Владимир Сивкович - 30 лет предательства. Предательские печати тайного воздушного флота

Подробнее - о том, как построен авиабизнес, который использовался для доставки грузов и вооружений для наемников группы "Вагнера" в странах Африки
Публичный интерес, который вызвала публикация первых трех частей саги об одном из самых талантливых выходцев из КГБ - Владимире Сивковиче - имеет одно интересное последствие. По ходу публикации шпионской саги разные люди начали обращаться для того, чтобы поделиться информацией, которая стала им известна в период работы или службы на тех предприятиях и в тех государственных органах, которые, так или иначе, пересекались с деятельностью фигурантов многосерийного расследования.
На основании этих показаний и информации из открытых источников, родилась четвертая часть расследования, которая расскажет подробнее о том, как построен авиа-бизнес, который использовался для доставки грузов и вооружений для наемников группы "Вагнера" в странах Африки.
КАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ
Возможно, если бы не спланированный авиаудар турецких БПЛА "Байрактар" в ливийской Аль-Джуфре по двум самолетам Ил-76, которые привезли для войска Халифы Хафтара неизвестный груз - мы бы так никогда и не узнали, ни об авиабизнесе Владимира Сивковича, ни о роли в нем юридической компании "Юримекс".
Из-за этого инцидента стало известно, что самолеты с бортовыми номерами UR-CMC и UR-CRP, которые эксплуатировала украинская компания ООО "Европа Эйр" (38941487), зарегистрированная в октябре 2013 года, использовались для доставки грузов силам Халифы Хафтара, которого поддерживало МО РФ.
Причиной авиаудара, очевидно, был тот факт, что турецкой стороне, поддерживающей Правительство национального согласия (Триполи), надоело наблюдать, как самолеты украинских авиакомпаний "Европа Эйр", "ЗетАвиа" и "Флай Скай Эйрлайнз" обеспечивают "воздушный мост" между аэропортами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), поддерживавших силы фельдмаршала Хафтара, и аэропортами, находившимися под контролем его воинов. Другими словами, турецкие нервы сдали, увидев нивелирование их усилий.
Деятельность указанных компаний уже несколько раз была описана в медиа, однако, и компании, и самолёты продолжают работать и перевозить грузы. За исключением, разве что, "Европа Эйр", действие Сертификата эксплуатанта которой Госавиаслужба прекратила после атаки в Аль-Джуфри.
Что же касается украинских авиакомпаний "ЗетАвиа" и "Флай Скай Эйрлайнз", которые неоднократно указывались в отчетах экспертных групп ООН, как инструменты нарушения международного вооруженного эмбарго, то они спокойно продолжают свою деятельность. А, уголовные дела в отношении них могут быть засекречены украинскими правоохранительными органами.
Драматическая история украинской грузовой авиации начинается с формирования государственного предприятия Минобороны Украины "Украинская авиационная транспортная компания" (УАТК, 24964464), о которой мы писали в первой части расследования.
УАТК была создана в июле 1997 года. В 1998 году ее возглавил экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Андрей Кукин, который в 2003 году становится директором в "Авиакомпании "Вита", принадлежавшей Сивковичу.
Впоследствии, УАТК создает вебсайт, на котором пишет, что контролирует более 150 воздушных судов, в том числе Ил-76, Ил-78, Ан-12 и Ан-26.
Еще чуть позже, вебсайт компании обновляется. На одной из страниц можно прочитать полную историю создания компании. На российском вебсайте "Russian Planes", который представляет собой онлайн-базу данных по самолетам, также есть страница, посвященная УАТК. Правда, там говорится только о 38 воздушных судах (а, не более 150), которые попадали в оперирование УАТК. Из них - 23 самолета Ил-76 и Ил-78, и 5 самолетов Ан-26.
По крайней мере три самолета Ан-26 были переданы от УАТК в "Авиакомпанию "Константа", которая была создана в Запорожье усилиями Константина Григоришина и Владимира Сивковича:
Ан-26 - UR-UDM/0909;
Ан-26Б - UR-UCP/4407;
Ан-26Б - UR-UDS / 7808.
Еще одной интересной частью истории украинской грузовой авиации является компания-фантом Закрытое акционерное общество Авиационная компания "Грузовые авиалинии Украины" (19091287). Вероятно, компания была создана в 1992 году под контролем Государственного департамента гражданской авиации (Министерство транспорта Украины), а позже, постановлением Кабинета Министров Украины № 421 от 13 июня 1995 года была передана в сферу управления Государственного департамента авиационного транспорта.
