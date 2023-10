Владимир Сивкович - 30 лет предательства. Часть пятая. Кровавые крылья

Мы все надеемся, что у СБУ есть достаточная доказательная база для того, чтобы реально осудить Шуфрича. Хотя, если речь шла исключительно о "традиционной шарманке" ОПЗЖ на телеканалах Медведчука, то по таким обвинениям спокойно можно арестовывать и Юрия Бойко, который, пока что - на свободе.

Однако, история агентурной сети ФСБ и Сивковича идет гораздо глубже, серьезнее и системнее, чем грязные пасквили на пророссийских телеканалах.

Авиационный "спрут" Украины и ОАЭ

По данным, полученным от журналистских источников в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины ведет расследование в, по меньшей мере, еще одном уголовном производстве по статье Уголовного кодекса Украины 111-2 (Пособничество государству-агрессору), в котором фигурируют компании, связанные с доставкой оружия и военной техники для наемников группы "Вагнера" в странах Африки.

В предыдущей части расследования "Предательские печати тайного воздушного флота" мы показали связь между двумя судебными решениями, которые были приняты с разницей в 5 лет, однако объединяют одну и ту же сеть компаний.

7 декабря 2018 следственная судья Колдина Александра Олеговна Голосеевского районного суда города Киева вынесла постановление по делу 752/24165/18, о наложении ареста на имущество в уголовном производстве № 12018100000000979, возбужденном по ч.2 ст. 364-1 УК Украины (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Тогда, украинские правоохранители установили, что должностные лица ООО "Европа Эйр" (38941487) нанесли материальный ущерб Пенсионному фонду Украины на общую сумму 1 млн. грн. путем трудоустройства на должности бортинженера, штурмана и командира воздушного судна - пенсионеров. То есть, с 2014-го года они получали и пенсию, и заработную плату, не сообщая при этом Пенсионный фонд.

В период с октября 2013 года по август 2019 года директором ООО "Европа Эйр" был Кравченко Виктор Алексеевич. Одновременно, человек по имени Кравченко Виктор Алексеевич с июня по август 2019 года исполнял обязанности руководителя и в компании ООО "Флай Скай Эйрлайнз" (43061957).

В начале декабря 2018 года правоохранители запланировали провести обыск в квартире одного из подчиненных директора "Европа Эйр" Виктора Кравченко. Но, кто-то, вероятно, слил эту информацию фигурантам уголовного дела. Чтобы "отмазаться" подчиненный Кравченко не нашел ничего умнее, чем выбросить со своего балкона 53 печати, которые, на самом деле, косвенно могли быть связаны с уголовным производством.

Однако, обыск готовили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ (ГУ КЗЭ). Поэтому, они смогли задокументировать попытку избавиться от доказательств и арестовали все 53 клише и копии печатей, которые находились дома у сотрудника "Европа Эйр". Среди них особый интерес вызывают:

-клише печати ООО "ЗетАвиа" (36420097),

-клише печати оффшорной компании "Infinite Seal Inc." (BVI),

-копия печати ООО "Интерсервис-94 ЛТД" (30116378),

-клише печати Государственное предприятие Министерства обороны Украины, Николаевский авиаремонтный завод (НАРП, 09794409).

Почему мы рекомендуем обратить внимание именно на эти печати и юрлица.

Во-первых, в период с 2014-го по 2023-й год оффшорная компания "Infinite Seal Inc." (BVI) фигурировала в реестре гражданских воздушных судов Украины как владелец восьми самолетов модели Ил-76:

1.Ил-76 (1013407230) с бортовым UR-CMC - с ноября 2014-го по июль 2019-го эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. Самолет был сожжен турецкими "Байрактарами" на аэродроме Аль-Джуфра, который контролировался силами Халифы Хафтара, которого поддерживали подразделения ГРУ МО РФ.

2.Ил-76 (0033446350) с бортовым UR-EAA - с ноября 2014-го по январь 2018-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого, вероятно, самолет хранится в г. Фуджейра (ОАЭ). Возможно, передан компании "Aerospace Company FZE", которую связывают с Джайдипом Мирчандани.

