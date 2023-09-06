Владимир Сивкович - 30 лет измены. Часть вторая. Авиация

После публикации первой части расследования о присутствии агентуры ФСБ в Украине "Владимир Сивкович - биография" я получил бешеный отклик от десятков людей, которые отмечали отдельные эпизоды истории Сивковича, которые нужно отразить в расследовании.
Однако, масштаб материалов и фактажа настолько велик, что для его раскрытия требуется тщательное и постепенное изложение.
Искренняя благодарность всем, кто продрался сквозь десятки фамилий, названий компаний, фактов и, все же, дочитал первую часть расследования. Вторая часть об интересах Сивковича в сфере авиации - еще более сложная. Об этом можно судить по недавнему аресту экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которому продлили срок содержания под стражей до 9 сентября 2023 года, после того как он попросил включить его в списки на обмен с РФ, как когда-то обменяли известного российского торговца оружием Виктора Бута, живущего теперь в России.
После развала СССР Украина имела не только третий по величине ядерный арсенал в мире вместе с самолетами стратегической авиации, но и огромный парк транспортной авиации, который был распылен по частным компаниям постсоветских стран, или порезан на металлолом. Тень Владимира Сивковича и людей, которые имели непосредственную близость к нему, постоянно маячит в историях о грузовых самолетах.
Авиакомпания "Вита"
Как мы писали в первой части расследования, с 1996 года Владимир Сивкович становится официальным соучредителем ООО "Авиакомпании "Вита" (19037603) вместе со своим партнером Олегом Слядневым. Позже в состав бенефициаров присоединяется Цветков Владимир Викторович, который вместе со своим сыном Цветковым Андреем Владимировичем также входят в состав соучредителей компании с похожим названием АОЗТ "Авиакомпания "Витааир" (21478473). Кроме того, в составе бенефициаров появлялась также "ИСТМАУНТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (EASTMOUNT TRADING LIMITED, 03940886, Великобритания). Среди лиц, осуществлявших контроль над этой британской компанией, указан только украинец Владимир Исаченко (1959 года рождения).
Вероятно, что это Исаченко Владимир Борисович, который, согласно данным сервиса "Youcontrol", возглавлял "Авиакомпанию "Вита" с 2004 по 2019 год, получив эту должность после Андрея Кукина, экс-сотрудника военной контрразведки СБУ, который до назначения директором в "Авиакомпанию "Вита" возглавлял Государственное предприятие Минобороны Украины "Украинская авиационная транспортная компания" (УАТК, 24964464) и государственную компанию "Укрспецэкспорт".
Исаченко засветился также и в частном предприятии "Инвестлендкон" (32772571), которая, по данным "Youcontrol", входит в финансово-промышленную группу Романа Реброва. Ряд компаний, входящих в группу имели среди своих бывших бенефициаров Александра Сивковича, старшего сына Владимира Сивковича.
Британская оффшорка "Истмаунт трейдинг лимитед" встречается рядом с именами Александра и Виктора Сивковичей в исторических данных следующих компаний:
ООО "Вита-ДКД" (34716943, филиал "Авиакомпании "Вита", которая сейчас входит в группу Романа Реброва);
ООО "ДКД-04" (3192949, директором и учредителем был Александр Сивкович);
ООО "Вита-ОКС" (34716791, филиал "Авиакомпании "Вита" в состав учредителей которой входили Олег Сляднев и Владимир Цветков);
ООО "ПРО-ТВ" (32349000);
ООО "Атемс Текнолоджис" (33996529, связана с Романом Ребровым);
ООО "Инвестиционная независимая группа" (32708930, группа Романа Реброва);
ООО "Центр эмбриональных тканей "Эмселл" (21574461, группа Романа Реброва);
ООО "Офисный центр "Высокая башня" (33192954);
ООО "Глобал проперти 24" (35016903, группа Романа Реброва);
ООО "Голден реалити" (35017840, группа Романа Реброва);
ООО "Финансовая компания управления активами" (35017877, группа Романа Реброва);
ООО "Торговый дом "Интертрейдинг" (33347727, группа Интергалбуд);
ООО "Юридический консалтинговый центр" (30630517);
ООО "Энерго-мост" (30782148);
ООО "Энергетический дом" (32709337, группа Романа Реброва).
