“Зайчик побегайчик” или как лукашенко уворачивается от путина

09:02 29 ноября Киев, Украина

В последнее время стало больше появляться информации о возможном введении войск в Украину со стороны Белоруссии. Речь идет не только о российской армии, но и о самих белорусах, которые до этого, по крайней мере, официально, не участвовали в войне против Украины.

У России существует ряд служб, которые действуют за границей. Их целью является не только разведка, но и подрывная деятельность внутри государств. Некоторые занимаются обыкновенными диверсиями, промышленным шпионажем, когда другие готовят государственные перевороты и ведут “контртеррорестическую деятельность” за пределами России.

В МИД РФ также существуют отделы, целью которых является не только налаживание контактов с другими государствами, но и шпионаж. Как известно, западные страны регулярно высылали “дипломатов” из российских посольств, так как оказывалось, что они числились рядовыми сотрудниками разведслужб. Отдельная работа по трем странам – Украине, Молдове, Белоруссии – велась Вторым департаментом стран СНГ при Министерстве иностранных дел России. Кроме МИДа, странами занимались также СВР (Служба внутренней разведки) и ФСБ (Федеральная служба безопасности, 5 служба). После начала полномасштабного вторжения в Украину, план по захвату страны провалился буквально через несколько дней, ведь блицкриг осуществить не удалось, а кроме него в Кремле ничего не планировали. Соответственно, силовой захват Молдовы, который должен был осуществиться в случае захвата российской армией Николаевской и Одесской областей с последующим выходом в Приднестровье, также стал недостижим. В тоже время, режим Лукашенко, захвативший власть в РБ летом 2020 года, продолжал сотрудничать с Россией по всем фронтам. Однако, белорусский диктатор, на то и диктатор, что не желает делить власть, чего Путин от него постоянно требует.

Как известно, российские войска зашли на территорию Украины, в том числе, с Белоруссии. Ракетные удары до сих пор продолжают наноситься с территории РБ, а сам Лукашенко заявил – “мы никогда не отказывались от своего участия в” войне. Но самый главный момент, который не дает покоя Путину – белорусские военные до сих пор не зашли в Украину.

Для того чтобы исправить ситуацию, режим белорусского диктатора, в очередной раз, решили сместить. Еще в 2020 году было принято решение создать пророссийскую партию внутри Белоруссии, чтобы после смены Конституции и сокращения полномочий Лукашенко, фактическое управление страной переходило бы в руки парламента, где лидерство занял бы аналог «Единой России». Но после некоторого времени, когда протесты в РБ начали затухать, а белорусскому диктатору удалось удержать захваченную власть, в мае он захватил самолет с оппозиционером Романом Протасевичем. После этого, у него не оставалось вариантом, как до конца следовать по курсу, предлагаемому Кремлем.

Поэтому, 24 февраля для всех стало большим удивлением, почему Лукашенко удержал белорусскую армию и не дал начать вторжение в Украину вместе с российскими войсками. Однако уже к 1-му марта стало очевидно, что наступление остановлено, а Киев не собирается сдаваться. С тех пор, Лукашенко старается найти способ максимально отстраниться от участия в войне, чтобы после поражения России сохранить себе шкуру.

1 марта усатый диктатор провел совещание с военными, на котором публично продемонстрировал карту боевых действий, где раскрыл план агрессора по выходу оккупантов в Приднестровье и дальнейшему захвату Молдовы. Во второй службе ФСБ – СЗКСиБТ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) – полагают, что план Лукашенко заключался в преднамеренном сливе секретных планов Кремля, для привлечения внимания международной общественности. Таким образом, с РБ перестали делиться данными о дальнейших планах на войну, что по логике, привело к невозможности использования белорусских военных.

С тех пор Лукашенко неоднократно встречался с Путиным, однако, ни угрозы, ни хитрость не дали необходимых Кремлю результатов. Единственный способ, который склонял белорусского диктатора на сторону РФ – подкуп. Обычно Путин выделял ему крупный кредит с дальнейшим рефинансированием. То есть, по сути, просто дарил Лукашенко несколько сот миллионов долларов. Но и тут усатый диктатор действовал лишь в своих интересах. До тех пор, пока вся сумма не оказывалась на его балансе, “включал” запутинскую и антизападную позицию, однако, когда все транши оседали в его кармане, Лукашенко переставал “любить” Россию. Поэтому, вариант с подкупом работает, но до тех пор, пока обещанные деньги перечисляются, но не далее.

