Тонкости российского шпионажа и не только

22:53 04 Июнь Киев, Украина

Шпионаж в России – второй хлеб. Начиная с детских лет, правительство старается воспитать “доносчиков”, которые в дальнейшем идут служить в правоохранительные органы, а самые “одаренные” и преданные идеологии Кремля приходят на службу в разведку или спецназ. После “промывания мозгов” о патриотизме, таким людям доверяют создавать шпионские ячейки в других странах, а также совершать сбор данных и проводить диверсии, чтобы дестабилизировать положение противника. Одним из таких людей оказался Владимир Путин. После окончания Ленинградского государственного университета, он решил, что его место в КГБ. В конце 80-ых служил в Дрездене тем самым шпионом, которых спецподразделения России готовят сегодня.

Кроме собственного обогащения, Владимир Путин преследует цель возвысить представления мировых лидеров о России. Однако его действия хоть и приковывают внимания мирового сообщества, но не возвеличивают страну. Если рассматривать мировую арену в качестве сцены театра, то жанр, в котором играет Путин и его свита, напоминает трагикомедию. С одной стороны действия правительства Кремля вызывают смех, а порой и недопонимание. С другой – все, что не делает правительство, приводит к страданию и гибели людей.

Тем не менее, цель Путина возвеличить Россию превыше страданий народов, главное, чтобы не пострадал лично он и его приближенные. Будучи человеком военным, президент РФ не рассматривает варианты равного сотрудничества между странами. С его точки зрения, все остальные должны работать на Россию, а не вместе с ней. Поэтому, Путин постоянно старается показать военную силу, которая, между прочим, досталась государству в наследство от СССР. Понимая, что крупномасштабный конфликт приведет к полной капитуляции Кремля и возможному развалу России, лидер страны предлагает военную помощь другим государствам, где проходят боевые действия. Еще более интересны для Путина тайные операции. Все же он “агент КГБ”, у которого сегодня неограниченная власть в стране. Шпионаж, яды, диверсии, подкупы, шантаж, манипулирование – все это элементы игры, которую ведет президент России для собственного удовлетворения. Со стороны он похож на маленького ребенка, с чувством неполноценности, который чего-то недополучил или лишился в детстве и теперь старается наверстать упущенное, принося в жертвы все больше и больше людей.

То, насколько сильно будет играть роль шпионское прошлое Путина, стало ясно уже перед его первыми выборами в президенты РФ в 1999 году. Независимые расследования взрывов домов в России показали, что причастные к терактам оказались сотрудниками ФСБ, директором, которого на тот момент был Путин.

Первый взрыв произошел в городе Буйнакск. 4 сентября, около жилого дома был взорван автомобиль. В результате взрыва два подъезда дома обрушились, погибло 58 человек. Второй взрыв произошел 9 сентября уже в Москве на улице Гурьянова. Взрыв привел к обрушению многоэтажного дома, погибло 100 человек. Третий взрыв случился 13 сентября, в районе Каширского шоссе, погибло 124 человека. Также, спустя 3 дня после третьего взрыва в городе Волгодонск случился еще один взрыв. На этот раз припаркованный рядом с домом грузовик взлетел на воздух. В результате взрыва обрушился фасад жилого здания и унес жизни 34 человек. Слова бывшего сотрудник ФСБ Михаила Трепашкина, участвовавшего в официальном расследовании терактов, наводят на размышления:

К тому же, по данным следствия, непосредственно перед взрывом на Каширском шоссе была замечена странная активность. После звонка местного жителя в дежурную часть милиции, правоохранителя все тщательно проверили и ничего не найдя, покинули дом в 2 часа ночи. Спустя 3 часа прогремел взрыв. Более того, тогдашний спикер государственной Думы Геннадий Селезнев “обозвал этот взрыв” на Каширском шоссе, взрывом в Волгодонске. Так как дом в Волгодонске был взорван тремя днями позже, Селезнев, непременно должен был быть в курсе того, что его должны взорвать. После обращения одного из депутатов Госдумы ему отключили микрофон:

Интересно и то, что в Рязани также готовился теракт. О подозрительных мужчинах и женщине сообщили местные жители одного из домов. Дело в том, что они заметили, как из белых “жигулей”, подъехавших к жилому дому, вышли мужщина и женщина. Они проследовали в подвал, после вышли и перенесли из багажника автомобиля несколько крупных мешков. После звонка в милицию, один из местных жителей спустился вместе с сотрудниками милиции в подвал, где они обнаружили сложенные друг на друга мешки с взрывным устройством. Жители дома были эвакуированы, на место прибыли всевозможные комиссии, после чего взрыв удалось предотвратить. В мешках оказался гексоген (взрывчатая смесь), сотрудники ФСБ Рязани выразили благодарность местным жителям, в том, что они помогли предотвратить теракт. А спустя всего 2 дня было объявлено, что в Рязане проходили учения, хотя никто об этом не знал, в том числе и сотрудники рязанского ФСБ. К тому же, белые “жигули” с двумя подозреваемыми мужчинами удалось схватить и доставить в местно отделение милиции. Оба предъявили “корочки” ФСБ, а через какое-то время, из центрального офиса Службы безопасности в Москве поступил звонок с приказом отпустить задержанных.

Все кто участвовал в расследовании дела о взрывах домов и обвинял Путина и его приближенных в произошедшем погибали при загадочных обстоятельствах или были убиты. Одним из самых громких убийств, стало отравление Александра Литвиненко, который написал книгу “ФСБ взрывает Россию”. Примечательно то, что Литвиненко сам был сотрудником спецслужбы и знал о структуре не понаслышке. Он был отравлен в Великобритании, где ему предоставили политическое убежище.

Речь Путина о “поиске террористов в сартире” и взрывы жилых домов, якобы кавказцами, подняли рейтинг директора ФСБ в президентской гонке с 3% до 54%, позволив, в конце концов, выиграть. События 1999 года также позволили оправдать Вторую чеченскую войну. Вот так вот просто, лидер РФ, еще в начале своей президентской карьеры жертвовал жизнями собственного народа, а также бывших коллег по цеху, чтобы прийти к власти. Методы используемые Путиным определили будущее для людей, проживающих в России и несогласных с действующей властью.

Естественно, что после обретения новой должности, Владимир Владимирович уже мог и не отдавать приказы подобные этому лично, а лишь давать соглашения на предложенные ему решения. Пуск газа в «Норд-Ост», штурм в «Беслане», терракты в метро. Все говорит о том, что Путин предпочитал жесткие методы для решения проблем. И чем больше жертв оказывалось после террактов, тем оправданней была его внешняя политика на Кавказе и ближнем зарубежье.

Тем не менее, президент не отказался от своей страсти заниматься шпионажем и тайно устранять своих оппонентов. Начиная с 2014 года действия спецслужб России явно начали походить на откровенно враждебные и маниакальные по отношению ко всем демократическим типам правления в странах западной Европы.

Однако, если проанализировать правление Путина с 2000 года по сегодняшний день, то можно заметить, что сверхактивность российских спецслужб начала проявляться с началом анексии Крыма и военных действий на Востоке Украины.

Взяв на вооружение “исторические факты” и классическое “притеснение русских”, пропагандисты Кремля всячески оправдывали внешнюю и внутреннюю политику Путина. И пока российские СМИ пускали пыль в глаза мировому сообществу, “любимчики” президента РФ выяснили, что из Чехии будет отправляться военный груз с боеприпасами. Груз этот должен был идти в Болгарию, а от туда, пользуясь каналами болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, переправляться в Украину, для поддержки армии страны на Донбассе. Используя фальшивые паспорта, группа, минимум из пяти человек, прибыла в городок Врбетицы из разных частей Евросоюза. Печальноизвестные Александр Мишкин и Анатолий Чепига представившись покупцами оружиея из Узбекистана, проникли на склады боеприпасов и взорвали их. Также удалось установить, что владелец складов Петер Бернатик приказал работникам взять выходные, чтобы на складе никого не было, а в день взрывов, прибыл один на территорию и очень подозрительно себя вел. Официальное следствие допускает, что именно он помог Мишкину и Чепиге проникнуть на склады в день трагедии.

Поддельные паспорта Мишкина и Чепиги

Впрочем о чешских событиях можно больше узнать в наших расследованиях «Шпионы России без купюр» и «Спецоперации ГРУ России в Чехии».

Позже, в течении трех месяцев весны 2015 года, поочередно прогремели взрывы в болгарском городке Иганове на складах боеприпасов, а также случился пожар в Софии, в институте специальной техники. Также в 2015 году был отравлен болгарский торговец оружием Емельян Гебрев.