Кроме того, директором ООО "Энергетический дом" и еще ряда компаний был Провотар Алексей Анатольевич. Женщина по имени Провотар Светлана Леонидовна (с высокой вероятностью родственница последнего) была помощником депутата Владимира Сивковича на протяжении всех трех созывов, когда тот был членом украинского парламента.
В 1998 году партнер Сивковича, Цветков Владимир Викторович, становится основателем еще одной компании с похожим названием АОЗТ "Авиакомпания "Витаир" (21478473) оператора грузовых авиаперевозок, который специализировался на использовании самолетов Ан-74 и их модификаций. В период с 1992 по 1995 годы "Витаир" была оператором шести Ан-74, изготовленных Харьковским авиационным заводом (ХАЗ), который ныне носит название Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП). На то время их бортовые и заводские номера были -
UR-74008 / 36547095900
UR-74027 / 36547096920
UR-74043 / 36547096923
UR-74044 / 36547097936
УР-74031 / 36547098961
UR-74032 / 36547098962
Впоследствии эти самолеты были переданы российским и казахским компаниям. Однако, в сентябре 2021 года, бывший борт UR-74008 вернулся к регистрации в украинской юрисдикции и получил новый бортовой номер UR-UZN. Его эксплуатантом стала ООО "Авиакомпания "Константа".
В 2005 году украинская пресса писала о том, что авиакомпания "Витаир", связанная с "Авиакомпанией "Вита" Сивковича, осуществляла аэрофотосъемку для "Львовского облавтодора" (на сумму около 15,4 млн. грн.) и "Укрзализныци" (на сумму около 50 млн. грн.).
Тогдашний министр внутренних дел Юрий Луценко жаловался, что "50 миллионов перечислено - а самолеты даже не взлетали! Когда мы посмотрели на учредителей этой фирмы, которая получила деньги, и вместе с какими структурами они создали другие компании - становится понятным, что весь этот шум направлен на самозащиту", намекая на то, что окружение Виктора Януковича, проиграв в период "Оранжевой революции", пыталось объяснить разоблаченные сделки политическими преследованиями.
Историю каждого из вышеуказанных Ан-74 можно частично отследить по фотографиям на, так называемых, "спотерских порталах", где любители авиафотографии выкладывают снимки самолетов в разных аэропортах мира. Так, например, Ан-74 (UR-74032), который эксплуатировался "Витаир", был передан в 1996 году в "Газпромавиа", которая владела 14-ю самолетами различных модификаций Ан-74. А, с 2012 года этот самолет эксплуатируется акционерной компанией "UTair", которая покрасила "ливрею" самолета в символику ООН и осуществляет полеты в странах Африки.
В частности, в период с 2015 по 2019 годы этот самолет был сфотографирован в аэропортах Центральноафриканской Республики и Судана, где активно осуществляет свою деятельность террористическая группа "Вагнера".
Партнер Сивковича - Олег Сляднев
Олег Всеволодович Сляднев официально вошел в соучредители "Авиакомпании "Вита" в сентябре 1996 года. Кроме авиакомпании, он возглавлял и контролировал харьковское частное предприятие "Олег" (14104134), занимавшееся торговлей. С 1994 года "Олег" вместе с венгерской компанией "Томтекс ЛТД" становится соучредителем украинско-венгерского юрлица "Олвест", которое Сляднев возглавляет в 2002 году.
В 1998 году Сляднев баллотируется в народные депутаты по одномандатному избирательному округу № 181 (Змиевский район Харьковской области). В своей автобиографии, поданной в ЦИК, он указывает, что родился в 1960 году, имеет высшее образование, проживает в г. Харькове и является президентом украинско-венгерского предприятия "Олвест". На этих же выборах Сивкович баллотируется от 92-го избирательного округа.
Кроме "Авиакомпании "Вита", ЧП "Олег" и украинско-венгерского предприятия "Олвест", Сляднев с 2001 года входит в состав соучредителей ООО "Союз-трейд" (31559315), а также определенный срок является его директором. С 2006 года он является совладельцем компании "Вита-ОКС" (филиала "Авиакомпании "Вита"). В 2007 году Сляднев входит в состав соучредителей ООО "Научно-исследовательский и технический центр "Ротор" (19499574) вместе с Олегом Уруским, который позже был назначен на должность министра стратегических отраслей промышленности. А позже возглавляет эту компанию.
