Тайные биолаборатории: продвижение пропаганды Кремля Виктором Медведчуком

Российская машина пропаганды работает на “Отлично”. В то время, как в развитых странах предпочитают развивать полезные институты, в России развивают те сферы, которые помогут удержать власть правящей элите. С учетом того, что власть в стране на протяжении 20 лет удерживает 1 человек, у них это хорошо получается. Стремительно развивающаяся гибридная война имеет свои орудия воздействия. Правил в этой войне нет, а главным оружием является информация. Как и прежде побеждает тот, кто владеет большим объемом информации. Однако важно и то, как именно использовать имеющуюся информацию. Так как основным методом воздействия на людей в Кремле является пропаганда, то сотрудники спецслужб часто используют дезинформацию, чтобы воздействовать на настроения противника или же своего народа. Одним из недавних выпадов, направленных против Украины, США и их союза, стало объявление о существовании неких американских биолабораторий, которые расположены по всему миру, в том числе и в украинских областях. Именно в этих лабораториях, по словам пропагандистов, появился на свет коронавирус. Об этом еще год назад говорили прокремлевские представители в Украине, во главе с Викторо Медведчуком. Теперь же, об этом вспомнил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, тем самым подтвердив, что именно Россия была создателем мифа о существовании американских биолабораторий, в том числе и в Украине.

В своем интервью для известного медиа-ресурса, Николай Патрушев утверждает, что Россия не является страной-агрессором и все беды исходят от США. По его словам, в Кремле всегда хотели мира и надеялись на сотрудничество с западными коллегами, но именно Брюссель и Вашингтон все время разрушают планы Москвы. Отчасти он прав, Брюссель и Вашингтон действительно не дают осуществиться планам Москвы. Однако не стоит забывать, что Патрушев является Секретарем Совета безопасности РФ и услышать от него слова направленные в противоположном векторе, было бы нелогично и как минимум странно. Он так же, как и вся верхушка Кремля, вносит свою лепту в работу пропаганды и дезинформации, которую распространяют в России. Поэтому его слова о том, что в Украине действуют 15 американских лабораторий, которые работая под прикрытием, создают биологическое оружие, не вызывают удивления. Однако, своими словами он в очередной раз выдает главного агента Кремля в Украине, депутата Верховной Рады, лидера ОПЗЖ и “кума Путина” Виктора Медведчука.

Николай Патрушев

В апреле прошлого года, Медведчук обратился к Зеленскому, Шмыгалю, Степанову и Баканову на официальном уровне, чтобы они объяснили деятельность, происхождение и финансирование лабораторий:

Обращение Медведчука и Кузьмина к президенту, премьер-министру, министру здравоохранения и главе СБУ.

Оказывается, господин Медведчук нашел статью в интернет версии сербского журнала «Печат» и на сайте болгарской неправительственной организации «Центр ближневосточных исследований». Известно, что журнал «Печат» является прокремлевским издательством. Руководство журнала не скрывает этого. В своих статьях они поддерживают Россию.

Обложка сербского журнала «Печат»

Статью о мифических биолабораториях в Украине написал 60-ти летний Зоран Милошевич. Он работает в белградском Институте политических исследований, который финансирует Россия. О нем также есть информация на сайте «Миротворец»:

Описание деятельность Милошевича на сайте «Миротворец»

В статьях для «Печат» Милошевич неоднократно повторял, что отрицает суверенитет Украины, не признает украинского народа и отзывался о России наилучшим образом.

Другой ресурс, где появилась информация о “секретных” биолабораториях, также является прокремлевской организацией. Статью написала Диляна Гайтанджиева. Она неоднократно выступала на стороне России в своих заявлениях и публикациях, использовала журналистику как прикрытие и участвовала в спецоперациях российских спецслужб в Болгарии и Сербии.

То есть глава ОПЗЖ, нашел статьи, которые были написаны людьми Кремля с неподтвержденной и не проверенной информацией о неких тайных лабораториях и решил обратиться с требованиями к президенту. Становится понятно, что изначально этот миф был придуман в застенках Кремля. Дезинформация, по всей видимости, направлена на то, чтобы посеять панику, подорвать доверие украинцев к действующему правительству и обернуть приверженцев европейской интеграции в сторону союза с Россией. Из обращения Медведчука к президенту можно отметить тот факт, что правление Януковича было прервано именно из-за отказа последнего в дальнейшем сотрудничестве с американцами в направлении биоисследований в этих лабораториях. Лидер ОПЗЖ не мог проигнорировать этот миф. Достоверно неизвестно чьей инициативой было распространение дезинформации в Украине, лично Медведчука или же приказ исходил из Кремля. Однако факт остается фактом. Ссылаясь на прокремлевские источники информации, “кум Путина” использовал собственные ресурсы на телевиденье, чтобы дезинформировать украинцев в пользу России во время войны. То, что Медведчука можно смело назвать агентом Кремля не секрет, но теперь, его можно привлечь к уголовной ответственности по реальной статье 259 УК Украины: “Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности”.

