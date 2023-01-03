Статья Киссинджера – свидетельство того, что США обдумывают допустимость существования России

Предлагая дать Путину передышку и гарантировать России место в системе международной безопасности, бывший госсекретарь США доказал, что Украина побеждает в этой войне.

Более полугода назад я уже писал о роли Генри Киссинджера, бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Америки и известного путинферштеера, в нынешних международных отношениях. 17 декабря в издании The Spectator вышел его очередной текст под заголовком "Как избежать очередной мировой войны". Эта публикация вызвала бурную реакцию в России. Десятки российских телеграмм-каналов, политкомментаторов и даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердили, что к статье Киссинджера относятся в Кремле с большим вниманием. Один из ключевых пропагандистских рупоров Кремля «РИА Новости» зацитировал Пескова, отметившего, что в Кремле изучают статью.

Скорее всего, такое массовое и придирчивое внимание к статье старого геополитического сводника может свидетельствовать, что статью Генри Киссинджеру действительно заказали из Кремля — как реакцию на слухи о возможных сценариях будущего, которые рассматриваются в Государственном департаменте США.

В последние две недели многие мировые медиа поднимают шум вокруг принуждения Украины к переговорам, которые должны предоставить российской армии желаемую передышку, а Путина в очередной раз изобразить миротворцем, достигающим мира на своих условиях.

Так, например, на страницах издания Washington Post 13 декабря вышла статья журналистки Франчески Эбель, которая часть своей карьеры провела в Москве. Франческа пишет, что упорное стремление Украины освободить оккупированный Крым удаляет возможность завершить войну. При этом контекст статьи выстроен так, что из-за принципиальности позиции по освобождению оккупированного Крыма именно на Украину возлагается ответственность за невозможность прекратить войну.

Ключевым месседжем, вероятно, заказной статьи Киссинджера так же вопрос переговоров. Он даже определяет свое видение желаемого компромисса. Вряд ли потенциальные заказчики статьи хотели предложить именно такие формулировки этого компромисса, потому что большинство российских телеграмм-каналов подвергли предложения Киссинджеру сокрушительной критике.

Вероятно, в этом вопросе Киссинджер применил собственную фантазию, на этот раз ему подсказавшую, что российская армия должна отодвинуться на рубеже 23 февраля 2022 года. Тогда Украина получит возможность вступить в НАТО, а если Россия будет против отдавать захваченные территории, то на них нужно будет провести референдумы под надзором международных организаций.

Ряд российских обозревателей озвучили вопрос Киссинджеру: почему такие же референдумы нельзя провести в западных областях Украины с вопросом о желании граждан Украины, которые там проживают, присоединить эти территории к Польше или Венгрии?

Особенно смешно Киссинджер объясняет выгоды мирного процесса. По его словам, переговоры и консенсус могли бы подтвердить свободу Украины и определить новую международную структуру, особенно для Центральной и Восточной Европы. Хотелось бы напомнить господину Киссинджеру и всем его сторонникам, что свободу Украины уже давно подтвердили украинская армия и украинский народ, сыновья и дочери которого отдали свою жизнь и кровь для утверждения этой свободы. Это означает, что предложение "подтверждения свободы" путем переговоров с Россией, как предлагает Киссинджер, является попыткой унизить и осквернить память о погибших. Украина не нуждается ни в одном дипломатическом процессе, чтобы подтвердить свою свободу и независимость. Украина нуждается только в том дипломатическом процессе, который подтвердит ее территориальную целостность.

Далее фантазия геополитического «амбального дедушки» унесла его в мир голливудского фильма «Терминатор 2», поскольку он начал рассказывать об угрозе искусственного интеллекта, принимающего решение о военных ударах без участия человека. Однако во всем этом «потоке сознания» все же нашлось два-три абзаца, в которых «амбальный дедушка» сознательно, или, может, и случайно, озвучил правду, парящую в коридорах Белого дома.

Во-первых, он написал, что переговоры, которые должны определить структуру международной безопасности для государств Центральной и Восточной Европы, должны, в том числе, определить место России в этом порядке. Это невероятно отвратительный цинизм и подмена понятий. Вместо того, чтобы дать Украине больше оружия, чтобы обеспечить победу Украины над агрессором, государства Европы должны садиться за стол переговоров с субъектом, разрушившим систему международной безопасности, чтобы построить эту систему заново и найти в ней место агрессору.