17 июля 2005 года в эфире программы "Час пик" на 5 канале Олег Сляднев публично заявляет о злоупотреблениях руководителей Харьковского авиационного завода (ХАЗ). Несколько медиа, в том числе и сайт "Подробности", который принадлежал ООО "Национальные информационные системы" и был частью телеканала "Интер", подхватывают эту новость и титруют Сляднева как советника первого вице-премьер-министра Украины, которым на тот момент был Анатолий Кинах в первом правительстве Юлии Тимошенко. Еще до этого эфира, заявления Сляднева о, якобы, банкротстве ХАЗа распространяются украинскими и российскими медиа.
По словам Сляднева, он увидел в деятельности главы Харьковского авиазавода (ХАЗ) "построение финансовой пирамиды". На тот момент, ХАЗ возглавлял украинский авиаинженер Науменко Павел Олегович, который умер в январе 2023 года. С конца 90-х годов Павел Науменко непосредственно участвовал в организации серийного производства самолетов Ан-140, Ан-74 и их модификаций, разработанных АНТК "Антонов". Он был назначен директором ХАЗ в июле 2002 года, сменив на этом посту Анатолия Константиновича Мялицу, и возглавил создание и производство модификаций Ан-74, уникального самолета, который изготавливался только на ХАЗ.
Сляднев утверждал, что председатель Контрольно-ревизионной комиссии Николай Сивульский направил Юлии Тимошенко письмо от 17 мая 2005 года, в котором, якобы, были раскрыты факты сомнительных финансовых операций на ХАЗ. По словам Сляднева, когда Олег Науменко возглавил ХАЗ в 2002 году, то задолженность предприятия составляла около 240 миллионов гривен, а по состоянию на май 2005 года задолженность составляла, якобы, более 1 миллиарда.
Сляднев убеждал, что долги формировались сомнительно, например, путем заключения контракта на поставку двигателей между ХАЗ и венгерской фирмой "Ивокер групп кфт.", учредителем которой была "Росток Групп Интернешнл" (Делавэр, США). Олег Сляднев возмущался - зачем покупать двигатели в Венгрии, если они производятся в Запорожье.
Кроме того, Сляднев указывал, что ХАЗ позволил себе брать кредиты, тогда как за первый квартал 2005 года реализовал лишь один самолет. Это, по словам Сляднева, свидетельствовало о финансовом крахе предприятия.
Через несколько месяцев, в ноябре 2005 года, украинское издание "Комментарии" со ссылкой на "Главред", сообщило, что Олег Сляднев может получить высокую должность в авиакорпорации "Антонов". Об этом писали и в российском "Коммерсанте". По словам источника журналистов издания "Главред" в Министерстве промышленной политики Украины, Сляднев имел тесные отношения с предыдущим главой ХАЗ Анатолием Мялицей, который 5 ноября 2005 года был назначен генеральным директором государственной самолетостроительной корпорации "Национальное объединение "Антонов", созданной постановлением Кабинета Министров от 14 июля 2005 г. во исполнение указа Президента от 27 мая 2005 года.
10 ноября 2005 года на пресс-конференции Мялица заявил, что корпорация "Антонов" не будет отвечать за долги ХАЗ. Очевидно это было сказано в контексте того, что решением украинской власти АНТК "Антонова", завод "Авиант", ХАЗ и "410-й завод" были объединены в одну корпорацию.
В тот же период Сляднев становится заместителем Мялицы в "Антонов" и начинает активно комментировать будущее украинского авиастроения и поддерживает инициативу минпромполитики передать контроль за всем авиастроением в одни руки. Не исключено, что Сляднев и Мялица могли активно сотрудничать в период пребывания Мялицы на должности сначала заместителя генерального директора, а затем гендиректора ХАЗ в период с 1994 по 2002 годы. Это именно то время, когда авиакомпания "Витаир" оперировала шестью Ан-74, три из которых получила прямо с завода ХАЗ.
Уступив должность директора ХАЗ Науменко, Мялица был назначен на должность министра промышленной политики в правительстве Виктора Януковича, на которой пробыл до января 2004 года. После победы "Оранжевой революции", Мялица стал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В то же время, Сляднев стал советником первого вице-премьер-министра Кинаха.
Конечно, 20 лет спустя очень трудно реально установить, действительно ли Сляднев и Мялица имели договоренности, которые могли бы способствовать развитию бизнеса Владимира Сивковича и его партнеров. Однако, так или иначе, их совместные действия закончились успешно, и в апреле 2008 года Анатолий Мялица снова становится генеральным директором Харьковского авиазавода и оставляет эту должность только после победы "Революции достоинства" в 2015 году. Тогда, новым генеральным директором становится Сунцов Игорь Павлович, которого уже в 2021 году объявили в розыск за растрату средств государственного предприятия.
