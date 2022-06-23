Страх и ненависть во “второй армии мира”

15:34 23 июня Киев, Украина

Реклама российской армии сделала из нее “силу, которую боятся во всем мире”. Но воевать по телевизору и вживую – разные вещи. С первых дней войны оккупанты продемонстрировали абсолютно всем, чего они действительно стоят – неумелое командование, отвратительная логистика, просроченные сухпайки, снаряжение и медикаменты из 50-х годов. Единственным преимуществом перед украинскими военными стало их количество, но никак не качество. Лучшая и современная техника была уничтожена за несколько недель противостояния, а потому пришлось расконсервировать танки и БТРы из СССР. При этом, весь мир удивила и подготовка самих “воинов”, которые не только были не готовы к войне, выполнению маневров, но и, порой, не умели читать, писали с ошибками и демонстрировали поведения пещерного человека. Из перехваченных разговоров Службой безопасности Украины, а также из многочисленных комментариев бывших военнослужащих российской армии, которые не отправились воевать “за батюшку царя”, понимание приходит само по себе, по какой причине, оккупационные войска могут умело воевать только против мирного населения.

Книга «Война все спишет», написанная офицером-связистом Красной армии Леонидом Рабичевым по собственным воспоминаниям, описывает бойцов СССР времен Второй мировой войны крайне детально. Как оказалось, традиции, тактика, уставы, да и, пожалуй, некоторое снаряжение, успешно перекочевали вместе с устаревшим высшим командным составом из Советского союза, когда лучшим способом одолеть врага считалось закидывание его трупами до тех пор, пока он (враг) не задохнется от трупного яда.

В своей книге, Рабичев описывал, как его и остальных солдат подготавливали к военной службе и о происходящем в учебной части. Обычным дело считалось воровство бушлатов в столовой, обуви в казарме, бесконечные наряды по любому поводу, издевательство со стороны офицеров. При этом инструктора не обращали внимание на то, что солдаты воруют друг у друга вещи. Более того, они наказывали тех воинов, которые на построении оставались без полного комплекта одежды из-за кражи. В дальнейшем, такая же ситуация происходила и на фронте. Будучи связистом, Рабичева обескуражил приказ от командования - проложить 40 км кабеля при неимении такового. По совету своих подчиненных, они вырезали необходимое количество кабеля у соседней армии: “Так все делают” – отрапортовал один из рядовых под командованием Рабичева.

Такая же ситуация сохраняется в российской армии по сей день. Бывшие военные, контрактники и проходившие срочную службу, поголовно описывали случаи, когда у них воровали использованные носки и трусы, а при походе в столовую, кто-то обязательно не досчитывался бушлата, за что впоследствии был наказан. В одной из частей, чтобы прекратить кражу верхней одежды, офицеры решили отправлять всех солдат в столовую без нее. И это, несмотря на крепкие морозы. Отсюда, неудивительно, почему оккупанты, совершая акты мародерства, крали у украинцев нижнее белье – привычка с армии. По рассказам другого срочника, проходившего службу в 2018 году, на плацу, перед всей частью, подполковник с трибуны отчитывал солдата за то, что у него украли кепку и тот неспособен украсть ее у других сослуживцев, чтобы находится в форме по уставу. В итоге, человек купил себе новую кепку, а за то, что он не стал воровать у своих сослуживцев, над ним еще месяц издевались и унижали. И если рядовой состав крадет друг у друга, то офицеры разворовывают армейское имущество. Так, выезжая на целую ночь в поле на БТРе, два командира приказали бойцу охранять бронемашину, договорились с ним и сами же сняли с техники два аккумулятора. На утро отчитали солдат, что они не уследили за БТРом и заставили всю роту вскладчину покупать новые батарея за 50 000 рублей, а после вернули украденные аккумуляторы на место. Другой солдат рассказал, как на занятии по военно-политической подготовки, ротный воспитывал в них патриотизм, описывал Россию “как великую страну, с сильно, обеспеченной и непобедимой армией”. В конце своей речи, офицер заявил, что их казарме необходим ремонт, поэтому солдаты должны отдать свою месячную зарплату в размере 2000 рублей. Кража в армии доходит до крайности. Срочник, служивший в части снабжения, рассказывал, как ему доводилось каждый раз принимать на склад абсолютно пустые ящики с запчастями и расписываться за них, что они полные. В России принято воровать все и у всех, а иначе – ты изгой.

