лейтенант.
Должность: командир 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Быковский Дмитрий Игоревич
Дата рождения: 07.09.1985.
Место рождения/проживания: г. Уткуз, Тюменская область/г. Уссурийск.
ID Я-029478.
Звание: старший сержант.
Должность: заместитель командира взвода – командир 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№768).
Логинов Владимир Владимирович.
Дата рождения: 10.12.1987 г.
ID ЕА-054470.
Звание: сержант.
Должность: старший разведчик 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Марар Аркадий Анатольевич
Дата рождения: 30.07.1996 г.
Место рождения/проживания: Майкоп, Адыгея/Грозный, Чечня.
ID ВЕ-447420.
Звание: Рядовой.
Должность: разведчик 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Никитенко Анатолий Анатольевич
Дата рождения: 02.08.1995.
Место рождения/проживания: Астрахань.
ID ЕХ-599015.
Звание: рядовой.
Должность: разведчик 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Зайцев Алексей Николаевич
Дата рождения: 01.07.1988 г.
Место рождения/проживания: Предположительно, г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл.
ID Э-009405.
Звание: рядовой.
Должность: разведчик-снайпер 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Хлюпин Николай Вячеславович
Дата рождения: 21.05.1997.
Место рождения/проживания: г. Суслонг, республика Марий Эл.
ID ВС-319616.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-наводчик 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Султанов Гирехан Валиханович.
Дата рождения – не известна.
ID Ю-611283.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик-радист 1-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2019 года.
Королев Эдуард Владимирович
Дата рождения: 17.05.1972 г.
Место рождения/Проживает: Южная Ломоватка, Украина/Нефтепромысловый, Крымск, Краснодарский край.
ID Ф-251793.
Звание: старшина.
Должность: командир 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
С 1990 года служил в различных частях ВС РФ, в том числе в так называемых “миротворческих войсках” в оккупированной Абхазии.
Керимов Марат Алиевич.
Дата рождения: 18.03.1981.
Место рождения/проживания: г. Дербент, Дагестан.
ID Ф-249009.
Звание: младший сержант.
Должность: старший разведчик 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика18-й ОМСБр (№500).
Шелудяков Владимир Анатольевич.
Дата рождения: 10.09.1987 г.
ID Э-380722.
Звание: рядовой.
Должность: разведчик 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Немыкин Юрий Николаевич
Дата рождения: 06.08.1994.
Место рождения/проживания: Белгород.
ID СУ-359615.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Пидалин Сергей Валерьевич
Дата рождения: 29.06.1993 г.
Место рождения/проживания: Предположительно, Краснодарский край.
ID Х-017162.
Звание: младший сержант.
Должность: разведчик – член экипажа 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Ревков Валерий Сергеевич
Дата рождения: 11.09.1995.
Место рождения/проживания: г. Могучи, Красноярский край.
ID СУ-106955.
Звание: рядовой.
Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Цалагов Ренат Майрамович.
Дата рождения: 25.02.1982 г.
Место рождения/проживания: Владикавказ, Северная Осетия.
ID Ф-212938.
Звание: рядовой.
Должность: разведчик-сапер 2-го отделения, 4-го взвода, 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Кульниязов Мутаир Гамзатович.
Дата рождения: 17.02.1989 г.
Место рождения/Проживание: Предположительно, Терекли-Мектеб, Дагестан.
ID ЕХ-737421.
Звание: младший сержант.
Должность: оператор – командир отделения наблюдения – аппаратуры связи 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
Клименко Роман Александрович.
Дата рождения: 29.04.1994.
ID ВС-166334.
Звание: младший сержант.
Должность: Старший разведчик-оператор разведывательно-сигнального отряда 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Кадылов Ренат Камильевич
Дата рождения: 01.10.1986.
ID СУ-065306.
Звание: старший сержант.
Должность: разведчик – оператор наблюдения – отряд сигнальных аппаратов 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Крупин Эдуард Владимирович
Дата рождения: 12.07.1981.
Место рождения/проживания: Кирово/Владикавказ, Северная Осетия.
ID Х-264470.
Звание: сержант.
Должность: разведчик – оператор наблюдения – отряд сигнальных аппаратов 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2018 года.
Кафаров Руслан Наврузбекович
Дата рождения: 15.08.1988.