Представьте себе, что вы играете в футбол. На поле выбегает человек с ножом, делает дыру в мяче, вырывает ворота из земли, поджигает траву и штрикает ножом еще несколько игроков разных команд. А затем все игроки, включая порезанные, собираются в центральном круге и назначают человека с ножом полузащитником одной из команд. Приблизительно такой бред предлагает нам «амбальный дедушка».

Во-вторых, Киссинджер подтвердил, что есть эксперты и политики, заинтересованные в том, чтобы Россия потеряла свои силы из-за войны с украинцами. Таким образом, благодаря Киссинджеру мы получили еще один факт для подтверждения того, что украинцы используются для ослабления России.

Киссинджер вступает с людьми, предпочитающими ослабление России, в заочную дискуссию с привычным набором аргументов, которые мы уже сто раз слышали:

— роль России в истории;

— ядерное оружие, которое может быть использовано против Украины;

— запугивание тех, кто хочет ослабления России, возникновением вакуума власти, который может повлечь за собой неконтролируемое распространение конфликтности в разных регионах России.

То есть, другими словами, сам Генри Киссинджер подтвердил в своей статье те же тезисы, которые по-разному озвучивали в своих материалах Валерий Пекарь, Роман Бессмертный, Вадим Денисенко и, в конце концов, я. Вопрос существования России после победы Украины стоит на повестке дня, и он еще не решен. Более того: если верить Киссинджеру, есть отдельные люди, которые предпочитают максимальное ослабление России. И именно их Киссинджер пытается запугать великой смутой, в которую погрузится Россия в случае украинской победы.

Иными словами, если отбросить все пустословие, которое добавил Киссинджер в свой текст, можно быть уверенными, что нам частично удалось донести понимание своей стратегии до американского политического истеблишмента. Дискуссия о допустимости существования России после агрессии против Украины ведется. Именно в этой дискуссии Генри Киссинджер видит себя одним из оппонентов, доказывая, что не только само существование России имеет ценность, но и в ответ на разрушение старой системы международной безопасности, Запад должен позволить России принять участие в строительстве новой.

Международную аудиторию пугают теми же «пугалками», как и в 1991 году, когда американский истеблишмент выступал против распада Советского Союза на части: ядерное оружие, смута на территории России, традиционно преувеличенное величие России в историческом аспекте международных отношений.

Огромный отклик на статью Киссинджера в российском информационном пространстве свидетельствует: российские политкомментаторы также четко понимают, что развязывание войны обнуло международно-политическую субъектность России. Сейчас Россия в отчаянии ищет себе место в долгосрочном видении системы международной безопасности. И даже не это наиболее сокрушительно для России.

Поскольку на войну между НАТО и Россией пришла только Россия, а НАТО в основном воюет только оружием своих государств-членов, Североатлантический альянс только усилил свою важность как островка стабильности под зонтиком безопасности. Именно поэтому лидеры государств-членов НАТО делают все возможное и невозможное, чтобы закрывать глаза на очевидные угрозы и оставаться в стороне от конфликта. Падение ракет на территории Польши наглядно продемонстрировало это.

Таким образом, консервативная и непреклонная позиция НАТО делает время его союзником. Они могут сохранять такой свой статус сколь угодно долго, тогда как Россия летит под откос с каждым днем все быстрее, и нуждается в передышке, которую могут предоставить переговоры.

Сознательно или не сознательно, бесплатно или за деньги, по инициативе Кремля или без нее Генри Киссинджер своей статьей доказал, что Украина побеждает в этой войне. После наигранно-сентиментального сочувствия и предположения, что она выдержит не больше 72 часов вражеского нашествия, американские политические элиты открыто и не скрывая обдумывают саму возможность существования России.

Наша задача для работы с западной аудиторией остается неизменной. Мы должны сами написать сценарий: что будет с принадлежащим России ядерным оружием и кто возьмет власть в свои руки в регионах после того, как Москва и Кремль потеряют легитимность как центр империи. Мы сами должны создать новые смыслы существования людей и народов, живущих на территории России.