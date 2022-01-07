“В Прибалтике живут фашисты”: гибридные атаки Белоруссии

Существенное усиление напряженности на границе с Белоруссией в начале ноября привело к распространению гибридных атак против Литвы и Польши, которых Минск обвинил в сбросе трупов на границе и фабрикации видеозаписей. В циничной попытке использовать мигрантов как средство распространения пропаганды Александр Лукашенко выступил с речью, представив Белоруссию, “как маяк прав человека в отличие от жестокого Запада”.

После того, как был обнаружен труп мигранта на литовско-белорусской границе, Виктор Баранец, российский полковник в отставке, комментирую произошедшее на телеканале «Белоруссия 1» заявил: “Это уже очень близко к фашизму. Избавиться от трупа, сбросить его на другой стороне границы - это обнажает омерзительное лицо ваших соседей”. Затем он добавил, что “только люди с фашистскими взглядами или люди, наполненные зверской ненавистью к Белоруссии, могут сделать такое с трупами. Куда делись эти универсальные ценности? Они похоронены в мерзлой земле на границе с Польшей, Латвией и Литвой”.

Виктор Баранец. Отставной российский офицер неоднократно высказывающийся в поддержку агрессии российской армии.

Чтобы “доказать бесчеловечность” стран Балтии и Польши, Баранец, автор нескольких книг, в том числе «Ельцин и его генералы» и «Спецоперация Крым-2014», который также помогал Владимиру Путину в одной из его избирательных кампаний, использует утверждения Белорусского Государственного пограничного комитета. Они заявили, что литовские силы сбрасывают тела убитых мигрантов на территорию Белоруссии из Литвы, при этом, информация не подтверждена никаким официальным расследованием. В свою очередь, Государственная пограничная служба Литвы заявила, что у нее нет информации о трупе мигранта, якобы найденном на белорусской стороне границы, и в последнее время не было случаев отказа группам мигрантов во въезде в Литву в приблизительно указанном месте с белорусской стороны.

Вскоре, новость о найденном теле мигранта, была подхвачена уже прокремлевскими СМИ и распространилась по связанным с мигрантами социальным сетям и онлайн ресурсам. Параллельно с этим к новости добавили новые “подробности” о жестоком избиении найденного беженца литовскими офицерами, а белорусские государственные СМИ опубликовали дополнительную информацию о предполагаемых очевидцах.

Дезинформация в российских СМИ

Вскоре было найдено еще одно тело, Александр Лукашенко счел необходимым подробно остановиться на этом вопросе, на заседании Минобороны 29 ноября, заявив, что “ублюдки дошли до убийства людей”. На следующий день обвинения взяли на вооружение несколько дружественных режиму экспертов, переводя риторику на следующий уровень и говоря о “фашистских методах и преступлениях против человечности, совершенных Литвой”.

Для того чтобы выразить “поддержку” беженцам, Александр Лукашенко посетил склад в Брузги 26 ноября, где укрываются мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки, которые ранее пытались штурмовать польскую границу под контролем белорусских силовиков. Визит транслировался в прямом эфире по государственному телевидению, широко освещался официальными минскими СМИ и источниками, связанными с Кремлем, а также транслировался связанными с мигрантами группами и страницами в социальных сетях.

Лукашенко выступает перед беженцами в Брузги. Там он сказал, что поможет вернуться домой всем людям с Ближнего востока, кто этого захочет.

Этот визит стал не только циничной попыткой использовать мигрантов в пропагандистских целях, нацеленных на несколько аудиторий, от внутренней до мигрантских СМИ, социальных и традиционных, но и для доставки целевого послания как Западу, так и сообществу мигрантов, в первую очередь тем, кто уже оказался в затруднительном положении. Лукашенко заявил: “Если кто-то хочет пойти на запад - это ваше право. Мы не будем вас ловить, бить и держать за колючей проволокой”. Тем самым он показал, что не намерен отказываться от задуманного: использовать мигрантов на границах с членами ЕС как средство давления на союз и создания напряженности. В своих выступлениях в лагере Лукашенко продолжал утверждать, что Германия примет 2 000 мигрантов, будто утверждение диктатора ранее не опровергалось экс министром внутренних дел ФРН Хорстом Зеехофером: “Мы не будем принимать беженцев – мы не поддаемся давлению и говорим, что собираемся принимать беженцев в европейских странах”. Однако в своем монологе перед собравшимися около логистического центра Лукашенко сказал: “Пожалуйста, примите этих людей. Это не очень большое количество. Они хотят жить в Германии - 2000 человек для Германии не проблема”. Диктатор снова выделил Польшу, как настоящего врага в глазах мигрантов: “Увы, я не могу привезти вас в Германию, потому что поляки забаррикадировались и не пускают вас”. Позже он обратился к белорусским помощникам и сыграл в игру с перекладыванием вины, говоря, что “поляки раньше сидели в Иране, Курдистане, а теперь не допускают их даже к своему порогу”, имея в виду силы НАТО. Он также добавил, своего рода, мотивационную речь для мигрантов: “Ежедневно 200-400 мигрантов пересекают их (Польшу, Литву, Латвию) границы, поскольку даже заборы из колючей проволоки не могут остановить приток”. Однако ни одна из стран не оповещала о таких происшествиях. Напротив, они ежедневно сообщают о сотнях пресеченных попыток незаконного пересечения границы, но не о том, что людям удается “пройти”.

