Владимир Сивкович - 30 лет предательства. Часть пятая. Кровавые крылья

11 марта 2010 года вице-премьер-министр Украины Владимир Сивкович представил коллективу Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы нового руководителя - Шуфрича Нестора Ивановича. Сивкович отметил, что Нестор Иванович хорошо знает работу, поскольку уже занимал должность министра МЧС.
Кроме того, еще в марте 2009 года Нестор Шуфрич вошел во Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины Ющенко Виктора Андреевича, которую тогда возглавил Владимир Сивкович.
А, 15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора провела обыски в доме Нестора Шуфрича, по результатам которого народному депутату Шуфричу было сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
По словам СБУ, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задание агента ФСБ Владимира Сивковича, осуществляя подрывную деятельность в информационной сфере, систематически распространяя нарративы кремля о том, что украинское государство - якобы, искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и русские - якобы "один народ".
Мы все надеемся, что у СБУ есть достаточная доказательная база для того, чтобы реально осудить Шуфрича. Хотя, если речь шла исключительно о "традиционной шарманке" ОПЗЖ на телеканалах Медведчука, то по таким обвинениям спокойно можно арестовывать и Юрия Бойко, который, пока что - на свободе.
Однако, история агентурной сети ФСБ и Сивковича идет гораздо глубже, серьезнее и системнее, чем грязные пасквили на пророссийских телеканалах.
Авиационный "спрут" Украины и ОАЭ
По данным, полученным от журналистских источников в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины ведет расследование в, по меньшей мере, еще одном уголовном производстве по статье Уголовного кодекса Украины 111-2 (Пособничество государству-агрессору), в котором фигурируют компании, связанные с доставкой оружия и военной техники для наемников группы "Вагнера" в странах Африки.
В предыдущей части расследования "Предательские печати тайного воздушного флота" мы показали связь между двумя судебными решениями, которые были приняты с разницей в 5 лет, однако объединяют одну и ту же сеть компаний.
7 декабря 2018 следственная судья Колдина Александра Олеговна Голосеевского районного суда города Киева вынесла постановление по делу 752/24165/18, о наложении ареста на имущество в уголовном производстве № 12018100000000979, возбужденном по ч.2 ст. 364-1 УК Украины (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).
Тогда, украинские правоохранители установили, что должностные лица ООО "Европа Эйр" (38941487) нанесли материальный ущерб Пенсионному фонду Украины на общую сумму 1 млн. грн. путем трудоустройства на должности бортинженера, штурмана и командира воздушного судна - пенсионеров. То есть, с 2014-го года они получали и пенсию, и заработную плату, не сообщая при этом Пенсионный фонд.
В период с октября 2013 года по август 2019 года директором ООО "Европа Эйр" был Кравченко Виктор Алексеевич. Одновременно, человек по имени Кравченко Виктор Алексеевич с июня по август 2019 года исполнял обязанности руководителя и в компании ООО "Флай Скай Эйрлайнз" (43061957).
В начале декабря 2018 года правоохранители запланировали провести обыск в квартире одного из подчиненных директора "Европа Эйр" Виктора Кравченко. Но, кто-то, вероятно, слил эту информацию фигурантам уголовного дела. Чтобы "отмазаться" подчиненный Кравченко не нашел ничего умнее, чем выбросить со своего балкона 53 печати, которые, на самом деле, косвенно могли быть связаны с уголовным производством.
Однако, обыск готовили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ (ГУ КЗЭ). Поэтому, они смогли задокументировать попытку избавиться от доказательств и арестовали все 53 клише и копии печатей, которые находились дома у сотрудника "Европа Эйр". Среди них особый интерес вызывают:
-клише печати ООО "ЗетАвиа" (36420097),
-клише печати оффшорной компании "Infinite Seal Inc." (BVI),
-копия печати ООО "Интерсервис-94 ЛТД" (30116378),
-клише печати Государственное предприятие Министерства обороны Украины, Николаевский авиаремонтный завод (НАРП, 09794409).
Почему мы рекомендуем обратить внимание именно на эти печати и юрлица.