По всему видно, что ХАЗу никогда не везло, но его драматическая история еще впереди... Активное медиа-присутствие Сляднева в июле 2005 года не прошло мимо внимания, и через несколько дней после его выступления на телевидении на отдельных украинских сайтах публикуют своеобразный "отклик" на критику Сляднева, в котором проливают свет на его биографию и рассказывают о его опыте торговли тракторами харьковского завода "ХТЗ" с покупателями из Российской Федерации, а также о передаче одного самолета Ан-74 "Газпрому" в обмен на поставку энергоносителей.
В публикации фигурирует информация и о покушении на жизнь Сляднева в Москве, и о банкротстве украинско-венгерской компании "Олвест", которое нанесло значительные убытки украинским энергетическим предприятиям "Газ Украины" и "Нафтогаз".
Уже в феврале 2006 года журналист издания "Зеркало недели" Роман Слободской публикует материал, в котором утверждает, что корпорацией "Антонов" на самом деле руководит не Мялица, а его предприимчивый заместитель - Сляднев. Кроме усиления своих позиций в сфере авиастроения, Олег Сляднев пытается войти в большую политику. В 2002 и 2006 годах Сляднев баллотируется в Верховную Раду Украины по спискам блока "Наша Украина" Виктора Ющенко, однако не проходит в парламент.
Вместе с тем, в 2002 году в Российской Федерации регистрируется компания ООО "Аэрокомп", учредителем которой является лицо по имени Сляднев Олег Всеволодович, и функционирует все то время, когда Сляднев, фактически, руководит авиастроительной отраслью Украины.
В 2004 году Сляднев, якобы, защитил кандидатскую диссертацию "Управление проектами создания модификаций пассажирских и транспортных самолетов в условиях рыночной экономики".
Согласно данным сервиса "Youcontrol", в 2008 году Сляднев, Сивкович и Цветков перестают фигурировать в списке соучредителей "Авиакомпании "Вита". Зато их заменяет уже вышеупомянутая оффшорная компания "Истмаунт трейдинг лимитед".
Является ли "константой" влияние ФСБ на украинскую авиацию?
В первой части расследования вы уже могли прочитать о связи между Владимиром Сивковичем и российским олигархом из Запорожья Константином Григоришиным. Его арестовали после делового ужина с Сивковичем и вице-президентом "Авиакомпании "Вита" Андреем Кудиным.
В 1998-1999 годах металлургический бизнес Константина Григоришина, который он начинал в Москве и запустил в родном Запорожье, уже приобрел глобальные масштабы. Как любой приличный олигарх он должен был приобрести себе пассажирский самолет для личных чартерных перелетов из аэропорта Запорожья и в обратном направлении.
Первым таким самолетом Григоришина был пассажирский Як-40. Однако, иметь свой самолет - еще не значит свободно им пользоваться и дешево обслуживать. Поэтому, вероятно, Григоришин был заинтересован в сфере авиабизнеса, что и могло стать основанием его тесного общения с Сивковичем и Кудиным в ту злосчастную ночь в киевском ресторане "Эгоист" в 2002-м.
Чтобы осуществлять эксплуатацию самолетов, компания должна соответствовать определенным требованиям к ее активам, экспертизе и персоналу. Активов в аэропорту Запорожья было достаточно. Однако, все они принадлежали государству.
В 1998 году руководителем Государственного предприятия Минобороны "Украинская авиационная транспортная компания" становится Андрей Кукин, который после увольнения с этой должности в 2003-м возглавляет "Авиакомпанию "Вита". С большой долей вероятности можно предположить, что интерес к инфраструктурному комплексу аэропорта Запорожья стал расти именно с того момента, когда Андрей Кукин начал лично разбираться с "остатками" имущества советского Запорожского авиационного отряда.
Сервис "Youcontrol" дает возможность ознакомиться с постановлением суда, где указано, что согласно справке государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе города Запорожья от 05.05.2010 №6097 филиал "Украинской авиационной транспортной компании "Аэропорт Запорожье Грузовой" состоит на учете в государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе города Запорожья как налогоплательщик с 11.05.1998.