Интересно, что в указанном постановлении от 13 июня передачу требуется осуществить "задним числом" - "Передачу осуществить по состоянию на 1 мая 1995 года". Вероятно, причиной такого хода был другой документ - "Перечень объектов, подлежащих обязательной приватизации в 1995 году", с приложением № 3 к постановлению Кабинета Министров Украины от 15 мая 1995 г. № 343.
Собственно, этот перечень приватизации и является единственным документом онлайн, где упоминается номер ЕГРПОУ авиакомпании "Грузовые авиалинии Украины". Современный единый государственный реестр содержит исключительно информацию о дочерней компании "Эйр ЮК Днепр" (19441250), зарегистрированной в городе Днепр. Хотя, материнская компания даже создавала для себя отдельную торговую марку.
На российском ресурсе "Russian Planes", о "Грузовые авиалинии Украины" (Air Ukraine Cargo) пишут, что бенефициарами этой компании были Фонд госимущества Украины, Проимнвестбанк, СП ООО ILTA-Киев, АО Комекс и частные лица. Обслуживание грузовых самолетов осуществляла воинская часть А-0490 вблизи Кривого Рога.
По данным сервиса, "Грузовые авиалинии Украины" оперировали воздушным флотом из одного самолета Ан-2, четырех Ми-8МТ, и 10-ти Ил-76, среди которых указаны следующие:
UR-76555 / 0033446325
UR-76561 / 0033447364
UR-76563 / 0033447372
UR-76628 / 0053458741
УР-76629 / 0053458745
76661 / 0053463913
УР-76748 / 0073479386
УР-78758 / 0083484551
УР-78772 / 0083487627
UR-78786 / 0083490693
По крайней мере три из этих 10-ти бортов Ил-76 позже оказались в эксплуатации компаний, которые были замечены в транспортировке грузов в Ливию, к силам Халифы Хафтара, которого поддерживала российская военная разведка ГРУ.
Первый: Ил-76ТД с заводским номером 0033446325, сменив 7 различных авиакомпаний, попал в эксплуатацию "Jenis Air", которая была поймана экспертами ООН на нарушении вооружённого эмбарго, наложенного ООН на Ливию, а затем - получил бортовой номер 5A-7656 и засветился на "параде" войск Халифы Хафтара в Бенгази 29 мая 2021 года.
Второй: Ил-76ТД с заводским номером 0053458741 был передан "Грузовыми авиалиниями Украины" компании "Воларе", а, позже, после эксплуатации российскими компаниями, передан в лизинг украинской авиакомпании "ЗетАвиа" с бортовым номером UR-CIU. "ЗетАвиа" так же была замечена в транспортировке грузов к силам Халифы Хафтара. Владельцем этого самолёта является офшорная компания Dateline Overseas Ltd. (ΗΕ 58519, Кипр, зарегистрирована 23 ноября 1993 года).
Третий: Ил-76ТД с заводским номером 0083490693, который эксплуатировался исключительно украинскими компаниями и в 2021 году был передан в компанию "ЗетАвиа" с новым бортовым номером UR-ZAR. Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, владельцем этого самолета с 2022 года является ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП" (30181494). Этот конкретный самолет также осуществляет регулярные рейсы в страны, где оперирует российская военная разведка ГРУ.
ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ ПЕЧАТИ
Судебные решения являются открытыми для ознакомления документами, за исключением тех случаев, когда суд, по просьбе сторон, мог принять решение о засекречивании материалов.
В предыдущей части расследования мы рассматривали судебное решение Голосеевского районного суда города Киева по делу 752/24165/18, принятое 07.12.2018 года следственным судьей Колдиной Александрой Олеговной о наложении ареста на имущество в уголовном производстве № 12018100000000979.
Суд, в частности, накладывал арест на, найденные во время обыска у сотрудника компании "Европа Эйр", 53 печати различных юридических лиц. В частности, и клише печатей ООО "ЗетАвиа" (36420097); Государственного предприятия Научно технический комплекс им. А.К. Антонова АНТК "Антонова" (14307529); российского ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина; Государственной авиационной службы Украины с оттиском герба Украины; оффшорной компании (владельца самолетов) INFINITE SEAL INС (BVI).