Во-первых, в период с 2014-го по 2023-й год оффшорная компания "Infinite Seal Inc." (BVI) фигурировала в реестре гражданских воздушных судов Украины как владелец восьми самолетов модели Ил-76:
1.Ил-76 (1013407230) с бортовым UR-CMC - с ноября 2014-го по июль 2019-го эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. Самолет был сожжен турецкими "Байрактарами" на аэродроме Аль-Джуфра, который контролировался силами Халифы Хафтара, которого поддерживали подразделения ГРУ МО РФ.
2.Ил-76 (0033446350) с бортовым UR-EAA - с ноября 2014-го по январь 2018-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого, вероятно, самолет хранится в г. Фуджейра (ОАЭ). Возможно, передан компании "Aerospace Company FZE", которую связывают с Джайдипом Мирчандани.
3.Ил-76 (1023411368) с бортовым UR-BXS - с августа 2015-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого был передан в эксплуатацию казахстанской компании "Azee Air" под бортовым номером UP-I7660. А, уже в 2020-м году вернулся в Украину, где эксплуатировался компанией ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSD. Владелец остался тот же - "Infinite Seal Inc."
4.Ил-76 (0093498974) с бортовым UR-COE - с марта 2016-го по январь 2018-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSA.
5.Ил-76 (1003403075) с бортовым UR-EAB - с июля 2017-го по январь 2020-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSE.
6.Ил-76 (1023412399) с бортовым UR-CRN - с марта 2019-го по январь 2020-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSC.
7.Ил-76 (1013409303) с бортовым UR-CRP - с марта 2019-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. Самолет был сожжен турецкими "Байрактарами" на аэродроме Аль-Джуфра, который контролировался силами Халифы Хафтара, которого поддерживали подразделения ГРУ МО РФ.
8.Ил-76 (1023414450) с бортовым UR-CRQ - с марта 2019-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был передан в эксплуатацию казахстанской компании "Azee Air" под бортовым номером UP-I7654, а позже к киргизстанской "FlySky Airlines" (сестринской компании украинской ООО "Флай Скай Эйрлайнз") под бортовым номером EX-76004.
Во-вторых, очевидным фактом является то, что украинские компании-эксплуатанты самолетов Ил-76 "Европа Эйр", "Флай Скай Эйрлайнз" и "ЗетАвиа" являются связанными между собой. Ведь клише печати ООО "ЗетАвиа", которую на самом деле основали два российских гражданина, нашли в квартире сотрудника "Европа Эйр".
Компания "Европа Эйр" передала, как минимум 5 из 8-ми самолетов Ил-76 в эксплуатацию "Флай Скай Эйрлайнз", директором которого, в период с июня по август 2019-го года был тот самый Кравченко Виктор Алексеевич - экс-директор "Европа Эйр", после чего уступил свою должность Резниченко Александру Сергеевичу. Сервис GetContact также показывает, что абоненты записывали номер телефона Резниченко как сотрудника "Европа Эйр".
В-третьих, согласно данным сервиса "Youcontrol", вышеупомянутый Кравченко Виктор Алексеевич с июля 2012 года был директором Киевского филиала "Николаевского авиаремонтного завода (38246993). Печать материнского госпредприятия которого была найдена при обыске в квартире работника "Европа Эйр".
Ну, и, в-четвертых, мажоритарным владельцем ООО "Интерсервис-94 ЛТД", клише печати которого было найдено при обыске в 2018-м году, является Леовин Анатолий Иванович - владелец и руководитель концерна "УРАРП", который осуществляет ремонты двигателей для самолетов Ил-76. А, его партнером по "Интерсервис-94" является Евтушенко Владимир Константинович - совладелец ООО "ЗетАвиа".
Другой обыск - те же печати
После моих настойчивых публикаций о преступной сети пособников террористической организации "Вагнер" в Украине, в марте 2023 года СБУ возбудило еще одно уголовное производство. На этот раз - по подозрению в пособничестве государству-агрессору. В рамках этого дела был также проведен обыск в квартире сотрудника украинской авиакомпании-эксплуатанта.
Вы, наверное, будете смеяться, но при этом обыске были так же найдены, почти те же печати. А, следовательно, за 5 лет с 2018-го по 2023-й в правоохранительной системе Украины ничего не происходило. Поскольку, все это время злоумышленники могли продолжать оказывать помощь группе "Вагнера" и ГРУ МО РФ.
