Виктор Вексельберг – прокладка Владимира Путина между Россией и США

13:36 20 Ноябрь Киев, Украина

Российское государство управляется преступными группировками, получившими свою власть в 90-х. Коррупция внутри государства заменяет инвестиционные потоки, репрессии помогают бандитам отбирать чужой бизнес, карманные политики принимают законы необходимые для продвижения собственных интересов. ФСБ, которую так боятся россияне, удовлетворяют их силовые интересы в виде рейдерских захватов, фальсификации уголовных дел, ведь “на улице же 21 век и нет больше места браткам из бригад в городах и селах”, их место теперь у верхушки власти.

Дерипаска, Махмудов, Лисин, Бокарев – типичные представители “братвы” из 90-х получивших власть за счет награбленного

До конца не понятно, кем на самом деле является Владимир Путин. Его привели к власти все те же братки, однако договор, составленный между ним и Ельциным, предусматривал четкий срок правлений на 8 лет. Выходит, что Путин смог задобрить “бояр” и те решили оставить его на подольше, не удовлетворившись правлением Медведева. В любом случае, ФСБ и другие структуры исполнительной и законодательной власти, ранее участвовавшие в глобальной “приватизации” государственных предприятий в 90-х и питающиеся с рук братков, не могли и не могут стоять амбразурой за президента РФ в виду вышеназванного. Поэтому, как вывод, его пост это скорее результат симбиоза большого бизнеса и крышевания на высшем уровне. Так сказать – “Мы тебе власть даем Володя, а ты нам деньги”. То есть, Владимир Путин выступает в роли щита большого бизнеса России на мировой арене и, возможно, надсмотрщика над остальными чиновниками. В ответ получает дом в Геленджике, дачи, самолеты, ну и конечно же, часть гособеспечения, пополняемого из кошельков налогоплательщиков и в разных долях делимое между управителями Кремля.

Как ни странно, но даже при тотальном контроле власти, Владимир Путин не может себе позволить свободно получать и тратить деньги из казны, и, тем более, держать их у себя на счету. Как любой уважающий себя российский политик, он пользуется финансовыми накоплениями тех самых братков из 90-х, которые теперь стали олигархами и владельцами крупного бизнеса в России. В тоже время, он также не может себе позволить “договариваться” о тайных встречах с представителями западной власти, чтобы “подкупить” их. Однако его подручные симбиоты могут, как на пример Дерипаска или не менее известный персонаж - Виктор Вексельберг.

История этого “замечательного” человека началась, как и у всех, в ХХ веке: родился, жил, учился в СССР, поднялся после развала в 90-х. По воспоминаниям одного из бывших подчиненных Вексельберга, он начал зарабатывать еще в конце 80-х, когда Горбачев дал разрешение на создание кооперативов. Тогда, будущий олигарх работал заведующим лаборатории в конструкторском бюро по бесштанговым насосам «Коннас». Имея предпринимательскую “жилку” он решил скупать медь из кабелей по 100 долларов за тонну и продавать ее в Германию уже по 3000 долларов. Спустя некоторое время и возобновив связи со своим одногруппником Блаватниковым в США, организовал фирму «Ренова» и перевозил компьютеры в Россию, где после, менял их на приватизационные чеки.

Виктор Вексельберг в должности завлаба в конструкторском бюро по бесштанговым насосам «Коннас»

Спустя несколько лет накопления ваучеров на приватизацию, Вексельберг решил войти в большой бизнес, а именно в алюминиевый. Как известно, в то время многие пытались рэкетировать российские предприятия по добыче алюминия. Тем не менее, заручившись поддержкой братков, бизнесмен рискнул и не прогадал. Ему удалось войти в долю Североуральского бокситового рудника с другим современным миллиардером Василием Анисимовым. После того, как дочь и зятя Анисимова нашли убитыми у себя в квартире в Екатеринбурге, Вексельбергу досталась доля в рудниках его “партнера”. Позже, бизнесмен завладел предприятием каменск-уральский УАЗ. Необходимо отметить, что после передачи прав на владение Вексельбергу, люди на производстве жаловались на бесчеловечные условия труда и нищенскую зарплату. При попытке пожаловаться и организовать профсоюз, на каменск-уральском УАЗе лидера бастующих Сергея Когана уволили, а вместе с ним еще 3 десятка активистов. Более того, все они были внесены в список нежелательных лиц при приеме на работу на любое другое предприятие города.

