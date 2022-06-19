Воры российской земли

Российские чиновники привыкли обманывать собственный народ. За многие годы это вошло в привычку и многие перестали опасаться, что их в чем-то обвинят. Вертикаль власти Путина привела к тому, что его подчиненные безнаказанно разводят коррупцию, обворовывают госбюджет, не боясь реакции народа. Единственным, кто может их остановить является сам Путин либо конкурирующие кланы, однако, если все в доле, то и опасаться нечего.

В Ленинградской области РФ российские чиновники получили возможность реализовывать свои коррупционные схемы с недвижимостью. Некоторые постройки сохранились там еще с дореволюционных времен и представляют из себя произведения искусства, а квадратный метр земли в пригороде, отличающийся дороговизной и без того, вскоре взлетит до небес, учитывая, что российским элитам запрещено приобретать недвижимость на Западе.

Поселок Солнечное ничем не примечательное место. В нем расположены обыкновенные деревянные домики, которые, за символическую цену, могут арендовать пожилые люди. Единственным условием является то, что срок аренды не должен превышать 1 год. Тем не менее, в 2017 году, двумя рядом стоящими домиками, заинтересовалась Татьяна Мейксина, жена, на то время, председателя комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максима Мейксина. Ей удалось договориться о сроке аренды дачных домиков на 15 лет. Примечательно то, что вместе с не представляющей особой ценности недвижимостью, в срок аренды входит и участок земли, на котором они расположены – 3285 кв.м. В 2020 году, город выставил недвижимость на аукцион и, “как ни странно”, владельцем дачных домиков стала Татьяна Мейксина. Их первоначальная стоимость составляла около 100 тыс. долларов и так как других желающих приобретать непонятные строения с обременительной арендой на 15 лет не оказалось, то торги остановились на той же сумме. После, Мейксина приватизировала землю по сверх заниженной цене, приблизительно за 160 долларов. Как говорилось в начале, земля в пригороде Петербурга стоит дорого. Изначально, приватизировать 3285 кв. м. в поселке Солнечное обошлось бы Мейксиной в более чем 320 тыс. долларов (кадастровая стоимость участка). В тоже время, если обратить внимание на закон о приватизации земельных участков, становится понятно, для чего Мейксина сперва купила два домика, а потом уже землю: “при продаже земельных участков гражданам, являющимся собственниками расположенных на них индивидуальных жилых и садовых домов, в случаях, предусмотренных в статье 39_20 Земельного кодекса, корректирующий коэффициент будет равен 0,05”. Корректирующий коэффициент, это число применяемое в формуле расчета стоимости приватизации участков. Он не должен превышать единицу и умножается на стоимость земли. Таким образом, участок за 320 тыс долларов, Мейксина приватизировала за 160. Вскоре после этого, появилось объявление о продаже того самого участка с двумя домиками за 41 млн рублей, что по курсу до 24 февраля равнялось, приблизительно, 520 тыс. долларов.

Объявление о продаже участка и домиков от Татьяны Мейксиной

Несмотря на то, что все операции с купли/продажей/арендой были занесены в Росреестр под настоящей фамилией Татьяны, ее супруг, на сегодняшний день уже заместитель губернатора Санкт-Петербурга не дал комментариев по этому вопросу, кроме того, что “информация не соответствует действительности”.

Татьяна и Максим Мейксины

Такие схемы реализовываются при помощи дачного предприятия «Пригородное» в Петербурге. Оно датируется из городского бюджета, чтобы пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, могли за небольшие деньги арендовать домик для отдыха. По согласованию с городским комитетом имущественных отношений (КИО), домики на участках можно было арендовать на более длительный срок или же продавать на аукционе. Сперва те, кто хотел спекулировать землей, договаривались с «Пригородным» либо непосредственно с КИО, арендовали на длительный срок землю. Затем она выставлялась на аукцион с обременением аренды и без должного уведомления предсказуемо уходила в руки заинтересованного арендатора. Земельный участок покупался в 2-3 раза ниже кадастровой стоимости, а продавался с небольшой наценкой. С 2016 года схема усовершенствовалась и теперь работала по примеру Мейксиных: аренда недвижимости на участке, покупка недвижимости на участке, приватизация земли по льготному тарифу. При этом, «Пригородному» вместе с КИО отходит часть денег от продажи домиков, как некоторые их называют, “курятников”, так как их физическая ценность не может равняться 100 тыс. долларов. Следовательно, город и «Пригородное» намеренно завышают цену для аукциона, чтобы не терять на продаже земли.

Одним из самых известных случаев такой схемы стал пример с бывшим председателем петербургского законодательного собрания, а ныне заместителем главы фракции «Единой России» в Государственной думе Вячеславом Макаровым. В 2018 году он начал работать по той же схеме аренды. Однако, на моменте аренды трех домиков на смежных участках, на это обратили внимание журналисты, после чего, Макаров отказался от аренды, но не от домиков. Эти три строение тут же арендовали три бизнесмена Андрей Ищенко, Андрей Бойцерук и Дмитрий Ганов. В ходе расследования удалось выяснить, что все трое связаны с Макаровым политическими и бизнес-интересами. В результате, по известной схеме, была приватизирована земля за 150 тыс. долларов, с кадастровой стоимостью на сегодняшний день 360 тыс. долларов. Еще до выкупа домиков, вокруг участка был обнесен капитальный забор и начата стройка. Сразу после покупки “курятников”, они были снесены, а на их месте начали постройку большого коттеджа с подсобными помещениями. Очевидно, что три отдельных участка были изначально определены одному хозяину, несмотря на то, что их выкупали три разных человека.

Начало строительства Макарова, еще до выкупа домиков

Конечный результат. Земля на этот момент уже приватизирована.

Интересен и другой факт. Достоверно неизвестно каким образом «Пригородное» выдает разрешение на долгосрочную аренду недвижимости. Ведь на сайте компании четко указан срок возможного съема не более года, без каких либо исключений.

Сайт компании «Пригородное», на котором указан срок аренды максимум 1 год

При этом на данный момент в долгосрочной аренде (больше 1 года) находится 143 объекта. Обратив внимание на некоторых арендаторов/приватизаторов “курятников”, можно сделать вывод, что основным условием для предоставления КИО и «Пригородным» долгосрочной аренды должен быть статус человека. Кроме вышеперечисленных персон, такой услуги “удостоены”: бывшие председатели петербургского избиркома Александр Гнетов и Алексей Пучнин; депутат законодательного собрания РФ Юрий Авдеев; председатель городского комитета по культуре и спорту Антон Шантырь; директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая; председатель Зеленогорского городского суда Маргарита Никитина; директор Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович; глава администрации Фрунзенского района Петербурга Константин Серов.

Таким образом, используя фиктивные схемы по приватизации земли, чиновники, политики и приближенные к ним бизнесмены разворовывают землю россиян. Пока они говорят, что санкции это “время возможностей”, “радуют” народ мировой изоляцией и будущей безработицей, власть имущие беспрепятственно реализовывают коррупционные, противозаконные схемы для собственного обогащения.