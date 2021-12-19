Войсковые части Службы внешней разведки России. Часть 1

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Журналист «Центра Досье» Сергей Канев в ноябре 2019 года опубликовал расследование о хозяйственной деятельности юридических лиц, которые формально подчиняются главе Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину и осуществляют масштабные закупки за бюджетные средства.

В данной публикации я решил систематизировать, имеющуюся в открытых источниках, информацию о нескольких войсковых частях СВР. Эти юридические лица, по сути, ни от кого не прячутся и ведут официальную деятельность. Однако, вместе с тем, есть интересные находки.

Войсковая часть 61643. Москва, Измайловский проспект, владение 3. 55°47'13"N 37°45'13"E

Список войсковых частей, которые, судя по некоторым открытым источникам, имеют отношение к СВР России выглядит следующим образом:

Войсковая часть 28178, Москва, Ясенево, ул. Тарусская, 22, корп. 3.

Войсковая часть 21247, “Академия Службы внешней разведки”, Москва, ул. Академика Анохина, 6, корп. 5. Войсковая часть 61643, Москва, ул. Ярославская 10. Также владеет объектом по адресу Москва, Измайловский проспект, владение 3. Войсковая часть 33949, Москва, Колпачный переулок, 11, стр. 1. Федеральное казенное предприятие “Научно-производственный центр “ДЕЛЬТА”. Москва, Ленинский проспект, 119, строение 1.

Войсковая часть СВР № 28178

В первую очередь следует отметить, что формальный юридический адрес войсковой части находится в непосредственной близости к штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в подмосковном Ясенево.

Ясенево, ул. Тарусская, 22, корп. 3

Во вторую очередь, нужно сказать, что адрес, где, якобы, находится войсковая часть 28178, принадлежит 24-этажному жилому дому в Ясенево. Иными словами, адрес может быть полностью подставным.

Согласно Единого государственного реестра юридических лиц России В/Ч 28178 было зарегистрировано в 1999-м году. Интересно, что формальным учредителем юрлица войсковой части является Министерство обороны России. Командиром части с 2013-го года является Борис Александрович Лискин.

Не смотря на формальную принадлежность к Минобороны РФ, россияне пишут в резюме, что работали в этой войсковой части, именно, как в подразделении СВР РФ.

Один из источников говорит, что именно в войсковой части 28178 формально числилась Ида Михайловна Бехтер (урожденная Карева), которая в 1970-м году вышла замуж за перебежчика-офицера британской разведки MI-6 Джорджа Блэйка (Георгий Иванович Бехтер), который в возрасте 98 лет умер в Москве.

Публичную известность ВЧ 28178 приобрела в марте 2011 года, когда журналисты деловой газеты “МАРКЕР” написали о публичных закупках этого юридического лица. В статье говорилось, что войсковая часть зарегистрирована по адресу г. Москва, ул. Голубинская, д. 17/9, кв. 111. Похоже, что это один и тот же адрес…

Это подтверждает и российский блоггер Антон Носик (ныне покойный). В квартире, где зарегистрирована войсковая часть 28178, жил Савинков Семён Васильевич. О его принадлежности к разведорганам или минобороны РФ ничего не известно.

Тогда, в 2011 году российские разведчики “спалились” при покупке услуг по обслуживанию дорогостоящих иномарок. Данные подтверждало также авторитетное издание “Коммерсантъ”. Согласно сведениям журналистов издания, в феврале 2011-го ВЧ 28178 проводила тендер на уборку по адресу Колпачный переулок, д. 11. Этот адрес совпадает с адресом войсковой части 33949, которая также находится в нашем списке. “КоммерсантЪ” утверждал, что по этому адресу “в ряде баз данных указано месторасположение “директора СВР”.

Журналист Дмитрий Бутрин, писавший для “Коммерсанта”, анализируя закупки юрлица, подчеркивает, что “судя по характеру заказа, в/ч 28178 является базовой для обеспечения деятельности руководства СВР — причем не выстави вч часть заказа на ремонт автомобилей на 40 млрд руб., вряд ли об этом стало бы широко известно”.

Российское издение “Собеседник” также пишет о том, что ВЧ 28178 обслуживает интересы правящей верхушки СВР РФ. По информации издения, с 2009 года участок Бутовского леса в 225 га попал в бессрочное пользование воинской части 28178, которая обслуживает СВР. Именно ей, в/ч 28178, принадлежит расположившийся под боком у главного офиса разведки коттеджный поселок «Околица».

В то время, между общественниками и Службой внешней разведки РФ возник серьезный конфликт, в связи с незаконной вырубкой леса, с целью коррупционной продажи земельных участков.

Тот факт, что войсковая часть, подконтрольная СВР, скомуниздила лесопарковую зону, которая находится, практически, за забором российской разведки, доказывают многие документы, находящиеся в открытом доступе. Ответственным за процесс был Борис Лискин, возглавлявший войсковую часть.

Борьба шла за земельный участок с кадастровым номером 77:06:0011006:29 площадью 27919 кв.м, по адресу: г. Москва, ул.Феодосийская, владение 1а. Этот участок был предоставлен федеральному казенному учреждению “Войсковая часть 28178” на праве постоянного (бессрочного) пользования. На этом участке планировалось строить жилые дома для военнослужащих СВР.

Данная войсковая часть и по сей день обеспечивает luxury уровень жизни Сергея Нарышкина и его ближайшего круга. В феврале этого года, один из телеграм-каналов сообщил, что ВЧ 28178 занимается администрированием усадьбы, где отдыхает и плавает в бассейне Нарышкин.

Управление объектами недвижимости ВЧ 28178 осуществляет через другие юридичесткие лица, где является основным бенефициарием. Например, Федеральное казенное учреждение “Санаторий-профилакторий “Поречье” СВР РФ” (ИНН 5028020077 / КПП 502801001 / ОГРН 1025003473043).

Продолжение следует