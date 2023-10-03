Владимир Сивкович - 30 лет предательства. Часть пятая. Кровавые крылья

По словам СБУ, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задание агента ФСБ Владимира Сивковича, осуществляя подрывную деятельность в информационной сфере, систематически распространяя нарративы кремля о том, что украинское государство - якобы, искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и русские - якобы "один народ".

А, 15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора провела обыски в доме Нестора Шуфрича, по результатам которого народному депутату Шуфричу было сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Кроме того, еще в марте 2009 года Нестор Шуфрич вошел во Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины Ющенко Виктора Андреевича, которую тогда возглавил Владимир Сивкович.

11 марта 2010 года вице-премьер-министр Украины Владимир Сивкович представил коллективу Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы нового руководителя - Шуфрича Нестора Ивановича. Сивкович отметил, что Нестор Иванович хорошо знает работу, поскольку уже занимал должность министра МЧС.

Мы все надеемся, что у СБУ есть достаточная доказательная база для того, чтобы реально осудить Шуфрича. Хотя, если речь шла исключительно о "традиционной шарманке" ОПЗЖ на телеканалах Медведчука, то по таким обвинениям спокойно можно арестовывать и Юрия Бойко, который, пока что - на свободе.

Однако, история агентурной сети ФСБ и Сивковича идет гораздо глубже, серьезнее и системнее, чем грязные пасквили на пророссийских телеканалах.

Авиационный "спрут" Украины и ОАЭ

По данным, полученным от журналистских источников в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины ведет расследование в, по меньшей мере, еще одном уголовном производстве по статье Уголовного кодекса Украины 111-2 (Пособничество государству-агрессору), в котором фигурируют компании, связанные с доставкой оружия и военной техники для наемников группы "Вагнера" в странах Африки.

В предыдущей части расследования "Предательские печати тайного воздушного флота" мы показали связь между двумя судебными решениями, которые были приняты с разницей в 5 лет, однако объединяют одну и ту же сеть компаний.

7 декабря 2018 следственная судья Колдина Александра Олеговна Голосеевского районного суда города Киева вынесла постановление по делу 752/24165/18, о наложении ареста на имущество в уголовном производстве № 12018100000000979, возбужденном по ч.2 ст. 364-1 УК Украины (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Тогда, украинские правоохранители установили, что должностные лица ООО "Европа Эйр" (38941487) нанесли материальный ущерб Пенсионному фонду Украины на общую сумму 1 млн. грн. путем трудоустройства на должности бортинженера, штурмана и командира воздушного судна - пенсионеров. То есть, с 2014-го года они получали и пенсию, и заработную плату, не сообщая при этом Пенсионный фонд.

В период с октября 2013 года по август 2019 года директором ООО "Европа Эйр" был Кравченко Виктор Алексеевич. Одновременно, человек по имени Кравченко Виктор Алексеевич с июня по август 2019 года исполнял обязанности руководителя и в компании ООО "Флай Скай Эйрлайнз" (43061957).

В начале декабря 2018 года правоохранители запланировали провести обыск в квартире одного из подчиненных директора "Европа Эйр" Виктора Кравченко. Но, кто-то, вероятно, слил эту информацию фигурантам уголовного дела. Чтобы "отмазаться" подчиненный Кравченко не нашел ничего умнее, чем выбросить со своего балкона 53 печати, которые, на самом деле, косвенно могли быть связаны с уголовным производством.

Однако, обыск готовили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ (ГУ КЗЭ). Поэтому, они смогли задокументировать попытку избавиться от доказательств и арестовали все 53 клише и копии печатей, которые находились дома у сотрудника "Европа Эйр". Среди них особый интерес вызывают:

-клише печати ООО "ЗетАвиа" (36420097),

-клише печати оффшорной компании "Infinite Seal Inc." (BVI),

-копия печати ООО "Интерсервис-94 ЛТД" (30116378),

-клише печати Государственное предприятие Министерства обороны Украины, Николаевский авиаремонтный завод (НАРП, 09794409).

Почему мы рекомендуем обратить внимание именно на эти печати и юрлица.

