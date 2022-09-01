Время взросления. Немедленно прекратите «ИПСОкаты» в соцсетях!

Существует достаточно конспирологическая гипотеза, что видео бесчеловечных издевательств и кастрации украинского военного было снято и распространено для того, чтобы получить ожидаемую реакцию украинцев и остального мира — боль и возмущение.



Украинская государственная и общественная инфраструктура, которая обязана понимать и сопротивляться когнитивным атакам на наше сознание на так называемом «шестом поле боя» — до сих пор собрана из «говна и палок». Однако трагическое время, которое мы переживаем, заставит нас повзрослеть быстрее и трезво оценивать процессы, с которыми нам приходится сталкиваться.

Магическое слово «ИПСО»

Магическое мышление человека, которое было залогом выживания нашего вида на протяжении тысяч лет, требует простого и прямолинейного объяснения происходящих на наших глазах процессов. Гремит гром — значит боги сердятся. Бьют — бей в ответ. Дают – бери. Есть опасность для жизни — беги.

Причем для нашего мозга абсолютно все равно, все ли упомянутое происходит наяву, или мы только читаем об этом и смотрим зодчие в социальных сетях. Ученые медленно разворачивают исследования о том, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) с одинаковой вероятностью может быть как у человека, видевшего ужасы войны своими глазами, так и у человека, просто 24/7 скролившего ленту телеграмм-каналов с соответствующими описаниями, фото и видео.

Тем не менее, было бы наивно сражаться с тысячами лет эволюции. Требовать от миллионов украинцев научиться медиаграмотности и критического мышления за год — это все равно, что настаивать, чтобы у них за тот же период отрос назад хвост.

Магическое мышление потребует от них простых ответов на простые вопросы. И экспертное медиасообщество охотно создает и дает аудитории такие простые ответы. И их тоже нельзя за это винить! Надо же как-нибудь кормить семьи…

Чтобы кормить свои семьи и платить платежи за ипотеку, российские пропагандисты круглосуточно занимаются промыванием мозгов, и начали это делать задолго до 2014 года. А остальной мир где-то в то время придумал сферу «противодействия дезинформации». И вот пришел 2022-й и потребовал новых подходов. Поэтому теперь медиаэксперты решили постоянно и массово использовать термин ИПСО — информационно-психологические специальные операции.

Могу осторожно ванговать: следующие пару лет западные фонды будут массово выделять деньги на изучение ИПСО, так же упорно, как семь лет назад начали выделять на «противодействие дезинформации».

Возьмите грант «на изучение ИПСО», но используйте его на «рефлексивный контроль»

Когда уже история с «центрами противодействия дезинформации» исчерпала себя, кто-то первый сказал слово «ИПСО», и понеслось… Это слово по 100 раз повторяют на телеканалах, пишут в постах и комментариях.

Через 2,5 тысячи лет спустя Китай сформулировал основы своей военной стратегии в произведении Сунь-Цзы «Искусство войны», в США появился термин «психологические операции» (сокращенно, PSYOPS — psychological operations). Это название само по себе указывало на то, что влияние осуществляется непосредственно на психику объекта воздействия (врага, противника или другой аудитории).

Почти одновременно с протоколами ведения PSYOPS в США, такие же документы появились и в военных ведомствах Великобритании и других государств-членов НАТО. А потом и НАТО сформировало соответствующие стандарты.

Очевидно, что с течением времени основным средством ведения психологических операций стали средства донесения информации. То есть медиа всех видов. А потому появились различные интерпретации этой деятельности, например название — специальные информационные операции (СИО), принятая к употреблению во многих документах украинских спецслужб. Военные же, особенно ГУР МО и ССО, используют термин «информационно-психологические специальные операции».

Для понимания этого разнообразия названий полезно задуматься над мандатом государственных институций в военное и мирное время. Или в гибридное время, которым можно считать весь период ведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на востоке Украины.

Вопрос состоит в том, имеют ли право соответствующие подразделения применять психологическое оружие к своим гражданам? А к гражданским лицам противника и стран-партнерок? А к своим военным? В демократической стране такие вопросы могут иметь место даже в период военного положения, не говоря уже об относительно мирных обстоятельствах.

Например, опыт украинской борьбы с ковыдом показывает, что правительство прибегает к психологическому влиянию. Так, Виктор Ляшко в мае 2020 года признал, что запрет на посещение парков имел цель психологического воздействия на собственных граждан, чтобы сформировать в них мотивы соблюдать карантинные ограничения.