При обыске нашли клише печатей все тех же "Infinite Seal Inc." (BVI) и ООО "Европа Эйр" (38941487). Но, кроме них, еще клише печатей шести эмиратских компаний:
1."Aganya Holdings Ltd." (Абу-Даби, ОАЭ), которая до сих пор формально владеет по меньшей мере тремя украинскими Ил-76, эксплуатацию которых выполняет ООО "Флай Скай Эйрлайнз" (бортовые номера UR-FSA, UR-FSE, UR-FSC).
2."Aganya Ltd." (Дубаи, ОАЭ), сестринская компания "Aganya Holdings Ltd."
3."Fly One FZE" (Шарджа, ОАЭ)
4."Fly One DWC-LLC" (Дубаи, ОАЭ)
5."White Spot Aviation FZE" (ОАЭ)
6."Deek Aviation FZE" (Шарджа, ОАЭ)
Все эти компании объединяют одни и те же владельцы и одни и те же операторы самолетов грузовой авиации, используемых для доставки оружия. К сожалению, изучение каждой из этих компаний требует отдельного расследования.
Как украинский авиатранспорт обслуживает интересы иностранных спецслужб?
В 1990 году Родриг Мерхеж (Rodrigue Elias Merhej), гражданин Ливана, 28 мая 1970 года рождения, который, якобы, получил стипендию на обучение в СССР, стал студентом Киевского института инженеров гражданской авиации. Об этом позже писали в очевидно заказных, комплиментарных пиар-материалах о самом Родриге Мерхеже.
На самом деле, в КГБ СССР была распространенной практика направлять детей своей агентуры в странах Африки и Ближнего Востока учиться в высших учебных заведениях Союза.
Отца этого молодого человека, Элиаса Мерхежа, называли успешным бизнесменом, представителем политических и деловых кругов стран Ближнего Востока, который воспитал своих детей в лучших традициях католической церкви. Количество его детей пока установить не удалось, однако, похоже на то, что фамилия "Мерхеж" является крайне распространенной на Ближнем Востоке, поэтому нужно быть осторожным с идентификацией лиц.
В Украине Родриг Мерхеж женился на своей бизнес-партнерше украинке Елене Кравченко, которая взяла фамилию Мерхеж. Семья воспитывает трех дочерей.
Пиарщики Родрига Мерхежа в заказных публикациях утверждали, что его отец Элиас Мерхеж поддержал идею сына Родрига в развитии авиатранспортной отрасли и дипломатических связей Украины с Ливаном.
Идея сына и поддержка отца вылились в регистрацию в Украине в декабре 1998 года ООО "Украинско-Средиземноморские Авиалинии" ("UM Air", 30180773), в состав учредителей которого вошли гражданин Ливана Родриг Элиас Мерхеж, и четыре гражданина Украины - Елена Александровна Кравченко (которая позже вышла замуж за Родрига Мерхежа и взяла его фамилию), Сергей Николаевич Решетняк, Владимир Борисович Мельничук, Александр Яковлевич Рудкин.
В 2005 году среди участников "UM Air" появляется Липовский Валерий Григорьевич, а директором с 2006 по 2011-й становится Липовская Елена Григорьевна. 23 сентября 2021 года лицо по имени Липивская-Эргюль Елена Григорьевна подала декларацию кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
По данным сервиса "Youcontrol" с тех пор изменилось очень много бенефициаров и участников этой компании. Основано и закрыто десятки юридических лиц, связанных с Родригом Мерхежем. На данный момент, 95% компании "UM Air" удерживает жена Елена Александровна Мерхеж, 5% принадлежит Сергею Валерьевичу Полищуку, еще 0,01% ООО "Аполло 11" (30784082).
Компания начала осуществлять регулярные пассажирские авиаперевозки в страны Ближнего Востока, такие как Ливан, Иордания, Сирия, Иран и Ирак. В указанных странах компания смогла создать свои представительства. В частности, в Исламской Республике Иран и в Хашимитском Королевстве Иордания. А, впоследствии, во внутреннем печатном издании компании уже указывали контакты представительских офисов авиаперевозчика в Бейруте, Тегеране, Дамаске, Аммане и Багдаде.
Кроме украинской авиакомпании "UM Air", семья Мерхежей получает контроль над ОАО "Авиакомпания "Буковина" (22838502), которая была основана еще в июле 1999 года и имела в составе своих соучредителей Фонд государственного имущества Украины. Однако, по данным сервиса Smida, по состоянию на 2002 год Шади Мерхеж (CHADY ELIAS MERHEJ) уже был в составе акционеров компании и имел контроль над 88,32% акций.
