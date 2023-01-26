В кремле начали осваивать новые компьютерные технологии

10:06 26 января Киев, Украина

Россию невозможно представить без коррупции. Удивительно, как такой способ заработка еще не узаконили. Может для российских политиков это своего рода азарт? Как бы там ни было, а после введения санкций, отмывать “грязные” деньги привычным способом для власть имущих в России стало невозможно. Поэтому, на помощь пришли “новокомпьютерные технологии”, а именно – криптовалюта.

Сперва следует прояснить, как с помощью международных крипто-бирж вообще можно переводить деньги. На данный момент, далеко не все страны мира легализовали криптовалюту. Для того чтобы завести деньги на криптокошелек в России, необходимо найти криптотрейдера. Человек приносит ему наличные деньги, тот, в свою очередь, переводит эти деньги в криптовалюту. Затем, криптовалютные рубли клиента покупает другой человек и продает криптовалюту в USDT или BUSD (криптовалюта привязанная к доллару 1 к 1). После совершенной сделки, криптотрейдер выводит криптовалюту на физический заграничный счет клиента. Если же у человека нет счета за границей, криптовалюту можно обменять в криптообменнике, которые не сложно найти в любом большом европейском городе. Примечательно, что такая схема не запрещена санкциями, так как фактически, переводы с российских банков за границу не запрещены. В тоже время, процедура перевода с российских банков за границу напрямую стала очень длительной, сложной и ненадежной, так как европейские и прочие банки перестраховываются и проверяют любые переводы по несколько дней или даже месяцев, а иногда деньги и вовсе могут пропасть. Поэтому, взаимодействие с криптовалютой стало главным способом коррупционеров выводить “грязный нал” за границу.

Самым крупным в России подпольным криптообменником наличных является компания «Bankoff». Ее офис расположен в «Москва-Сити» в башне «Федерация Восток», блок № 6503, 65-й этаж. Схема такая же, как описана выше: человек с наличными деньгами неизвестного происхождения связывается на криптобирже с трейдером из «Bankoff», на бирже открывается сделка, за полчаса человек должен успеть принести наличные в офис, после чего трейдер переводит оговоренную сумму в криптовалюте на кошелек клиента и забирает наличные себе. О происхождении денег никто не спрашивает. Стоит отметить, что, в подавляющем большинстве случаев, схема P2P (peer to peer или человек человеку) торговли на криптобиржах не подразумевает использование наличных денег. Оплата происходит с помощью банковской карты, либо уже имеющейся криптовалюты на кошелке физлица. Однако «Bankoff» специализируется исключительно на наличных расчетах в крупных суммах, за что берет комиссию на 3-4% выше, чем трейдеры за работу с рублями по безналичному расчету. Понятно, что те, кто хотят вывести ворованные деньги готовы немного переплатить.

Связываясь с оператором из «Bankoff» на бирже «Binance», оператор называет точный адрес, куда необходимо прийти, чтобы купить криптовалюту

Это же помещение недавно было выставлено на продажу – башня «Федерация Восток», 65 этаж, офис 6503.

Объявление о продаже офиса в комплексе «Москва Сити», где сейчас находится P2P криптообменник «Bankoff»

Согласно данным Росреестра, с площадью 2674 кв.м. есть только одно помещение в этом здании. Оно принадлежит фирме «Братские электрические сети» (БЭС), которая занимается продажей электроэнергии в Иркутской области. К слову, БЭС имеет собственную нелегальную криптоферму на приватизированном участке земли в Братске. Совладелицей БЭС является Ксения Луговая, супруга депутата Госдумы Андрея Лугового, известная также под поп-псевдонимом KAYA. Она в большей степени занята своей творческой деятельностью – выпуском песен и клипов – однако для формальной маскировки нелегального бизнеса, ее муж оформил на нее долю в БЭС, квартиру, машину и т.д.

