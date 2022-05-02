Венгерские игры: о Соросе, сексуальных меньшинствах и лицемерии

В последние дни новости венгерской политики стали мелькать в украинских медиа с высокой частотой. И без того сложный конфликт Киева с Будапештом из-за желания последнего влиять на ситуацию в Закарпатье, еще более углубился.

Рассмотрим основные вехи текущих событий.

На днях СБУ провела обыски в благотворительном фонде, который, предположительно, мог финансироваться правительством Венгрии с целью популяризации идей "Великой Венгрии" на территории Украины и распространять сепаратистские настроения в Закарпатье.

В ответ на этот выпад министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выпустил видеообращение, в котором сообщил о вызове в венгерский МИД посла Украины в Венгрии Любови Непоп, и пообещал, что перспективы членства Украины в НАТО будут блокироваться с удвоенной силой.

Напомним, Венгрия постоянно вставляет палки в колеса подписания любых содержательных документов между Украиной и НАТО.

Интересным является тот факт, что представители, лояльной к политике Кремля, украинской партии ОПЗЖ, синхронно с венгерскими политиками, осудили деятельность СБУ по защите национальной государственности. Отдельные спикеры ОПЗЖ утверждали, что обыски – это форма политического давления, чтобы заставить политические силы войти в коалицию с представителями партии "Слуга народа" в Закарпатье.

Правящая в Венгрии политическая партия "Фидес", во главе с президентом Виктором Орбаном, пришла к власти на волне ожесточения борьбы с американским финансистом Джорджем Соросом и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Оформить, именно таким образом, свою политическую позицию Виктору Орбану помог американский политтехнолог Джордж Бирнбаум, который прекрасно знаком и с украинским политическим ландшафтом.

Его гениальные идеи приводили к победе на выборах не только Орбана, но и такого политического мастодонта как президент Израиля Беньямин Нетаньяху.

А идеи, и правда, гениальные: Бирнбаум подсказал Орбану развернуть священный крестовый поход против чуждых венгерскому народу либеральных ценностей и их олицетворения Джорджа Сороса, прекрасно понимая тот факт, что 90-летний старик-Сорос находится за десятки тысяч километров и никак не сможет защищаться от нападок в его сторону.

Таким образом, на планете впервые появился мем "соросята". А тот факт, что представители ОПЗЖ хотят присвоить его создание и введение в информационное пространство, очередной раз говорит о том, что ни на что конструктивное они не способны. И даже политическую позицию против "соросят" они позаимствовали у венгерского президента.

По сути, тренд критики "соросят" и всего, что они делают, является частью большой стратегии по разрыванию отношений Украины с ее западными партнерами, начиная с Венгрии и заканчивая США. Для этого российские спецслужбы постоянно инициируют провокации, направленные на сеяние вражды – то с венграми, то с мусульманами, то с либералами и защитниками представителей сексуальных меньшинств.

Тем более забавным является то, что венгерский поборник семейных ценностей был застукан в процессе гей-оргии в Брюсселе. Депутат Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" Йожеф Сайер (József Szájer) подал в отставку после того, как был задержан на вечеринке, когда в прошлую пятницу жители одного из домов в центре Брюсселя пожаловались в полицию на шум и нарушение карантинных правил.

Информацию распространило бельгийское новостное агентство Belga, журналисты которого утверждали, что на вечеринке присутствовало около 20 человек, большинство из которых были мужчинами, а на некоторых не было одежды, когда ворвалась полиция.

Кроме Сайера на вечеринке было еще двое мужчин, которые заявили, что обладают депутатской неприкосновенностью. Однако, интересным является тот факт, что пострадал из-за налета только Сайер.

Причиной тому является то, что партия Фидес, которую возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявляет, что стоит на страже традиционных семейных ценностей и выступает против усыновления детей однополыми парами. А недавно тот самый Сайер оказался среди инициаторов закона о закреплении в конституции Венгрии нормы о том, что браком может быть признан исключительно союз между мужчиной и женщиной.

Сайер женат и имеет ребенка. Причем ранее в венгерской прессе выходили расследования о том, что Сайер является геем, как и его коллега по партии, который занимается публичными коммуникациями "Фидес" - Мате Кошис (автор закона о признании бомжей преступниками). Кошис подал в суд на авторов расследования о его сексуальной ориентации и выиграл его.

По стечению обстоятельств, жена Йожефа Сайера – Тюнде Хандо, которая являлась однокурсницей Виктора Орбана, возглавляла Национальную судебную канцелярию, а затем стала судьей Конституционного Суда Венгрии. И та, и другая позиция давали Хандо возможность осуществлять давление на судебные процессы и сделать так, что Кошис, коллега её мужа, пойманного на гей-оргии, был признан "не-геем" в судебном порядке.

Таким образом, и Виктор Орбан и его окружение прекрасно знают и понимают, что, по крайней мере, часть верхушки партии "Фидес" имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию, что является целиком здоровым и естественным положением вещей для любой здоровой партии страны-члена Евросоюза.

И, тем не менее, зная и понимая это, они продолжают играть на эмоциях консервативного населения Венгрии, инициируя и принимая законы, направленные на дискредитацию прав представителей сексуальных меньшинств, что говорит об их нечеловеческом лицемерии.

Надеюсь, эта ситуация напомнит читателям некоторые эпизоды из отечественной украинской политики.