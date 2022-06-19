Украина должна выработать собственную политику в отношении "хороших русских"

Мы должны выработать, обсудить и поддержать собственную политику в отношении граждан России, противодействующих политике Путина.

Овсянникова и российская ИПСО

«ИПСО» (информационно-психологическая операция) – взываю всех перестать использовать медийникам этот термин, где надо и где не надо. Мы уже имели этот прискорбный опыт в 2014-м, когда всё медиа-сообщество бросилось объяснять элементы активных мероприятий спецслужб, одним из которых является «дезинформация», как будто они в них что-то понимали.

Во-вторых, связь Овсянниковой со спецслужбами страны-агрессора действительно рассматривается, но на данный момент нет фактологических подтверждений. Более того, в связи с тем, что гражданка России Овсянникова пересекала границу Украины – вероятна, у украинских официальных органов и спецслужб к ней вопросов нет.

В-третьих, теория контрразведывательного обеспечения безопасности государства говорит, что аналитик должен прорабатывать несколько версий, чтобы не замыкаться на одной.

Итак, версии такие:

Овсянникова намеренно продуцирует посты в соцсетях именно такого содержания, которое могло бы вызвать возмутительные эмоции и комментарии в украинской среде. Кто-то специально готовит для Овсянниковой такие медийные провокации. Овсянникова просто не очень умный человек, поэтому не понимает, почему то, что она делает, вызывает исключительно негатив.

Возможно, что Овсянникову поддерживает кто-нибудь, кто может отдавать приказы пограничной службе. Какова цель этого «кого-то» - мне не очень понятна на данный момент. Я искренне не понимаю, чем именно позиция Овсянниковой может быть полезна для информационного влияния Украины на западные медиа?

Как противодействовать психологическому натиску России, в частности на уровне общества, государства, медиасообщества

Долгое время в медиасообществе бытовала жесткая позиция вообще не вступать в какие-либо интеракции с «хорошими русскими». И я пытался объяснить, что такое «стояние в белом пальто» ни к чему хорошему не приведет. Поскольку события будут развиваться фактически без участия активной части гражданского общества.

Мы должны выработать и публично обсудить и поддержать нашу собственную политику в отношении России в целом и в отношении граждан России, активно противодействующих политике путина. Такая публичная позиция должна основываться на четких критериях и объяснениях и должна быть донесена как до наших зарубежных партнеров, так и до военно-политического руководства государства, которое, возможно, имеет какие-то свои аргументы относительно этого, которых мы не знаем.

Пропаганда России – какая цель? Как это влияет на иностранную аудиторию?

Если упростить, то есть два пространства – виртуальное и реальное. В виртуальном пространстве Россия уверяла всех, что-то вроде «за 7 дней дойдем до Берлина и всех денацифицируем». В реальном пространстве – Путин получил «звезды». Это говорит о том, что теперь ему предстоит одержать победу хотя бы в виртуальном пространстве, чтобы потом снова с виртуального попытаться зафиксировать свои позиции в реальности.

Для этого виртуальное пространство подвергается беспрецедентному воздействию посредством слов мировых мастодонтов типа Киссинджера, Макрона, Папы Римского и т.д.

Но это не значит, что Путин рулит виртуальным миром. Это означает, что он использует страх и уязвимости людей, на которых он имеет компромат, для манипуляции ими.

Единственное, что мы в этой ситуации можем сделать, это четко описать для себя видение того, как должен выглядеть виртуальный и реальный миры по нашему мнению, и предпринимать действия, чтобы изменять эти миры до состояния, которое мы придумали.