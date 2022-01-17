Военное вторжение России: то, с чего все началось

05:09 17 Январь Киев, Украина

С октября 2021 года, мировые СМИ начали говорить о том, что разведка США обнаружила в Кремле план нападения России на Украину. Кроме того, на западных границах РФ было зафиксировано большое скопление российских войск. Все указывало на то, что Владимир Путин готовит масштабное нападение на Украину. Согласно разведданным, дата начала вторжение была запланирована на конец января, начало февраля 2022 года. Несмотря на очевидное нагнетание военной обстановки, российские официальные лица отрицали возможное наступление и аргументировали скопление войск банальной фразой – “мы можем перемещать наши войска в пределах нашей территории куда захотим”.

Дмитрий Песков не устает “успокаивать” СМИ о “безобидном” перемещении российских войск

Россия не предоставила весомых аргументов в пользу подтверждения собственной версии о не наступлении, кроме словесных “обещаний”. Более того, организовав встречу с Джозефом Байденом, Владимир Путин поставил американскому президенту ультиматум, которой включал в себя условие о не расширении НАТО на восток и отказ от принятия Украины в Альянс. Поэтому, Запад вынуждено пошел на ряд встречь с российскими представителями, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на границе с Украиной в попытках разрядить обстановку. Несмотря на попытки НАТО, США и ЕС Кремль не отвел войска и дальше продолжил укреплять свою военную “машину” на рубеже.

Военные эксперты говорят о том, что Путин, скорее всего не начнет полномасштабное вторжение на Украину, так как это будет очень дорого стоить России и кремлевской элите. В тоже время, никто из них не отрицает возможного наступления. Все понимают, что цель Путина заключается в оккупации и возвращении всех бывших советских республик под контроль России. Кроме того, российский президент преследует и более глобальные цели, такие как дестабилизация Запада, деинтеграция ЕС, возвращение НАТО на границы Варшавского договора.

Карта Варшавского договора, согласно которому, под влиянием СССР оказались Албания, Чехословакия, ГДР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния.

Ухудшение отношение между Западом и Россией однозначно вызвано амбициями хозяина Кремля. Однако триггером этого было событие, которому было уделено не достаточно внимания.

В октябре 2021 года выяснилось, что российская сторона активно собирала разведданные в штаб-квартире НАТО - судя по всему, готовясь к новой волне эскалации на границах с Украиной. Следствием этого стало то, что руководство Североатлантического альянса выгнало 6 октября восемь российских дипломатов при НАТО, заявив о шпионской деятельности с их стороны. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по этому поводу сказал: “Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Поэтому мы должны быть бдительными и должны действовать, если видим, что члены российской миссии при НАТО занимаются деятельностью, которая не соответствует их дипломатической аккредитации, поэтому их аккредитация была отозвана. Это решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами российской разведки”.

Йенс Столтенберг – генсек НАТО

В ответ, Кремль выслал представителей НАТО Военной миссии связи и Информационного бюро из Москвы. Кроме того, сам Владимир Путин начал говорить о том, что действия Запада были необоснованны, а заявление о шпионах-дипломатах “взяты на пустом месте”. Прошло меньше месяца с того момента и спутники зафиксировали стягивание войск России к границам Украины, а уже в декабре, Путин выставил свой ультиматум, опустив отношения между РФ и НАТО до уровня военно-политического кризиса.

Мировое сообщество привыкло к высылкам российских шпионов, однако на этот раз ситуация могла выглядеть действительно неоднозначно. Объявление о том, что дипломаты российской миссии в НАТО были шпионами стало, как “гром среди ясного неба”. Такая реакция могла быть альтернативой новым санкциям и, возможно, не иметь под собой реального обоснования. Это стало поводом для проверки высланных российских “дипломатов”: реально ли они были агентами российской разведки?

Как сказано выше, всего было отправлено из Брюсселя в Россию восемь человек – семь мужчин и одна женщина. Среди них был и личный переводчик Сергея Шойгу и специалисты по высоким технологиям. Поэтому, следует остановиться на каждой персоне нон грата.