Место рождения/Проживание: Предположительно, Ставрополь/Моздок, Северная Осетия.
ID Ф-373370.
Звание: сержант.
Должность: разведчик – оператор наблюдения – отряд сигнальных аппаратов 3-й роты ОДН.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№515).
Гаврикин Сергей Олегович
Дата рождения: 21.06.1996 г.
Место рождения/проживания: г. Моздок, Северная Осетия.
ID ВЕ-468035.
Звание: сержант.
Должность: разведчик – оператор наблюдения – отряд сигнальных аппаратов 3-й роты ОДН.
Официальный контракт с 2017 года.
Голубов Алексей Алексеевич.
Дата рождения: 18.11.1986 г.
ID Ф-203195.
Звание: старший лейтенант.
Должность: командир взвода связи.
Официальный контракт с 2017 года.
Клубенко Дмитрий Александрович
Дата рождения: 01.11.1984.
Место рождения/проживания: г. Азов Ростовской области.
ID Э-201507.
Звание: младший сержант.
Должность: Водитель-электрик командирской машины (КШМ Р-149МА1) взвода связи.
Официальный контракт с 2017 года.
Поляков Станислав Александрович.
Дата рождения: 19.09.1980 г.
Место рождения/проживания: г. Азов Ростовской области.
ID Ф-203792.
Звание: старшина.
Должность: командир отделения диспетчерского канала взвода связи.
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр.
Абдулвагидова Альбина Гаджахмедовна.
Дата рождения: 30.06.1983 г.
ID Э-885292.
Звание: Рядовой.
Должность: радист отделения диспетчерского канала взвода связи.
Официальный контракт с 2019 года.
Сизов Александр Сергеевич.
Дата рождения: 08.05.1991.
Место рождения/проживания: г. Моревка, Ейский район, Краснодарский край.
ID Э-185248.
Звание: сержант.
Должность: механик отделения диспетчерского канала взвода связи.
Официально контракт с 2016 года.
Залевский Юрий Викторович.
Дата рождения: 11.01.1974.
ID Ф-043059.
Звание: сержант.
Должность: командир отделения каналов связи взвода связи.
Официально контракт с 2016 года.
Васькова Любовь Геннадьевна.
Дата рождения: 25.02.1978 г.
ID Ф-163336.
Звание: сержант.
Должность: радист отделения каналов связи взвода связи.
Официально контракт с 2016 года.
Церцеилов Дмитрий Юрьевич
Дата рождения: 12.04.1978 г.
Место рождения/проживания: г.Моздок, Северная Осетия.
ID Ф-202544.
Звание: младший сержант.
Должность: Радист-гранатометчик отделения каналов связи взвода связи.
Официальный контракт с 2017 года.
Хамзаев Идиал Дуйсебаевич
Дата рождения: 31.05.1979 г.
Место рождения/проживания: г. Астрахань.
ID ВЕ-488937.
Звание: младший сержант.
Должность: водитель-электрик отделения каналов связи взвода связи.
Официальный контракт с 2017 года.
Батырханова Саида Умаровна
Дата рождения: 07.12.1972.
Место рождения/проживания: г.Моздок, Северная Осетия.
ID Ф-043990.
Звание: рядовой.
Должность: радист – начальник маневров отделения каналов связи взвода связи.
Официально контракт с 2016 года.
Пильгаев Виталий Ильич.
Дата рождения: 22.10.1982 г.
ID Ю-449413.
Звание: старший уорент-офицер.
Должность: командир взвода поддержки.
Дата заключения контракта – не известна.
Он обнаружен в реестре должников (дом продается с аукциона)
Вазаев Ислам Хусайнович .
Дата рождения: 11.11.1981.
Место рождения/проживания: г.Моздок, Северная Осетия.
ID Ф-308711.
Звание: сержант.
Должность: командир эвакуационного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности наводчика 18-й ОМСБр (№69).
Кузин Павел Андреевич.
Дата рождения: 15.04.1994.
ID Ю-611121.
Звание: младший сержант.
Должность: такелажник – старший мастер эвакуационного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
Попов Андрей Владимирович.
Дата рождения: 04.04.1974.
ID Ф-251819.
Звание: сержант.
Должность: старший мастер эвакуационного отряда взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Назаренко Николай Алексеевич.
Дата рождения: 14.01.1994.