Примеры использования рефлексивного управления

В открытых источниках публикуют легенду о том, что Владимир Лефевр описал принцип рефлексивного контроля словами из детской сказки: «Делай со мной, что угодно – только не бросай меня в терновый куст». Если читатель помнит, то с таким призывом хитрый кролик обратился к лису, чтобы спастись. Соответственно, лис подумал: если кролик просит не бросать его в куст, то, вероятно, это для него худшим страданием. А потому именно это лис и сделал.

Именно новейшие медийные технологии доставки контента помогают доносить до нас информацию, потребляя которую мы делаем какие-то бессознательные действия и шаги, результат которых и является целью манипулятора и рефлексивного управленца.

Одним из последних примеров действия такого комплекса мероприятий поделился автор книги «Бронированный разум» Вальде Хан (Константин Ульянов).

Существует достаточно конспирологическая, но от того не менее реальная гипотеза о том, что видео бесчеловечных издевательств и кастрации украинского военного было снято и распространено для того, чтобы получить ожидаемую реакцию украинцев и остального мира — боль и возмущение.

Подтверждением этой гипотезы являются отдельные нюансы так называемого посева этого видео через телеграмм-каналы, подконтрольные российским спецслужбам (вероятно, ГРУ МО). А также, например, «двухсерийный» выход этого видео (сначала один ролик, а на следующий день второй, причем в разных источниках) и дальнейшее массовое распространение в маргинальных источниках.

Эксперты не исключают рефлексивного управления и в ударе по Одесскому морскому порту через несколько часов после подписания в Турции соглашения по транспортировке украинского зерна.

Дело в том, что отдельные политические субъекты, к которым относятся, в частности, Сергей Кириенко, Сергей Шойгу, Андрей Турчак, Рамзан Кадыров, были и остаются безусловными сторонниками продолжения войны любой ценой. Отдельные источники свидетельствуют, что начало войны было для Шойгу единственным путем избежать политических ударов от конкурентов, крайне недовольных его чрезмерным сближением с Путиным. На Шойгу уже были подготовлены папки с тысячами улик безнаказанного хищения армейских бюджетов.

Что касается Кириенко, то текущая ситуация является его трамплином к статусу преемника Путина, поскольку баланс политических сил в России полностью обнулился.

Вместе с тем весь мир желает прекращения войны и перехода к переговорам. Поклонники такого развертывания событий есть и в России. Однако именно демонстрация бесчеловечного насилия приводит к тому, что украинцы не допустят, чтобы украинское политическое руководство шло на переговоры с бесчеловечностями.

Другим потенциальным примером рефлексивного контроля могут служить постоянные атаки на первую леди Украины с момента инаугурации Владимира Зеленского на посту президента.

Такая гипотеза должна быть изучена для поиска достаточного количества доказательств. Кроме того, не вызывает сомнений наличие большого количества людей, в том числе, в лагере политических оппонентов Зеленского, откровенно критикующих его жену и без всяких на то побуждений извне.

Однако, как уже неоднократно доказано, жена и семья являются своеобразным «криптонитом» для президента Украины. Он и сам опрометчиво и неопытно это подтверждал на своих пресс-конференциях. Поэтому было бы очень логичным представить, что, используя существующую динамику в украинских соцсетях, враг делает все возможное для углубления расколов.

Как следствие, Зеленский думает, что атаки на его жену организует Порошенко, и начинает атаковать его в ответ. В ход идут ботсети, «позитивные блоггеры Подоляка» и лидеры общественного мнения по обе стороны, которые заняты ломанием копий и сжиганием друг друга в комментариях, пока враг спокойно планирует и проводит последующие рефлексивные операции. Формула «только не бросай меня в терновый куст» – действует безотказно.

Как «противодействовать» и «противодействовать»?

По моему скромному мнению, такого слова как «противодействие» просто не существует в лексиконе рефлексивного управления вообще. Я не устану повторять, что украинскому медиасообществу нужно раз и навсегда забыть такие слова как «дезинформация», «противодействие», «ИПСО»... И выучить новые, более действенные.

Например, «сетевоцентрические коммуникации» или «система нарративного регулирования».

Да, сетевоцентрический управленческий подход также пришел к нам из военной сферы. Он состоит в том, что в современном бою старые управленческие и коммуникативные принципы, когда команда или боевой приказ идет по вертикально интегрированным цепочкам, больше невозможны.

Пока «наверху» разберутся в ситуации, сформируют решение и спустят к тебе боевое распоряжение – ты уже несколько раз будешь мертв. Каждый командир подразделения действует полностью автономно и взаимодействует с приданными силами и средствами по своему усмотрению и в свое время, глубоко понимая текущую оперативную обстановку, общие и конкретные задачи операции и имея хорошую горизонтальную коммуникацию.