Тогда, коллеги Мишкина и Чепиги из спецподразделения 29155 охотились за торговцем оружия. На сей раз, благодаря независимым расследованиям удалось узнать о причастности сразу 9-ых сотрудников спецподразделения, некоторые из которых также принимали участие в организации и реализации плана для Врбетицы. Ими оказались Генерал-майор Денис Сергеев, Егор Гордиенко, Петр Борисов, Иван Терентьев, Николай Ежов, Алексей Калинин, Даниил Капралов, Владимир Моисеев, а также Алексей Капинос. Именно Капинос, как предполагают некоторые следователи, под дипломатическим прикрытием смог провезти яд, предположительно «Новичек», которым был отравлен Емельян Гебрев, его заместитель и сын. По имеющимся данным, отравление бизнесмена проходило в три этапа. Вначале, 15 февраля, в отеле Hill, который располагался напротив офиса Гебрева в Софии, поселились Сергеев, Гордиенко и Лютенко. Как минимум один из них запросил номер с видом на подземную парковку, куда заезжала машина с Гебревым. Они прожили в отеле неделю и 22 февраля в гостиницу прибыли следующие три сотрудника ГРУ. Один из них был Ежов, а другой Тереньтев – заместитель генерала Аверьянова. Присутствие Терентьева говорило о высокой важности операции, так как он, как и Аверьянов лично присутствовал на задании очень редко. Также как и коллеги, эти один из троицы запросил номер с видом на подземную парковку. Третий завершающий визит этого подразделения ГРУ едва не стал фатальным для Гебрева, его сына и для его заместителя. 23 апреля 2015 года Сергеев, Гордиенко и Лютенко вернулись в Софию. По версии следствия, Лютенко забронировал в отеле Hill номер 305 с видом на здание, где располагался офис Гебрева. Двое других разместились в нескольких минутах ходьбы. 28 апреля 2015 года один из троих, предположительно Сергеев, был запечатлен на кадрах камеры видеонаблюдения среди машин в подземном гараже, где Гебрев и его сотрудники держали автомобили. Через несколько часов Гебрев, его сын и заместитель потеряли сознание с симптомами тяжелого отравления фосфорорганическими соединениями. Вторая попытка отравления, по всей видимости, была предпринята месяц спустя - 2 из 3 офицеров ГРУ снова присутствовали в Болгарии в этот период.

Причиной покушения на жизнь торговца оружием послужил его отказ от продажи боеприпасов неизвестным. Все дело в том, что Гебрев, купивший боеприпасы у чешского производителя, хранил их на складе во Врбетице. К нему обратился Петр Бернатик, с предложением от неких людей, предположительно Руслана Табарова (Чепига) и Николая Попы (Мишкина), который хотели купить все имеющиеся запасы оружия на складе.

Письмо Бернатика к Гебреву с предложением от неизвестных покупателей с просьбой продать им все боеприпасы определенного калибра. Именно эти снаряды подходили для украинского оружия и должны были быть доставлены в Украину для противостояния российской агрессии на Донбассе.

После отказа Гебрева продавать боеприпасы склады были взорваны. Вероятно, его отказ и послужил для дальнейших действий Кремля.

Ответное письмо Гебрева Бернатику с отказом от предложения “неизвестных” людей. Гебрев также подчеркивает, что в случае неудобств при хранении, он обратиться к другой компании в Чехии, которая оставит боеприпасы у себя, так как не планирует в ближайшее время их перевозить.

Стоит отметить, что образцы крови Емельяна Гебрева взятые для анализа и отправленные в финскую лабораторию бесследно пропали, что наталкивает на размышления о сотрудничестве финского правительства с российскими шпионами.

Также, одним из громких событий стало отравление семьи Скрипалей в Солсбери. На камеры видеонаблюдения попали все теже Мишкин и Чепига, которые действовали в Англии под ложными именами Петров и Баширов. Используя яд, они отравили бывшего двойного агента внешней разведки, Сергея Скрипаля и его дочь. По последним данным известно, что руководил операцией Денис Сергеев, который также прилетал в Англию для координации Мишкина и Чепиги. В обнаружении его присутсвия независимым расследователям вновь пришли на помощь современные технологии. Благодаря полученным методанным телефонного номера Сергеева, удалось узнать о его передвижениях и действиях как в Лондоне, так и в Москве. Известно, что псевдоним и второй паспорт Сергеева является Сергей Федотов. Именно на это имя зарегистрирован второй номер телефона Сергеева. Подтверждением того, что это один и тот же человек является звонки абонента, чей номер зарегистрирован за женой Сергеева, на номер Федотова. Стоит отметить, что компания, предоставившая данные о номере телефона зарегистрированного на имя Сергея Федотова не нарушила закон, так как этого человека в действительности не существует. Пользуясь тем, что во время перемещения человека, телефон ловит вышки связи и автоматически к ним подключается, расследователи смогли составить карту передвижения Сергеева в Москве, где он курсисировал между районами, где расположены главные здания ГРУ и его домом:

Места пребывания генерал-майора Дениса Сергеева в Москве на кануне отравления Скрипалей

Это в очередной раз подтвердило, что на момент операции по ликвидации бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Сергеев являлся штатным работником управления.

