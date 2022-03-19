Украина должна рассказать миру, как РФ подставляет ее в вопросе продажи оружия

Украина должна рассказать миру о том, как спецслужбы Российской Федерации создали сеть компаний по всему миру с целью сокрытия своего трафика оружия, обвиняя при этом наше государство в причастности к якобы незаконным поставкам оружия в зоны конфликтов. А также выработать решения, которые позволят бороться с РФ в этом направлении.

Здесь есть две части работы. Ретроспективная, то есть, то, что уже произошло, и в связи с тем, что уже есть определенное состояние понимания аудитории как в Украине, так и за ее пределами, что именно произошло, надо данный нарратив изменить путем раскрытия этой информации, опубликовав расследования. И вторая часть работы - это трек на будущее. На основании этих расследований и понимания того, что произошло, я считаю, что мы можем и должны разрабатывать креативные решения как правого характера, то есть наложения санкций уже не через СНБО, а через другие институционализированные вещи, через Госавиаслужбу, через Службу безопасности Украины наказывать людей и предлагать миру бороться с этим. Мы на острие этой ситуации, мы под ударом, поэтому можем сказать, что мы знаем лучше.

Благодаря информации из открытых источников установлено, что представители РФ вовлекли украинскую авиакомпанию в процесс обеспечения воздушного моста между ОАЭ и Ливией. Впоследствии был опубликован официальный отчет группы экспертов СБ ООН по Ливии, в котором название этой авиакомпании упоминалось много раз. По данным экспертов ООН, компания якобы поставляла оружие для повстанцев Халифы Хафтара, на стороне которого воюют наемники группы "Вагнера".

У нас уже есть определенный массив информации о деятельности украинских компаний, которая стала основанием для обвинений против Украины. Вследствие того, что этот нарратив уже сформирован в официальных документах ООН, Украина фигурирует много раз и создает негатив. Для начала нужно поставить точки над “і” и развенчать этот нарратив. Надо продолжить расследование, которое я собрал исключительно из открытых источников, которое ведет к тому, что имеется информация о людях, действующих с территории Украины в интересах, в том числе Российской Федерации. Поэтому нужно собрать эту информацию, наказать тех людей, если там действительно есть состав преступления. Хотя не всегда это можно сделать, потому что мы говорим о гибридной деятельности, не всегда по украинскому законодательству можно привлечь людей к ответственности. Однако эту информацию нужно сделать публичной.

Украина может продуцировать креативные решения правового характера, которые назрели во всем мире.

Например, Госавиаслужба может выйти с законодательной инициативой, чтобы в случае, если воздушное судно используется как средство преступления, можно было бы его конфисковать в интересах государства, наложить аресты или запретить его обслуживать, отозвать лицензии и так далее. То есть, для того, чтобы материальным образом наказывать тех людей, которые используют лазейки в законодательстве.