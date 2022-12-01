Теракт в мадридском посольстве Украины: история российского присутствия

10:27 30 ноября Киев, Украина

В среду, 30 ноября, по данным испанских СМИ, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв, в результате чего пострадал один человек. Сообщение о взрыве поступило в 13.15.

На адрес посольства пришел пакет на имя посла Сергея Погорельцева. Это подтвердил сам дипломат. Он рассказал, что его секретарь отметила, что у посылки нет обратного адреса, и вызвала коменданта посольства. Мужчина решил в саду проверить содержимое пакета. “В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой почтой во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв”, — рассказал Сергей Погорельцев.

"Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил посол.

Погорельцев отмечает, что, несмотря на то, что речь идет не о мощной взрывчатке, а о небольшом устройстве — последствия были бы иными в случае, если бы не осторожность его подчиненных: «Я прежде хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо серьезнее”.

Испания – родная земля русской разведки и бандитизма

11 сентября 1998 года премьер-министром России был назначен Евгений Примаков. Это было очень тяжелое решение для «семьи» Ельцина, фактически руководившей страной вместо больного президента. Однако для сохранения любого баланса необходима была независимая фигура. Особенно после того, как 17 августа 1998 года премьер-министр Сергей Кириенко (сегодня являющийся первым заместителем главы АП РФ) объявил о дефолте Российской Федерации.

Кстати, впоследствии разные исследования причин дефолта, среди прочего, указали на то, что успешный бизнесмен и близкий человек семьи Борис Березовский также приложил руку к финансовому краху, активно занимаясь спекуляциями на рынке государственных краткосрочных облигаций РФ.

В тот момент, когда Примаков стал премьер-министром, Борис Березовский уже полгода занимал должность исполнительного секретаря СНГ, что, по сути, было достаточно декоративной, дипломатической должностью. Однако, по словам самого премьера, Березовский очень хотел быть серым кардиналом, что, конечно же, для разведчика Примакова было абсолютно неприемлемым.

Первое, что сделал Примаков, получив должность, — неофициально пригласил всех руководителей спецслужб и попросил их о поддержке и сотрудничестве по наведению порядка с хищениями в экономике (одним из них был и руководитель ФСБ Владимир Путин).

Поворотным моментом войны с Березовским стала пресс-конференция подполковника ФСБ Александра Литвиненко и его коллег в информационном агентстве «Интерфакс» 17 ноября 1998 года. Сотрудники ФСБ заявили, что руководство заказало им убийство Бориса Березовского, с которым Литвиненко, по его словам, был знаком с 1994 года.

В начале февраля 1999 года компании "Аэрофлот" и "Сибнефть", считавшиеся "семейными бизнесами Ельцина" подвергаются обыскам. Примаков обещает «ужесточение борьбы с преступностью и коррупцией», после чего Березовский начинает контратаку в публичном пространстве. Ельцин немедленно начинает процедуру отстранения Березовского от должности секретаря СНГ, а Примаков уже откровенно позорит на камеру.

После пресс-конференции Литвиненко и его коллег появляется еще одно видео, на котором так называемый журналист Сергей Доренко (неоднократно признававший свою работу на Березовского) якобы интервьюирует офицеров Управления по разработке и прекращению деятельности преступных организаций (УРЗО) ФСБ 20 апреля 1999 года.

УРЗО ФСБ было сформировано в 1996 году и первоначально называлось Управление перспективных программ ФСБ. Информации об этом подразделении в открытом доступе немного больше, чем достаточно. Однако, как действительно действовал этот заповедник эфесбешных убийц, никому не известно.

Начальником этого управления был назначен генерал ФСБ Евгений Григорьевич Хохольков, ранее служивший в КГБ Узбекистана. Его заместителем стал Александр Константинович Макаричев, курировавший тот самый 7-й отдел, который почти в полном составе пошел на ту публичную пресс-конференцию Литвиненко.

Приблизительно в тот же период времени или чуть раньше в информационном пространстве России появилась легенда о «Белой стреле» — некое мифическое подразделение спецслужб, которое имело лицензию на отстрел бандюков.

Однако на самом деле целью УРСО были не только представители преступного сообщества, или даже совсем не они. Долгое время в прессе обсуждали, могут ли такие подразделения, как УРСО или его аналоги в ГРУ МО РФ, быть исполнителями убийства Анны Политковской и других журналистов в России?