Таким образом, этот обыск и арест клише печатей, по сути, доказывал тесную связь между ООО "Европа Эйр" и ООО "ЗетАвиа" и INFINITE SEAL INC. Можно предположить даже, что администрирование деятельности "ЗетАвиа" и "Европа Эйр", а также оффшорной компании "Infinite Seal Inc.", которая была владельцем самолетов Ил-76, осуществляли одни и те же лица.
Долгое время о судьбе уголовного дела, в рамках которого проводился обыск и арест печатей, ничего не было известно. Вероятно, его постигла судьба многих уголовных дел против окружения Сивковича, которые тихонько сливались в различных правоохранительных органах.
И вот, 25 июля 2023 года вступило в законную силу постановление Коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда по делу № 761/20632/23. Довольно странным является тот факт, что по этому судебному делу в открытых источниках можно найти только это определение апелляционного суда, и больше - ни одного решения, хотя решения точно были.
Если тщательно вчитаться, то указанное постановление является результатом апелляционной жалобы на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева от 19 июня 2023 года. Однако, самого текста постановления Шевченковского районного суда, в котором часто рассматриваются дела Главного следственного управления СБУ, найти не удается. Через возможности вебсайта судебной власти Украины можно только увидеть, кто ведет данное дело. Это - судья Шевченковского районного суда Мелешак Елена Викторовна, которую шпетил на всю губу украинский топ-антикоррупционер Виталий Шабунин. После того, как она осуществляла давление на своих подчиненных в Шевченковском суде во время "Революции достоинства", и чудом избежала увольнения.
С высокой долей вероятности можно предположить, что Елена Мелешак приняла решение о засекречивании материалов дела, в котором фигурирует компания "Европа Эйр", по собственному решению, или по просьбе одной из сторон. Однако, когда дело попало в Киевский апелляционный суд, то там не успели договориться о сокрытии решений и одно решение стало публичным. Однако, на мой взгляд, даже его достаточно для понимания ситуации.
В ходе обыска, в помещении были найдены печати десяти компаний:
"White Spot Aviation FZE" (ОАЭ);
ОАО "360 Авиационный ремонтный завод" (Российская Федерация, г. Рязань, ОГРН 1076229003124);
"Fly One DWC-LLC" (Дубай, ОАЭ);
"Fly One FZE" (аэропорт Шарджа, ОАЭ); "Fly One FZE" (аэропорт Шарджа, ОАЭ);
"Infinite Seal Inc." (БВО); "Infinite Seal Inc;
"Aganya Holdings Ltd." (Абу-Даби, ОАЭ); "Aganya Holdings Ltd;
"Быковский авиаремонтный завод" (Российская Федерация);
ООО "Европа Эйр" (38941487);
"Deek Aviation FZE" (аэропорт Шарджа, ОАЭ);
"Aganya Ltd." (Dubai, UAE).
Прокурор просил суд наложить арест на найденные печати. Тогда как владелец, при поддержке адвоката, просил отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте. В результате, обе стороны отказались от своих апелляционных жалоб. Однако, благодаря обнародованному постановлению Апелляционного суда, которое фактически ничего не изменило в судебном процессе, теперь можно сделать предположение, что все вышеназванные компании, печати которых были найдены в помещении, где проходил обыск, могут быть связаны между собой.
Что же это за компании?
ВОЗДУШНЫЕ МОСТЫ ДЛЯ "ВАГНЕРА" И ИХ СТРОИТЕЛИ
В феврале 2021 года было опубликовано расследование об украинской ООО "Флай Скай Эйрлайнз" (43061957), самолет которой был замечен в аэропорту города Банги (Центральноафриканская Республика), когда он доставлял оружие для группы "Вагнера" в ЦАР. Уже тогда появились доказательства того, что самолеты Ил-76 и компании, зарегистрированные в Украине, Молдове, Казахстане, Кыргызстане и ОАЭ используются скоординировано, а координацию этой сети частично осуществляет эмиратский предприниматель индийского происхождения Джайдип Мирчандани (Jaideep Mirchandani).
В мае 2021 года вышло следующее, более масштабное расследование о деятельности авиасети, которая обеспечивала "воздушный мост" между аэропортом Шарджа (ОАЭ) и силами Халифы Хафтара, которого поддерживало ГРУ МО РФ. В этом расследовании были подтверждены связи между ООО "Европа Эйр" и оффшорной компанией "Infinite Seal Inc.", печати которых нашли при обыске 6 июня 2023 года. А также доказана причастность к этой деятельности Джайдипа Мирчандани.