Необходимо отметить, что и в самопровозглашенной республике ДНР говорили о биолабораториях в Украине. Более того, один из спикеров ДНР даже сказал, что именно в Украине был разработан вирус COVID-19. Но если кроме Российских СМИ информацию из ОРДЛО не воспринимает никто, то в Украине нашелся еще один влиятельный человек, который поддержал миф о биолабораториях. Им оказался Игорь Валерьевич Коломойский. Один из его телеканалов выпустил сюжет об американских лабораториях. Экспертом, который рассказывал о биохимических эксперементах проводимых на территории Украины американскими биологами стал блогер Михаил Чаплыга. Стоит отметить, что у блогера нет специального образования в данной сфере, его взяли в качестве актера исполняющего роль.

Михаил Чаплыга – блогер, политический эксперт. Оппозиционер украинской власти.

Если Медведчук является агентом Кремля и вся его деятельность явно указывает на желание интегрировать Украину в Россию, то Коломойский на оборот, все время выступал против страны-агрессора. Вопрос, почему телеканал олигарха, на котором не посмели бы самостоятельно выпустить сюжет с явной дезинформацией и который все время поддерживал Украину в войне с Россией, стал на сторону Кремля? Однозначного ответа нет, но есть несколько предположений.

Если Медведчук заинтересован в российских активах и получении “подарков” от Путина, то Коломойский, вероятно, наоборот заинтересован в избавлении от чего-то. Известно, что США пытаются экстрадировать Коломойского из Украины. Он находится под следствием федерального суда США по делу об отмывании денег на территории Соединенных штатов. Значит, цель Коломойского понятна, он не хочет сесть в американскую тюрьму. Теперь остается понять, как именно поддержка российского мифа могла помочь олигарху спастись от правосудия США. Дело в том, что на момент выхода в эфир сюжета о биолабораториях, в США готовились к выборам. Дональд Трамп хотел стать президентом во второй раз. Информация о том, что демократическая партия за государственные деньги финансировала тайные лаборатории в Украине, из которых “вырвался” COVID-19 и началась мировая пандемия, могла помочь Трампу победить на выборах. Вероятно, Коломойский хотел вернуть расположение бывшего президента США, поддержав дезинформацию Кремля. Таким образом, преследование олигарха в Америке могли прекратить. Однако, как утверждали все те же эксперты в подчинении самого Коломойского, лаборатории в Украине были созданы еще во времена правления Виктора Ющенко, а это значит, что они якобы создавались при поддержке Джорджа Буша младшего, который был республиканцем, а не демократом.

Теперь и участие “проукраинского” олигарха Игоря Коломойского в поддержании мифа становится понятным. Тем не менее, участи Коломойского не повлияло на результаты выборов в США, а Медведчук в очередной раз дал понять, что он агент Кремля и не заслуживает доверия народа Украины. Однако факт того, что своими действиями олигархи сеяли панику в стране нельзя игнорировать. Более того, поддержка Медведчуком мифа о биолабораториях официально зафиксирована в обращении к президенту, премьер-министру, министру здравоохранения и главе СБУ. То есть существует документ, который подтверждает, что олигарх продвигает интересы России на территории Украины во время войны, и может быть использована для привлечения к уголовной ответственности. К примеру, 25 марта стало известно о жительнице города Коломыя в Ивано-Франковской области, которую привлекали к административной ответственности за распространение, якобы неправдивой информации о российской вакцине «Спутник V». На своей личной странице в «Фейсбук», она писала о не законченных испытаниях вакцины. Из обвинения следует, что такая информация могла посеять панику среди населения. Ее хотели осудить по статье ст. 173 – 1 КУоАП. Выходит, что обычную жительницу украинского города привлекают за ее размышления, которыми она делится на личной странице «Фейсбук», а лидера ОПЗЖ, влиятельного человека у которого под контролем несколько телеканалов и медиа-ресурсов, который официально требует от президента Украины предоставить несуществующую информацию о неких биолабораториях и действительно сеет панику среди населения Украины просто оставляют в покое.

Закрытие телеканалов Медведчука это значительный шаг по борьбе с пропагандой Кремля в Украине. Однако главный агент, который продолжает активность по возобновлению отношений с Россией и уход от идеи интеграции с Европой находится на свободе. Правительству Украины следует начать действовать и провести реальную декомунизацию, убрав тем самым оставшиеся пережитки СССР, которые угрожают национальным интересам Украины и украинского народа.