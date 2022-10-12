«Ядерный поезд» и многомиллионные хищения админресурса

09:34 11 октября Киев, Украина

Путин давно шантажирует мир применением ядерного оружия. Достаточно долго, чтобы в его угрозы перестали верить. Поэтому, он начал привычное “бряцанье”, чтобы показать наличие ядерного вооружения и, что оно якобы уже следует в Украину. Но ядерной в России может быть только коррупция. По аналогии с мощностью взрыва, она достигает немыслимых масштабов, что дает повод усомниться в наличии хоть каких-нибудь функционирующих сил стратегического сдерживания.

2 октября в сеть попало видео с проходящим в России поездом, перевозящим военную технику оккупантов. СМИ назвали состав “ядерным поездом”. Причиной тому послужили КамАЗы 43269 “Выстрел”, расположенные на платформах поезда. Эта техника используется исключительно 12-м Главным управлением Министерства обороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность.

Двигался состав в юго-западном направлении. Учитывая угрозы Путина нанести ядерный удар по Украине, действительно можно было предположить, что этот поезд везет военную технику на линию фронта. Однако это не так.

Чтобы это понять, необходимо идентифицировать то место, откуда двигался поезд. Видеосъемка состава велась в Сергиевом Посаде. Железнодорожная ветка в том районе имеет всего несколько ответвлений в противоположном направлении движению поезда. Два из них ведут к гражданским объектам и только одно к военной инфраструктуре – воинской части 14118.

Красный квадрат – “ядерный поезд”, который вышел из воинской части 14118

Стоит отметить, что часть 14118 действительно относится к 12-му ГУ МО РФ, но не числиться как место хранения ядерных боеприпасов. Но, что самое главное, ежегодно из этой части отправляется тот самый “ядерный поезд” на учения ГРОМ, которые обычно проходят в середине октября. Скорее всего, туда и направлялся состав с техникой, но СМИ, вероятно, не без подачи Кремля, разнесли новость о “грядущем апокалипсисе” с участием поезда.

Тем не менее, даже если предположить, что поезд действительно “ядерный” и направлялся в Украину, вряд ли то оружие стреляло бы тактическими ядерными боеголовками. Дело в том, что воинская часть 14118 фактически прекратила свое существование еще в 2009 году, однако до сих пор иногда (в том числе на картах) используется ее старое название. Она эксплуатируется как отстойник железнодорожных составов.

Воинскую часть 14118 переименовали в 31610, которая стала Центральным жилищно-коммунальным управлением Минобороны по 12 ГУ МО. Главной задачей этой части является распил государственного бюджета в особо крупных размерах. Стоит отметить, что на сайте госзакупок не фигурирует оборудование, которое указывало бы на хранение и обслуживание там ядерных боеприпасов.

В тоже время, деньги на воинскую часть выделялись большие. В 2020 году было закрыто дело главного бухгалтера части Олега Соболева и двух его заместителей. В период с 2010 по 2014 годы, они освоили 353 млн рублей, путем подставных лиц и вывода денег в оффшоры. При этом, как заявил Соболев, коррупционная схема не просто крышевалась, но и была создана на высшем уровне, чем руководство военной части 14118.

Так, в 2009 году Минобороны создало специальное секретное ведомство – воинская часть 22280. Целью ведомства являлось финансирование объектов по разработке химических, биологических и ядерных проектов. Секретный статус она получила для того, чтобы невозможно было проверить, куда направляются деньги из ее бюджета. Отчеты о проделанной работе успешно отправлялись “наверх”, а потому ни у кого не вызывало подозрений в постоянных премиях сотрудников, “работавших” над проектами. Тем временем, все работники являлись подставными лицами, так называемыми, “внештатными сотрудниками”. А размеры премий исчислялись миллионами рублей. Естественно, что бухгалтера Соболева не оставили без доли, так как через него проходили все финансовые потоки. В тоже время, никто, кроме Соболева и его заместителей, не стали обвиняемыми по делу о расхищении денег выделенных воинской части 14118 на разработку ядерного оружия.

После начала следствия в 2014 году, коррупционеры поняли, что больше не могут выписывать “премии” и решили, по старинке, сделать “капитальный ремонт” всей части. В 2015 году было объявлено о строительстве новых модульных корпусов, для размещения в них на территории части 14118, военных ученых, которые должны были трудиться над созданием оружия, “не имеющего аналогов в мире”. На проект было выделено 150 млн рублей. В результате в старых казармах части был сделан косметический ремонт вместо реконструкции, а ученых поселили в надувные палатки. Через полгода, строительство модульных корпусов так и не было начато и научный персонал переместили в другую часть.

Подрядчиком в этом проекте выступила строительная фирма «Веста», получившая задаток в размере 50 млн рублей. Ею руководила Наталья Пятаева, которая постепенно растратила весь аванс на заграничные путешествия и объявила фирму банкротом. Как ни странно, но вскоре эта женщина получила должность руководителя департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны. Вероятно, ей удалось поступить на госслужбу благодаря мужу – заместителю начальник УФСБ по Москве и Московской области.

Нельзя полностью исключать применение Путиным ядерного оружия, равно как нельзя исключать падение кометы на Землю, в результате чего погибнет все человечество. Однако это точно не произойдет из-за так называемого “ядерного поезда”. Даже, если бы он и предназначался для этой цели, коррупция в российской армии давно “выела” весь уран из оружия судного дня, даже если оно когда и базировалось в воинской части, откуда следовал поезд. Воровство на столь важных стратегических объектах дает надежду полагать, что в других подобных частях все точно также и ядерное оружие в России осталось лишь в пропагандистских роликах федеральных телеканалов.