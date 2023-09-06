Владимир Сивкович - 30 лет предательства. Предательские печати тайного воздушного флота

На основании этих показаний и информации из открытых источников, родилась четвертая часть расследования, которая расскажет подробнее о том, как построен авиа-бизнес, который использовался для доставки грузов и вооружений для наемников группы "Вагнера" в странах Африки.

Публичный интерес, который вызвала публикация первых трех частей саги об одном из самых талантливых выходцев из КГБ - Владимире Сивковиче - имеет одно интересное последствие. По ходу публикации шпионской саги разные люди начали обращаться для того, чтобы поделиться информацией, которая стала им известна в период работы или службы на тех предприятиях и в тех государственных органах, которые, так или иначе, пересекались с деятельностью фигурантов многосерийного расследования.

Подробнее - о том, как построен авиабизнес, который использовался для доставки грузов и вооружений для наемников группы "Вагнера" в странах Африки

КАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ

Возможно, если бы не спланированный авиаудар турецких БПЛА "Байрактар" в ливийской Аль-Джуфре по двум самолетам Ил-76, которые привезли для войска Халифы Хафтара неизвестный груз - мы бы так никогда и не узнали, ни об авиабизнесе Владимира Сивковича, ни о роли в нем юридической компании "Юримекс".

Из-за этого инцидента стало известно, что самолеты с бортовыми номерами UR-CMC и UR-CRP, которые эксплуатировала украинская компания ООО "Европа Эйр" (38941487), зарегистрированная в октябре 2013 года, использовались для доставки грузов силам Халифы Хафтара, которого поддерживало МО РФ.

Причиной авиаудара, очевидно, был тот факт, что турецкой стороне, поддерживающей Правительство национального согласия (Триполи), надоело наблюдать, как самолеты украинских авиакомпаний "Европа Эйр", "ЗетАвиа" и "Флай Скай Эйрлайнз" обеспечивают "воздушный мост" между аэропортами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), поддерживавших силы фельдмаршала Хафтара, и аэропортами, находившимися под контролем его воинов. Другими словами, турецкие нервы сдали, увидев нивелирование их усилий.

Деятельность указанных компаний уже несколько раз была описана в медиа, однако, и компании, и самолёты продолжают работать и перевозить грузы. За исключением, разве что, "Европа Эйр", действие Сертификата эксплуатанта которой Госавиаслужба прекратила после атаки в Аль-Джуфри.

Что же касается украинских авиакомпаний "ЗетАвиа" и "Флай Скай Эйрлайнз", которые неоднократно указывались в отчетах экспертных групп ООН, как инструменты нарушения международного вооруженного эмбарго, то они спокойно продолжают свою деятельность. А, уголовные дела в отношении них могут быть засекречены украинскими правоохранительными органами.

Драматическая история украинской грузовой авиации начинается с формирования государственного предприятия Минобороны Украины "Украинская авиационная транспортная компания" (УАТК, 24964464), о которой мы писали в первой части расследования.

УАТК была создана в июле 1997 года. В 1998 году ее возглавил экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Андрей Кукин, который в 2003 году становится директором в "Авиакомпании "Вита", принадлежавшей Сивковичу.

Впоследствии, УАТК создает вебсайт, на котором пишет, что контролирует более 150 воздушных судов, в том числе Ил-76, Ил-78, Ан-12 и Ан-26.

Еще чуть позже, вебсайт компании обновляется. На одной из страниц можно прочитать полную историю создания компании. На российском вебсайте "Russian Planes", который представляет собой онлайн-базу данных по самолетам, также есть страница, посвященная УАТК. Правда, там говорится только о 38 воздушных судах (а, не более 150), которые попадали в оперирование УАТК. Из них - 23 самолета Ил-76 и Ил-78, и 5 самолетов Ан-26.

По крайней мере три самолета Ан-26 были переданы от УАТК в "Авиакомпанию "Константа", которая была создана в Запорожье усилиями Константина Григоришина и Владимира Сивковича:

Ан-26 - UR-UDM/0909;

Ан-26Б - UR-UCP/4407;

Ан-26Б - UR-UDS / 7808.

Еще одной интересной частью истории украинской грузовой авиации является компания-фантом Закрытое акционерное общество Авиационная компания "Грузовые авиалинии Украины" (19091287). Вероятно, компания была создана в 1992 году под контролем Государственного департамента гражданской авиации (Министерство транспорта Украины), а позже, постановлением Кабинета Министров Украины № 421 от 13 июня 1995 года была передана в сферу управления Государственного департамента авиационного транспорта.

Интересно, что в указанном постановлении от 13 июня передачу требуется осуществить "задним числом" - "Передачу осуществить по состоянию на 1 мая 1995 года". Вероятно, причиной такого хода был другой документ - "Перечень объектов, подлежащих обязательной приватизации в 1995 году", с приложением № 3 к постановлению Кабинета Министров Украины от 15 мая 1995 г. № 343.

Собственно, этот перечень приватизации и является единственным документом онлайн, где упоминается номер ЕГРПОУ авиакомпании "Грузовые авиалинии Украины". Современный единый государственный реестр содержит исключительно информацию о дочерней компании "Эйр ЮК Днепр" (19441250), зарегистрированной в городе Днепр. Хотя, материнская компания даже создавала для себя отдельную торговую марку.

На российском ресурсе "Russian Planes", о "Грузовые авиалинии Украины" (Air Ukraine Cargo) пишут, что бенефициарами этой компании были Фонд госимущества Украины, Проимнвестбанк, СП ООО ILTA-Киев, АО Комекс и частные лица. Обслуживание грузовых самолетов осуществляла воинская часть А-0490 вблизи Кривого Рога.

По данным сервиса, "Грузовые авиалинии Украины" оперировали воздушным флотом из одного самолета Ан-2, четырех Ми-8МТ, и 10-ти Ил-76, среди которых указаны следующие:

UR-76555 / 0033446325

UR-76561 / 0033447364

UR-76563 / 0033447372

UR-76628 / 0053458741

УР-76629 / 0053458745

76661 / 0053463913

УР-76748 / 0073479386

УР-78758 / 0083484551

УР-78772 / 0083487627

UR-78786 / 0083490693

По крайней мере три из этих 10-ти бортов Ил-76 позже оказались в эксплуатации компаний, которые были замечены в транспортировке грузов в Ливию, к силам Халифы Хафтара, которого поддерживала российская военная разведка ГРУ.

Первый: Ил-76ТД с заводским номером 0033446325, сменив 7 различных авиакомпаний, попал в эксплуатацию "Jenis Air", которая была поймана экспертами ООН на нарушении вооружённого эмбарго, наложенного ООН на Ливию, а затем - получил бортовой номер 5A-7656 и засветился на "параде" войск Халифы Хафтара в Бенгази 29 мая 2021 года.

Второй: Ил-76ТД с заводским номером 0053458741 был передан "Грузовыми авиалиниями Украины" компании "Воларе", а, позже, после эксплуатации российскими компаниями, передан в лизинг украинской авиакомпании "ЗетАвиа" с бортовым номером UR-CIU. "ЗетАвиа" так же была замечена в транспортировке грузов к силам Халифы Хафтара. Владельцем этого самолёта является офшорная компания Dateline Overseas Ltd. (ΗΕ 58519, Кипр, зарегистрирована 23 ноября 1993 года).