Угроза вторжения России в страны НАТО становится реальной

До 24 февраля 2022 года, никто не верил в то, что Путин решиться начать полномасштабную войну против Украины, несмотря на то, что все указывало на неминуемое противостояние. Недавно, российские пропагандисты начали говорить о том, что “Украина это промежуточное звено, а целью является вся Европа”. Кроме того, некоторые депутаты Госдумы РФ потребовали провести “денацификацию” и “демилитаризацию” Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. И если на момент радикальных заявлений никто не воспринимал эти слова всерьез, то на сейчас начали появляться доказательства того, что Россия подготавливается плацдарм для наступления на Польшу и другие страны ЕС по украинскому сценарию.

Кроме голословных заявлений, есть и прямые доказательство того, что в Польше усиливается напряжение. 22 марта появилась информация, что в российском посольстве Варшавы начали палить документы. По крайней мере, с российской территории был виден дым. Точно также, дипломаты РФ поступили в Киеве за неделю до вторжения и в Одессе 22 февраля, после чего, в спешке покинули здания посольств.

Дым, поднимающийся над зданием российского посольства в Польше

Кроме того, по некоторым данным, со стороны Республики Беларусь, начали заходить, предположительно, диверсионные группы. В телеграмм-группах по аренде авто и поиску работы в Польше начали публиковать сообщения с возможностью заработать довольно большие деньги. Заказчики предлагают перевозить людей из города Белосток, который находится на границе с Белоруссией по разным городам Польши и Европы. За каждого человека, который будет перевезен, предлагают 500 евро. Более того, заказчик может предоставить свой автомобиль и даже, частично оплатить топливо, что является абсолютно не характерной чертой для официальных работодателей.

Одни из телеграмм-групп в Польше, в которых появились объявления с перевозкой людей

Переписка с одним из заказчиков перевозок людей из Белостока

Такие предложения появились несколько дней назад и стали массовым явлением на многих виртуальных ресурсах аренды и поиска работы в Польше, особенно, среди русскоговорящего населения. Как видно из сообщений, все детали раскрываются уже после подтверждения о работе, особых условий к кандидатам не требуются, даже документов с правом на работу, что очень строго как в Польше, так и на всем пространстве ЕС. Да и сумма в 500 евро за человека – слишком большие деньги для трансфера людей. К примеру, на поезде из Белостока в другой конец Польши можно добраться приблизительно за 20 евро, на автобусе примерно за 60 евро, а используя такси и самолет – самый быстрый и дорогой вариант – до 240 евро.

Нельзя исключать того факта, что из Белостока могут переправлять нелегальных мигрантов, которые по-прежнему пытаются пересекать белорусскую границу при содействии пограничников РБ, однако миграционный кризис, устроенный Лукашенко, продолжается с осени 2021 года, а подобные предложения на перевозку начали появляться только сейчас – после заявлений пропагандистов. Вероятно, что те, кого необходимо развозить по Польше и другим странам ЕС являются российскими ДРГ, внедряемыми во вражескую среду, для корректировки нанесения ракетных ударов и проведения диверсия на маршрутах поставок оружия в Украину. В пользу этой версии также говорит заявления пресс-секретари страны-агрессора Дмитрия Пескова о возможном нанесении превентивного удара по польской инфраструктуре, если власти страны и дальше будут поддерживать Украину.

Кроме того, новая информация о не здоровом состоянии Путина, может подтолкнуть диктатора к очередному фатальному решению. Не остается сомнений, что угасающий на глазах президент РФ способен на крайние безумства, поэтому, расширение фронта наступления армии оккупантов вполне вероятно.