ID ЕХ-507908.
Звание: младший сержант.
Должность: механик-водитель эвакуационного отряда взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Стецько Анатолий Михайлович.
Дата рождения: 27.05.1987 г.
ID Ф-003799.
Звание: сержант.
Должность: командир ремонтного отряда взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2019 года.
Зайпулаев Бек Зайиндинович.
Дата рождения: 18.09.1983 г.
ID Ф-003799.
Звание: старший сержант.
Должность: специалист по аккумулятору – старший мастер ремонтной команды взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Безрученко Павел Евгеньевич.
Дата рождения: 09.07.1976.
Место рождения/проживания: г. Бутурлиновка Воронежской области.
ID Ф-993382.
Звание: старшина.
Должность: старший мастер ремонтного отряда взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Куриев Абухан Исмаилович.
Дата рождения: 16.07.1986 г.
ID Э-885536.
Звание: рядовой.
Должность: специалист по аккумулятору – командир ремонтной бригады взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№83).
Рыбальченко Динил Юрьевич.
Дата рождения: 26.06.2021.
ID МТ-449879.
Звание: рядовой.
Должность: командир ремонтной бригады взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2019 года.
Халидов Хизар Бауудинович.
Родился: 09.12.1971.
ID Ф-165729.
Звание: старший сержант
Должность: Специалист по компрессорам ремонтной бригады взвода обеспечения
Официально контракт с 2016 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№177).
Индаров Магомед Усамович.
Дата рождения: 02.01.1994.
Место рождения/проживания: Первомайская, Грозный, Чечня.
ID ВЕ-426534.
Звание: младший сержант.
Должность: водитель-электрик ремонтной бригады взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
Исламов Ильяс Ибрагимович.
Дата рождения: 02.07.1984.
Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.
ID ВЕ-414158.
Звание: младший сержант.
Должность: Водитель-компрессор ремонтной бригады взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2018 года.
Мирзабеков Ислам Ризаевич.
Дата рождения: 21.04.1988 г.
ID Х-268345.
Звание: рядовой.
Должность: водитель-сварщик ремонтной бригады взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2018 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№709).
Доценко Денис Николаевич.
Дата рождения: 10.07.1986 г.
ID Ф-082969.
Звание: сержант.
Должность: командир ремонтной бригады взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2019 года.
Варава Владимир Евгеньевич
Дата рождения: 22.06.1979 г.
Место рождения/проживания: г. Петровская, Краснодарский край.
ID Ф-043529.
Звание: сержант.
Должность: командир автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2019 года.
Горбунов Руслан Магомедович.
Дата рождения: 23.05.1991 г.
ID ЕХ-590619.
Звание: младший сержант.
Должность: старший водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Тайболин Андрей Вячеславович
Дата рождения: 23.04.1988 г.
Место рождения/проживания: г. Сальск Ростовской области.
ID Э-331314.
Звание: младший сержант.
Должность: старший водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Плетнев Леонид Геннальдиевич.
Дата рождения: 23.03.1993.
ID СУ-075372.
Ранг: младший сержант.
Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2018 года.
Дикаев Ахмед Шерваньевич.
Дата рождения: 23.02.1980 г.
Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.
ID Ф-161284.
Звание: рядовой
Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
Межиев Махмуд Якубович.
Дата рождения: 02.10.1980.
ID Ф-038153.
Звание: младший сержант.
Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Сусханов Хасан Мухамедович.
Дата рождения: 13.01.1984 г.
Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.
ID ВЕ-414515.
Звание: рядовой.
Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Борисов Анатолий Александрович
Дата рождения: 03.04.1991.
Место рождения/проживания: г. Шебекино Белгородской области.
ID Э-944386.
Звание: рядовой.
Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Нурпейсов Рысбек Муслимович
Дата рождения: 05.07.1997.
Место рождения/проживания: Тамбовка, Астраханская область.
ID ВЕ-491452.
Звание: рядовой.
Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2019 года.
Такаев Мавсар Султанович
Дата рождения: 28.01.1986 г.
Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.
ID ЕХ-590794.
Звание: младший сержант.
Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2018 года.
Залов Эльман Сабирович.
Дата рождения: 03.05.1988 г.
ID ЕХ-574695.
Звание: рядовой.
Должность: водитель автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
Музаев Арби Имранович.