Первым стоит отметить Александра Смушко. В штаб-квартире НАТО его давно знали. До своей миссии при Альянсе, Смушко не единожды приезжал в Брюссель, как член делегации Главного управления по международному военному сотрудничеству Минобороны (ГУМВС), а в 2012 году вместе с американскими военными входил в авторскую группу по составлению сводного глоссария Совета Россия — НАТО по борьбе с пиратством. В тоже время, в пользу его шпионской карьеры говорит и то, что он закончил факультет иностранных языков и зарубежной военной информации Военного университета Минобороны (ВУМО), большинство выпускников которого идут на службу в ГРУ, СВР и ГУМВС. Их задачей является сбор и обработка зарубежной военной информации. Среди коллег Смушко, в разное время, были бывший министр обороны Анатолий Сердюков, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Александр Смушко (в центре) на переговорах министра обороны России с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы.

Александр Смушко на трехсторонней встрече начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, начальника генштаба ВС Турции Хулуси Акара и председателя комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.

Вместе с Александром, из Брюсселя депортировали и его супругу Нину Смушко. Она была капитаном референтом в Центре лингвистики (ЦЛ) в том же ВУМО. Представители ЦЛ входили в “медицинский десант” Министерства обороны РФ. Они прибыли в Италию в 2020 году оказывать помощь местным властям в борьбе с пандемией. Однако вскоре итальянские СМИ начали писать о том, что действия российских “специалистов” больше напоминали шпионаж, а большинство из них были вовсе не медики, а высокопоставленные специалисты по бактериологическому оружию. У Нины Смушко можно обнаружить фотографии в социальной сети «Одноклассники», где она выполняет роль переводчика при военном университете для студентов из Малайзии, Индонезии и Венесуэли, которые приезжают в Россию обучаться на танкистов, а также получают технические навыки по российской авиационной и бронетанковой технике.

Нина Смушко с учащимися ВУМО

Другой супружеской парой, которую выгнали за шпионаж стали Василий Епишкин и Яна Ратуева. Они оба учились в Московском авиационном институте на 609-й кафедре аэрокосмического факультета. Студенты факультета изучают прикладное и системное программное обеспечение, системы компьютерных коммуникаций, методы прикладной математики, искусственного интеллекта, а также они обучаются аналитической обработке информации. Что касается Василия Епишкина, то он проходил военную подготовку при институте и получил звание лейтенант запаса. В декабре 2017 года, он участвовал в научном семинаре проекта «Big Data Europe», который проходил в Брюсселе при участии ведущих специалистов из Америки, Японии, Индии и Европы. Мероприятие было посвящено сбору и хранению информации.

Василий Епишкин и Яна Ратуева

Еще одним человеком, который был выслан из российской миссии при НАТО, стал Сергей Чесноков. Его отец работал в центральном ведомстве МЧС, под руководством Шойгу. До участия в российской команде при НАТО, Чесноков работал в ООО «Научно-производственное предприятие Антарис-ТП», которое работало над созданием баз данных для ФСБ и Минобороны РФ.

Человеком, о котором удалось узнать минимум информации, стал Игорь Ковалев. О нем известно, что в 2002 году он работал в “профсоюзе автомобильного транспорта”, в 2003 – перешел на автобазу МИД РФ, а в 2005 сопровождал Игоря Подколзина в Сочи. Подколзин на тот момент был сотрудником центрального аппарата МИДа, а на сегодняшний день является почетным консулом Боснии и Герцоговины.

Единственным сотрудником, которого выслали из Брюсселя со специальностью “Международные экономические отношения” и который учился в МГИМО, стал Станислав Телегин. Как известно, выпускники института становятся будущими работниками разведки РФ. К ним начинают присматриваться с первого курса и к выпуску вербуют в ряды спецслужб.