Иными словами, близкий к Сивковичу человек мог контролировать и воздушный флот грузовой авиации и наземную инфраструктуру, в частности в родном для Григоришина Запорожье, где и была создана "Авиакомпания "Константа", путем отчуждения части государственного имущества Запорожского аэропорта. Сначала имущество перешло под контроль ОАО "МФС", история которого была описана в первой части расследования.
С 2011 года 99,8% "Константы" контролирует григоришинская "ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED" (HE 24084), а в декабре 2016 года продает всю эту долю оффшорной компании "AP Holdings Limited", которая является частью "Aero-Pioneer Group", в состав которой входят зарегистрированные в разных юрисдикциях компании: "AERO-PIONEER of AFRICA" (Уганда, Кения, Занзибар), "Airgenium Inc." (штат Делавэр, США), "Aero-Pioneer DWC" и "AP Holdings Limited" зарегистрированы в ОАЭ.
"Лицами" этой группы компаний выступали Джастин Саузерленд (Justin Ryan Southerland - 14 октября 1978 года рождения, паспорт США 548480838, [email protected]) и Эндрю Литтл (Andrew Douglas Little - 3 апреля 1965 года рождения, паспорт Канады HK274335). Эндрю Литтл много лет провел в странах Восточной Африки, где начинал пилотом, доставляющим грузы, а затем стал масштабировать бизнес.
Кроме американца и канадца компанией руководил и украинец Роман Милешко, 1976 года рождения. В ряде американских открытых источников он даже указывался как директор "Aero-Pioneer Group" и как один из руководителей компании "World Aviation Business, Corp" (штат Флорида, США). А, на украинских авиафорумах, датированных 2015-м годом, пользователи рассказывали, что Милешко искал пилотов и членов экипажей на самолеты Ан-26 и Ан-32 для полетов в Могадишо и в регионе Восточной Африки.
В 2016 году американская неприбыльная организация "Глобальный фонд сил специальных операций" (Global SOF Foundation) выпустила свой бюллетень, в котором указано, что Роман Милешко также является представителем эмиратской компании "Expedition Aviation FZE", которая предоставляет услуги авиационных транспортных перевозок, и названа "маленьким бизнес-партнером" Global SOF Foundation.
Сам Милешко даже участвовал в Zoom-обсуждениях российской агрессии против Украины, которые организовывала Global SOF Foundation. Сайт компании "Expedition Aviation" не содержит ни одного имени, а номером телефона указанным в бюллетене Global SOF Foundation (+380 63 561 37 00) пользовались лица с именами Алексей Кривонос и Ярослав Шацкий. Указанный номер использовали также в объявлении о продаже самолета Ан-26.
После получения контроля над "Авиакомпанией "Константа", новые владельцы приняли решение получить аккредитацию компании при структурах ООН, чтобы иметь возможность предоставлять транспортные услуги для структур Организации Объединенных Наций и UNICEF, в том числе - в странах Африки.
А, в феврале 2018 года, "Константа" обратилась в государственные органы США с просьбой о разрешении на деятельность в американской юрисдикции и полеты в американские аэропорты.
В представленных на рассмотрение документах, которые есть в нашем распоряжении, указывалось, что по состоянию на февраль 2018 года 49% "Авиакомпании "Константа" принадлежат Роману Милешко, еще 49% эмиратской "AP Holdings Limited", которая принадлежала Райану Саузерленду и Эндрю Литтлу, и еще 2% принадлежало гражданину Украины Михаилу Моисеенко.
Кроме доли в "Авиакомпании "Константа", Роман Милешко указал, что имеет в своей собственности 70% эмиратской оффшорной компании "Expedition Aviation FZE". 21 ноября 2019 года эта доля была снижена до 40%. Кто именно владеет остальными 60% остается неизвестным.
Милешко, также контролирует долю размером 49% в грузинской компании "Aero Expedition" (Тбилиси), и 74,3% в украинской ООО "Инкомпас" (41481738), партнером в которой, вероятно, был брат Романа - Валентин Викторович Милешко.
Что же касается грузинской компании-близняшки "Aero Expedition", то ее соучредителем является гражданин Грузии Георгий Чиргадзе (Giorgi Chirgadze), который контролирует 51% компании и является ее директором. Согласно данным грузинского реестра юрлиц, кроме Чиргадзе и Милешко в состав учредителей компании "Aero Expedition" (404506183, http://helicopters.ge/en/) ранее входила оффшорная компания "PINTA-C LTD" (1555292, BVI). Грузинская компания осуществляет пассажирские и грузовые перевозки вертолетами и катает всех желающих в горы.
