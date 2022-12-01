Удары по энергообъектам в Украине - это информационный прессинг кремля

Когда мы говорим о России, как о стране-спонсоре терроризма, все, что эта страна совершает в отношении Украины, является террористической деятельностью. Удары по энергетической инфраструктуре – это делается для того, чтобы создать основания для информационного прессинга. Сами по себе отключения света ничего не дают, но в политической и информационной плоскости они создают напряжение внутри общества.

Критическое состояние энергообъектов и, как следствие, прекращение электро- и водоснабжения создает психологическую нагрузку в обществе. В России же надеются, что украинцы будут спускать эту нагрузку на органы власти.

Это создает дискомфорт и психологическую нагрузку. Эта нагрузка должна куда-нибудь выплеснуться. И, очевидно, выход этой нагрузки будет происходить на украинские органы государственной власти, на местные органы власти, на людей, которые несут ответственность за функционирование критической инфраструктуры. В этом у нас рождается видение того, чего добивается государство-террорист.

Основной инструмент терроризма – это страх. Это погружение людей в эмоцию страха для того, чтобы они из-за этого что-то делали. Вот именно погружение украинцев в эмоцию страха и дискомфорта, результатом которого должно быть создание прессинга на органы государственной власти. Тогда, по плану Кремля, Зеленский и власть должны идти на уступки из-за прессинга собственных граждан.