О криптоферме Лугового писали местные СМИ в Братске и Иркутске. Местные жители жаловались на исходящий от нее шум, напоминающий пролетающий вертолет. Иркутск считается “крипто-столицей” России из-за дешевой электроэнергии, необходимой для работы вычислительной техники, добывающей виртуальные монеты.

Луговой – это тот самый бывший сотрудник ФСО и СБП (служба безопасности президента), который в 2006 году отравил полонием своего друга, бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. За это, Путин наградил Лугового орденом, дал место в Госдуме и, очевидно, не препятствует его незаконной деятельности, связанной с криптофермой и криптообменником. Кроме того, некоторые источники утверждают, что скандальный депутат связан с ФСБ из Братска, а его услуги по отмыванию денег ценятся среди высокопоставленных чиновников со всей России.

Депутат-убийца Андрей Луговой

Кроме фирмы Лугового, в «Москва-Сити» есть и множество других криптообменников. Все они специализируются на “черном нале” и работают по той же схеме, что и «Bankoff». То есть, официально, компании занимаются переводом наличных денег в криптовалюту, но сам факт того, что у клиента не требуют истории происхождения финансов (а во многих случаях речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч долларов), явно говорит об осведомленности обменных пунктов в “отмывании” чьих-то украденных денег.

В тоже время, криптообменники знают о “грязных деньгах” не понаслышке. Сами нелегальные фирмы должны где-то брать криптовалюту. Конечно, «Bankoff» Лугового, к примеру, имеет собственную криптоферму, где добывается криптовалюта (процесс генерации стейбл-блоков конкретных монет это отдельная история, не имеющая отношения к расследованию). Вероятно, другие компании также имеют свои криптофермы, однако определенно точно, российские P2P обменники покупают часть криптовалюты у хакеров, которые, в свою очередь, обворовывают счета рядовых пользователей, занимаются вымогательством у крупных компаний, снимают деньги с чужих банковских карт и т.д.

Так, платформа «Chainalysis», оказывающая услуги правительству США по отслеживанию криптовалюты полученной хакерами, посвятила отдельную большую статью именно «Москва-Сити». Лидером по закупке “сомнительной” криптовалюты стала компания «Bitzlato». Общая сумма нелегально полученных монет оценивается в 966 млн долларов. Офис обменника находится также в башне «Федерация Восток». Однако, чтобы провести с ними сделку, необходимо иметь как минимум 100 тыс. долларов наличными или (по сегодняшнему курсу) приблизительно 7 млн рублей. «Bitzlato» выросла с телеграмм-бота, с помощью которого за криптовалюту россияне могли покупать наркотики в печально известном даркнет-магазине «Hydra».

Другой известной в крипто-кругах фирмой, занимающейся обменом наличных в «Москва-Сити» является «Garantex». Изначально, деятельность компании задумывалась как легальная. Она даже получила лицензию поставщика виртуальной валюты в ЕС. Однако после ряда событий, перешла под контроль околоправительственных структур РФ. После этого, «Garantex» начала получать криптовалюту с “грязных” и “сомнительных” счетов, была замечена за “отмыванием” российских коррупционных денег и попала под санкции США. По словам сотрудника «Chainalysis», все переводы с «Garantex» (более 100 тыс. счетов) отслеживаются сотрудниками платформы и любое использование этих адресов может привести к введению санкций. Тем не менее, «Garantex» продолжает работать, а в 2022 году ее криптооборот вырос в несколько раз. Схема примерно та же, что и в других обменниках: занос наличных денег в офис в башне «Федерация Восток», зачисление монет на криптокошелек клиента, перевод в платежную систему (например «Wise»), отправка в любой банк мире, в том числе США.

Таким образом, российские государственные воры без особых проблем продолжают выводить награбленные деньги за границу. Каким образом происходит их “отмывание” уже за пределами России другой вопрос. Однако с помощью нелегальных криптообменников, которые, очевидно, “крышуются” силовиками и государственным аппаратом, перевести их теперь не проблема.