Публичное интервью Доренко дали начальник 7-го отдела (отдел по борьбе с бандитизмом) УРЗО ФСБ подполковник Гусак Александр Иванович, заместитель начальника 7-го отдела УРЗО ФСБ подполковник Литвиненко Александр Вальтерович и старший опер 7-го отдела УРЗО ФСБ майор Понь . Все они внесены в базу Миротворец.

Литвиненко чувствует себя комфортно в кадре и рассказывает о полученной информации, что «Абрамыча хлопнут» (убьют Березовского. Его коллеги рассказывают об указании руководства ФСБ похитить младшего брата Умара Джабраилова — Хусейна, с целью его обмена на своих коллег в чеченском плену.

Умар Джабраилов когда-то баллотировался в президенты России, а Хусейн в президенты Чечни. До 2017 года Умар был членом партии "Единая Россия" до того момента, пока его не выгнали за стрельбу из пистолета в отеле Four Seasons.

Следует особо отметить, что в своих видеоинтервью офицеры УРПО ФСБ говорили о руководителях спецслужбы достаточно высокого уровня, однако о Владимире Путине в этих видео не упоминают. Это вызывает интерес, поскольку Путин возглавил ФСБ за два месяца до назначения Евгения Примакова премьер-министром – 25 июля 1998 года.

Чуть позже, в 2007 году испанский судья Бальтасар Гарсон инициировал расследование по бандитской группировке "Тройка", которая уже в 2015 году достигла обвинительного заключения объемом в 460 страниц. Главными объектами изучения испанских спецслужб и стражей порядка стали Геннадий Петров и Александр Малышев, которые, по информации российских журналистов, познакомились еще в знаменитых «Крестах» — следственном изоляторе города Санкт-Петербурга.

По мнению испанских следователей, Петров и Малышев соответственно представляли интересы тамбовской и малишевской ОПГ. Через некоторое время эти две группировки практически слились в одну и в медиа светились под названием «тамбовско-малышевская». Но такая "братская любовь" возникла не сразу.

Лидером «тамбовских» всегда считали путинского соратника питерских времен Владимира Кумарина (позже взял фамилию матери и стал Барсуковым). Как-то Алексей Навальный, отвечая на цирковой вызов на дуэль от главы Росгвардии Виктора Золотова, вспомнил ему фотографии похорон питерского криминального авторитета Романа Цепова, на которых засветился и Владимир Кумарин.

Виктор Золотов, нынешний глава "Росгвардии" и соратник Рамзана Кадырова, тогда исполнял обязанности охранника Анатолия Собчака и его дочери Ксении Собчак.

Дело «российской мафии», о котором испанские медиа трубили с 2008 года, строилось на отдельных фактах о том, что в период с 1996 по 2008 год коммерсанты из Санкт-Петербурга переводили свои активы в Испанию, чтобы отмыть уголовные деньги (как раз в те времена , когда Владимир Путин только что вошел в бандитские круги Санкт-Петербурга, выполняя заказы своих шефов из ФСБ и Анатолия Собчака).

Список подозреваемых, затем также отражен в документе о прекращении уголовного преследования, практически не содержит знакомых или резонансных фамилий.

Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что некоторые из фамилий подсудимых или их подельников могли быть известны российскому разведчику, работавшему в Мадриде — Сергею Скрипале.

28 сентября 2018 года британский журналист Марк Урбан рассказал о своей новой книге The Skripal Files, опубликованной издательством Macmillan. После развала Союза офицер ГРУ Сергей Скрипаль настолько разочаровался в своей службе, что хотел уволиться. Однако ему не дали этого сделать и отправили на должность секретаря посольства по науке и технике в Мадрид, куда он попал в сентябре 1993 года.

Именно там, по словам Марка Урбана, долго интервьюировавшего Скрипача, российский военный разведчик попал в поле зрения британской МИ-6 и был завербован британцами. В статье о Сергее Скрипаче журналисты The New York Times Майкл Швиртц и Элен Барри утверждают, что российские спецслужбы (в том числе и сам Скрипач) владели полной информацией о бандитских сделках "тамбовско-малышевской группировки", к которой был причастен и сам Путин.