Контроль над остальной долей ценных бумаг удерживало ФГИУ. Однако, депозитарием выступало уже знакомое нам по второй части расследования ОАО "МФС".
По данным сервиса "Youcontrol", в 2016-м году в состав бенефициаров "Авиакомпании "Буковина" вошел другой Мерхеж (Maroun Elias Merhej). Мы же предупреждали, что количество детей Элиаса Мерхежа - не установлено.
Кроме того, семья Мерхежей контролировала компании, зарегистрированные в Ливане:
-"Air Company Berytos Sal" (Hazmieh, Bloc A, Floor: 3, Hazmieh Commercial Center, Damascus Old Road, HAZMIEH, Baabda, LEBANON. +961 05-455181, +961 05-952525. http://www.berytosairlines.com/);
-"NMT Sky - Merhej Travel" (Hazmieh, Block A, Floor: 3, 4, Hazmieh Commercial Center, Damascus Road, HAZMIEH, Baabda, LEBANON. +961 05-453615, +961 05-455176, +961 05-952525. Jounieh Madisson Hotel, Facing Fouad Chehab Stadium, JOUNIEH, Keserwan, LEBANON. +961 09-637055. https://www.facebook.com/merhejtravel/);
"Украинско-Средиземноморские авиалинии Умайр" (Hazmieh, Same Bldg As Credit Libanais, Near Spinneys Block A, Floor: 3, Commercial Center, Old Damascus Road, HAZMIEH, Baabda, LEBANON. +961 05-455176, +961 05-952525).
Вне Ливана Шади Мерхеж (CHADY ELIAS MERHEJ), вероятно, брат Родрига Мерхежа, контролировал компанию "NEW MERHEJ TRADING LIMITED" (ΗΕ 109500), которая была зарегистрирована на Кипре 3 марта 2000 года и ликвидирована в 2016-м.
Ливанско-украинская авиаимперия
Туристический и авиационный бизнес бурно развивался. Началось осторожное прощупывание возможностей сотрудничества с украинскими туристическими операторами. В частности, с "Travel Professional Group", который основала и возглавляла Елена Дмитриевна Гетманцева. И вот, в июне 2013 года приходит известие, что авиакомпании "UM Air" и "Буковина", которые контролировались семьей Мерхежов попадают под американские санкции за сотрудничество с иранскими авиакомпаниями "Mahan Air" и "Iran Air".
Самолеты указанных компаний использовались для поддержки Корпуса стражей Исламской революции Ирана, Министерства обороны Ирана и ливанской Хезболлы. Среди прочего, самолеты осуществляли доставку грузов в Сирию.
По данным министерства финансов США "UM Air" предоставила в аренду самолет BAe-146 Avro RJ100 компании Mahan Air и обучала и сертифицировала пилотов и инженеров Mahan Air. Кроме того, с 2010 года авиакомпании "Буковина" и "UM Air" экспортировали в Иран десятки самолетов, которые использовались "Mahan Air" для полетов в Сирию. Под санкции попали также более 10-ти, зарегистрированных в Украине, самолетов.
Именно в период 2012-2013 года в Сирию начинают активно поступать первые российские наемники и начинает фигурировать компания под названием "Славянский корпус" (Slavic Corps).
Примерно в тот период Родриг Мерхеж решает добавить себе публичности и исправлять репутацию после публикаций об американских санкциях. Он заказывает комплиментарные публикации на сайтах - "сливных бачках". А, также, регистрируется в Facebook, где на одну из его первых фотографий реагирует комментарием-комплиментом на арабском языке пожилой мужчина по имени Бечара Мерхеж (Bechara Merhej), а Родриг в ответ его благодарит.
Как оказалось Бешара Мерхеж (Bechara Merhej) - это не простой знакомый, или родственник Родрига. Он занимал пост министра внутренних дел Ливана в правительстве премьер-министра Рафика Харири с 31 ноября 1992 года по 2 сентября 1994 года. А, с 1996 по 1998-й годы находился на должности министра по вопросам административной реформы.
Однако, даже не высокие должности Бешары Мерхежа являются важными для понимания его биографии. Свое мощное политическое влияние в арабском мире он получил, участвуя в создании Активного арабского фронта и занимая руководящие должности в Партии арабского социалистического возрождения (Баас). В 70-80-е годы в создании партии "БААС" активное участие принимало КГБ СССР, активно работавшее на Ближнем Востоке против американского и израильского присутствия.