22 ноября Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что “Литва продолжает снимать постановочные видеоролики о своем гостеприимстве”. Сообщалось, что после выдачи продуктовых наборов мигрантам литовские силы безопасности проинструктировали их, как правильно отвечать на вопросы журналистов. Госпогранкомитет также заявил, что “гражданские лица, изображенные на последнем видео, задавали беженцам заранее согласованные вопросы, и очевидно, что у мигрантов нет выхода, и если они не скажут на камеру то, о чем их просят литовские силы безопасности. Они будут вытеснены обратно в Белоруссию”.

Материалы и текст, опубликованные на официальном сайте белорусских пограничников

Стоит отметить, что 19 ноября приказом главы Государственной пограничной службы Литвы был отменен запрет относительно запрета для журналистов приближаться к границе с Белоруссией ближе, чем на 1 км. Представители литовских СМИ, которым было сказано, что это постановление защищает их от потенциальных угроз и что кадры, показывающие ситуацию на границе, могут быть использованы для враждебной пропаганды, давно критиковали ограничение, заявляя, что оно не поможет в противостоянии против Лукашенко и прокремлевского режима пропаганды. Сообщая об изменениях в регламенте, министр внутренних дел Агне Билотате признала важность средств массовой информации в противодействии гибридным информационным атакам официального Минска.

Репортаж журналистов новостного портала «Delfi» появился вскоре после того, как был снят запрет. В их репортаж попал мигрант, который удерживался на границе в течение 10 дней. По словам беженца, белорусские пограничники доставили его и остальных мигрантов до границы и теперь не позволяют вернуться в Минск и на родину. По словам иракцев, после оплаты 3 - 4 тыс. долларов им обещали легкий доступ в Европу, причем конечным пунктом назначения для большинства из них была Германия. В тот же день прокремлевские СМИ процитировали слова Александра Лукашенко: “Мы сознательно, намеренно никого не переводим через границу”.

Интервью с беженцем из стран Ближнего востока на белорусской границе

Однако видео, подготовленное и распространенное Государственным пограничным комитетом Беларуси, не включает в себя интервью с беженцами и построено так, чтобы создать впечатление, что мигранты используются для создания литовского пропагандистского видео: “Литва продолжает снимать организованные видеоролики о своем гостеприимстве”, об этом написал Пограничный комитет Белоруссии в своем аккаунте «Telegram». Видео редактировалось во многих местах, и с таким количеством переходов невозможно даже определить последовательность событий и было ли все, что показано на видео, снято в один и тот же день. Белорусские официальные лица утверждали, что мигрантов проинструктировали, “как правильно отвечать на вопросы журналистов”, что позже опровергли сами журналисты: “ Это ложь - журналистов Delfi туда никто не приглашал, они обратились в ГПГ, когда узнали о группе иракцев, застрявших на границе во время работы в кольце Дивенишкес (Шальчининкайский район). Пограничники разрешили им общаться с этими людьми. Эти люди заявили в субботу, что они десять дней жили в лесах Беларуси, не желая больше ехать в Германию, желая вернуться в Ирак, но белорусские пограничники не разрешали им покидать границу”.

Очевидно, что гибридная война, которую ведет Лукашенко, вероятно под чутким руководством Кремля, будет продолжаться. В тоже время, информация, которую вещают белорусские и российские государственные СМИ рассчитана на внутреннюю аудиторию, так как даже мигранты понимают, что с литовские и польские силы им предоставляют гуманитарную помощь. Циничность диктатора перешла все видимые границы, поэтому нельзя исключать и того факта, что именно белорусский КГБ поспособствовал гибели мигрантов, которых обнаружили на территории РБ.