Войсковые части Службы внешней разведки России. Часть 3

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Войсковая часть СВР № 33949

Зарегистрирована в 1993 году по адресу г. Москва, пер. Колпачный, д. 11, корп. 1. Командиром является Колесников Евгений Иванович. 1 декабря 2010 года стало известно о том, что после масштабного провала российской разведки в США глава СВР Михаил Фрадков назначил человека по имени Колесников Евгений Иванович на должность нового руководителя кадров СВР.

До Колесникова часть возглавляли Яровицын Олег Николаевич и Конаныхин Вячеслав Владимирович, который стал известен тем, что получил во владение бывшую ведомственную дачу КГБ в селе Покровское Одинцовского района через компанию ВПК-Инвест.

Данная войсковая часть официально находится в ведании Министерства обороны РФ. Однако, не смотря на это, уже в 2010-м году ВЧ 33949 стала фигурантом масштабного шпионского скандала. Вообще, часть знаменита своими предателями и перебежчиками. Так, начальник 4-ого «американского» отдела Управления «С» (нелегальная разведка) полковник Александр Потеев, бежавший в США в 2010-м году, сдал ФБР глубоко законспирированную агентурную сеть СВР в США. Полковник Александр Запорожский из Управления «К» (внешняя контрразведка) «заложил» американцам резидентуру СВР в Южной Америке и помог разоблачить «суперкрота» в ФБР Роберта Ханссена, более 20 лет вплоть до своего ареста в 2001-м году поставлявшего важные сведения в Москву. А полковник Сергей Третьяков, завербованный примерно в 1997-м году, сообщил американской контрразведке фамилии офицеров СВР, работающих под дипломатическим прикрытием в ООН.

Официально войсковая часть 33949 находится в старинном здании. Забавно, что в непосредственной близости от здания находится памятник архитектуры “Палаты Мазепы”.

Однако, это далеко не единственный объект войсковой части, находящейся под контролем СВР РФ. Судя по открытым источникам, этой же части принадлежать объекты в Лопатино.

Объект СВР в Лопатино

27 августа 2015 года оккупационная администрация Ялтинского городского совета приняла решение о передаче из “муниципальной собственности” земельного участка площадью 9500 квадратных метров (кадастровый номер № 90:25:060201:487) под контроль войсковой части № 33949. Участок находится вблизи морского побережья в пяти километрах от Массандровского дворца, по адресу Ялта, пгт. Отрадное, ул. Днепровская, 6.

На сайте кадастровой карты России данный участок легко идентифицировать. По этому адресу также сдают в аренду двухэтажный жилой дом.

Координаты усадьбы — 44°30'21.5"N 34°13'29.4"E

Кроме объектов недвижимости, в сети достаточно легко установить нескольких бывших сотрудников войсковой части 33949, как, например, Козлова Андрея Юрьевича, который судится с войсковой частью за свою пенсию.

Войсковая часть № 33949 является учредителем еще одной войсковой части, которая формально, якобы, контролируется Министерством обороны России. Это войсковая часть № 12626, которой командует тот самый Колесников Евгений Иванович. А зарегистрирована она по тому же адресу, что и часть №21247 — Академика Анохина, 6, корп. 5

“Научно-производственный центр “ДЕЛЬТА”

В июле 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ о формировании Федерального казенного предприятия “Научно-производственного центра “ДЕЛЬТА” и его отнесение к ведению СВР России.

Кроме почтового адреса — 125195, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 47а, у предприятия есть ещё и фактический — г. Москва, Ленинский просп., д. 119, корп. 1. Это тоже многоквартирный дом.

Предприятие занимается разработкой и производством защищённых аппаратно-программных комплексов обработки информации, предоставление услуг в области информационной безопасности; создание перспективной техники, удовлетворяющей самым жестким требованиям обеспечения безопасности; уникальные разработки «под ключ», комплексный подход (разработка, создание, поддержка).

Руководит предприятием Дорофеев Юрий Александрович. Интересно, что среди учредителей предприятия фигурирует еще одна войсковая часть под № 55240, которая подконтрольна Министерству внутренних дел РФ.

Принадлежность всех этих структур к Службе внешней разведки России является фактом, который доказывается многими официальными документами российских госорганов. Зачастую, лоббирование интересов этих безликих учреждений осуществляется с целью получения привилегий, земли и недвижимости, которая, в большей степени используется высшим руководством службы, и уж никак не рядовыми офицерами.