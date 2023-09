Владимир Сивкович - 30 лет измены. Часть вторая. Авиация

А, затем, под контроль оффшорных компаний Григоришина.

С 2011 года 99,8% "Константы" контролирует григоришинская "ENERGY STANDARD PROJECTS LIMITED" (HE 24084), а в декабре 2016 года продает всю эту долю оффшорной компании "AP Holdings Limited", которая является частью "Aero-Pioneer Group", в состав которой входят зарегистрированные в разных юрисдикциях компании: "AERO-PIONEER of AFRICA" (Уганда, Кения, Занзибар), "Airgenium Inc." (штат Делавэр, США), "Aero-Pioneer DWC" и "AP Holdings Limited" зарегистрированы в ОАЭ.

"Лицами" этой группы компаний выступали Джастин Саузерленд (Justin Ryan Southerland - 14 октября 1978 года рождения, паспорт США 548480838, [email protected]) и Эндрю Литтл (Andrew Douglas Little - 3 апреля 1965 года рождения, паспорт Канады HK274335). Эндрю Литтл много лет провел в странах Восточной Африки, где начинал пилотом, доставляющим грузы, а затем стал масштабировать бизнес.

Кроме американца и канадца компанией руководил и украинец Роман Милешко, 1976 года рождения. В ряде американских открытых источников он даже указывался как директор "Aero-Pioneer Group" и как один из руководителей компании "World Aviation Business, Corp" (штат Флорида, США). А, на украинских авиафорумах, датированных 2015-м годом, пользователи рассказывали, что Милешко искал пилотов и членов экипажей на самолеты Ан-26 и Ан-32 для полетов в Могадишо и в регионе Восточной Африки.

В 2016 году американская неприбыльная организация "Глобальный фонд сил специальных операций" (Global SOF Foundation) выпустила свой бюллетень, в котором указано, что Роман Милешко также является представителем эмиратской компании "Expedition Aviation FZE", которая предоставляет услуги авиационных транспортных перевозок, и названа "маленьким бизнес-партнером" Global SOF Foundation.

Сам Милешко даже участвовал в Zoom-обсуждениях российской агрессии против Украины, которые организовывала Global SOF Foundation. Сайт компании "Expedition Aviation" не содержит ни одного имени, а номером телефона указанным в бюллетене Global SOF Foundation (+380 63 561 37 00) пользовались лица с именами Алексей Кривонос и Ярослав Шацкий. Указанный номер использовали также в объявлении о продаже самолета Ан-26.

После получения контроля над "Авиакомпанией "Константа", новые владельцы приняли решение получить аккредитацию компании при структурах ООН, чтобы иметь возможность предоставлять транспортные услуги для структур Организации Объединенных Наций и UNICEF, в том числе - в странах Африки.

А, в феврале 2018 года, "Константа" обратилась в государственные органы США с просьбой о разрешении на деятельность в американской юрисдикции и полеты в американские аэропорты.

В представленных на рассмотрение документах, которые есть в нашем распоряжении, указывалось, что по состоянию на февраль 2018 года 49% "Авиакомпании "Константа" принадлежат Роману Милешко, еще 49% эмиратской "AP Holdings Limited", которая принадлежала Райану Саузерленду и Эндрю Литтлу, и еще 2% принадлежало гражданину Украины Михаилу Моисеенко.

Кроме доли в "Авиакомпании "Константа", Роман Милешко указал, что имеет в своей собственности 70% эмиратской оффшорной компании "Expedition Aviation FZE". 21 ноября 2019 года эта доля была снижена до 40%. Кто именно владеет остальными 60% остается неизвестным.

Милешко, также контролирует долю размером 49% в грузинской компании "Aero Expedition" (Тбилиси), и 74,3% в украинской ООО "Инкомпас" (41481738), партнером в которой, вероятно, был брат Романа - Валентин Викторович Милешко.

Что же касается грузинской компании-близняшки "Aero Expedition", то ее соучредителем является гражданин Грузии Георгий Чиргадзе (Giorgi Chirgadze), который контролирует 51% компании и является ее директором. Согласно данным грузинского реестра юрлиц, кроме Чиргадзе и Милешко в состав учредителей компании "Aero Expedition" (404506183, http://helicopters.ge/en/) ранее входила оффшорная компания "PINTA-C LTD" (1555292, BVI). Грузинская компания осуществляет пассажирские и грузовые перевозки вертолетами и катает всех желающих в горы.