В тот период сирийские и иракские баасисты вступили в союз с коммунистическими партиями, в том числе - КПСС. В Ираке сотрудничество БААС с коммунистами разрушилось вскоре после прихода к власти Саддама Хусейна (1979). А, вот сирийские баасисты ещё долго удерживали власть и идеологический курс, избранный в середине 20-го века.
Генеральным секретарем сирийской "БААС" был до своей смерти 10 июня 2000 года Хафез аль-Асад, которого в лидерстве сирийских баасистов впоследствии сменил нынешний президент Сирии Башар аль-Асад.
С высокой долей вероятности, именно тесные связи ливанских родственников Родрига Мерхежа с баасистами арабских стран и стали причинами его приезда на учебу в советскую Украину, а затем - и масштабных бизнес-успехов в ближневосточном регионе.
Все было бы хорошо, если бы не почти стопроцентная вероятность того, что все процессы в баасистском сообществе арабских стран являются ключевым предметом заинтересованности спецслужб Российской Федерации, особенно в Сирии. Кроме широкого поля возможностей для разведчиков, деятельность на Ближнем Востоке, где постоянно идут конфликты, дает возможность очень хорошо заработать.
А чтобы заработок был безопасным и низкорисковым - лучше делать его через подставных лиц и компании, зарегистрированные в украинской юрисдикции.
Опасный покровитель
Бешара Мерхежа подозревают в контактах с руководителем службы безопасности Башара аль-Асада генерала Бассама Мерхеджа (Bassam Merhej), которому приписывают организацию заказных убийств на территории Ливана с целью разжечь войну.
А, также Бешара мог иметь контакты с военным преступником Хассаном Мерхежем (Hassan Merhej) военного командира 4-го штурмового отряда, который, также, мог быть связан с группой "Вагнер".
Бечара Мерхеж и в дальнейшем продолжал "лайкать" посты Родрига на Facebook, что может свидетельствовать об их контактах.
Семейный подход Гетманцевых-Мерхежов
Несмотря на американские санкции от 2013-го года - 20 марта 2016 года иранская авиакомпания "Mahan Air" совместно с украинской авиакомпанией "UM Air" открыла регулярные рейсы Тегеран-Киев самолетами Boeing 737 и Airbus A310.Как мы знаем, с начала полномасштабного вторжения в небе Украины летают другие иранские летательные аппараты.
Так же, зная о бывших американских санкциях в контексте сотрудничества с Ираном, в Украине началось бурное сотрудничество между авиакомпаниями Родрига Мерхежа и туристическим оператором "TPG", который принадлежал семье Гетманцевых.
7 апреля 2016 года PR-бюро "Дієслово" оказало пресс и организационную поддержку презентации совместной полетной программы "Bravo Airways" (32259588) и Travel Professional Group (TPG) на летний сезон 2016 года.
Полный фотоотчет мероприятия можно посмотреть на профилях в Facebook. Поскольку, авиакомпании "UM Air" и "Bravo Airways" являются партнерами, президент авиакомпании "UM Air" Родриг Мерхеж, присутствовавший на мероприятии, заявил, что "...нам (прим. авт. Ассоциации предприятий авиационной отрасли Украины) удалось после длительной борьбы снять с должности руководителя Государственной авиаслужбы Украины Д. Антонюка, что положительно повлияет на авиаотрасль Украины".
Интересно, не этой ли тесной связью объясняется стремительный карьерный взлет Полины Лысенко от помощницы заместителя руководителя НАБУ Гизо Углавы, до заместителя главы НАБУ?
Через год после запуска совместного проекта Мерхежов и Гетманцевых, компании ливанца снова попали в международный скандал. В январе 2017 года тот самый экс-руководитель Госавиаслужбы Денис Антонюк, увольнением которого хвастался Мерхеж на совместной презентации с "TPG", объявил, что Государственная пограничная служба Украины при осмотре багажного отделения самолета авиакомпании "UM Air", который совершал рейс в Иран, обнаружила 17 ящиков с грузом, которые не имели никаких товаросопроводительных документов и не были внесены в бортовой журнал судна.