"Разве я сторож самолетам моим?..."
Украинская "Авиакомпания "Константа" не является владельцем самолетов, так же, как ООО "Европа Эйр" не была владельцем двух Ил-76, которые были уничтожены ударом турецких "Байрактаров" в июле 2019-го года на аэродроме Эль-Джуфра.
Главным активом "Авиакомпании "Константа" является соблюдение всех бюрократических процедур, которых требует Государственная авиаслужба Украины (ГАСУ), для того, чтобы предоставлять разрешения на эксплуатацию воздушных судов. Иными словами, ключевой способностью "Константы" является правильно подготовить бумажки, отнести их правильным людям и получить от них правильные подписи. Как мы понимаем, в Украине этот процесс довольно многогранен и порождает для всех сторон интересные возможности. С другой стороны, настоящим держателем активов являются компании, имеющие право собственности на самолеты и передающие эти самолеты в лизинг "Авиакомпании "Константа".
По состоянию на август 2023 года, в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины (который, к слову, является одним из самых прозрачных таких реестров в мире) содержится информация о 12 воздушных судах, которые имеют необходимые лицензии от ГАСУ, предоставленные их эксплуатанту "Авиакомпании "Константа".
Девять из двенадцати воздушных судов предоставлены в лизинг "Константе" эмиратской оффшорной компанией "Expedition Aviation FZC" (Шарджа, ОАЭ), 40% которой контролирует Милешко.
Еще три воздушных судна - два Ан-74ТК-100 и один Ан-74Т-100 - появились в авиапарке "Константы" в течение последних 24-х месяцев. Особенно интересно то, что "Авиакомпания "Константа" никогда не эксплуатировала самолеты модификаций Ан-74 Харьковского авиазавода, за "наведение порядка" в котором так боролся партнер Сивковича - Олег Сляднев.
Согласно данным реестра гражданских воздушных судов, Ан-74 с бортовым номером UR-UZN, который Роман Милешко взял в лизинг у эмиратской компании AMIS FZE, получил регистрационное удостоверение от ГАСУ 16.08.2021 (действительно до 12.07.2026).
Самолет UR-UZO, который формально принадлежит эстонской компании "EKA Grupp Pvt Ltd" получил удостоверение за неделю до полномасштабного вторжения 17.02.2022 (действительно до 31.12.25).
А, самолет UR-UZP, находящийся в собственности той же эстонской компании - 09.06.2022, когда вторжение уже было в разгаре (действительно до 31.12.2025).
Таким образом, можно сказать, что ни один из трех Ан-74 не является "украинским самолетом", потому что два из них "эстонские", а один "эмиратский". Однако, если любой из них будет пойман на перевозке оружия (а именно для таких целей использование Ан-74 и его модификаций является наиболее коммерчески выгодным), то в медиа напишут, что это - украинские самолеты, потому что именно украинское ГАСУ выдало им лицензии на осуществление полетов.
Причем, по меньшей мере один из бортов никогда не появлялся в Украине, ведь с начала полномасштабного вторжения небо Украины является формально закрытым. А, самолет с бортовым номером UR-UZP, который с марта 2021 года эксплуатировался казахской компанией "East Wing", получил разрешение ГАСУ в июне 2022 года, несмотря на то, что авиационная администрация Украины никогда не видела этот самолет вживую. Ведь до казахской компании этот Ан-74 эксплуатировали российские "Уктус" и "Шар Инк".
Владелец двух Ан-74 с новыми бортовыми номерами UR-UZO и UR-UZP, которые эксплуатировались российской компанией "Уктус" - эстонская "EKA Grupp Pvt Ltd" (EE101514013, адрес Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Plasti tn 18, 13619), зарегистрированная 01.02.2012.
Эстонская юрисдикция является крайне прозрачной, а потому большое количество информации о данной компании с уставным капиталом всего 2500 евро очень легко гуглится. Ее основали два человека, которые вложили в предприятие по 1250 евро - Алеся Гой (Виноградова), 14 августа 1980 года рождения, и Викторс Томишевс, 14 октября 1973 года рождения (вероятно, гражданин Латвии). Кроме регистрационных данных, о компании нет в открытых данных никакой информации. Не известно, занималась ли компания когда-либо авиацией. Не известно, откуда у компании с уставным капиталом 2500 евро деньги на два уникальных самолета Ан-74 и их обслуживание?
