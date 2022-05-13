Взлом Мирзаханяна: Часть 1. Переписка сурковского миньона помогает разобраться в русинском сепаратизме

20:13 11 декабря Киев, Украина

В перипетиях карантина украинские журналисты незаслуженно обошли вниманием дамп (архив) взломанной электронной почты российского пропагандиста Саргиса Мирзаханяна, опубликованный месяц назад «Миротворцем».

Отчасти такое отношение можно понять. Копаться в письмах и искать подтверждения онлайн — кропотливое и трудоемкое занятие. К тому же мы все уже и так прекрасно понимаем, чем и как занимались российские пропагандисты в Украине.

И тем не менее, старые дампы помогают пролить свет и на события последних недель. В данном случае взломанная переписка Мирзаханяна предоставляет факты о том, как и в чьих интересах формировались провенгерские сепаратистские движения в украинском Закарпатье.

«Великая Венгрия» и критика СБУ

30 ноября 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях, связанных с благотворительным фондом, работающим в Закарпатской области. Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили материалы, связанные с продвижением идеи автономизации закарпатского региона по этническому признаку. То есть, создание чего-то по примеру ЗНР (Закарпатской Народной Республики), примеры которых мы уже имеем на восточной границе Украины.

Региональные депутаты пророссийской партии «ОПЗЖ» немедленно осудили действия украинских силовиков и связали их с политическим давлением, которое, мол, партия «Слуг народа» оказывает на местные элиты, заставляя их таким образом войти в коалицию, формирование которой идет в Закарпатском областном совете.

Глава закарпатской ячейки «ОПЗЖ» Иван Чубирко отстаивает интересы Медведчука в Закарпатской области и продвигает российскую вакцину от коронавируса. Его месседж о политических преследованиях немедленно стали разгонять медиа, близкие к Виктору Медведчуку.

По не совсем понятной мне причине, такую, токсичную для национальных интересов Украины, риторику использовали и авторы издания «Европейская правда» Дмитрий Тужанский и Сергей Сидоренко. По их словам, «действия спецслужбы вполне могли иметь внутриполитические причины».

Такой же месседж поддержали и журналисты издания «Громадське». Но те, по крайней мере, просто процитировали заместителя главы Закарпатского облсовета Иосифа Борто.

История вопроса

Обыски в организациях, финансируемых Венгрией, — это история даже не последнего десятилетия. Двенадцать лет назад, 5 декабря 2008 года, СБУ предъявила обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины руководителю ассоциации «Сойм подкарпатских русинов» Дмитрию Сидору.

25 октября 2008 года в Мукачево (Закарпатская область) состоялся II Европейский конгресс подкарпатских русинов, на котором был принят меморандум о восстановлении русинской государственности в границах на 22 ноября 1938 года. Форум был частично поддержан средствами беглого ныне депутата Партии регионов Игоря Маркова и его партии «Родина».

Материалы этого меморандума вошли в уже существующее уголовное дело, которое вела СБУ, возбужденное по факту проведения 7 июня в том же Мукачево I Европейского конгресса подкарпатских русинов, который признавал восстановление особенного статуса Закарпатья под названием «Подкарпатская Русь».

В результате расследования уголовного дела Дмитрий Сидор получил 3 года условно. Однако свою вину подсудимый так и не признал. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, я зацитирую вам первый пункт из того самого меморандума конгресса подкарпатских русинов, текст которого я сохранил для вас на архивной странице:

«17-летняя антирусинская политика украинских властей засвидетельствовала о невозможности далее сохраниться коренному русинскому народу в составе Украины со своим национальным этническим лицом».

Зафиксированный на бумаге документ, за который судили Дмитрия Сидора, очевидно нарушает нормы Конституции Украины. И именно благодаря действиям СБУ у нас пока нет ЗНР на западе Украины.