И после увольнения Скрипач контактировал с испанской разведкой CNI. Испанская разведка CNI, активно участвовавшая в расследовании и уголовном процессе над «тамбовскими». Ее офицеры даже давали показания. Скрипача отравили в то же время, как в Мадриде продолжался судебный процесс, который начался 18 февраля, а закончился в апреле 2018 года.

И Скрипача, и Литвиненко (которого также отравили полонием уже тогда, когда билет в Мадрид лежал в его кармане), и Владислава Резника (депутат Госдумы и бывший успешный предприниматель из Санкт-Петербурга, в компании которого работал Дмитрий Медведев) связывали с масштабными бандитскими сделками по отмыванию в Испании средств, полученных преступным путем. Все эти процессы были непосредственно связаны с Владимиром Путиным лично.

Полгода спустя после покушения на Сергея Скрипача суд Испании полностью оправдал 17 подсудимых, в отношении которых испанская прокуратура и спецслужбы работали более 10 лет. Испания просто отказалась от обвинений тех, кого целых десять лет именовали не иначе как «русская мафия».

По словам Александра Гофштейна, российского адвоката, защищавшего одного из обвиняемых – депутата Госдумы РФ Владислава Резника, – как такового оправдательного приговора в испанском суде никто не объявлял. Очевидно, испанские стражи порядка хотели сохранить хотя бы лицо. Испанских адвокатов, работавших на подсудимых, просто пригласили в суд и выдали им документ, свидетельствующий, что теперь их клиенты не являются обвиняемыми.

Испания – земля заказных убийств

Александр Литвиненко незадолго до своей смерти должен был лететь в Мадрид для дачи показаний для испанских правоохранителей. Перед этим он посетил представителей израильских правоохранительных органов, чтобы предоставить свою информацию о преступной деятельности ФСБ. Подлинность этого документа оспаривается.

Алексей Кимович Антропов — практически единственный сотрудник УРСО (начальник отделения 3-го отдела), выходец из разведывательных органов. В 1994 году он окончил КИ (так называемый Краснознаменный институт Андропова — кузница кадров советских и российских «гражданских» разведчиков), а в 2007 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2009–2014 годах – заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Атомэнергомаш».

В феврале 2014 года Антропов стал заместителем генерального директора по стратегическим вопросам АО по генерации энергии АЭС «Аккую» и параллельно вошел в состав советов директоров ряда предприятий атомной энергетики.

АЭС «Аккую» — это проект Сергея Кириенко в должности главы Росатома в Турции, атомная электростанция, которую строят за российские деньги. После инцидента с российским самолетом на границе Турции, когда турки безжалостно сбили нарушителя госграницы, строительство АЭС остановилось, а сотрудники Акку Нуклеар получили сообщение о сокращении без объяснения причин в устной форме.

Сожалеющие сотрудники предприятия очень активно рассказывают на форумах и в социальных сетях о том, как Антропов использует свое нынешнее положение для обогащения, ну и вспоминают ему «заказ» убийства мэра Нефтоюганска, который "повесили" на владельцев нефтяной компании "Юкос" Ходорковского и Невзлина.

Не только Антропов выбился в люди после службы в «управлении киллеров ФСБ». Генерал-лейтенант Евгений Хохольков, бывший начальник управления 1 июля 2016 года, вошел в первую десятку партии «Патриоты России» на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, набравшей 0,59% голосов. В 2018 г. партия поддержала Путина на выборах президента.

Алексей Антропов неоднократно возникал в украинских медиа. В контексте его связей с "солсберийскими убийцами" Петровым и Бошировым ходили слухи о том, что именно он когда-то вербовал экс-гражданина РФ, проживавшего в Одессе с такими же паспортными данными, которые были использованы в качестве прикрытия для одного из "солсберийских" грушников» - Мишкина (Петрова).

Вывод

Российское разведывательное и мафиозное (что, по сути, одно и то же) присутствие в Испании до сих пор, практически, ничем не ограничено. Это говорит о том, что посольство Украины в Мадриде могло стать объектом террористической атаки даже без какого-либо отдельного указания "сверху". Слабость и беспомощность европейского законодательства и правоохранительных органов перед российской коррупцией ставит всех европейцев под такую же угрозу, как и украинцев.

Ведь хотя теракты произошел на территории посольства — все же это Испания. А значит завтра россияне могут потребовать убить какого-нибудь украинца на улицах Барселоны, Валенсии или того же Мадрида.