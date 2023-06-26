В москве набирают пушечное мясо через госструктуры

08:22 26 июня Киев, Украина

Мобилизация в России продолжается, однако проходит в полу-скрытом режиме. Как известно, еще в прошлом году Путин поручил главам российских регионов собрать и отправить на фронт, так называемые “добровольческие батальоны”. Многие губернаторы, особенно с депрессивных регионов РФ, охотно откликнулись на “просьбу” диктатора. Однако мэр Москвы Сергей Собянин, очевидно, не желающий, чтобы его имя и медийный образ ассоциировался с войной и “z-патриотами”, оказался перед трудным выбором – отказаться от мобилизации в Москве и лишиться своего поста, а, скорее всего еще и заехать на тюрьму; или начать аналогичный сбор москвичей на войну, потерять поддержку горожан, посеять хаос в столице и лишиться поста через время. И он нашел выход – набирать добровольцев через бюджетные городские организации.

В конце мая, в региональных пабликах российской соцсети «ВКонтакте» появились агитационные посты, призывающие подписывать контракты с Министерством обороны РФ, со следующими требованиями: возраст – не старше 60 лет, российское гражданство. Платить обещали 620 тыс. рублей в первый месяц и от 300 тыс. рублей в последующие месяцы.

Объявление о наборе на контрактную службу в казанской группе по поиску работы во «ВКонтакте»

Как видно из объявления, особенностью такого вида набора является официальное трудоустройство в одну из 4-х московских административных компаний: «МОСГАЗ», «Гормост», «ОЭК», «Мосводоканал». Все они подчиняются мэрии российской столицы. Таким образом, Собянин для себя решил проблему принудительно-добровольного подчинения “просьбе” Путина о создании вербовочного центра, при этом, официально, якобы, не принимая в этом участия лично.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Примечательно, что на сайтах московских компаний, нет объявлений с призывами, подписывать контракт с Минобороны РФ. Более того, с апреля 2023 года таких объявлений не было и в российской соцсети. Хотя вербовка в госкомпании, очевидно, происходит уже достаточно давно. Это подтверждается сообщениями в группах, где оккупанты общаются между собой.

Сообщения от оккупантов, где они интересуются московской инициативой по вербовке

Связавшись с автором объявления из казанской группы, девушка объяснила, что при трудоустройстве в одну из госкомпаний (не важно какую), кроме выплат от Минобороны, мэрия Москвы заплатить 350 тыс. рублей при подписании контракта и будет выплачивать 75 тыс. рублей каждый месяц, как работнику одной из госструктур. Кроме того, официально закрепляясь в штате компании, завербованным обещают сохранить весь соцпакет штатного работника.

Номер сотрудницы, с которой удалось связаться, в базах приложения «Getcontact» записан у абонентов как Лидия Захарова. Эта особа является начальником отдела кадрового обеспечения подразделения «Московские высоковольтные сети» от «Россети». Другие три номера телефона, которыми делились между собой оккупанты в чатах, также относятся к сотрудникам «Россети».

Дозвонившись по другому номеру в объявлении, девушка признала, что работает в московской компании и немного рассказала об условиях приема на “работу”: “У нас энергетическая компания, «Россети», московский регион. Мы принимаем к нам на работу и отправляем через Яблочкова [там находится единый пункт отбора на военную службу по контракту] туда, [на войну]… Контракт - от года до двух… Платим мы 350 тыс. единовременно и 76 тыс. ежемесячно. Плюс - так как вы наш работник - за вами сохраняется весь социальный пакет, который у нас есть… Что для этого нужно? Соберете перечень документов, мы вас быстренько оформим на работу, час-два… Сопровождаем на Яблочкова, там, если какие-то вопросы, помогаем. Ваш сюда приезд тоже можем оплатить. Мы даем рюкзак, спальный мешок, термобелье, мини-аптечку, мыльные принадлежности”.

Единый пункт отбора на контрактную службу в Яблочково

Другой вербовщик и московской госкомпании, прислал листовку, в которой, кроме всего вышеперечисленного, предоставляется ряд льгот для членов семьи: выплаты на каждого ребенка (19 тыс. рублей), устройство в детский сад без очереди, помощь соцработников пожилым родственникам, обучение ближайших родных в лучших “учебных заведениях” Москвы.

В каждой из 4-х московских компаний требования, оплата и льготы практически идентичны. Где-то надо взять с собой больше документов, какая-то из фирм платит в первый месяц меньше, где-то дают больше личных вещей, где-то меньше. При этом, подписывая контракт с армией агрессора, будущие оккупанты лишь формально остаются числиться в штате предприятий. После оформления, они полностью переходят в распоряжение Минобороны РФ, а дальше – получат они обещанное или нет, также будет зависеть от их непосредственных командиров, бухгалтерии Минобороны и т.д.

После объявленной Путиным мобилизации в 2022 году, в Москве, как и в других российских городах, прошли облавы на потенциальных призывников. Тогда не обошли стороной и мэрию столицы. По словам наблюдателей, организовав схему вербовки через столичные компании, Собянин и московское правительств, таким образом, обезопасило себя и своих подчиненных от нападок военкоматов. Сотрудников «Мосгаза», например, просили приглашать знакомых, чтобы избежать мобилизации. При этом даже сами оккупанты отмечают, что не стоит подписывать контракты через столичные госструктуры, так как, по их словам, “людей отправляют в самые отбитые части, в пехоту, откуда практически нет шансов вернуться живым”.

Чем дольше продолжается война, тем изощренней становятся способы вербовки будущих оккупантов в России. Всех, кто хотел отправиться на войну после объявленной мобилизации, либо вернули домой в черных мешках, либо они находятся в госпиталях, либо продолжают прибывать в зоне боевых действий без отпусков, до попадания в категорию «200/300». То есть, легкий способ вербовки россиян закончился и остается лишь выдумывать такие вот хитрые способы. Когда и они перестанут действовать, возобновятся облавы в более жесткой форме.