Чтобы удержать диктатора в орбите Кремля, СЗКСиБТ совместно со Вторым департаментом стран СНГ разработали план, как привлечь белорусскую армию к участию в боевых действиях, которую Лукашенко никак не дает сделать прямой стороной войны. 23 ноября, на Совете ОДКБ, отдельное внимание должны были уделить вопросу “противодействия терроризму и экстремизму”. Согласно плану, в будущую резолюцию Совета должны были включить два пункта: 1. «С целью оптимизации механизма соблюдения прав государств-членов Договора и в соответствии со Ст. 8 Устава, все государства-члены имеют право задействовать свои силы для противодействия террористическим угрозам на территории любой из стран-участниц от имени Организации.»; 2 «В рамках Ст. 10 Устава государства-члены соглашаются активизировать работу по улучшению согласованности своего национального законодательства.» Эти пункты согласовывались именно со Вторым Департаментом стран СНГ МИДа РФ. Этот Департамент работает в максимально тесной связке со Второй службой ФСБ и СВР, потому что РБ, Украина и Молдова - это приоритетные цели внешней экспансии России, хотя и безуспешной.

Такая формулировка пунктов со ссылкой на 10-ю и 8-ю статьи устава ОДКБ лишили бы Лукашенко возможности уклоняться участия в войне и, в совокупности с несколько скорректированным законодательством РБ, оправдали бы дальнейший ввод белорусской армии в Украину. То есть, атака с Белоруссии стала бы “вводом сил ОДКБ с целью противодействия угрозе терроризму”. К слову, не зря за пару недель до Совета ОДКБ Минск ввел “режим контртеррорестической операции”, но до подписания декларации, введение белорусской армии необходимо было бы оправдывать непосредственно белорусской стороне. Если бы декларацию подписали, то с юридической стороны, РБ выполняла бы предписаний согласно уставу ОДКБ, что формально, также как и объявленная Путиным “спецоперация”, действия Минск не считались бы войной, а значит, декларация послужила бы поводом для оправдания перед мировым сообществом.

Примечательно, что эти пункты в подаваемой декларации не с кем из участников ОДКБ не согласовывались. Но, ни это остановило членов от подписания документа. Лукашенко публично заявил, что “судьба ОДКБ зависит от операции в Украине”, хотя Путин и вся российская делегация, максимально старались абстрагировать других участников от темы войны. Основной акцент делался именно на “борьбу с терроризмом”, так как это является одной из главных доктрин ОДКБ. Кроме того, отвлечение внимания “контртеррористической деятельностью” от истинных мотивов продвижения этих двух пунктов в декларацию, в дальнейшем позволило бы настаивать Кремлю на привлечении всех армий стран-участниц пророссийского военно-политического союза, но никто, кроме России ввязываться в преступную войну не намерен.

Но кроме “встревоженного” Лукашенко, против декларации выступил и Никол Пашинян, который, по логике вещей, в прямом смысле слова обижен на Путина и Россию, так как Кремль в очередной раз не поддержал Армению в конфликте с Азербайджаном. А так как Ереван в полной мере мог рассчитывать на поддержку ОДКБ (ведь Баку начал военные действия на территории страны-участницы), то, безусловно, доверие к этому объединению было, с его стороны, потеряно. В итоге, декларация так и не была подписана (о чем, в том числе, свидетельствует видео с заседания, где Путин отодвигает от себя бумагу и бросает шариковую ручку).

Но главный вопрос заключает в том, для чего вообще Кремлю привлекать к войне армию РБ и вновь начинать атаку на северную границу Украины? Ведь в военном плане, той группировки, что там находится, не хватит для реализации успешного наступления. Киев готов к вероятной атаке из Белоруссии – заградительные рвы, оборонительные сооружения, минные поля, а также превосходящие силы в артиллерии, что в совокупности может остановить любые силы противника. Если обратить внимание на то, как ВСУ до сих пор обороняются на позициях около Донецка, где с 2014 года выстраивалась линия обороны, то можно приблизительно представить, что сейчас происходит на границе с РБ.

Закрытые источники ФСБ, все из той же Второй службы, полагают, что целью нападения из Белоруссии может стать ликвидация наемников из ЧВК «Вагнер». Дело в том, что все силовые ведомства в России ненавидят Пригожин и его “оркестр”. Все понимают, что сейчас его влияние в РФ как никогда велико, и он пользуется большим доверием Путина. Поэтому, военное руководство Кремля, в свойственной ему манере, готово пожертвовать тысячами мобилизованных, белорусской армией лишь для того, чтобы уничтожить вагнеровцев руками украинцев и лишить Пригожина его наемников.

В тоже время, декларация с двумя новыми пунктами на Совете ОДКБ не была подписана членами организации. Это значит, что Лукашенко вновь сумел выкрутиться на этот раз. С другой стороны, беря во внимание цель Минобороны РФ уничтожить ЧВК «Вагнер» при помощи ВСУ, по всей видимости, удар со стороны РБ все же может произойти, хотя и не будет успешным от слова совсем.