Также, использовав тот же номер в Англии, Сергеев позволил обнаружить свои перемещения в Лондоне, где он провел выходные, в тот период, когда Мишкин и Чепига совершали свое преступление:

Карта передвижения Сергеева в Лондоне

За все время пребывания в Лондоне, генерал-майор редко покидал отель и поддерживал связь лишь с одним контактом – Амиром. В российском телефонном справочнике этот контакт обозначен как Амир Москва:

Примечательно то, что за этим номером нет никаких конкретных имен, тоесть он якобы «незарегистрирован». Судя по логам метаданных, этот номер не оставляет «следов», характерных для обычных номеров: так, для этого номера отсутствуют идентификаторы сотовых вышек и логи IMEI/IMSI. Соответственно, вероятно, что этот номер принадлежит к специальной серии, используемой российскими спецслужбами и, возможно, не связан с физическим телефоном.

Также, в день отравления Скрипалей, Сергеев и двое его подопечных, возможно, пересекались в районе Оксфорд стрит. Использую все те же методанные его телефона, расследователи определили, что он покинул гостиницу 3 марта и с 12:00 до 13:30 несколько раз подключался к вышке на набережной западного берега Темзы. По версии британской полиции, Чепига и Мишкин прибыли из своей гостиницы на вокзал Ватерлоо примерно в 11:45 того же дня. Их поезд на Солсбери должен был отправиться в 12:50. Вокзал Ватерлоо находится примерно в 10 минутах ходьбы от набережной. Таким образом, если Сергееву было необходимо встретиться с Чепигой и Мишкиным, чтобы передать финальные указания или некий предмет, то им было бы удобно встретиться в районе между набережной и вокзалом Ватерлоо. Для этого наверняка хватило бы часа, который прошел между их прибытием на станцию и отправлением поезда.

Перемещение Сергеева на берегу Темзы с 12 до 13:30

Определенно, Сергей Скрипаль располагал слишком значемыми сведеньями для России и Путин предполагал, что бывший сотрудник спецслужб может выдать их МИ-6 Великобритании. Однако если учесть выражение Путина, что он “своих не бросает”, то известие о переметнувшемся агенте, могла сподвигнуть президента РФ к убийству Скрипалей. Эдакий кодекс чести у бесчестного человека.

Попавшие в объективы видеокамер Мишкин и Чепига, а также флакон из под яда «Новичок»

И если в Европе начали проводить расследования и разоблачать российских шпионов спустя определенное количество времени, то в Украине это делали сразу. Следует отметить, что страны Евросоюза не ведут военных действий против России и ее боевиков, в отличии от Украины, поэтому, чтобы обвинить России в диверсиях необходимо было несколько раз проверить сведенья и доказательства, чтобы не привести ситуацию к ложной эскалации.

Также как и в Болгарии, в Украине, начиная с 2015 года, произошли взрывы на складах боеприпасов. Ряд экспертов и высокопоставленных военнослужащих предполагают, что это совершили российские диверсанты из спецподразделений.

В 2015 году, в Сватове, Луганской области, 3,5 тыс. тонн боеприпасов было взорвано из-за запущенной сигнальной ракеты извне территории склада. Виновниками оказались неопознанные диверсанты.

В марте 2017 года взрывы произошли в Харьковской области, в городе Балаклея. Было уничтожено 70% танковых и артиллерийских снарядов. Причиной послужил беспилотник который вероятно, сбросил на места хранения снарядов взрывное устройство.

Позже в 2017 году, взрывы произошли в Калиновке, а в 2018 году в Ичне. В этих трагедиях высокопоставленные лица Украины прямо признали акт российской агрессии.

Анализируя причину возгорания на складах после начала войны на Донбассе, становиться виден след российских диверсантов. Так как во время боевых действий, стратегические объекты, коими являются склады боеприпасов, охраняются сильнее вдвойне, то и проникнуть на них у шпионов не получилось, поэтому они действовали издали. Как в случае во Врбетице, так и на болгарских складах, обнаружить след российских спецподразделений помогли паспорта, авиабилеты, и прочие атрибуты принадлежавшие виновникам терактов. В Украине, из-за продолжительных боевых действий, ничего подобного шпионам использовать не надо.

