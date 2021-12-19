Войсковые части Службы внешней разведки России. Часть 2

Войсковая часть СВР № 21247

Как и предыдущая ВЧ 28178, Федеральное казенное учреждение (ФКУ) Войсковая часть №21247 формально зарегистрировано в квартире жилого дома в Москве, по адресу ул. Академика Анохина, дом 6, корпус 5.

Центр журналистских расследований “Досье” Михаила Ходорковского писал в своем расследовании про “Россотрудничество”, что в этом доме, живут сотрудники СВР, так как он был построен за деньги Службы внешней разведки России. По сведениям “Досье”, как минимум 17 человек служили в в/ч 33949 (другая войсковая часть СВР) и проживали именно здесь.

ул. Академика Анохина, дом 6, корпус 5

Командиром этой войсковой части является Малышев Сергей Валерьевич. Однако, с высокой долей вероятности, под вывеской войсковой части скрывается Академия внешней разведки РФ (АВР), ректором которой с 2007 года является Губернов Владимир Петрович — заместитель резидента ПГУ КГБ в Вене в 1988 году. В последние годы Губернов активно встречается со студентами российских гражданских вузов, рассказывая о том, как интересно служить в разведке.

В открытых источниках указывается, что другой объект войсковой части 21247 находится в деревне Юрлово, Солнечногорского района, Московской области.

Объект Академии СВР в подмосковном Юрлово (55.913624, 37.250288)

В том числе здесь российская журналистка Наиля Аскер-Заде снимала свое интервью с Сергеем Нарышкиным.

Однако, на онлайн-картах Google Maps достаточно просто найти и основной комплекс зданий Академии СВР, который находится в 40-ка километрах от юрловского.

Приблизительные координаты — 55.912984 37.647782

По количеству паркомест на стоянке можно очень приблизительно оценить, какое количество людей работает и учится в этом комплексе.

Кроме того, к учебным заведениям СВР приписывают учебно-тренировочный центр оперативно-боевой группы “Каскад”.

Войсковая часть СВР № 61643

Следующая войсковая часть СВР зарегистрирована в 1998 году и формально находится по адресу Москва, ул. Ярославская, 10.

Возглавляет войсковую часть командир Александр Иванович Пойда. Согласно данным из открытых источников, Александр Пойда сменил на этой должности Александра Владимировича Стушнова. В одном из телефонных справочников дипломатического корпуса в Стокгольме (Швеция) человек по имени Александр Стушнов значится как советник посольства Российской Федерации в Стокгольме. Справочник датируется 2011-м годом.

Согласно отдельным шведским онлайн-сервисам, Александр Стушнов действительно жил в Стокгольме. И, видимо, работал в посольстве России.

В 2018-м году имя Александра Стушнова снова встречается в другом дипломатическом справочнике, но уже в Армении, где он служил с 2016-го года и принял участие в турнире по мини-гольфу.

После отзыва из Армении Александра Стушнова назначили руководить войсковой частью СВР России. С высокой долей вероятности можно предположить, что Стушнов работал в резидентурах СВР России в Стокгольме и Ереване под дипломатическим прикрытием.

По данным западных медиа, Александр Пойда, который сменил Стушнова на должности командира войсковой части, также работал в дипломатических представительствах в Вашингтоне и Каире с 2010-го года.

Кроме своего официального адреса на улице Ярославской, 10 в Москве, войсковая часть № 61643 контролирует еще один объект, утыканный по периметру видеокамерами и датчиками движения. Данные о нем легко найти на сервисе Wikimapia. Объект также находится в Москве по адресу проспект Измайловский, 3.

Измайловский пр., 3, Москва

Данное учреждение проводит большое количество тендеров, которые еще в 2009-м году стали предметом шуток в российской блогосфере. В течение определенного периода на этом объекте, вероятно, преподавали иностранные языки. Однако, на сегодняшний день точное предназначение офисного комплекса — не установлено. И, тем не менее, данный объект есть и на сервисе геолокации Foursquare.