Дата рождения: 17.04.1977.
ID ЕХ-593891.
Звание: рядовой.
Должность: водитель-повар автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Ирисханов Ризван Мажитович.
Дата рождения: 29.05.1987 г.
Место рождения/проживания: Грозный, Чечня.
ID ВС-167346.
Звание: рядовой.
Должность: водитель-повар автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2018 года.
Тонельян Владислав Алексеевич
Дата рождения: 07.06.1996.
Место рождения/проживания: г. Темрюк, Краснодарский край.
ID ВЕ-433145.
Звание: рядовой.
Должность: водитель-повар автотранспортного отделения взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
Ерошенко Александр Николаевич
Дата рождения: 24.07.1979 г.
Место рождения/проживания: Владикавказ, Северная Осетия.
ID Ф-164732.
Звание: сержант.
Должность: командир склада взвода обеспечения.
Официально контракт с 2016 года.
Матевосян Рубен Альбертович
Дата рождения: 08.04.1974.
Место рождения/проживания: Грозный, Чечня/Ростов-на-Дону/Ахалцихе.
ID Ф-024049.
Звание: уорент-офицер.
Должность: командир склада взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2018 года.
Архипова Анна Алексеевна - заведующая складом взвода обеспечения, гражданская.
Лабецкая Елена Александровна - заведующая складом взвода обеспечения, гражданская.
Солтуханов Сидек Вахаевич - заведующий складом взвода обеспечения, гражданский.
Абдулкаримов Рустам Исмаилович - заведующий складом взвода обеспечения, гражданский.
Кравченко Антон Александрович
Дата рождения: 17.06.1990.
ID Э-884346.
Звание: младший сержант.
Должность: командир склада воздушно-десантной техники и имущества взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
Бакашев Джамалай Хасанович.
Дата рождения: 16.08.1976 г.
ID Ф-987658.
Звание: сержант.
Должность: начальник склада воздушно-десантной техники и имущества взвода обеспечения.
Официальный контракт с 2017 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№129).
Мамедов Нариман Абдуллаевич
Дата рождения: 29.10.1991 г.
Место рождения/проживания: Дербент, Дагестан/Ростов-на-Дону.
ID ВЕ-441514.
Звание: старший лейтенант.
Должность: командир медицинской службы медицинского взвода.
Официальный контракт с 2017 года.
Образование: ростовский государственный медицинский университет.
Секрет Артур Александрович
Дата рождения: 10.01.1989 г.
ID ВС-423395.
Звание: младший сержант.
Должность: фельдшер медицинского взвода.
Официальный контракт с 2019 года.
Байрамбеков Качабек Ярметович.
Дата рождения: 29.11.1987 г.
ID Ф-424841.
Звание: сержант.
Должность: командир отделения – заместитель командира медицинского взвода.
Официальный контракт с 2017 года.
Кочко Татьяна Владимировна.
Дата рождения: 14.01.1969 г.
ID Ф-332022.
Звание: старшина.
Должность: фельдшер медицинского взвода.
Официально контракт с 2016 года.
Баудинов Магомед Усманович.
Дата рождения: 24.02.1975 г.
ID Ф-987661.
Звание: младший сержант.
Должность: фельдшер медицинского взвода.
Официальный контракт с 2017 года.
В 2014 году участвовал в аннексии Крыма в должности позиционера 18-й ОМСБр (№201).
Караченцев Денис Викторович
Дата рождения: 21.11.1979 г.
Место рождения/проживания: Владикавказ, Северная Осетия.
ID Ф-308527.
Звание: старшина.
Должность: боевой медик – командир отделения спасения и эвакуации раненых медицинского взвода.
Официальный контракт с 2018 года.
Абасова Марина Сейидалиевна
Дата рождения: 29.06.1981.
Место рождения/проживания: Предположительно, Грозный, Ханкала, Чечня/Сыртыч, Махачкала, Дагестан.
ID Ф-984927.
Звание: младший сержант.
Должность: старший боевой медик отделения эвакуации раненых медицинского взвода.
Официально контракт с 2016 года.
Костенко Юлия Юрьевна.
Дата рождения: 02.10.1978.
ID Ф-130933.
Звание: старший сержант.
Должность: фельдшер отделения эвакуации раненых медицинского взвода.
Официальный контракт с 2018 года.
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