Члены экипажа сказали, что сундуки, якобы, содержат ремонтный комплект для самолета и не учтены в бортовом журнале из-за невнимательности. Однако, зато в 3-х сундуках были обнаружены комплектующие к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". А, в остальных ящиках содержались комплектующие к самолетам. По факту обнаружения предметов военного назначения направлено сообщение в СБУ о регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
По словам Дениса Антонюка, владелец "UM Air" Родриг Мерхеж, который находился в черном списке Госдепа США из-за поставок в Иран авиационных комплектующих в обход международных санкций, совершил умышленные действия, чтобы убрать неудобного Антонюка из Госавиаслужбы, чтобы получить возможность осуществлять перелеты в Тегеран и использовать их для контрабанды оружия. Ситуацию тщательно освещали ряд украинских медиа.
Пока неизвестно, рейс Киев-Тегеран 19 января 2017 года, который осуществлялся самолетом "UM Air" обслуживался туроператором "TPG", и могла ли украинская компания-туроператор быть причастной к контрабанде оружия. Однако, установить этот факт для правоохранителей не составит никаких проблем.
Так или иначе, сам Родриго Мерхеж начинает фигурировать в декларациях народного депутата Даниила Гетманцева с 2019-го года как заемщик его мамы. На данный момент, через сервис archive.org доступны к просмотру декларации Гетманцева за 2015-й (оказывается Гетманцев подавал декларацию как кандидат на должность судьи Верховного Суда Украины), 2018-й (как кандидата в депутаты), 2019-й (как депутата), 2019-й исправленная и 2020-й годы.
Поскольку народные депутаты уже проголосовали об открытии деклараций, эти ссылки на существующие декларации полностью легитимны.
В декларации за 2019-й год Даниил Гетманцев указывает, что его мать Елена Гетманцева заняла Родригу Мерхежу 650 тысяч долларов США. Однако, хитрый Даниил намеренно не указывает в декларации полное имя и фамилию человека, который получил заем.
В декларации за 2020-й год Гетманцев снова указывает эти 650 тысяч долларов США, однако, видимо настолько озабочен, что намеренно делает в имени Родрига Мерхежа опечатку. Ведь, опытный юрист знает, что лучше нести ответственность за внесение в декларацию ложных сведений, но оставить формальную лазейку, чтобы не допустить фиксации факта сотрудничества с ливанцем в суде. Вместо "Мерхеж" Гетманцев пишет "Мержех".
650 тысяч долларов является довольно значительной суммой, поэтому в заем, который предоставила опытная украинская бизнес-вуман предприимчивому ливанцу - не очень верится. Скорее всего, это является оплатой за определенные услуги. Не исключено, что такой объем денег нужно указать в декларации депутата, чтобы потом не искать объяснений, откуда у тебя в диване столько наличных, когда Родриг Мерхеж будет платить по счетам за помощь vip-лоббиста.
Почему российские спецслужбы до сих пор зарабатывают на украинских авиаперевозчиках?
В расследовании по открытым источникам важно напомнить и подчеркнуть, что мы распутываем ситуации, построенные профессионалами в сфере разведывательной деятельности, которые с рождения и до смерти ведут тайный образ жизни.
Именно поэтому, очевидные и неопровержимые подтверждения преступлений можно найти, разве что, случайно - как, например, заметить украинский самолет, который привез оружие для вагнеровцев в ЦАР в сюжете российской пропаганды.
Именно из-за раскрытия этого сюжета Службой безопасности Украины уже возбуждено уголовное дело. Однако, это лишь верхушка айсберга. Гражданин Ливана Родриг Мерхеж, который построил сложный, разветвленный и многогранный бизнес сразу в нескольких странах, потенциально, имеет выходы на сирийские спецслужбы.
Аэропорт Шарджа в ОАЭ является воздушным хабом для поставок оружия по всему Ближнему Востоку и Африке. И, именно там зарегистрирован ряд связанных между собой компаний, самолеты которых продолжают эксплуатироваться украинскими юрлицами по сертификатам Госавиаслужбы.
Самый масштабный туристический оператор Украины, сын владелицы которого был помощником у топ-шпиона ФСБ РФ в Украине, имеет глубокое и разветвленное сотрудничество с ливанцем, который имеет широкие контакты среди баасистов.
Не много ли совпадений как для простых "Слуг народа"? Не пора ли уже опомниться?
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