Во-первых, в период с 2014-го по 2023-й год оффшорная компания "Infinite Seal Inc." (BVI) фигурировала в реестре гражданских воздушных судов Украины как владелец восьми самолетов модели Ил-76:

1.Ил-76 (1013407230) с бортовым UR-CMC - с ноября 2014-го по июль 2019-го эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. Самолет был сожжен турецкими "Байрактарами" на аэродроме Аль-Джуфра, который контролировался силами Халифы Хафтара, которого поддерживали подразделения ГРУ МО РФ.

2.Ил-76 (0033446350) с бортовым UR-EAA - с ноября 2014-го по январь 2018-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого, вероятно, самолет хранится в г. Фуджейра (ОАЭ). Возможно, передан компании "Aerospace Company FZE", которую связывают с Джайдипом Мирчандани.

3.Ил-76 (1023411368) с бортовым UR-BXS - с августа 2015-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого был передан в эксплуатацию казахстанской компании "Azee Air" под бортовым номером UP-I7660. А, уже в 2020-м году вернулся в Украину, где эксплуатировался компанией ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSD. Владелец остался тот же - "Infinite Seal Inc."

4.Ил-76 (0093498974) с бортовым UR-COE - с марта 2016-го по январь 2018-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSA.

5.Ил-76 (1003403075) с бортовым UR-EAB - с июля 2017-го по январь 2020-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSE.

6.Ил-76 (1023412399) с бортовым UR-CRN - с марта 2019-го по январь 2020-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSC.

7.Ил-76 (1013409303) с бортовым UR-CRP - с марта 2019-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. Самолет был сожжен турецкими "Байрактарами" на аэродроме Аль-Джуфра, который контролировался силами Халифы Хафтара, которого поддерживали подразделения ГРУ МО РФ.

8.Ил-76 (1023414450) с бортовым UR-CRQ - с марта 2019-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был передан в эксплуатацию казахстанской компании "Azee Air" под бортовым номером UP-I7654, а позже к киргизстанской "FlySky Airlines" (сестринской компании украинской ООО "Флай Скай Эйрлайнз") под бортовым номером EX-76004.

Во-вторых, очевидным фактом является то, что украинские компании-эксплуатанты самолетов Ил-76 "Европа Эйр", "Флай Скай Эйрлайнз" и "ЗетАвиа" являются связанными между собой. Ведь клише печати ООО "ЗетАвиа", которую на самом деле основали два российских гражданина, нашли в квартире сотрудника "Европа Эйр".

Компания "Европа Эйр" передала, как минимум 5 из 8-ми самолетов Ил-76 в эксплуатацию "Флай Скай Эйрлайнз", директором которого, в период с июня по август 2019-го года был тот самый Кравченко Виктор Алексеевич - экс-директор "Европа Эйр", после чего уступил свою должность Резниченко Александру Сергеевичу. Сервис GetContact также показывает, что абоненты записывали номер телефона Резниченко как сотрудника "Европа Эйр".

В-третьих, согласно данным сервиса "Youcontrol", вышеупомянутый Кравченко Виктор Алексеевич с июля 2012 года был директором Киевского филиала "Николаевского авиаремонтного завода (38246993). Печать материнского госпредприятия которого была найдена при обыске в квартире работника "Европа Эйр".

Ну, и, в-четвертых, мажоритарным владельцем ООО "Интерсервис-94 ЛТД", клише печати которого было найдено при обыске в 2018-м году, является Леовин Анатолий Иванович - владелец и руководитель концерна "УРАРП", который осуществляет ремонты двигателей для самолетов Ил-76. А, его партнером по "Интерсервис-94" является Евтушенко Владимир Константинович - совладелец ООО "ЗетАвиа".



Другой обыск - те же печати

После моих настойчивых публикаций о преступной сети пособников террористической организации "Вагнер" в Украине, в марте 2023 года СБУ возбудило еще одно уголовное производство. На этот раз - по подозрению в пособничестве государству-агрессору. В рамках этого дела был также проведен обыск в квартире сотрудника украинской авиакомпании-эксплуатанта.

Вы, наверное, будете смеяться, но при этом обыске были так же найдены, почти те же печати. А, следовательно, за 5 лет с 2018-го по 2023-й в правоохранительной системе Украины ничего не происходило. Поскольку, все это время злоумышленники могли продолжать оказывать помощь группе "Вагнера" и ГРУ МО РФ.