"Разве я сторож самолетам моим?..."

Украинская "Авиакомпания "Константа" не является владельцем самолетов, так же, как ООО "Европа Эйр" не была владельцем двух Ил-76, которые были уничтожены ударом турецких "Байрактаров" в июле 2019-го года на аэродроме Эль-Джуфра.

Главным активом "Авиакомпании "Константа" является соблюдение всех бюрократических процедур, которых требует Государственная авиаслужба Украины (ГАСУ), для того, чтобы предоставлять разрешения на эксплуатацию воздушных судов. Иными словами, ключевой способностью "Константы" является правильно подготовить бумажки, отнести их правильным людям и получить от них правильные подписи. Как мы понимаем, в Украине этот процесс довольно многогранен и порождает для всех сторон интересные возможности. С другой стороны, настоящим держателем активов являются компании, имеющие право собственности на самолеты и передающие эти самолеты в лизинг "Авиакомпании "Константа".

По состоянию на август 2023 года, в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины (который, к слову, является одним из самых прозрачных таких реестров в мире) содержится информация о 12 воздушных судах, которые имеют необходимые лицензии от ГАСУ, предоставленные их эксплуатанту "Авиакомпании "Константа".

Девять из двенадцати воздушных судов предоставлены в лизинг "Константе" эмиратской оффшорной компанией "Expedition Aviation FZC" (Шарджа, ОАЭ), 40% которой контролирует Милешко.

Еще три воздушных судна - два Ан-74ТК-100 и один Ан-74Т-100 - появились в авиапарке "Константы" в течение последних 24-х месяцев. Особенно интересно то, что "Авиакомпания "Константа" никогда не эксплуатировала самолеты модификаций Ан-74 Харьковского авиазавода, за "наведение порядка" в котором так боролся партнер Сивковича - Олег Сляднев.

Согласно данным реестра гражданских воздушных судов, Ан-74 с бортовым номером UR-UZN, который Роман Милешко взял в лизинг у эмиратской компании AMIS FZE, получил регистрационное удостоверение от ГАСУ 16.08.2021 (действительно до 12.07.2026).

Самолет UR-UZO, который формально принадлежит эстонской компании "EKA Grupp Pvt Ltd" получил удостоверение за неделю до полномасштабного вторжения 17.02.2022 (действительно до 31.12.25).

А, самолет UR-UZP, находящийся в собственности той же эстонской компании - 09.06.2022, когда вторжение уже было в разгаре (действительно до 31.12.2025).

Таким образом, можно сказать, что ни один из трех Ан-74 не является "украинским самолетом", потому что два из них "эстонские", а один "эмиратский". Однако, если любой из них будет пойман на перевозке оружия (а именно для таких целей использование Ан-74 и его модификаций является наиболее коммерчески выгодным), то в медиа напишут, что это - украинские самолеты, потому что именно украинское ГАСУ выдало им лицензии на осуществление полетов.

Причем, по меньшей мере один из бортов никогда не появлялся в Украине, ведь с начала полномасштабного вторжения небо Украины является формально закрытым. А, самолет с бортовым номером UR-UZP, который с марта 2021 года эксплуатировался казахской компанией "East Wing", получил разрешение ГАСУ в июне 2022 года, несмотря на то, что авиационная администрация Украины никогда не видела этот самолет вживую. Ведь до казахской компании этот Ан-74 эксплуатировали российские "Уктус" и "Шар Инк".

Владелец двух Ан-74 с новыми бортовыми номерами UR-UZO и UR-UZP, которые эксплуатировались российской компанией "Уктус" - эстонская "EKA Grupp Pvt Ltd" (EE101514013, адрес Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Plasti tn 18, 13619), зарегистрированная 01.02.2012.

Эстонская юрисдикция является крайне прозрачной, а потому большое количество информации о данной компании с уставным капиталом всего 2500 евро очень легко гуглится. Ее основали два человека, которые вложили в предприятие по 1250 евро - Алеся Гой (Виноградова), 14 августа 1980 года рождения, и Викторс Томишевс, 14 октября 1973 года рождения (вероятно, гражданин Латвии). Кроме регистрационных данных, о компании нет в открытых данных никакой информации. Не известно, занималась ли компания когда-либо авиацией. Не известно, откуда у компании с уставным капиталом 2500 евро деньги на два уникальных самолета Ан-74 и их обслуживание?