Компания AMIS FZE, являющаяся владельцем третьего Ан-74, эксплуатируемого "Константой" (бортовой номер UR-UZN, заводской номер 36547095900), зарегистрирована в свободной экономической зоне международного аэропорта Шарджа (ОАЭ).
Хотя об официальных бенефициарах AMIS FZE ничего не известно, однако архивная копия сайта этой компании показывает, что с 2016 года он ведется на русском языке. А, открытые данные сервиса ImportGenius показывают, что AMIS FZE активно торговала, как с украинскими (ООО "Мотор Сич", ООО "Стар-авиа", ООО "Ротор Макс Интернешнл", Кременчугский летный колледж), так и с российскими (ООО "ХЕЛИСТАР", ООО "АЭРОТЕХНИКСЕРВИС", ООО "ПИКАТ", ООО "АВИТЕЛ", ЗАО "ФЛАЙ АВИА") компаниями.
Кроме того, на правительственном портале южноамериканской страны Перу удалось найти один интересный документ. "AMIS FZE" просила перуанские власти предоставить разрешение на выполнение авиационно-транспортных услуг, в котором было отказано. В этом документе фигурирует имя представителей эмиратской компании - Алексей Бобров, Алексей Пальчик и Александр Бурлака.
По стечению обстоятельств, в Украине зарегистрировано ООО "АМИС-ГРУПП" (30450990), среди учредителей которого с 2005 по 2010 годы, по данным "Youcontrol" было указано Пальчика Алексея Ивановича и Пальчик Ирину Николаевну. Кроме того, Пальчик Алексей Иванович также среди соучредителей Производственно-коммерческого предприятия "Укравиаресурс" (30491981), где указано, что он зарегистрирован в пгт. Гвардейское, Симферопольского района, АР Крым.
Алексей Бобров, упомянутый в перуанском документе, на своем профиле в социальной сети LinkedIn, так же указал, что работал в ООО "АМИС-ГРУПП", зарегистрированной в Крыму.
Интересно, что в лицензионных документах компании "Expedition Aviation FZC" в ОАЭ, среди контактных данных указана почта [email protected].
Журналистский расследовательский проект "Наши деньги" в январе 2016 года установил, что фирма Алексея Пальчика "Амис-групп" участвовала в поставках воинской части А1604 авиационно-технического имущества, отреставрированного в подпольных цехах и с поддельными техпаспортами. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда города Киева от 29 декабря 2015 года. По данным следствия, большую часть авиазапчастей без оформления надлежащих документов осенью прошлого года поставило ООО "Амис Групп".
Пальчик Алексей Иванович, 29.01.1965 года рождения, еще 22.03.2015 получил российский паспорт за номером 3914 845759 в отделе УФМС России по Республике Крым в Киевском районе г. Симферополь. Имеет номер телефона +79660291555, email: [email protected] и [email protected].
Российская база сведений об идентификационных налоговых номерах подтверждает валидность выданного российского паспорта и номер ИНН - 910221106302, на который зарегистрированы бенефициарное участие Алексея Пальчика в российских предприятиях ООО "Хелистар", ООО "Техноград", ООО "Навикас", ООО "Авасити".
Таким образом, по крайней мере один представитель компании, которая владеет самолетом Ан-74, эксплуатируемым "Авиакомпанией "Константа" является коллаборантом, который ведет активный бизнес в Российской Федерации.
"Крупнейшая инвестиция" в украинское авиастроение
Группа компаний "Aero-Pioneer" купила "Авиакомпанию "Константа" у Константина Григоришина в 2016-м. А, в январе 2017 года уже направила украинскому производителю самолетов Ан-74, Харьковскому авиазаводу, инвестиционное предложение. Предложение от имени дубайской "Aero-Pioneer DWC" было предоставлено "Укроборонпрому", в структуру которого входил ХАЗ.
Представители "Aero-Pioneer" предлагали предоставить финансирование до 150 миллионов долларов на погашение долгов, возобновление производства и продажи самолетов Ан-74. В обмен на это они хотели полный контроль над решениями правления, своего финансового директора, который бы имел право контролировать любые финансовые операции, и эксклюзивное право решать вопросы продаж готовых самолетов или их комплектующих.