3.Ил-76 (1023411368) с бортовым UR-BXS - с августа 2015-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого был передан в эксплуатацию казахстанской компании "Azee Air" под бортовым номером UP-I7660. А, уже в 2020-м году вернулся в Украину, где эксплуатировался компанией ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSD. Владелец остался тот же - "Infinite Seal Inc."

4.Ил-76 (0093498974) с бортовым UR-COE - с марта 2016-го по январь 2018-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После этого был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSA.

5.Ил-76 (1003403075) с бортовым UR-EAB - с июля 2017-го по январь 2020-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSE.

6.Ил-76 (1023412399) с бортовым UR-CRN - с марта 2019-го по январь 2020-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был "продан" компании "AGANYA HOLDINGS LTD" (Объединенные Арабские Эмираты) и передан в эксплуатацию ООО "Флай Скай Эйрлайнз" под бортовым номером UR-FSC.

7.Ил-76 (1013409303) с бортовым UR-CRP - с марта 2019-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. Самолет был сожжен турецкими "Байрактарами" на аэродроме Аль-Джуфра, который контролировался силами Халифы Хафтара, которого поддерживали подразделения ГРУ МО РФ.

8.Ил-76 (1023414450) с бортовым UR-CRQ - с марта 2019-го по июль 2019-го года эксплуатировался "Европа Эйр" с сертификатом Госавиаслужбы. После чего был передан в эксплуатацию казахстанской компании "Azee Air" под бортовым номером UP-I7654, а позже к киргизстанской "FlySky Airlines" (сестринской компании украинской ООО "Флай Скай Эйрлайнз") под бортовым номером EX-76004.

Во-вторых, очевидным фактом является то, что украинские компании-эксплуатанты самолетов Ил-76 "Европа Эйр", "Флай Скай Эйрлайнз" и "ЗетАвиа" являются связанными между собой. Ведь клише печати ООО "ЗетАвиа", которую на самом деле основали два российских гражданина, нашли в квартире сотрудника "Европа Эйр".

Компания "Европа Эйр" передала, как минимум 5 из 8-ми самолетов Ил-76 в эксплуатацию "Флай Скай Эйрлайнз", директором которого, в период с июня по август 2019-го года был тот самый Кравченко Виктор Алексеевич - экс-директор "Европа Эйр", после чего уступил свою должность Резниченко Александру Сергеевичу. Сервис GetContact также показывает, что абоненты записывали номер телефона Резниченко как сотрудника "Европа Эйр".

В-третьих, согласно данным сервиса "Youcontrol", вышеупомянутый Кравченко Виктор Алексеевич с июля 2012 года был директором Киевского филиала "Николаевского авиаремонтного завода (38246993). Печать материнского госпредприятия которого была найдена при обыске в квартире работника "Европа Эйр".

Ну, и, в-четвертых, мажоритарным владельцем ООО "Интерсервис-94 ЛТД", клише печати которого было найдено при обыске в 2018-м году, является Леовин Анатолий Иванович - владелец и руководитель концерна "УРАРП", который осуществляет ремонты двигателей для самолетов Ил-76. А, его партнером по "Интерсервис-94" является Евтушенко Владимир Константинович - совладелец ООО "ЗетАвиа".



Другой обыск - те же печати

После моих настойчивых публикаций о преступной сети пособников террористической организации "Вагнер" в Украине, в марте 2023 года СБУ возбудило еще одно уголовное производство. На этот раз - по подозрению в пособничестве государству-агрессору. В рамках этого дела был также проведен обыск в квартире сотрудника украинской авиакомпании-эксплуатанта.

Вы, наверное, будете смеяться, но при этом обыске были так же найдены, почти те же печати. А, следовательно, за 5 лет с 2018-го по 2023-й в правоохранительной системе Украины ничего не происходило. Поскольку, все это время злоумышленники могли продолжать оказывать помощь группе "Вагнера" и ГРУ МО РФ.