Тем не менее, защищать Сидора и других участников конгресса бросились многие коллеги Игоря Маркова по Партии регионов. А нынешний глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич даже срочно вспомнил, что он и сам — русин.

9 декабря 2008 года еще один любитель «русского мира», Александр Чаленко опубликовал на страницах издания «Сегодня» большой материал, в котором говорилось о том, что русины не хотели ничего плохого. А Шуфрич сказал, что его дед, хоть и был русином, но всегда был за Украину.

Условно осудили — условно перестал вредить

Если вы думали, что после осуждения на 3 года условно Дмитрий Сидор прекратил свою подрывную деятельность, то вы глубоко ошибаетесь.

В сентябре 2012 года Сидор и его соратники провели в информационном агентстве УНИАН пресс-конференцию, по итогам которой обратились с письмом к Президенту ПАСЕ Жан-Клоду Миньону.

В письме предлагалось проведение общественного украинского форума малых народов Украины, целью которого было дробление Украины на феодальные княжества (которые потом мог бы спокойно прибрать к рукам Владимир Путин. — Авт.).

Очень интересным аспектом этой конференции было то, что участие в ней приняли соратники генерала СБУ Александра Скипальского, ныне покойный Сергей Еремеевич Деев, а также Председатель Гражданского конституционного конгресса Юрий Збитнев. Оба — и Деев, и Збитнев — являются фигурантами журналистских расследований о Вячеславе Пивоварнике, заказчике убийства журналиста Аркадия Бабченко, которое опубликовали «Радио Свобода» и TheBell.

Не будем пересказывать отличные расследования коллег. Желающие сами могут насладиться фактами и взаимосвязями между великими комбинаторами прошлого. Я же позволю себе добавить то, чего не смогли найти другие журналисты.

В начале 2010 года генерал Александр Скипальский дал ряд интервью украинским изданиям, в которых озвучил свои политические амбиции и анонсировал развитие его собственного общественно-политического движения «Гвардия победы». С целью привлечения единомышленников был создан сайт skipalski.com.ua, который на данный момент доступен только в архиве интернета.

Посетителям сайта, которые хотели бы присоединиться к общественному движению Скипальского, предлагалось писать на почтовый ящик [email protected] Этим электронным адресом пользовался Сергей Деев. Причем использовал он его как для продвижения услуг своей компании ТОВ «СПАРТА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД» (ЕДРПОУ 33661527), так и для деятельности своей организации «Белая криница», зарегистрированной в Москве. «Белая криница» была, среди прочего, участницей различных пророссийских фондов и даже могла предоставить любому желающему этническую «карту русского».

Завершает картину тот факт, что номер телефона «0972208899», указанный на сайте Скипальского как контактный для вступления в «Гвардию Победы», использовался Юрием Збитневым для организации мероприятий «Гражданского конституционного конгресса». В том числе, направленных на борьбу за автономизацию Закарпатского региона.

Логическая цепочка от генерала СБУ к Игорю Маркову выстраивается просто поневоле, однако еще более интересным является источник финансирования этого праздника демократии в Украине, который раскрывает взломанная переписка Саргиса Мирзаханяна.

Кто такой Саргис Мирзаханян?

Первое упоминание о Саргисе Мирзаханяне в контексте российской агрессии появилось на страницах сайта международного разведывательного сообщества «ИнфорНапалм» в третьей части повествования о взломанных почтовых ящиках Владислава Суркова. Речь шла о первом заместителе Суркова — Инале Ардзинбе, главном советнике управления Администрации Президента России по делам СНГ.

По информации «ИнформНапалма», Мирзаханян Саргис Геворкович (родился 30.09.1989, почтовый адрес — [email protected]), помощник члена комитета Госдумы по обороне Зотова Игоря Львовича (партия «Справедливая Россия»), курировал и финансировал политические акции в восточноевропейских странах, выполняя указания куратора украинского направления Инала Ардзинбы.

