Засланный “казачок” России – Александр Бабаков

Владимир Путин намерен захватить все страны бывшего Советского союза. Его амбиции о возвращении, как он считает, территорий принадлежащих России, переходят границы здравомыслящего человека. Страны Балтии уже вступившие в ЕС и НАТО, для Путина являются недосягаемы. Он может их получить только путем полного военного вторжения, но это равносильно началу войны с НАТО и всем Европейским союзом.

Ситуация с Белоруссией - иной пример, когда Россия имеет полный контроль как над государством, так и над его лидером. Путин не беспокоится о РБ и вскоре она должна войти в состав РФ.

Более сложная ситуация обстоит с Украиной, которая до 2014 года, под руководством “легитимного” стремилась к интеграции с Россией, а теперь широкими шагами реформирует систему управления для вступления в НАТО и ЕС. Путин не может просто так отступить от Украины и жаждет вернуть свой контроль над страной.

Кроме войны на Донбассе и аннексии Крыма, что является прямым актом агрессии, Путин имеет в своем распоряжении “агентов”, которые так или иначе пытаются вернуть Украину на курс сближения с Кремлем. Не считая всем известного Виктора Медведчука и его политической партии ОПЗЖ, существуют также личности, которые контролируют стратегические предприятия в Украине. Одним из таких персонажей является Александр Бабаков.

Александр Бабаков

Как и многие приспешники Путина, свою карьеру Бабаков начал в 90-х. Свои первые “большие” деньги, Александр Бабаков начал зарабатывать на рынке «Лужники». Он не был обычным предпринимателем. Бабаков был тем человеком, который получал процент от всех предпринимателей рынка. Его нельзя назвать типичным “братком” рэкетиром, но и не рэкетиром его назвать нельзя. Дело в том, что в начале 90-х “крышей” для рынка «Лужники» выступала солнцевская ОПГ. Позже, они разделили часть влияния над рынком с липецкой ОПГ, в обмен на процент в Новолипецком металлургическом комбинате. А в 1993 году, образовался “костяк” из людей, которые занимались контролем над рынком «Лужники», представляя интересы двух бандитских группировок. Среди этих представителей и был Бабаков. Кроме него в бандитский “костяк” входили: Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Максим Курочкин, по прозвищу Макс Бешеный. То есть эти люди были, фактически, одними из лидеров двух ОПГ.

Главная “барахолка” Москвы – рынок «Лужники»

Александр Бабаков был, своего рода, мозговым центром среди “лужниковских”. Поэтому он быстро смекнул, что для представления интересов группировки необходима легальная фирма. Такой стала ТОО «Бавас». Так как Курочкин в прошлом состоял в измайловской ОПГ, то имел связи с ФСБ и сотрудниками правоохранительных органов, а Бабаков имел связи с чиновниками Москвы, «Бавас» заполучил полный контроль над рынком «Лужники». В связи с этим, в 1996 году, на территории рынка был вполне реальный “лохотрон” придуманный и устроенный Бабакиным – лотерея «Лотби».

Все деньги, которые Бабакин смог “заработать” на «Лужниках», он вкладывал в украинский бизнес. При этом не просто в магазины и фирмы. Его целью являлись энергетические предприятия. В 2001 году он владел несколькими гостиницами в Украине, в том числе, ялтинской Ореандой, а также контрольными пакетами акций ОАО «Херсоноблэнерго», ОАО «Одессаоблэнерго», ОАО «Кировоградоблэнерго», ОАО «Житомироблэнерго» и ОАО «Севастопольэнерго», которые входят в группу VS Energy.

Кроме украинского бизнес-рынка, Бабаков стал руководителем нескольких предприятий и в России: генеральный директор ООО «Запад-ИК», председатель наблюдательного совета «Темпбанк», председатель совета директоров и совладелец клуба ЦСКА.

Естественно, после приобретения активов за границей и в пределах России, Бабакову необходимо их было сохранить. Видимо, он ничего не сумел лучше придумать, как податься в политику. В 2003 году Бабаков вступил в Партию Российских регионов «Родина» и был избран членом политического Совета Партии. С того времени он крепко укоренился в правительстве РФ и успел побывать и в «Справедливой России», и в «Единой России» и позанимать различные посты в Госдуме РФ.

Учитывая, что Бабаков имел под своим контролем энергетические компании Украины, он, особенно после 2014 года, стал весьма ценным человеком для Путина. Его назначили доверенным лицом президента России, после чего он занял еще одну должность - спецпредставитель президента по взаимодействию с соотечественниками за рубежом. Как известно, эта должность накладывает определенные обязательства на человека: налаживание агентурных сетей, вербовка агентов Кремля, лоббирование интересов России за границей.

Так и получилось. Бабаков голосовал в 2014 году за аннексию Крыма. Более того, кремлевский ставленник еще 5 лет продолжал владеть энергетическими компаниями Украины. По некоторым данным его покровителем выступал Юрий Луценко, когда занимал пост генерального прокурора Украины. Более того, Петр Порошенко, занимая на тот момент пост президента страны, не мог не знать о деятельности Бабакова и кем он является. Выходит, что во время войны, украинское правительство, по крайней мере, до 2019 года, весьма успешно сотрудничало с олигархом из Кремля, доверенным лицом Путина Александром Бабаковым. В 2019 году власть в Украине сменилась, и российскому чиновнику пришлось продать энергетические предприятия. Однако и после продажи не стало легче, ведь группу «VS Energy» выкупила украинская группа «ДТЭК», которая, как известно, принадлежит Ринату Ахметову, который, в свою очередь, также обвиняется в связях с РФ.

Юрий Луценк, генеральный прокурор Украины 2016-2019 годы

Используя Александра Бабакова, Путин получил возможность влиять на украинских политиков после начала войны 2014 года. О каких “минских договоренностях” могла идти речь, если предприятия Порошенко продолжали работать в России, а российские чиновники являлись конечными бенефициарами украинских стратегических компаний.

Александра Бабакова смело можно назвать “человеком мира”, ведь он также имеет израильский паспорт и в одной из своих деклараций указывал постоянное место проживания город Рамла, недалеко от Тель-Авива, а гражданство – Израиль. Выходит, что он выкачивал деньги из Украины в Россию, занимал пост в российском правительстве и одновременно имел второе гражданство.

Вот такой вот “любитель и рыбок поесть и посидеть” – Александр Бабаков. Впрочем, он особо ничем не отличается от обычного окружения Путина, такой же бандит из 90-х, который получил власть в “нулевых” и крепко укоренился в правительстве РФ. Единственным его отличием является инвестирование в украинский рынок активов, что сделало Бабакина интересным человеком для Путина, но, к сожалению, не интересным для украинских спецслужб.