Компания AMIS FZE, являющаяся владельцем третьего Ан-74, эксплуатируемого "Константой" (бортовой номер UR-UZN, заводской номер 36547095900), зарегистрирована в свободной экономической зоне международного аэропорта Шарджа (ОАЭ).

Хотя об официальных бенефициарах AMIS FZE ничего не известно, однако архивная копия сайта этой компании показывает, что с 2016 года он ведется на русском языке. А, открытые данные сервиса ImportGenius показывают, что AMIS FZE активно торговала, как с украинскими (ООО "Мотор Сич", ООО "Стар-авиа", ООО "Ротор Макс Интернешнл", Кременчугский летный колледж), так и с российскими (ООО "ХЕЛИСТАР", ООО "АЭРОТЕХНИКСЕРВИС", ООО "ПИКАТ", ООО "АВИТЕЛ", ЗАО "ФЛАЙ АВИА") компаниями.

Кроме того, на правительственном портале южноамериканской страны Перу удалось найти один интересный документ. "AMIS FZE" просила перуанские власти предоставить разрешение на выполнение авиационно-транспортных услуг, в котором было отказано. В этом документе фигурирует имя представителей эмиратской компании - Алексей Бобров, Алексей Пальчик и Александр Бурлака.

По стечению обстоятельств, в Украине зарегистрировано ООО "АМИС-ГРУПП" (30450990), среди учредителей которого с 2005 по 2010 годы, по данным "Youcontrol" было указано Пальчика Алексея Ивановича и Пальчик Ирину Николаевну. Кроме того, Пальчик Алексей Иванович также среди соучредителей Производственно-коммерческого предприятия "Укравиаресурс" (30491981), где указано, что он зарегистрирован в пгт. Гвардейское, Симферопольского района, АР Крым.

Алексей Бобров, упомянутый в перуанском документе, на своем профиле в социальной сети LinkedIn, так же указал, что работал в ООО "АМИС-ГРУПП", зарегистрированной в Крыму.

Интересно, что в лицензионных документах компании "Expedition Aviation FZC" в ОАЭ, среди контактных данных указана почта [email protected].

Журналистский расследовательский проект "Наши деньги" в январе 2016 года установил, что фирма Алексея Пальчика "Амис-групп" участвовала в поставках воинской части А1604 авиационно-технического имущества, отреставрированного в подпольных цехах и с поддельными техпаспортами. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда города Киева от 29 декабря 2015 года. По данным следствия, большую часть авиазапчастей без оформления надлежащих документов осенью прошлого года поставило ООО "Амис Групп".

Пальчик Алексей Иванович, 29.01.1965 года рождения, еще 22.03.2015 получил российский паспорт за номером 3914 845759 в отделе УФМС России по Республике Крым в Киевском районе г. Симферополь. Имеет номер телефона +79660291555, email: [email protected] и [email protected].

Российская база сведений об идентификационных налоговых номерах подтверждает валидность выданного российского паспорта и номер ИНН - 910221106302, на который зарегистрированы бенефициарное участие Алексея Пальчика в российских предприятиях ООО "Хелистар", ООО "Техноград", ООО "Навикас", ООО "Авасити".

Таким образом, по крайней мере один представитель компании, которая владеет самолетом Ан-74, эксплуатируемым "Авиакомпанией "Константа" является коллаборантом, который ведет активный бизнес в Российской Федерации.

"Крупнейшая инвестиция" в украинское авиастроение

Группа компаний "Aero-Pioneer" купила "Авиакомпанию "Константа" у Константина Григоришина в 2016-м. А, в январе 2017 года уже направила украинскому производителю самолетов Ан-74, Харьковскому авиазаводу, инвестиционное предложение. Предложение от имени дубайской "Aero-Pioneer DWC" было предоставлено "Укроборонпрому", в структуру которого входил ХАЗ.

Представители "Aero-Pioneer" предлагали предоставить финансирование до 150 миллионов долларов на погашение долгов, возобновление производства и продажи самолетов Ан-74. В обмен на это они хотели полный контроль над решениями правления, своего финансового директора, который бы имел право контролировать любые финансовые операции, и эксклюзивное право решать вопросы продаж готовых самолетов или их комплектующих.