В переписке с подчиненными и контактами Суркова, Мирзаханян обсуждал запуск и финансирование медийных и общественных проектов в Украине, которые формировали в информационном пространстве выгодный для Кремля наратив.

Так, например, 28 февраля 2014 года Мирзаханян пересылает Иналу Ардзинбе информацию об «Интернациональной партии Украины» и её лидере Араме Давыдовиче Петросяне.

Арам Петросян является хорошо известным в Украине лидером «Антимайдана». Журналистка «Детектора медиа» Гала Скляревская уже делала большое расследование, в котором писала о деятельности Петросяна. В том числе и о том, что Петросян возглавляет Партию пенсионеров Украины.

Показательным является факт того, что непосредственный руководитель Мирзаханяна — депутат ГосДумы Игорь Зотов — с 2012 по 2015 годы возглавлял Российскую партию пенсионеров. Другими словами, люди, с которыми мы имеем дело, являются настолько лишенными фантазии, что просто копируют в Украине российские организации за российские деньги.

Уже 2 марта 2014 года, на следующий день после фактического объявления Кремлем войны Украине, Мирзаханян отчитывается перед депутатом Игорем Зотовым об успешной организации «митинга в поддержку Украины» и предлагает для следующего раза нанять провокаторов, которые могли бы усилить картинку.

А в мае 2014 года уже Петросян пишет Мирзаханяну об успешной организации митингов в Одессе и Николаеве при участии организатора и лидера Антимайдана» Александра Зинченко.

Петросян не забывает продвигать и себя-любимого, хвастаясь наградами от департамента «К» СБУ (Департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который в СБУ обещают ликвидировать уже более 10 лет).

А затем предлагает Мирзаханяну финансировать на территории Украины телеканал и политический проект. По всей видимости, сотрудничество с кремлевскими кураторами сложилось, ибо комбинаторы очень быстро переходят к деталям, называя вещи своими именами: им требуются «блогеры и интернет-провокаторы», а также выход в телеэфир, который готовы предоставить на 33-м канале.

Активное участие в проектах Мирзаханяна по Украине принимает политолог Александр Ведруссов. Так, например, он пересылает чрезвычайно мерзкий пасквиль на покойного журналиста Павла Шеремета от имени лидера «Антимайдана» и «Народного фронта» Александра Зинченко в адрес руководства Общественного телевидения России, где Шеремет работал.

Тесное сотрудничество Мирзаханяна и Петросяна прослеживается в переписке вплоть до конца 2015 года. Петросян обращается за финансированием, а затем отчитывается о медиарезультатах. Например, о количестве публикаций по поводу организованных мероприятий и митингов.

В апреле 2015 года Саргис Мирзаханян по указанию Инала Ардзинбы начинает заниматься вопросами автономии этнических русинов в Закарпатской области и вовлекает в эту деятельность Петросяна и его соратников в Украине.

«Свободу русинам!»

В одном из писем Саргис Мирзаханян отправляет Петросяну файл с текстом статьи о призывах признать русинов национальным меньшинством и защищать их права.

Всего лишь через две недели этот текст появляется на страницах украинских онлайн-медиа — например, на «РБК-Украина». Нужно ли еще объяснять, как работает российская пропаганда? Чтобы было понятнее, в офисе Мирзаханяна подчеркивают, что русины — это хорошие украинцы, потому что они — «не бандеровцы».

20 мая 2016 года Инал Ардзинба, который пользовался почтовым ящиком [email protected], пересылает Мирзаханяну указания, как украинские народные депутаты должны комментировать заявление Петра Порошенко о вопросах автономии для крымских татар.

Уроки рефлексивного управления в войне с Кремлем

Очевидно, что влияние на медиаполе по вопросам, связанным с русинами Украины, отношениями с Венгрией и этническими венграми Закарпатья, до сих пор продолжает оставаться под контролем тех же людей.