Если в Луганской области российские военнослужащие могут пересекать линию разграничения регулярно, то в других случаях, они могли незаконно пересечь непосредственную границу России с Украиной для проведения терактов. В случае с Калиновкой, которая находится в Винницкой области, спецназ мог проникнуть на территорию Украины из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Кроме классических диверсий, подопечные бывшего гэбиста начали использовать компьютерные технологии. Осозновая, что все базы данных и блоки управления ведомственных структур, промышленных комплексов в зарубежных странах подключены к серверам с выходом в интернет, российские киберпреступники разработали вредоносные программы, которые проникали на компьютеры политиков и промышленных гигантов, выводя их из строя или заполучая личную информацию.

Новый инструмент ведения шпионских игр настолько пришелся по душе российским спецслужбам, что они даже вмешались в выборы в США в 2016 году, саботирова предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Из прочих киберпреступлений следут отметить взлом нефтепровода Colonile Pipeline и сеть мясопроизводства JBS. В обоих случаях была нарушена целостность экономики США, что привело к повышению цен на топливо и мясо в стране. Группы хакеров, которых относят к отдельным частям спецподразделений России являются Cozy Bears, Fancy Bears, APT 28, Sofacy, Pawn storm, Sednit и Strontium. По некоторым данным, все эти названия относятся к одной и той же группе людей, которые представляют собой отдельное киберподразделение бывшего ГРУ. Однако за атаку на нефтепровод взяла на себя ответственность группа злоумышленников под названием Dark Side. По словам самих киберпреступников, они не относят себя ни к одной из российских организаций, а их интересами являются лишь деньги. Тем не менее, люди из Dark Side, действуют в интересах Кремля, дестабилизирую общую обстановку в США.

Основным отличием шпионажа от кибершпионажа является надежное шифрование и удаленный процесс. Таких преступников практически невозможно вычеслить, чем и пользуются в Кремле, когда отрицают их причастность к киберпреступлениям. Впрочем, шпионы Путина будут иметь хлеб до тех пор, пока человечество не будет чипировано или же в Кремле не смениться власть. Какими бы скрытными не были хакеры, они пока что, не в силах убить человека при помощи кода. Для этого в спецподразделениях будут продолжат использовать, условных, Петрпова и Баширова. А пока такие люди будут существовать, их участие будут раскрывать. Все теже современные технологии, развивающиеся ежедневно, помогают в разоблачении российских шпионов, которые просто не успевают учитывать все факторы, чтобы не быть замеченными. Впрочем не только современные технологии помогают в разоблачении шпионов. Само отношение “новой школы” к работе заставляет задуматься о качестве нынешних сотрудников российских агентов.

Частые разоблачения обусловлены отсутствием истинного патриотизма, который был присущ советским людям и сотрудникам КГБ. Основной идеей, которая закладывается в сознание российских шпионов сегодня, выступает идея заработать как можно больше денег. Отсутствие настоящего патриотизма, позволяет работать сотрудникам разведки достаточно грубо. Они не боятся быть рассекреченными.

Это объясняет частые разоблачения и провалы спецагентов разведки РФ. Чем бы они не занимались и в каких бы секретных спецподразделениях ГРУ и СВР не находились – это всего лишь люди, которые получают свою зарплату. Они заключают обычный трудовой договор, с рядом нетипичных ограничений, которые обязуются выполнять, однако при любом раскладе эти люди получают свои деньги и именно отсутствие истинного патриотизма, идеологии приводят к халатности при выполнении секретных заданий – они не верят в то, что делают.

Более того, очередное разоблачение Чепиги и Мишкина и обвинения их во взрывах в Чехии, показало, что быть обнаруженными вовсе не зазорно, ведь такое событие может привести к повышению в должности.

Россия сегодня, это дотлевающий уголек от великого, ужасного пожара под названием СССР. Несмотря на ошибочную политику, проводимую в Советском союзе, это государство действительно боялись и считались с ним, потому как Советы имели свою идеологию, которая поддерживалась огромным количеством населения. Россию же не боятся, а остерегаются из-за непредсказуемости и неадекватности в действиях. Путин представляющий из себя бывшего гэбиста, продолжает играть в шпионов и занимается управлением государства “между прочем”. Это приводит к многочисленным жертвам со стороны мирного населения и приводит Россию в еще большую изоляцию от всего мира.