С 1997 года, совместно с «Альфа-Групп», он стал совладельцем ТНК – Тюменской нефтяной компании. В 2001 году, Вексельберг совершил рейдерский захват ТНК «Югранефти» вместе с нефтерождениями при помощи бандитов. А в 2004 году, он купил 10 штук яиц Фаберже, чтобы “убедить” в законной приватизации компании ТНК Счетную палату РФ. Как следствие, его банк «ПГБ» (Первый городской банк) обонкротился, а вкладчики остались без денег, так как на покупку он вытянул деньги банка в оффшоры в размере 60 млн долларов.

Вексельберг и яйца Фаберже, за которые он заплатил 100 млн долларов. Часть их этой суммы бизнесмен украл у вкладчиков банка.

С 2007 года, Вексельберг являлся председателем совета директоров «Русала», того самого предприятия, которое было организовано измайлово-подольской ОПГ, совместно с Дерипаской, Абрамовичем, ФСБ и, возможно, Березовским. Поэтому успешный путь в 90-х ему могли обеспечить все те же ребята, которые стали “неприкасаемыми”, благодаря сделке Ельцина и Путина в 1999 году.

Вексельберг и Дерипаска давние партнеры по бизнесу. Оба связаны с преступными группировками

Вот такой вот человек Витя Вексельберг. Таким человеком он и остался, когда вошел в большую политику. Точнее официально, политиком он так и не стал, однако “представлять государственные интересы на международной арене все же начал”, за что и поплатился, вместе с Дерипаской, “заполучив” место в санкционном списке США. После введения санкций против России, заинтересованные лица начали давить на Кремль, чтобы правительство предпринимало какие-то шаги по их снятию. Вексельберг решился самостоятельно взяться за этот вопрос, после того как увидел беспомощность российских управителей в этом вопросе.

На протяжении большей части 2017 года, пока зарождающаяся администрация Трампа преодолевала споры, создаваемые ею самой, по словам шести человек, которые общались с Вексельбергом в то время, бизнесмен давал российским чиновникам и свои “партнерам” по бизнесу расплывчатые, но определенные заверения о своем влиянии в Белом доме. По их словам, он присутствовал на церемонии приведения к присяге Трампа в Вашингтоне в качестве гостя своего двоюродного брата Интратера, который пожертвовала 250 тыс. долларов инаугурационному комитету, и вернулся с новым чувством влияния.

Представитель Вексельберга в Москве Андрей Шторх заявил, что миллиардер никогда не пытался быть посредником по вопросу санкций. “Вексельберг не предлагал и не мог предложить никому свою помощь в снятии санкций. У него нет возможности сделать это ”, - заявил Шторх. Вскоре после того, как в марте в Нью-Йорке слова Шторха были подвергнуты критике в рамках расследования о вмешательстве в выборы США России, проводимого специальным советником Робертом Мюллером, против Вексельберг и Дерипаска были введены санкции за “злонамеренную деятельность” Путина. С тех пор Вексельберг потерял около 3 млрд долларов из своего состояния, в основном из-за снижения рыночной стоимости его миноритарных пакетов акций швейцарских промышленных компаний и «Русала». И это не считая примерно 2 млрд долларов, акций и денежных средств, которые были заморожены или арестованы в банках в результате штрафных санкций США.