Так, одной из многочисленных общественных организаций, которые контролирует Арам Петросян с 2014 года, является «Центр контролю за виконанням передвиборчих обіцянок "Правда"» (ЕДРПОУ 39521247). Директором этой общественной организации является Татьяна Ивановна Поп, владелец и редактор онлайн-медиа «Эхо Киева», а также одноименного ютуб-канала, в эфире которого выступают преимущественно экс-регионалы.

Некоторое время назад пророссийские телеграм-каналы раскручивали байку о том, что Татьяна Поп, якобы, встречалась с Коломойский, чтобы предложить ему посредничество с Михаилом Бабичем, с целью возрождения Партии регионов под её и Елены Бондаренко лидерством.

Очевидная информационная спецоперация (проще говоря — бред) совпала по времени с ожесточенной борьбой за украинский кейс между «башнями Кремля» — Сурковым, Козаком-Бабичем и Медведчуком, каждый из которых стремился получить личное благословение Путина на «генерал-губернаторство над Украиной».

Буквально позавчера, 9 декабря, Татьяна Поп заявила, что «конченые рагули снова положили сайт “Эхо Киева”», и обвинила в этом сайт «Детектор медиа», опровергнув информацию о том, что она работает с Медведчуком по теме раздувания украинско-венгерского конфликта. Ранее Татьяна Поп обвинила «Детектор медиа» в политическом преследовании по указанию Сороса.

По всей видимости, желание раздуть скандал появилось по причине негативной реакции украинских пользователей Фейсбука на пост Татьяны Ивановны Поп об отношении к ситуации в Закарпатье. В своем посте она утверждает, что сама, отчасти, венгерского происхождения. Татьяна Поп подчеркивает, что венгры оказались на территории Украины случайно, благодаря Сталину, а также рекомендует «не совсем грамотному правительству не трогать венгров», ибо «венгерские танки Виктора Обрана местные жители будут встречать с цветами».

В 2019 году на сайте Regnum.ru, где часто выходят материалы, связанные с информационными спецоперациями ФСБ, появилось её интервью, в котором она призывала «положить конец этноциду русинов в Украине».

Интересным фактом является то, что человек по имени Иван Поп является признанным экспертом по вопросам русинского этноса. Мы не можем подтвердить, являются ли Иван Поп и Татьяна Ивановна Поп родственниками, однако любопытно было узнать, что Иван Поп еще в 2007 году стал лауреатом «Русской премии» за написание «Энциклопедии Подкарпатской Руси», по причине которой он якобы «стал для украинского режима опасным "террористом" и уехал в политическое изгнание».

Татьяну Поп активно упоминал в своих публикациях и Петр Гецко, называвший себя премьер-министром «Республики Подкарпатская Русь» и призывавший Путина ввести российские войска в Закарпатье для создания русинско-венгерской автономии.

Мукачевский городской районный суд Закарпатской области заочно признал его виновным в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст. 109 УК, ч.2 ст. 110 УК, ч.1 ст. 111 УК и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В своей публикации на блоге он публично жаловался своим соратникам: «Вам всем следует призадуматься о передаче полномочий тем людям, которые могут и хотят работать. Которые не боятся собственной тени и умеют все нормально организовать всё. Не вы, не я, не какие то старые мухоморы должны этим заниматься, а молодые амбициозные люди 30-35 лет такие как Татьяна Поп, Елена Миговка, Виталий Блыцко, Лера Мандзюк и им подобные молодые люди».

Похоже, что его призыв был услышан. Однако очень интересно, что же, по прошествии этих 12 лет с момента своего комментария для Александра Чаленко, скажет глава комитета по вопросам свободы слова украинского парламента, этнический русин и народный депутат Нестор Шуфрич? Ведь участница мегапопулярного украинского телешоу «Холостяк» Татьяна Поп называла именно его в числе своих любимых политиков!

А ещё более интересно, как позиция наследников экс-куратора Украины в Кремле Инала Ардзинбы повлияет на его отношение к данным вопросам?