Подписали такое "выгодное предложение", якобы, генеральный директор "Aero-Pioneer Group" Хоссейн Мусави и генеральный директор новосозданной компании Oriole LTD, американский предприниматель иорданского происхождения Набил Баракат. Откуда взялись Oriole LTD, сам Набил Баракат и такие масштабные амбиции по получению контроля над украинским авиазаводом, было не очень понятно. Единственной компанией группы инвесторов, которая находилась в Украине и представляла их интересы здесь, была "Авиакомпания "Константа".
Через семь месяцев после "инвестиционного предложения", представители упомянутой Oriole Capital Group похвастались на своем сайте, что были приглашены на обед с президентом Украины Петром Порошенко, который находился с визитом в Нью-Йорке 20-21 сентября 2017 года, после встречи с президентом США. На том же сайте Хоссейн Мусави и Набиль Баракат уже были представлены как управляющий партнер и глава компании Oriole Capital Group соответственно.
Интересно, что на профиле президента Порошенко в Facebook также есть упоминание об этом бизнес-ланче 21 сентября 2017 года. Однако, на имеющихся фотографиях установить присутствие представителей компании Oriole не представляется возможным.
Были или не были "инвесторы" на ланче с Порошенко доподлинно неизвестно, но через некоторое время после его возвращения в Украину, уже 13 ноября 2017 года руководство "Укроборонпрома" объявило, что с Oriole Capital Group достигнута договоренность о привлечении 150 миллионов долларов США на развитие ХАЗ и строительство самолетов.
Сразу после этого OSINT-расследователь Антон Павлушко опубликовал на сайте разведывательного сообщества "Informnapalm" свои сомнения относительно способности Oriole Capital Group оперировать такими средствами, ведь и сайт компании, и ее адрес говорили о том, что это может быть компания-однодневка, что напоминало историю с "испанским лыжным инструктором".
К огласке подключились и другие журналисты, что стало основанием для оперативных объяснений со стороны "Укроборонпрома", что Oriole Capital Group - это всего лишь "прокладка" созданная специально под этот проект, за которой стоит американская компания Wamar Inc., якобы принадлежащая американцу иорданского происхождения Набилу Баракату.
Об этой компании также быстро нашли много интересного, включая старую презентацию, где говорится о том, что компания работает одновременно во многих отраслях промышленности от энергетики до страхования и имеет клиентов в США и на Ближнем Востоке. Среди клиентов был упомянут и российский "Аэрофлот".
История закончилась классически для Украины. В сентябре 2020 года президент Ассоциации "Укравиапром", председатель правления АО "ФЭД" (Харьков) Виктор Попов, сказал в своем интервью изданию "Укринформ" следующее:
"От Oriole Capital Group авиазавод не получил ни копейки. Это международные финансовые авантюристы. Смысл этого кабального договора был каким? Мы, возможно, так и было написано, инвестируем 150 млн, но вы в течение трех лет ни с кем больше не имеете никаких дел. И полностью прекратились переговоры с канадскими партнерами по модернизации Ан-74. Началось медленное умирание. Я считаю, что была единственная цель - убить завод и все распродать".
Складываются ли десятки совпадений в целостную картину?
Вне всякого сомнения, вся авиационная и авиастроительная отрасль Украины является, по сути, наследием советской промышленности. Уникальный самолет Ан-74 был разработан в 70-х-80-х годах, в первую очередь для целей крайнего севера Советского Союза.
Максимальная часть активностей в авиационной отрасли Украины 90-х и "нулевых" годов так же была связана с поиском возможностей кооперации с российскими партнерами. И, с высокой долей вероятности, Владимир Сивкович и его бизнес-партнеры делали все возможное для того, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.
Вероятно, именно поэтому, в 90-х годах авиакомпания "Витаир", которую контролировали партнеры Сивковича эксплуатирует шесть бортов Ан-74. Другой партнер Владимира Сивковича - Олег Сляднев - пнется из кожи вон, чтобы получить административный контроль над производителем Ан-74 - Харьковским авиационным заводом.
Партнеры "Авиакомпании "Константа", которая, вероятно, создавалась российским олигархом Константином Григоришиным при поддержке Сивковича, в период 2017-2018 годов, в составе группы компаний "Aero-Pioneer", которую представляют иорданский американец Набил Баракат из Лос-Анджелеса и сирийский американец Хосейн Мусави, снова пытаются получить контроль над производителем Ан-74 - ХАЗ, и на этот раз им это удается. А, в 2021-2022 годах "Константа" получает в эксплуатацию три самолета Ан-74, владельцы которых имеют российский шлейф.
Можно ли считать все эти процессы простым совпадением?
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