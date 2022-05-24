Вассермана используют как таран против планов минобороны рф

17:11 24 мая Киев, Украина

Фактически по решению президента Зеленского, ради спасения их жизни, около 300 человек из числа защитников "Азовстали" сдались россиянам, с условием их дальнейшего обмена на пленных российских военных. Это стало одной из самых заметных новостей во всем мире.

В Минобороны Украины подчеркивают, что другой формулы спасения украинских защитников «Азовстали», чем используемая сейчас, не может быть.

И в этот же день по этому поводу отличилась госдума рф. Она вынесла свое решение – дескать, попавших им в лапы «нацистов» ни в коем случае нельзя обменивать, а надо жестко судить. Хотя все знают, что среди них есть и тяжелораненые. И вообще-то, в ответ на их передачу Украине, домой могут вернуться столько же российских пленных. Но депутатам думы об этом как-то не думается. Им, похоже, плевать. Главное – наказать.

Причем отличился в этом неблаговидном деле не кто-нибудь, а известный на всё постсоветское пространство победитель интеллектуальных телеигр, да еще и одессит Анатолий Вассерман.

Именно он предложил принять постановление или закон, направленные на запрет обмена «нацистских преступников». В ответ на что спикер думы Вячеслав Володин поручил комитетам по обороне и безопасности и по противодействию коррупции подготовить соответствующее протокольное поручение палаты.

«Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», – комментирует Володин.

События вокруг «Азовстали» — места героического сопротивления украинцев Мариуполя против зверств россиян — важны тем, сколько пропагандистских усилий российская сторона уже потратила на этот участок фронта:

– Ни один другой город, селение либо локация российско-украинской войны не имеет такого медийного значения. А там, где медийное значение, там и политические интересы различных групп влияния вокруг руководителя рф.

На данный момент, наблюдение за тем, как российские пропагандисты описывают ситуацию, говорит о том, что можно выделить, как минимум, три главных нарратива, которые описывают поведение трех групп влияния.

В первую очередь, офицеры гру минобороны россии, которые работают на Донбассе под прикрытием военных корреспондентов, были непосредственно допущены к процессу эвакуации защитников «Азовстали». Однако, при этом, длительное время они вообще не выпускали никакой информации. Хотя, постоянно пытаются очень оперативно давать свою оценку победам и поражениям, потому что это является частью инфовойны, которую они ведут против Украины.

Во-вторых, когда почти через 24 часа оценки этих людей все же были опубликованы в российской прессе, то оказалось, что они отличались редкой для россиян в последние месяцы человечностью. В одном из репортажей описывалось как боец подразделения «Азов» и военнослужащий так называемой ДНР спокойно говорили между собой на политические темы. Так или иначе, из этих текстов не видно, что российская сторона хочет только крови.

И, наконец, в-третьих, я почти полностью уверен, что высказывание Вассермана на заседании госдумы — это заранее спланированный политический демарш со стороны тех, кто имеет контроль над депутатом Вассерманом и использует его как таран против планов министерства обороны россии. Я не исключаю, что настоящим инициатором такого демарша может быть фсб россии, которой в данный момент выгодно, чтобы планы министерства обороны россии в отношении защитников «Азовстали» были разрушены.

Что касается Володина, то тут есть два варианта. Либо он поддержал Вассермана, поскольку, будучи политиком, не имел возможности ему возражать. Ибо, в таком случае, на него бы обрушился вал критики. Либо же, он играет в одной команде с Вассерманом и его хозяевами, преследуя цель обеспечить провал планам министерства обороны россии.

В общем и целом, ситуация в политической сфере России никак не изменилась. Всем кремлевским самодержцам абсолютно плевать на жизни людей. Их внутренние межусобицы подтверждают тот факт, что единственную ценность для этих людей имеет только «доступ к телу царя», который конвертируется для них в живые деньги. Мне кажется, что вокруг защитников «Азовстали» россияне по своему обыкновению развернут грязную игру, пытаясь в этом процессе утопить друг друга. А в кремле, по своему обыкновению, будут сидеть и ждать, кто победит…