Подписали такое "выгодное предложение", якобы, генеральный директор "Aero-Pioneer Group" Хоссейн Мусави и генеральный директор новосозданной компании Oriole LTD, американский предприниматель иорданского происхождения Набил Баракат. Откуда взялись Oriole LTD, сам Набил Баракат и такие масштабные амбиции по получению контроля над украинским авиазаводом, было не очень понятно. Единственной компанией группы инвесторов, которая находилась в Украине и представляла их интересы здесь, была "Авиакомпания "Константа".

Через семь месяцев после "инвестиционного предложения", представители упомянутой Oriole Capital Group похвастались на своем сайте, что были приглашены на обед с президентом Украины Петром Порошенко, который находился с визитом в Нью-Йорке 20-21 сентября 2017 года, после встречи с президентом США. На том же сайте Хоссейн Мусави и Набиль Баракат уже были представлены как управляющий партнер и глава компании Oriole Capital Group соответственно.

Интересно, что на профиле президента Порошенко в Facebook также есть упоминание об этом бизнес-ланче 21 сентября 2017 года. Однако, на имеющихся фотографиях установить присутствие представителей компании Oriole не представляется возможным.

Были или не были "инвесторы" на ланче с Порошенко доподлинно неизвестно, но через некоторое время после его возвращения в Украину, уже 13 ноября 2017 года руководство "Укроборонпрома" объявило, что с Oriole Capital Group достигнута договоренность о привлечении 150 миллионов долларов США на развитие ХАЗ и строительство самолетов.

Сразу после этого OSINT-расследователь Антон Павлушко опубликовал на сайте разведывательного сообщества "Informnapalm" свои сомнения относительно способности Oriole Capital Group оперировать такими средствами, ведь и сайт компании, и ее адрес говорили о том, что это может быть компания-однодневка, что напоминало историю с "испанским лыжным инструктором".

К огласке подключились и другие журналисты, что стало основанием для оперативных объяснений со стороны "Укроборонпрома", что Oriole Capital Group - это всего лишь "прокладка" созданная специально под этот проект, за которой стоит американская компания Wamar Inc., якобы принадлежащая американцу иорданского происхождения Набилу Баракату.

Об этой компании также быстро нашли много интересного, включая старую презентацию, где говорится о том, что компания работает одновременно во многих отраслях промышленности от энергетики до страхования и имеет клиентов в США и на Ближнем Востоке. Среди клиентов был упомянут и российский "Аэрофлот".

История закончилась классически для Украины. В сентябре 2020 года президент Ассоциации "Укравиапром", председатель правления АО "ФЭД" (Харьков) Виктор Попов, сказал в своем интервью изданию "Укринформ" следующее:

"От Oriole Capital Group авиазавод не получил ни копейки. Это международные финансовые авантюристы. Смысл этого кабального договора был каким? Мы, возможно, так и было написано, инвестируем 150 млн, но вы в течение трех лет ни с кем больше не имеете никаких дел. И полностью прекратились переговоры с канадскими партнерами по модернизации Ан-74. Началось медленное умирание. Я считаю, что была единственная цель - убить завод и все распродать".

Складываются ли десятки совпадений в целостную картину?

Вне всякого сомнения, вся авиационная и авиастроительная отрасль Украины является, по сути, наследием советской промышленности. Уникальный самолет Ан-74 был разработан в 70-х-80-х годах, в первую очередь для целей крайнего севера Советского Союза.

Максимальная часть активностей в авиационной отрасли Украины 90-х и "нулевых" годов так же была связана с поиском возможностей кооперации с российскими партнерами. И, с высокой долей вероятности, Владимир Сивкович и его бизнес-партнеры делали все возможное для того, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.

Вероятно, именно поэтому, в 90-х годах авиакомпания "Витаир", которую контролировали партнеры Сивковича эксплуатирует шесть бортов Ан-74. Другой партнер Владимира Сивковича - Олег Сляднев - пнется из кожи вон, чтобы получить административный контроль над производителем Ан-74 - Харьковским авиационным заводом.

Партнеры "Авиакомпании "Константа", которая, вероятно, создавалась российским олигархом Константином Григоришиным при поддержке Сивковича, в период 2017-2018 годов, в составе группы компаний "Aero-Pioneer", которую представляют иорданский американец Набил Баракат из Лос-Анджелеса и сирийский американец Хосейн Мусави, снова пытаются получить контроль над производителем Ан-74 - ХАЗ, и на этот раз им это удается. А, в 2021-2022 годах "Константа" получает в эксплуатацию три самолета Ан-74, владельцы которых имеют российский шлейф.

Можно ли считать все эти процессы простым совпадением?