Кроме воровства, армия РФ и СССР схожи меж собой в абсурдности приказов и неуставных отношениях. Прошедшее службу срочники описывают современное взаимоотношение рядового состава с сержантами и офицерами. По словам одного из молодых бойцов, отслужившего в 2020-2021 годах, новобранцев, кто не мог постоять за себя, старослужащие заставляли застилать им кровати, мыть их комнату, покупать в армейском магазине продукты за свой счет. Офицеры не только этому не препятствовали, но и поощряли. Другой срочник рассказал о том, как люди маленького роста постоянно оставались голодными, ведь они всегда стояли в конце очереди на раздаче пищи в столовой (шеренга по росту), а когда подходил их черед получать свою порцию, офицер давал команду “закончить прием пищи” и они возвращались в казарму голодными. Еще один солдат описывал, как его заставили искать гильзу от автомата целый час при морозе 30 градусов Цельсия, пока офицер держал ее в кармане. Он также описал случай, когда срочников могли заставить стоять всю ночь на плацу за то, что они не могли найти иголку, а над некоторыми издевались так, что они резали себе вены и вешались.

Неуставные отношения в российской армии считаются нормой и часто приводят к нарушению психики бойцов и даже летальным исходам

Относительно абсурдных приказов вообще можно отдельную книгу выпускать. Практически все бывшие военнослужащие рассказывают о том, что никакой физической, теоретической подготовки у них не было. Более того, некоторые даже ни разу за все время службы не стреляли, а те, кому это удалось, говорили, что патронов им выдавали от 3 до 20 штук. Был случай, когда на стрельбах солдатам запрещали попадать в мишень, “чтобы ее не испортить”. Такая же ситуация происходила и с техникой. Те, кто служил в танковых, артиллерийских и даже стратегических войсках, порой, не умели ее даже завести, так как ни теоретических, ни практических занятий не проводилось. Офицеры объясняли это “дороговизной выстрела и топлива”. Зато, вместо необходимых, казалось бы, занятий в армии, солдат заставляли (личные примеры из разных армейских частей, разных рассказчиков): красить 200 метров камней, красить траву перекрашивать военную технику 3-4 раза в год, мыть казармы мылом (и внутри и снаружи), подметать поле (без асфальта) 5х5 км, строить из сугробов прямоугольники, перепечатывать учебный материал, которым никто никогда не пользовался, заполнять формуляр вместо офицеров, устраивать заплыв в полном обмундировании зимой в бассейне без воды, писать дипломы для офицеров и их детей.

Что уж тут говорить об исправности танков, бронетранспортеров, гаубиц, стрелкового оружия, если в российской армии до сих пор царит зашкаливающий уровень воровства и неуставных отношений. Бывшие срочники описали истории из своей службы, когда из 15 КАМАЗов в гаражах части, был на ходу только один и его доставали специально для проверок. Во время езды на полигон, который находился в 600 км от воинской части, каждые 40 км какая-то машина ломалась. А одному контрактнику, служившему в пограничных фосках ФСБ, выдали автомат без мушки.

Как говорится – “рыба гниет с головы”. И если на уровне рядового состава, младших офицеров царит такое беззаконие “по понятиям”, то трудно представить насколько коррумпированной является система в самых верхах. Шойгу “от всего сердца” постарался уничтожить российскую армию путем воровства. Понимая насколько все плохо было в этой системе до введения войск в Украину, становится понятно, почему оккупанты крадут абсолютно все, что под руку попадется из украинских домов – это просто привычка со срочной службы. К сожалению, не уставные отношение с постоянными унижениями также наложили отпечаток на российских военнослужащих, которые теперь вымещают всю свою злость на украинских мирных жителей.