Известный пиарщик и представитель Виктора Вексельберга – Андрей Шторх

Решение министерства финансов отнести Вексельберга к одной категории с Дерипаской ошеломило корпоративную Россию. Это потому, что Вексельберг, в отличие от Дерипаски, никогда якобы не был особенно близок с Путиным и девять лет назад продал свой главный российский актив. В то время как Дерипаске отказывали в визе США в течение многих лет, из-за обвинений в преступной деятельности в прошлом, Вексельберг имел долгую историю сотрудничества с ведущими американскими компаниями, учреждениями и политиками по коммерческим и благотворительным проектам, однако его настоящее прошлое не является тайной для спецслужб США.

Вексельберг был в поле наблюдения американской разведки в течение многих лет, встречаясь с тремя предыдущими президентами США - Бараком Обамой, Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном, - но не с Трампом. В 2010 году он помог организовать часть государственного визита тогдашнего президента Дмитрия Медведева, который включал трехдневный тур по Кремниевой долине, для встречами со Стивом Джобсом из «Apple», Эриком Шмидтом из «Google» и Джоном Чемберсом из «Cisco».

“Вексельберг был глубоко вовлечен в попытки повлиять на лидеров и политиков в США. Вот почему он оказался там, где он был ”, - сказал Майкл Карпентер, бывший сотрудник Пентагона, который курировал Россию в Совете национальной безопасности при администрации Обамы.

Последние полтора десятилетия Вексельберг “ухаживал” за влиятельными агентами на обоих побережьях США. Он заключил сделки с Гарвардом и семьей Форбс по репатриации культовых православных колоколов и драгоценных яиц Фаберже. Он спас парк, который является первым царским плацдармом в Калифорнии, при поддержке, как республиканцев, так и демократов, от тогдашнего губернатора Арнольда Шварценеггера, госсекретаря Хиллари Клинтон и сенатора Дайанн Файнштейн. До того как ему запретили въезд в США, где он когда-то имел грин-карту, Вексельберг проводил в роскошных отелях своей семьи в Коннектикуте и Нью-Йорке почти столько же времени, сколько и в Москве. Иногда он прилетал в аэропорт округа Вестчестер, где живут Билл и Хиллари Клинтон, и жертвовал по 100 тыс. долларов в их фонд от своей компании «Ренова».

«Ренова» - основной актив Вексельберга, берущий свое начало с 90-х

В марте 2018 года, во время одной из своих последних поездок в США, Вексельберга остановила и допросила команда спецпрокурора Мюллера, занимавшегося расследованием о связях Путина и Трампа, в аэропорту Нью-Йорка. Они спросили о его связях с адвокатом Трампа Майклом Коэном, который уже был под следствием в США. Следователи также спросили, почему он присутствовал на инаугурации Трампа и действительно ли “подарок” Интратера, в размере 250 тыс. долларов, был его деньгами. Вексельберг “ответил на все вопросы, которые ему задавали агенты, ему нечего скрывать”, - прокомментировал тогда ситуацию Шторх. Интратер, который в 2000 году создал нью-йоркскую фирму «Columbus Nova» в качестве филиала «Renova Group» в США, отказался от комментариев, сказав, что деньги, которые он дал на инаугурацию Трампа, были его собственными, а не двоюродного брата.

В январе 2017 года, сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, «Columbus Nova» подписал контракт на консультационные услуги в размере 1 млн долларов с Коэном, который позже станет заместителем председателя по финансам Национального республиканского комитета. Фирма в конечном итоге перевела в общей сложности около 500 тыс. долларов тому же юридическому лицу, которое Коэн использовал для выплаты скрытых денег звезде фильмов для взрослых, которая утверждает, что у нее был роман с Трампом.