Сетевоцентрический подход (даже по своему названию) может обеспечить эффективную деятельность огромного количества тщетно созданных «центров»... Все, как мы любим!

Центр противодействия дезинформации нужно слить с Главным ситуационным центром при Аппарате СНБО. Центр же стратегических коммуникаций и информационной безопасности должен стать рабочей группой при премьер-министре Украины, чтобы обеспечивать формулировку и поддержку карты нарративов украинского правительства. Зима близко… Думаете ли вы, что Зеленский на себя возьмет низкую температуру в домах? Кабмин должен быть коммуникационно вооружен. В то время как Минкультуры не нуждается в этой «третьей ноге без адекватного статуса».

Однако для этого на стратегическом уровне должны быть разработаны и детализированы задачи коммуникаций и нарративного регулирования. Иными словами, каждый государственный коммуникатор, как в гражданском секторе, так и военном, должен четко знать, какое будущее мы строим. Ибо, например, физически невозможно при активно действующем Даниле Гетманце говорить о новейше-либеральной стране, в которую мы привлечем инвесторов, любящих экономическую свободу.

Инструментарий рефлексивного управления удивительно эффективен в политических коммуникациях именно потому, что тоталитарная Россия использует его против демократической Украины. В этой ситуации у нас есть только один выход – из объекта рефлексивного управления стать субъектом рефлексивного управления.

Однако проблема этого решения состоит в том, что украинцы строят свободное общество, в котором условный «главный эпидемиологический врач Ляшко» не имеет права и не может строить свои управленческие решения на основании желания «оказать на граждан психологическое влияние». Ибо ничего общего с демократией это не имеет.

Таким образом, определенный защитный контроль над общественным сознанием и украинским информационным пространством можно достичь исключительно с помощью мозаики наших собственных нарративов, которые поддерживаются и продвигаются в украинское общество институционализированной сетью коммуникаторов, каждый из которых действует проактивно в пределах своих возможностей, но без дополнительных указаний.

А это уже вопрос бихевиорального управления, опыт которого, например, был в британском правительстве, вплоть до того момента, как специальное подразделение, которое этим занималось, не решили выделить в негосударственную организацию от грехов «Кембридж-аналитики» подальше.

Проблема только в том, что psyops, ИПСО, операции по дезинформации (или, по-научному, «децепции») — это все только инструменты и средства управленческой деятельности, концептуальные основы которой зародились в Советском Союзе и стали модными и широко применяемыми благодаря попаданию на руководители. должности в России таких людей, как глава администрации президента РФ Антон Вайно, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также бывший советник президента Владислав Сурков.

Общее название этой деятельности — рефлексивный контроль или рефлексивное управление, о котором украинский ученый Георгий Почепцов начал писать еще осенью 2014 года.

Примеры использования техник рефлексивного контроля я описываю уже длительное время на конкретных примерах, а за несколько дней до широкомасштабной агрессии объяснял, как он работает, на вебинаре, организованном ОО Информационный пресс-центр при поддержке Медийной программы в Украине.

Пророки и жрецы рефлексивного управления

Антона Вайно и Сергея Кириенко относят к неформальной плеяде управленцев, которых называют «щедровитяне», или методологи. Советский философ Георгий Щедровичский вместе с единомышленниками основали в 60-х годах прошлого столетия Московский методологический кружок (ММК). Он стал своеобразной школой мышления и платформой для организации организационно-действенных игр. Его поклонники более 30 лет собирались для того, чтобы с помощью интерактивной игры искать пути решения самых разных задач. Некоторые даже подсаживались на эти игры как на наркотик, поскольку они иногда имели и сектантский антураж. В процессе игры люди могли бодрствовать и не есть в течение длительного времени, из-за энергетики самого процесса.

В известной степени такие игры сравнимы с натовским стандартом учений «red teaming», но это предмет другого изучения.

Одним из участников ММК был психолог и математик Владимир Лефевр, позже бежавший из Советского Союза в США. Именно он считается создателем теории рефлексивных игр и рефлексивного управления. Однако некоторые источники говорят о том, что между Лефевром и Щедровицким произошел серьезный раскол, после которого Лефевр пошел заниматься своими темами, а игры продолжились.

Впрочем, у меня есть все основания говорить о том, что всемирно известные разработки Лефевра, которые обеспечили ему мировое имя, могут являться результатом совместной работы с Георгием Щедровицким. Суть в том, что в таком пласте знаний, практик, подходов, дискуссий и конфликтов очень сложно нарисовать какие-то четкие границы. Ведь в то время это было чистое научное творчество. К сожалению, спустя десятилетие она была обезображена и поставлена на службу шизофашистам (как называет их Тимоти Снайдер).