Станислав Телегин в списке выпускников МГИМО

Судьба Телегина, по всей видимости, сложилась именно так. После выпуска, вероятно, его завербовали в СВР или разведку ГРУ и приписали к МИДу, где он участвовал в различных “дипломатических миссиях” под прикрытием. В министерстве иностранных дел, Телегин работал в валютно-финансовом департаменте, откуда его регулярно отправляли в заграничные командировки. В 1999 году, он подал налоговую декларацию, в которой указал доход за год в размере 3702 рублей 75 копеек. Абсурдная сумма, особенно если разделить ее на 12 месяцев, то получиться сумма 308 рублей 56 копеек. С такой зарплатой, ему пришлось бы жить/выживать за границей на 11-16 долларов в месяц. Учитывая такую зарплату, Телегин жил на Рублевском шоссе, в доме, построенном по заказу Управления делами президента. Очевидно, что основной доход представителя МИДа был “в конверте” и выдавался другим ведомством.

Еще один человек, “покинувший” Брюссель, стал Олег Демехин, окончивший Дипломатическую академию МИД. Профессию Демехина могут охарактеризовать его соседи по дому на Мичуринском проспекте: военнослужащие штаб квартиры СВР в Ясенево, Акедемии СВР, выпускники «Академии внешней торговли», сотрудники «Национального резервного банка» и «Внэшэкономбанка». Как известно, правительство расселяет в дома сотрудников похожих структур. Очевидно, что Демехин и его соседи являются сотрудниками внешней разведки РФ. К примеру, одного из жильцов этого дома и сотрудника «Внешэкономбанка» Евгения Бурякова, в 2015 году задержали в США и обвинили в шпионаже. Он был арестован и признан виновным, однако спустя некоторое время Бурякова депортировали в Россию, вероятно, в рамках заключенного между государствами вне гласного договора об обмене шпионами.

Женщина, работавшая при российской миссии в НАТО и также получившая ноту о депортации, стала Надежда Обухова. Она в 2002 году работала в ООО «Покупки на дом». Компания занималась рассылкой рекламных буклетов, а одними из ее учредителей были кипрский оффшор «Brubaker trading ltd» и компания «Zeitmesser Werbung GmbH». Примечательно то, что генеральным директором ООО «Покупки на дом» значился служивший в ГДР полковник министерства обороны Валерий Ковалев. Компания, вероятно, служила прикрытием для сотрудников разведки. Через некоторое время, Обухова заняла пост в Управлении делами МИД РФ, в 2004 году была откомандирована в Оттаву, в качестве атташе, которые, как известно, являются сборщиками информации для спецслужб России.

Самым явным шпионом из всех высланных из Брюсселя, стал Дмитрий Филиппенок. Его номер в телефонной базе был закреплен за сотрудником ФСБ из воинской части № 55297 – Управление военной контрразведки ФСБ по Западному военному округу. Скорее всего, этот человек был в составе российской миссии при НАТО в роли “пастуха” и докладывал о действиях остальных членов шпионской команды.

Телефонная база Санкт-Петербурга. Видно, что Филиппенок Дмитрий числится в ней как сотрудник воинской части №55297.

Все члены российской миссии при НАТО были депортированы не зря. Каждый из них, по крайней мере, ранее контактировал с секретными службами или сам являлся сотрудником спецслужб РФ. По той информации, которая уже не раз публиковалась и находится, в том числе, в открытом доступе, российские члены дипломатических миссий при посольствах, консульствах, гуманитарных миссий – являются шпионами. Это объясняет, почему Путин начал возмущаться и заступаться за дипломатов лично.

Вот что рассказал бывший сотрудник НАТО о возможных причинах высылки российских “дипломатов”:

Очевидно, что российские представители при НАТО были высланы по причине того, что они собирали данные угрожающие безопасности будущим действиям Альянса. В том числе, о будущем размещении войск на восточных границах Европейского союза. Учитывая то, что в российской доктрине о безопасности НАТО и ЕС числятся как главные враги, в Альянсе не могли отреагировать иначе. Несмотря на заявления Кремля о намеренье сотрудничать с Западом, главной целью Путина является уничтожить “партнеров”. На фоне военной угрозы, которая нависла над Украиной в последние несколько месяцев, высылка “дипломатов” выглядит логичной, однако такие действия могли ускорить раскрутку маховика российской агрессии.