В июне 2021 года вышла еще одна часть расследования, в которой раскрывалась роль ООО "ЗетАвиа", которое до сих пор оперирует грузовыми самолетами и имеет все необходимые разрешения Госавиаслужбы осуществлять полеты, которые она использует для регулярного посещения "горячих точек" планеты и доставки туда российского и арабского оружия.
Компания "Aganya Holdings Ltd." (ОАЭ), печати которой нашли при обыске 6 июня 2023 года, является владельцем трех Ил-76, которыми оперирует ООО "Флай Скай Эйрлайнс", которая была замечена в доставке вооружений для вагнеровцев в ЦАР.
"Новенькими" в этом списке являются три вышеупомянутые оффшорные компании:
- "Dateline Overseas Ltd." (Кипр), которая до 2017 года, включительно, была владельцем самолета Ил-76 с бортовым номером UR-CIU (заводской 0053458741), эксплуатацию которого осуществляла ООО "ЗетАвиа".
- "White Spot Aviation FZE" (ОАЭ, телефоны +97165579975, +971506454590, +97165579976), владельцем которой себя называет гражданин РФ Игорь Авдеев, проживающий в ОАЭ. Лицо по имени Игорь Авдеев работало в должности начальника отдела маркетинга Авиационно-технического центра компании "Аэрофлот".
По данным портала "ImportGenious", "White Spot Aviation FZE" в 2019-2021 годах активно поставляла турбореактивные авиационные двигатели для российских компаний ООО "Скайлайн", ООО "НТЦ Техноавиа", ОАО "НПО "Сатурн". Компания также фигурирует в российских судебных документах. Гражданка РФ Юлия Ефремова, которая на своем профиле в Linkedin писала, что работала заместителем директора по качеству в "White Spot Aviation FZE", сейчас работает в российской компании "Волга-Днепр", печати которой также находили при обысках.
- "Deek Aviation FZE", будучи зарегистрированной в ОАЭ, также, по сути, является российской компанией. Она неоднократно упоминается в отчетах экспертной группы ООН по Ливии как нарушающая решение Совета Безопасности ООН о международном эмбарго, наложенном на Ливию (в частности, в отчетах за 2021 год и 2022 год). В частности, в отчете за 2021 год говорится следующее: "Deek Aviation были названы как нарушающие пункт 9 резолюции 1970 (2011) в Panel report S/2019/914". Тем более интересно, что украинка Юлия Трачук с 2015 года работает в этой компании в должности HR-менеджера.
Кроме того, по данным сервиса "ImportGenius", с 2017 года "Deek Aviation FZE" поставляет российским предприятиям товары двойного назначения в сфере авиации. В частности, ее клиентами были ООО "Маларис", ООО "Скай техник", ООО "ЯШЗ Авиа", ООО "Пластавиа".
ВОПРОСЫ, ОСТАЮЩИЕСЯ БЕЗ ОТВЕТА
Одним из интересных аспектов двух обысков, которые стали основанием для написания этой части расследования, является тот факт, что оттиск печати оффшорной компании "Infinite Seal Inc.", которая зарегистрирована в оффшорной юрисдикции Британских Виргинских Островов, нашли в обоих случаях. С высокой долей вероятности оперирование этой компанией осуществляется Джайдипом Мирчандани.
Однако, неизвестно, кто именно является его заказчиком? Кто обеспечивает не только функционирование украинской части транснациональной преступной сети контрабандистов оружия, но и регулярно выводит из-под удара свои компании? Ведь и "ЗетАвиа" и "Флай Скай Эйрлайнз", несмотря на более десятка расследований, продолжают спокойно пользоваться сертификатами Госавиаслужбы.
И, это при том, что расследователи и эксперты ООН, которые следят за соблюдением международного эмбарго, наложенного на Ливию, неоднократно присылали украинским органам власти информацию о нарушениях, совершенных этими компаниями.
Кто может быть настолько мощным, что несмотря на невозможность пребывания в Украине, продолжает поддерживать сеть контактов, которые делают возможным функционирование транснациональной структуры авиационных перевозок?
Кто может добиться передачи дела в суде одиозной Елене Мелешевич, которая в должности председателя Шевченковского районного суда обеспечивала судебные решения против украинцев, участвовавших в автопробегах во время "Революции Достоинства", когда еще Владимир Сивкович продолжал находиться в должности заместителя секретаря СНБО Украины?
Все это может делать только очень мощная организация, которая опирается на российские спецслужбы и их глубокую инфильтрацию в украинские государственные органы и даже судебную власть и парламент.
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