При обыске нашли клише печатей все тех же "Infinite Seal Inc." (BVI) и ООО "Европа Эйр" (38941487). Но, кроме них, еще клише печатей шести эмиратских компаний:

1."Aganya Holdings Ltd." (Абу-Даби, ОАЭ), которая до сих пор формально владеет по меньшей мере тремя украинскими Ил-76, эксплуатацию которых выполняет ООО "Флай Скай Эйрлайнз" (бортовые номера UR-FSA, UR-FSE, UR-FSC).

2."Aganya Ltd." (Дубаи, ОАЭ), сестринская компания "Aganya Holdings Ltd."

3."Fly One FZE" (Шарджа, ОАЭ)

4."Fly One DWC-LLC" (Дубаи, ОАЭ)

5."White Spot Aviation FZE" (ОАЭ)

6."Deek Aviation FZE" (Шарджа, ОАЭ)

Все эти компании объединяют одни и те же владельцы и одни и те же операторы самолетов грузовой авиации, используемых для доставки оружия. К сожалению, изучение каждой из этих компаний требует отдельного расследования.

Как украинский авиатранспорт обслуживает интересы иностранных спецслужб?

В 1990 году Родриг Мерхеж (Rodrigue Elias Merhej), гражданин Ливана, 28 мая 1970 года рождения, который, якобы, получил стипендию на обучение в СССР, стал студентом Киевского института инженеров гражданской авиации. Об этом позже писали в очевидно заказных, комплиментарных пиар-материалах о самом Родриге Мерхеже.

На самом деле, в КГБ СССР была распространенной практика направлять детей своей агентуры в странах Африки и Ближнего Востока учиться в высших учебных заведениях Союза.

Отца этого молодого человека, Элиаса Мерхежа, называли успешным бизнесменом, представителем политических и деловых кругов стран Ближнего Востока, который воспитал своих детей в лучших традициях католической церкви. Количество его детей пока установить не удалось, однако, похоже на то, что фамилия "Мерхеж" является крайне распространенной на Ближнем Востоке, поэтому нужно быть осторожным с идентификацией лиц.

В Украине Родриг Мерхеж женился на своей бизнес-партнерше украинке Елене Кравченко, которая взяла фамилию Мерхеж. Семья воспитывает трех дочерей.

Пиарщики Родрига Мерхежа в заказных публикациях утверждали, что его отец Элиас Мерхеж поддержал идею сына Родрига в развитии авиатранспортной отрасли и дипломатических связей Украины с Ливаном.

Идея сына и поддержка отца вылились в регистрацию в Украине в декабре 1998 года ООО "Украинско-Средиземноморские Авиалинии" ("UM Air", 30180773), в состав учредителей которого вошли гражданин Ливана Родриг Элиас Мерхеж, и четыре гражданина Украины - Елена Александровна Кравченко (которая позже вышла замуж за Родрига Мерхежа и взяла его фамилию), Сергей Николаевич Решетняк, Владимир Борисович Мельничук, Александр Яковлевич Рудкин.

В 2005 году среди участников "UM Air" появляется Липовский Валерий Григорьевич, а директором с 2006 по 2011-й становится Липовская Елена Григорьевна. 23 сентября 2021 года лицо по имени Липивская-Эргюль Елена Григорьевна подала декларацию кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По данным сервиса "Youcontrol" с тех пор изменилось очень много бенефициаров и участников этой компании. Основано и закрыто десятки юридических лиц, связанных с Родригом Мерхежем. На данный момент, 95% компании "UM Air" удерживает жена Елена Александровна Мерхеж, 5% принадлежит Сергею Валерьевичу Полищуку, еще 0,01% ООО "Аполло 11" (30784082).

Компания начала осуществлять регулярные пассажирские авиаперевозки в страны Ближнего Востока, такие как Ливан, Иордания, Сирия, Иран и Ирак. В указанных странах компания смогла создать свои представительства. В частности, в Исламской Республике Иран и в Хашимитском Королевстве Иордания. А, впоследствии, во внутреннем печатном издании компании уже указывали контакты представительских офисов авиаперевозчика в Бейруте, Тегеране, Дамаске, Аммане и Багдаде.