Интратер встретил Коэна “случайно” в ресторане в центре Манхэттена осенью 2016 года, когда их представил общий друг. В начале января 2017 года, после своего подарка в размере 250 тыс. долларов, но до того, как Трамп вступил в должность, Интратер сопровождал Вексельберга в Башню Трампа в Нью-Йорке для импровизированной встречи с Коэном. По словам свидетелей, там Вексельберг и Коэн обсудили, среди прочего, желание улучшить отношения между США и Россией. Затем, в начале марта, на второй месяц пребывания Трампа у власти, Вексельберг и Интратер снова встретились с Коэном в Нью-Йорке, на этот раз, чтобы обсудить потенциальную нефтяную сделку в США, которая так и не состоялась. Шторх сказал, что Вексельберг и Коэн встречались дважды, в том числе, когда Коэн представил “потенциальную инвестиционную возможность”, которая не интересовала Вексельберга. “Эти взаимодействия были очень краткими и ограниченными и никоим образом не касались вопросов российско-американских отношений. У господина Вексельберга не было постоянных деловых или социальных отношений с господином Коэном”, - отметил Шторх.

Майкл Коэн, признавшийся в своих связях с Вексельбергом. Он принимал деньги от российского бизнесмена.

В тоже время, 14 марта Путин пригласил Вексельберга в Кремль на их первую личную встречу с 2010 года, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основной темой обсуждения стали “инфраструктурные проекты Группы «Ренова» в России”. Песков также отрицал причастность Вексельберга к политическим делам России. “О его связях с Коэном Кремль не знал”, - заявил пресс-секретарь.

Официальная встреча Путина и Вексельберга в Кремле

Вернувшись в США, Интратер сделал еще два пожертвования, Трампу. В июне 2017 года он отдал 29 600 долларов Республиканскому национальному комитету, а затем заплатил 35 тыс долларов за обед из фонда победы Трампа в отеле Трампа рядом с Белым домом. Обращает на себя внимание интерес Мюллера к Интратеру, которого дважды допрашивали. Одна из областей, которую изучала его команда, заключается в том, направляли ли богатые россияне деньги на кампанию Трампа или инаугурацию через граждан США, чтобы обойти правила, запрещающие иностранные пожертвования. В компании Вексельберга и Интрантера «Columbus Nova» утверждают, что она принадлежит гражданам США, а Вексельберг был просто ее крупнейшим клиентом. Некоторые люди говорят, что он был единственным клиентом. Например, компания, принадлежащая группе «Renova Group», была крупнейшим инвестором в 300-миллионном фонде, управляемым «Columbus Nova Technology Partners». «Columbus Nova» приобрела доли в множестве американских компаний, включая цифровой музыкальный сервис «Napster», ранее известный как «Rhapsody», и сайт сплетен «Gawker». Поэтому, с точки зрения закона, любы пожертвования из этих компаний не могут считаться иностранными, так как зарегистрированы в Америке американцами. По словам одного из источников, из-за того, что многие из инвестиций Вексельберга в США сейчас заморожены, штаб-квартира «Columbus Nova Technology Partners» была закрыта, что также опровергает заверения компании о непричастности российского бизнесмена к ее деятельности.

Вексельберг является примером пережитка 90-х который используется Кремлем для решения своих геополитических задач за рубежом. В частности, с помощью своего двоюродного брата, а также одногрупника проживающего в США, Вексельберг взаимодействовал с Майклом Коэном для спонсирования предвыборного штаба Трампа в интересах Российской Федерации. Этот жест должен был быть высоко оценен в Кремле, так как Вексельберг старался на благо абсолютно всех российских преступных группировок владеющих крупным бизнесом в РФ. Однако схемы, которые пользуются успехом на родине ОПГ, на Западе быстро разоблачаются, а последствием этого становятся многомиллиардные потери на счетах братков. Сейчас Путин продолжает вести ту же политику – кидает партнеров, давит на Запад, шантажирует, устраивает энергетический кризис. Он все также пытается “поломать” систему, которая существовала задолго до образования ОПГ из 90-х, за что, в итоге, он расплатиться куда больше чем денежными потерями.