При обыске нашли клише печатей все тех же "Infinite Seal Inc." (BVI) и ООО "Европа Эйр" (38941487). Но, кроме них, еще клише печатей шести эмиратских компаний:

1."Aganya Holdings Ltd." (Абу-Даби, ОАЭ), которая до сих пор формально владеет по меньшей мере тремя украинскими Ил-76, эксплуатацию которых выполняет ООО "Флай Скай Эйрлайнз" (бортовые номера UR-FSA, UR-FSE, UR-FSC).

2."Aganya Ltd." (Дубаи, ОАЭ), сестринская компания "Aganya Holdings Ltd."

3."Fly One FZE" (Шарджа, ОАЭ)

4."Fly One DWC-LLC" (Дубаи, ОАЭ)

5."White Spot Aviation FZE" (ОАЭ)

6."Deek Aviation FZE" (Шарджа, ОАЭ)

Все эти компании объединяют одни и те же владельцы и одни и те же операторы самолетов грузовой авиации, используемых для доставки оружия. К сожалению, изучение каждой из этих компаний требует отдельного расследования.

Как украинский авиатранспорт обслуживает интересы иностранных спецслужб?

В 1990 году Родриг Мерхеж (Rodrigue Elias Merhej), гражданин Ливана, 28 мая 1970 года рождения, который, якобы, получил стипендию на обучение в СССР, стал студентом Киевского института инженеров гражданской авиации. Об этом позже писали в очевидно заказных, комплиментарных пиар-материалах о самом Родриге Мерхеже.

На самом деле, в КГБ СССР была распространенной практика направлять детей своей агентуры в странах Африки и Ближнего Востока учиться в высших учебных заведениях Союза.

Отца этого молодого человека, Элиаса Мерхежа, называли успешным бизнесменом, представителем политических и деловых кругов стран Ближнего Востока, который воспитал своих детей в лучших традициях католической церкви. Количество его детей пока установить не удалось, однако, похоже на то, что фамилия "Мерхеж" является крайне распространенной на Ближнем Востоке, поэтому нужно быть осторожным с идентификацией лиц.

В Украине Родриг Мерхеж женился на своей бизнес-партнерше украинке Елене Кравченко, которая взяла фамилию Мерхеж. Семья воспитывает трех дочерей.

Пиарщики Родрига Мерхежа в заказных публикациях утверждали, что его отец Элиас Мерхеж поддержал идею сына Родрига в развитии авиатранспортной отрасли и дипломатических связей Украины с Ливаном.

Идея сына и поддержка отца вылились в регистрацию в Украине в декабре 1998 года ООО "Украинско-Средиземноморские Авиалинии" ("UM Air", 30180773), в состав учредителей которого вошли гражданин Ливана Родриг Элиас Мерхеж, и четыре гражданина Украины - Елена Александровна Кравченко (которая позже вышла замуж за Родрига Мерхежа и взяла его фамилию), Сергей Николаевич Решетняк, Владимир Борисович Мельничук, Александр Яковлевич Рудкин.

В 2005 году среди участников "UM Air" появляется Липовский Валерий Григорьевич, а директором с 2006 по 2011-й становится Липовская Елена Григорьевна. 23 сентября 2021 года лицо по имени Липивская-Эргюль Елена Григорьевна подала декларацию кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По данным сервиса "Youcontrol" с тех пор изменилось очень много бенефициаров и участников этой компании. Основано и закрыто десятки юридических лиц, связанных с Родригом Мерхежем. На данный момент, 95% компании "UM Air" удерживает жена Елена Александровна Мерхеж, 5% принадлежит Сергею Валерьевичу Полищуку, еще 0,01% ООО "Аполло 11" (30784082).

Компания начала осуществлять регулярные пассажирские авиаперевозки в страны Ближнего Востока, такие как Ливан, Иордания, Сирия, Иран и Ирак. В указанных странах компания смогла создать свои представительства. В частности, в Исламской Республике Иран и в Хашимитском Королевстве Иордания. А, впоследствии, во внутреннем печатном издании компании уже указывали контакты представительских офисов авиаперевозчика в Бейруте, Тегеране, Дамаске, Аммане и Багдаде.